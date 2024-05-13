Эксперты напомнили о правилах дорожного движения для велосипедистов

С приходом теплой погоды на улицах Югры появляются велосипедисты, которые не всегда соблюдают правила дорожного движения. За зимний период они часто забывают о мерах безопасности. Велосипедисты подчиняются общим нормам для транспортных средств, однако есть некоторые особенности. Эксперты Объясняем.рф рассказывают о них подробнее.

Правила для детей

Детям до 7 лет можно ездить только:

- по тротуарам;

- по пешеходным дорожкам;

- по велопешеходным дорожкам — исключительно на стороне для движения пешеходов;

- в пешеходных зонах.

Для детей и подростков с 7 до 14 лет правила те же, но им уже разрешено выезжать на велодорожку и велосипедную часть велопешеходной дорожки.

До 14 лет кататься по городу можно только в сопровождении взрослого!

Правила для взрослых

Те, кому уже исполнилось 14, должны ездить по велодорожке или отдельной полосе для велосипедистов. Они могут также пользоваться правым краем автомобильной трассы, если:

- велодорожки или отдельной полосы нет;

- велосипеды едут колонной;

- велосипед, его прицеп или груз шире 1 м.

Также можно ехать по обочине, но только если по проезжей части передвигаться не получается.

Выезжать на встречную полосу и на скоростные магистрали нельзя!

Взрослым кататься по тротуару и пешеходным дорожкам разрешено только в двух случаях:

нет велосипедной или велопешеходной дорожки либо полосы для велосипедистов, а по правому краю проезжей части или обочине проехать невозможно,

они сопровождают велосипедиста до 14 лет или везут ребенка до 7 лет.

Перевозить маленьких детей можно исключительно на дополнительном сиденье, в велоколяске или специальном прицепе.

Другие запреты

Велосипедистам нельзя:

садиться за руль неисправного велосипеда,

ездить нетрезвыми,

возить грузы, которые мешают управлению или по ширине либо длине выступают за габариты велосипеда больше, чем на 0,5 м,

брать пассажиров, если конструкция велосипеда это не предусматривает,

убирать с руля обе руки одновременно,

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, где ходят трамваи и/или две полосы и более в одном направлении,

пересекать дорогу по пешеходному переходу, не слезая с велосипеда.

При маневре

Чтобы другие участники движения понимали, что собирается сделать велосипедист, он должен подавать знаки:

поворот налево — левая рука вытянута в сторону или правая поднята вверх и согнута в локте,

поворот направо — правая рука вытянута в сторону или левая поднята вверх и согнута в локте,

торможение — любая рука поднята вверх.

Правила езды ночью

В ночных поездках, а также в тумане и в тоннелях обязательно включать фары или фонари.

Полезные советы

Чем заметнее велосипедист, тем меньше он рискует попасть в аварию. Поэтому лучше кататься в яркой одежде. Также нелишними будут велошлем, налокотники и наколенники.

Ответственность за нарушения

Тех, кто не соблюдает правила, штрафуют. Придется заплатить:

800 руб — за нарушение ПДД,

1000–1500 руб — если при этом велосипедист нетрезв,

1000 руб — нарушение создало другим помехи для движения,

1000–1500 руб — когда здоровью окружающих причинен вред легкой или средней тяжести.

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