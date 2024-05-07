16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,3124   EUR  98,4730  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«В течение Победного мая у сургутян будет много возможностей принять участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе»

В Сургуте ко Дню Победы подготовили более 60 мероприятий

​«В течение Победного мая у сургутян будет много возможностей принять участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе»
Фото: Администрация Сургута

Накануне в Администрации Сургута обсудили мероприятия, посвященные празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Для горожан подготовили более 60 мероприятий, в которых могут принять участие люди любого возраста. О том, какие мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в городе — читайте в нашем обзоре.

В каких мероприятиях можно поучаствовать уже сегодня?

Традиционные массовые мероприятия, такие как шествие «Бессмертный полк» и праздничный салют — в Сургуте отменены в связи с принятым решением на уровне региона в целях обеспечения безопасности, а также с учетом решения центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Однако принять участие в «Бессмертном полку» сможет каждый желающий только в другом формате.

«В течение Победного мая у сургутян будет много возможностей принять участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе. Их начали проводить уже в апреле. «Бессмертный полк» пройдет в Сургуте в разных форматах, но они точно позволят каждому из нас почтить память Героя своей семьи, Героев нашей страны и отдать дань уважения тем, кто добыл для нас Победу в 1945 году и тем, кто продолжает отстаивать интересы и защищать нашу Родину сегодня», — отметила заместитель Главы Сургута Анна Томазова.

В настоящее время акции «Бессмертный полк» проходят в детских садах и школах города. В общеобразовательных учреждениях оформляют «Стену памяти», в которой представлены портреты героев семей сургутян.

На 9 мая над Сургутом пролетит пилотажная группа «Барсы» с портретами героев, а также пройдет авто-мотопробег. Горожане могут нанести на одежду или автомобили портреты с именами героев. Также, Сургут участвует в таких всероссийских акциях, как: #ОкнаПобеды, «Георгиевская лента», «Красная гвоздика». А в библиотеках города проходит акция «Читаем детям о войне».

На этом мероприятия не заканчиваются: в учреждениях культуры состоятся концерты, на которых гости смогут услышать песни военных лет. Для маленьких сургутян театр актера и куклы «Петрушка» подготовил спектакль «Солдатский котелок», а в стенах Сургутской филармонии 5 мая будет представлен моноспектакль «Василий Тёркин». Кроме того, в Центре патриотического наследия состоится презентация обновленных экспозиций «Фронтовые подруги» о вкладе советских женщин в Победу и «Сургут тыловой».

Напомним, что с 1 по 8 мая на набережной реки Оби в районе Речпорта звучит «Полуденный выстрел».

Какие мероприятия пройдут 9 мая?

По традиции 9 мая начнется с возложения венков к Вечному огню на Мемориале Славы представителями Администрации и Думы города, общественных, национальных и патриотических объединений. После этого, по улицам Сургута на ретроавтомобилях провезут копию Знамени Победы в сопровождении песен военных лет. Не забыли и о всероссийской акции «Свеча памяти».

Для сургутян 9 мая в течение дня будут создавать праздничное настроение радиоконцерты, находившиеся на разных площадках города: на территории Городского парка культуры и отдыха, историко-культурного центра «Старый Сургут», и около Сургутской филармонии. На городских медиаэкранах жители и гости города смогут увидеть портреты сургутян, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ко Дню Победы в Сургуте начали готовиться задолго до праздника. В городе организуют общественные субботники по приведению в порядок мемориалов. К концу подходит и завершение праздничного оформления города — улицы уже украшены флажными конструкциями в желто-оранжевых цветах и в цветах Государственного флага Российской Федерации. Также размещаются баннеры с поздравлениями на рекламных конструкциях, изображения на панель-кронштейнах на опорах освещения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:55, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=o0Fgb3+iStdZDVGKAmB3wvLbmPLVuaSoUsOdTjhWKN+lMCJ/Vd3ctLFiZsU+HDsyZa9mD84Wrh/OXGVviNoa9C6Z4bktQ6DVg+VEyUyAxF747Cvrmx8sB3aAN3Kh8w2F"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=o0Fgb3+iStdZDVGKAmB3wvLbmPLVuaSoUsOdTjhWKN+lMCJ/Vd3ctLFiZsU+HDsyZa9mD84Wrh/OXGVviNoa9C6Z4bktQ6DVg+VEyUyAxF747Cvrmx8sB3aAN3Kh8w2F"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=o0Fgb3+iStdZDVGKAmB3wvLbmPLVuaSoUsOdTjhWKN+lMCJ/Vd3ctLFiZsU+HDsyZa9mD84Wrh/OXGVviNoa9C6Z4bktQ6DVg+VEyUyAxF747Cvrmx8sB3aAN3Kh8w2F"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=o0Fgb3+iStdZDVGKAmB3wvLbmPLVuaSoUsOdTjhWKN+lMCJ/Vd3ctLFiZsU+HDsyZa9mD84Wrh/OXGVviNoa9C6Z4bktQ6DVg+VEyUyAxF747Cvrmx8sB3aAN3Kh8w2F"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=o0Fgb3+iStdZDVGKAmB3wvLbmPLVuaSoUsOdTjhWKN+lMCJ/Vd3ctLFiZsU+HDsyZa9mD84Wrh/OXGVviNoa9C6Z4bktQ6DVg+VEyUyAxF747Cvrmx8sB3aAN3Kh8w2F"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=o0Fgb3+iStdZDVGKAmB3wvLbmPLVuaSoUsOdTjhWKN+lMCJ/Vd3ctLFiZsU+HDsyZa9mD84Wrh/OXGVviNoa9C6Z4bktQ6DVg+VEyUyAxF747Cvrmx8sB3aAN3Kh8w2F"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Тюменской области подведены итоги марафона добрых дел 503
  2. ​В Тюменской области приступили к севу зерновых 501
  3. ​Дети из Ишимского и Казанского районов отдохнут в оздоровительном центре 423
  4. Стало известно, когда в Сургуте отключат отопление 343
  5. ​Врачи Сургута спасли женщину с 45% ожогов тела 306
  6. ​Школьные выпускные в ХМАО пройдут с ограничениями 273
  7. В российских компаниях к собеседованиям привлекают гадалок и нумерологов 262
  8. ​Синоптики назвали дату начала ледохода в Сургуте: 16 мая 259
  9. Трое югорчан, у которых сломался снегоход, провели сутки на озере 248
  10. ​В поселке Югры загорелась баня из-за проводки 242
  1. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 4500
  2. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 3854
  3. ​Уровень реки Тобол, впадающей в Иртыш, поднимается с критической скоростью 3105
  4. Гейзер в Сургуте // ФОТОФАКТ 2800
  5. Однако начиналось всё с маслобойки… 2621
  6. ​В крупном сургутском ТЦ произошел пожар 2054
  7. Время, вперёд! Полвека назад в Сургуте… 1945
  8. ​22 место - у Сургута // Обзор СИА-ПРЕСС 1833
  9. Имя нового главы Сургута озвучат в начале июня 1827
  10. ​Администрация Сургута объяснила ситуацию с обслуживанием маршрутов №47, 45 и 13 1806
  1. ​В Тюменской области прошло совещание по предупреждению последствий паводка 7898
  2. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 7317
  3. ​Оби кровавый берег. Год 1921 6997
  4. ​«Ожидаем лучшего, готовимся к худшему»: о риске подтоплений в Югре 6451
  5. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 6230
  6. До 200 тысяч и выше // Обзор СИА-ПРЕСС 5772
  7. ​Нефтеюганск получит нового мэра после ухода Эльвиры Бугай 5522
  8. «У семи нянек дитя без глазу» 5136
  9. ​В Мегионе школьников отправили на удаленку из-за пневмонии 4980
  10. ​Сэкономили уже почти 1,7 миллиона: как платить за проезд в транспорте меньше 4917

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика