Рассказываем об улучшении жилищных и других условий в Сургуте в 2024 году

Накануне, 18 апреля, в администрации Сургута состоялось совместное заседание штабов по жилищным и имущественным вопросам, а также вопросам строительства и городского хозяйства. Заседание прошло под руководством главы города Андрея Филатова. О том, какие мероприятия реализуются по улучшению города — читайте в нашем обзоре.

Реализация жилищных программ

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» в Сургуте реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий по двум направлениям:

1.Оборудование парковочных мест для граждан с инвалидностью;

2.Осуществление работ по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом маломобильных граждан.

В 2024 году в городе обустроят приспособления в 14 жилых домах и 27 парковочных мест.

Помимо этого, администрация Сургута продолжает работу по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями. В этом году полежат обеспечению жилыми помещениями 84 детей-сирот.

Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношения Сергей Алексеев рассказал о предоставлении мер господдержки на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям граждан в рамках госпрограммы Югры «Строительство».

«Ведется работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям, а также социальной выплаты взамен земельного участка. С начала года предоставлено 13 земельных участков, из них семь участков многодетным семьям, свидетельство о праве на получение социальной выплаты выдано 26 семьям», – отметил Алексеев.

На данный момент две молодые семьи получили, и еще две в процессе на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений. Кроме того, 55 семей с детьми заявилось на получение такой выплаты на погашение ипотеки.

Сергей Алексеев также напомнил, что с начала 2021 года администрация Сургута активно приступила к переселению граждан из аварийных домов. На 1 апреля 2024 года из аварийных домов расселили 135 семей, переселение 32 семей решается в судебном порядке. Также в этом году снесли восемь аварийных жилых помещений, а оставшиеся 59 — снесут до 1 октября этого года.

Реализация транспортной реформы городского общественного транспорта

В мае 2023 года в Сургуте состоялся запуск новой маршрутной сети. На сегодняшний день она состоит из 33 регулярных городских и пригородных маршрутов. Ежедневно для перевозки сургутян на линии работают 180 автобусов.

«В целях реализации транспортной реформы в городе происходит обновление общественного транспорта. В «СПОПАТ» уже поступило 30 новых автобусов марки «ЛИАЗ». Транспорт общей вместимости 73 пассажира, адаптирован для маломобильной категории граждан в части низкопольного исполнения, а также дублирования визуальной и звуковой информации. Дополнительно в автобусах предусмотрена автоматизированная система оплаты проезда и система видеонаблюдения в соответствии с требованиями законодательства о транспортной безопасности. В настоящее время происходит процесс передачи автобусов предприятию и подготовка их к эксплуатации. Со следующей недели будем постепенно выпускать их на линию», – сообщил генеральный директор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

ОА «СПОПАТ» за счет своего бюджета в апреле этого года приобрело 11 единиц среднего класса 2017 года выпуска. При поддержке администрации города будет приобретено еще десять автобусов.

«Убежден, что мы реализуем все обязательства перед горожанами, в рамках тех возможностей и ресурсов, которые есть у города. Подчеркиваю, что сегодня все делается только за счет внутренних ресурсов», – отметил Андрей Филатов.

По мнению генерального директора АО «СПОПАТ», важным этапом в реализации транспортной реформы является создание выделенных полос для общественного транспорта, а также внедрение метода разделенных стоп-линий — это существенно увеличит качество предоставления транспортных услуг населению.

Глава Сургута поручил организовать рабочую группу по данной теме и отметил, что к вопросу нужно подойти внимательно — без экспертов и прогнозных методов анализа не обойтись.

«Мы понимаем и видим, что город Сургут растет и вместе с этим возрастает плотность дорожного потока. Улицы в секунду на одну или две полосы расширить не сможем. И здесь, конечно же, надо искать решение, чтобы городской транспорт работал в норме наших обязательств», – сказал Филатов.

По данным 2022 года, количество перевезенных пассажиров составило 19 миллионов человек, а в 2024 году ожидается более 22 миллионов.

Ремонт улично-дорожной сети города

В 2024 году в Сургуте по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие работы: ликвидация колейности, ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов, а также ремонт автомобильных дорог.

Планируется выполнить капитальный ремонт участков дорог общей протяженностью более трех километром. Площадь всего ремонта составит более 56 тысяч квадратных метров.

Подрядная организация АО «Автодорстрой» отремонтируют улицу Энергетиков на участке от улицы Майской до улицы Энгельса, СК «ЮВиС» займутся ремонтом дороги более одного километра на Нефтеюганском шоссе. Также на 2024-2025 год запланирован ремонт улицы Югорской на участке от улицы Мелик-Карамова до Пролетарского проспекта. Подрядчик на участок пока не определен.

Дополнительно в рамках региональной субсидии Сургута выделены средства на ремонт автомобильных дорог общей протяженностью около четырех километров. Выбрано пять объектов — улицы Автомобилистов, Западная, Дальняя, Ивана Шидловского и Толстого.

Также на текущий год запланирован ремонт 10 объектов по внутриквартальным проездам. Их общая протяженность — более двух километров.

Ремонт запланирован на:

— проезд от улицы Лермонтова, 13 до Чехова, 14/3;

— проезд от улицы Декабристов до улицы Дзержинского вдоль МКД № 41, 43 по проспекту Ленина;

— проезд от дома № 44/3 по улице 30 лет Победы до выезда на проспект Пролетарский в районе дома № 2;

— проезд в 20А микрорайоне от улицы Университетской МКД № 23 и до улицы 30 лет Победы МКД № 44/3 (МБДОУ ДС № 17 «Белочка» улица Университетская, 23/3);

— проезд от улицы Югорской до МБОУ СОШ № 45 (МБОУ СОШ № 45 проезд Взлетный, 6);

— проезд от улицы Фёдорова между Торговым центром «Геолог» и МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова (улица Московская, 33);

— проезд по улице Московская на участке от Мелик-Карамова, 90 до Московская, 34;

— проезд от проспекта Пролетарского до МБОУ «Перспектива» (МБОУ СОШ № 44, проспект Пролетарский, 5/1);

— проезд от улицы Островского до МКД № 4;

— проезд от улицы Бажова до проспекта Ленина (Сургутский реабилитационный центр «Центр здоровья для детей»).

Из муниципального бюджета выделены средства на ремонт четырех тротуаров по улицам Островского, Мечникова, Гагарина и тротуар по дороге Сургут – Нижневартовск со стороны ТЦ «Аура».

Кроме того, в этом году ликвидируют колейность на 42 участках дорог общей протяженностью более десяти километров. Реализация работ начнется в июне.

«У нас сейчас принцип – вся выявленная колейность устраняется за сезон. В этом смысле у Сургута уже есть накопленный опыт. Выявили и все за лето устранили. Такой ритм необходимо держать, а не накапливать», – подчеркнул Андрей Филатов.

Помимо этого, в Сургуте поставят пять светофоров, обустроят 25 новых остановок на замену старым, и четыре остановки в местах, где их раньше не было. Также планируется установка 500 новых урн, 50 скамеек, а вдоль дорог — замена 990 погонных метров ограждений.

Строительство спортивных объектов и объектов образования

На сегодняшний день в Сургуте возводят пять образовательных и пять спортивных объектов. Их готовность составляет от одного до 70 процентов. Одна школа в 42 микрорайоне уже ведена в эксплуатацию.

«Сегодня в работе на разных стадиях четыре полноценные школы в микрорайонах 5А и 20А, жилом районе «Марьина гора» и в 42 микрорайоне, которая открывает двери уже 1 сентября, а также начальная школа-детский сад в поселке Голд Фиш и детский сад в районе «Марьина гора», – отметил глава Сургута Андрей Филатов.

Детский сад в жилом районе «Марьина гора» готов на 68%. Он включает в себя 300 мест. Сдача здания в эксплуатацию планируется на второй квартал этого года. Школа в этом же жилом районе готова на 20%. Она рассчитана на 900 мести планируется к сдаче в 2025 году.

Также во втором квартале этого года завершится строительство здания начальной школы-детского сада в поселке Голд Фиш. Объект готов наполовину.

Строительная готовность школы в 20А микрорайоне составляет 16%. Она рассчитана на 1 500 мест. Здание планируют сдать до конца 2024 года. Строительство школы в 5А микрорайоне также продвигается. Пока на участке проведены подготовительные работы, выемка грунта под котлован выполнена на 90%. Ранее мы писал, что недавно на территории забили пробные сваи для проверки устойчивости грунта перед предстоящей стройкой. Здание планируется к вводу в эксплуатацию в январе 2026 года. Она тоже рассчитана на 1 500 мест.

Помимо образовательный объектов в Сургуте строятся и спортивные. Степень готовности объектов — от шести до 35 процентов.

В микрорайоне А возводится спортивный комплекс с универсальным игровым залом, в микрорайоне 30А — спорткомплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств. Еще два спорткомплекса строятся в микрорайоне Хоззона на улице Маяковского: один с универсальным игровым залом, другой с искусственным льдом. Практически все объекты планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года, а один в первом квартале 2025 года.