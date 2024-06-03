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​И вот он здесь − Сургутский кремль // ФОТОРЕПОРТАЖ

Горожанам представили Сургутский кремль

​И вот он здесь − Сургутский кремль // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: siapress.ru

Сегодня, 3 июня, в Сургуте торжественно открыли памятный знак «Сургутский кремль». Монумент установили на месте расположения первой Сургутской крепости, возле сквера Мемориал Славы. А в скором времени появится и долгожданный фоторепортаже siapress.ru.

«Маршрут, который 8 июня, в канун юбилея города, будет стартовать от этого места, проходит по всей территории достопримечательного места. Это территория всего микрорайона Энергетик. И жители могут даже не подозревать, что вот эта часть историческая − то место, где когда-то был поставлен город Сургут. Мы ведем разговор о Сургуте 19 века, об его планировке. Конечно, историческая часть Сургута не сохранилась по ряду причин, такой у нас уникальный город. Этот район был одним из первых застроен энергетиками в тот период, когда строилась сургутская ГРЭС. Поэтому маршрут можно пройти даже без экскурсовода», − поделилась директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина.

Также на стене одного из домов появился красивый мурал − Троицкий собор. Однако он еще будет дорабатываться, погодные условия немного сместили сроки. Кроме того, на фасадах появятся карта Ремезова и древний Сургут.

«Не так много древних изображений Сургута сохранилось до наших дней. Их было не так много в целом. Каждый на вес золота», − подчеркнула Марина Селянина.

Памятный знак изготовили из бронзы. Его общая масса − 400 килограмм, высота − 2,2 метра.

«Памятник выполнен на основании муниципального контракта с ООО «Левша», город Москва. Мы призвали к помощи также наших студентов и преподавателей из СурГПУ, данная тема была включена в курсовое проектирование, где мы вместе со студентами исследовали, что такое город Сургут и с чем он ассоциируется. В результате мы получили набор эскизов, а далее мною были созданы окончательные варианты. С преподавателями СурГПУ мы сделали уменьшенную модель, скульптором стал преподаватель Иван Качесов. Эта модель была принята, как основа дальнейшей разработки после общественного обсуждения», − рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Алексей Фокеев.

В итоге в памятном знаке появились лисица, рыбы, фрагмент сургутского кремля, взятый с макета из Краеведческого музея, а также свиток − геральдический символ города − с цитатой из указа царя Фёдора Иоанновича.

19 февраля 1594 года была подписана Наказная память царя Федора Иоанновича князю Федору Петровичу Борятинскому и Владимиру Аничкову о постройке Сургута с помощью тобольских, обских, березовских служилых людей и остяков во главе с князем Игичеем.

Напоминаем, что пешеходный исторический маршрут свяжет место установки Сургутского кремля с ИКЦ «Старый Сургут», музейным комплексом «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова», а также другими историческими объектами, расположенными на территории 9 и 10 микрорайонов города. В границах этих микрорайонов расположен объект культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Культурный слой Сургута», по которому и будет проходить исторический маршрут.

Почему название проекта «Сургутский Кремль», реализуемого в нашем городе, не совпадает с исторической действительностью − в материале.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 87, комментариев: 0
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