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​В Сургуте обсудили современные тренды развития местного самоуправления

В СурГУ прошел Региональный муниципальный форум «Современные тренды развития местного самоуправления»

​В Сургуте обсудили современные тренды развития местного самоуправления
Фото: Администрация Сургута, СурГУ

Накануне, 19 апреля, в Сургутском государственном университете состоялся Региональный муниципальный форум «Современные тренды развития местного самоуправления: интеграция в единую систему публичной власти». Его цель — повышение эффективности местного самоуправления и объединение муниципального сообщества на основе единых ценностей служения обществу и государству. На церемонии открытия форума выступил первый заместитель Губернатора ХМАО Алексей Шипилов и депутат Госдумы Вадим Шувалов.

«Сегодня мы собрались, чтобы обсудить серьезную насущную тему. Как вы знаете, были внесены изменения в Конституцию РФ, приводится в соответствие законодательство о местном самоуправлении. Хочется обсудить, как мы с вами будем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре это реализовывать. Наши с вами основные инструменты, помимо законодательства, административных регламентов, – это наша душа и человеческое отношение!», — сообщил Алексей Шипилов.

Приветствуя собравшихся, Вадим Шувалов поблагодарил их за проделанную работу перед гражданами.

«Здесь собрались люди, работающие с нашими избирателями, мнение которых очень важно при принятии законов на федеральном уровне. Самый главный результат — мы работаем на наших с вами граждан. Важна обратная связь! И сегодня на уровне федерального и регионального руководства хочу сказать вам добрые слова за ваш труд и работу. Тот результат, который вы показали на выборах Президента РФ, действительно дорогого стоит. Муниципальная служба — ключевое слово здесь «служение». Благодарю вас за это служение для своих односельчан и горожан. Каждый из вас — уникальная личность! Для того чтобы работать с людьми, нужно большое терпение, большая душа и горячее сердце», — отметил депутат Госдумы.

В числе гостей мероприятия были главы муниципальных образований, депутаты Дум городских округов, муниципальных районов, муниципальные служащие, руководители ТОС и приглашенные эксперты.

В качестве эксперта на дискуссионной площадке по развитию института ТОС выступила директор МКУ «Наш город» Наталья Стебекова. Она прокомментировала успешный опыт Сургута в данном направлении.

«Зарождение территориального общественного самоуправления началось в 1997 году. В Сургуте насчитывается более 20 ТОС. Работа проводится очень активно. Поддержка администрации осуществляется через наше учреждение, как консультационная, так и имущественная, финансовая. ТОСы могут получить субсидии на реализацию своих проектов, а также на развитие деятельности. Дополнительно ТОСы Сургута вносят инициативы жителей по развитию своих территорий, например, по строительству детской или спортивной площадки, проведению мероприятий для граждан в границах своих территорий. В рамках практики инициативного бюджетирования во дворах реализуются проекты сургутян», — рассказала Стебекова.

О том, как развивается институт ТОС рассказал руководитель регионального отделения ТОС ХМАО, председатель сургутского ТОС «Союз» Михаил Суриков.

«ТОСы Сургута, в частности, активно занимаются с молодежью, организуют досуговые клубы, в которых молодежь обучается, получает новые компетенции, в том числе в части развития гражданского общества, сбора гуманитарной помощи. Другой успешный пример касается благоустройства территорий. В прошлом году много ТОС занимались ремонтом асфальтового покрытия на придомовых территориях. Это мероприятие было профинансировано со стороны города. В этом году из местного бюджета выделено вдвое больше средств на эти цели. Глава Сургута Андрей Филатов поддержал инициативу. Планируется провести в два раза больше ремонтов в сургутских дворах», — сообщил он.

Помимо панельных дискуссий, в рамках форума состоялась церемония награждения представителей муниципального сообщества:

— За развитие местного самоуправления почетной грамотой губернатора ХМАО награждена глава Нефтеюганского района Алла Бочко;

— За эффективную и добросовестную службу почетной грамотой губернатора ХМАО награжден заместитель главы Югорска Алексей Шибанов;

— За эффективную и добросовестную работу почетной грамотой губернатора ХМАО награжден глава Лангепаса Сергей Горобченко;

— За высокий профессионализм и личный вклад в развитие Югры наградой депутата Госдумы Вадима Шувалова награжден председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов и глава сельского поселения Леуши Кондинского района Павел Злыгостев.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 127, комментариев: 0
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