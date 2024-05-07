В Сургуте ко Дню Победы подготовили более 60 мероприятий

Накануне в Администрации Сургута обсудили мероприятия, посвященные празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Для горожан подготовили более 60 мероприятий, в которых могут принять участие люди любого возраста. О том, какие мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в городе — читайте в нашем обзоре.

В каких мероприятиях можно поучаствовать уже сегодня?

Традиционные массовые мероприятия, такие как шествие «Бессмертный полк» и праздничный салют — в Сургуте отменены в связи с принятым решением на уровне региона в целях обеспечения безопасности, а также с учетом решения центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Однако принять участие в «Бессмертном полку» сможет каждый желающий только в другом формате.

«В течение Победного мая у сургутян будет много возможностей принять участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе. Их начали проводить уже в апреле. «Бессмертный полк» пройдет в Сургуте в разных форматах, но они точно позволят каждому из нас почтить память Героя своей семьи, Героев нашей страны и отдать дань уважения тем, кто добыл для нас Победу в 1945 году и тем, кто продолжает отстаивать интересы и защищать нашу Родину сегодня», — отметила заместитель Главы Сургута Анна Томазова.

В настоящее время акции «Бессмертный полк» проходят в детских садах и школах города. В общеобразовательных учреждениях оформляют «Стену памяти», в которой представлены портреты героев семей сургутян.

На 9 мая над Сургутом пролетит пилотажная группа «Барсы» с портретами героев, а также пройдет авто-мотопробег. Горожане могут нанести на одежду или автомобили портреты с именами героев. Также, Сургут участвует в таких всероссийских акциях, как: #ОкнаПобеды, «Георгиевская лента», «Красная гвоздика». А в библиотеках города проходит акция «Читаем детям о войне».

На этом мероприятия не заканчиваются: в учреждениях культуры состоятся концерты, на которых гости смогут услышать песни военных лет. Для маленьких сургутян театр актера и куклы «Петрушка» подготовил спектакль «Солдатский котелок», а в стенах Сургутской филармонии 5 мая будет представлен моноспектакль «Василий Тёркин». Кроме того, в Центре патриотического наследия состоится презентация обновленных экспозиций «Фронтовые подруги» о вкладе советских женщин в Победу и «Сургут тыловой».

Напомним, что с 1 по 8 мая на набережной реки Оби в районе Речпорта звучит «Полуденный выстрел».

Какие мероприятия пройдут 9 мая?

По традиции 9 мая начнется с возложения венков к Вечному огню на Мемориале Славы представителями Администрации и Думы города, общественных, национальных и патриотических объединений. После этого, по улицам Сургута на ретроавтомобилях провезут копию Знамени Победы в сопровождении песен военных лет. Не забыли и о всероссийской акции «Свеча памяти».

Для сургутян 9 мая в течение дня будут создавать праздничное настроение радиоконцерты, находившиеся на разных площадках города: на территории Городского парка культуры и отдыха, историко-культурного центра «Старый Сургут», и около Сургутской филармонии. На городских медиаэкранах жители и гости города смогут увидеть портреты сургутян, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ко Дню Победы в Сургуте начали готовиться задолго до праздника. В городе организуют общественные субботники по приведению в порядок мемориалов. К концу подходит и завершение праздничного оформления города — улицы уже украшены флажными конструкциями в желто-оранжевых цветах и в цветах Государственного флага Российской Федерации. Также размещаются баннеры с поздравлениями на рекламных конструкциях, изображения на панель-кронштейнах на опорах освещения.