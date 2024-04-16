Советы врача-психотерапевта Югры для родителей выпускников старшей школы

При изучении характерных ошибок выпускников на ЕГЭ по всем предметам педагоги и психологи отметили: значительную часть неправильных ответов можно отнести к категории «несуразных», «глупых», то есть допущенных не из-за недостатка знаний, а из-за волнения, рассеянности, неумения сконцентрироваться и контролировать свое эмоциональное состояние. О том, какие модели поведения должны выполнять взрослые, чтобы стать для выпускника поддержкой и опорой — рассказала врач-психотерапевт БУ «Няганская городская поликлиника» Светлана Вохмянина.

Здравый смысл и реалистичный подход

Тревога заставляет нас предаваться чувствам вместо того, чтобы действовать. Психологическая противоположность тревожности — реализм и здравый смысл. Необходимо создать дома спокойную, деловую атмосферу.

Помните, то, что вы говорите в период подготовки, то, каким тоном вы обсуждаете предстоящее испытание, какой прогноз рисуете — все это ребенок принесет на сам экзамен.

Общение с ребенком по поводу ЕГЭ не должно вызывать никаких отрицательных эмоций: страха, ненависти, тревоги, чувства вины и стыда. Все должно быть направлено только на дело. Если есть проблемы, их надо конструктивно решать, но решать заблаговременно, а не накануне экзамена. Сходите в школу, поговорите с учителем, в каком месте провалы есть конкретно у вашего ребенка. Сосредоточьтесь на том, чтобы проработать слабые места.

Ведите диалог

Научитесь спокойно и рационально обсуждать с ребенком вопросы, связанные с предстоящим испытанием — именно вести диалог, а не выступать в роли совести, указки или диктатора. Прислушивайтесь к тому, что говорит ребенок, к его страхам. Дайте эмоциям проявиться. Избегайте назидания и поучения в ответ, но и не стоит сразу утешать — это психологически воспринимается как неприятие проблемы всерьез. Соберитесь с силами и обсудите с ребенком самый негативный вариант развития событий, составьте вместе план, четко проговорите дальнейшие ваши действия на случай провала на экзамене.

Учите учиться

Родители лучше всех остальных знают своего ребенка и, соответственно, то, какие способы восприятия и усвоения материала ему больше всего подходят: кому-то нужно проговорить материал, кто-то запоминает лучше в движении — ему надо ходить и рассказывать, а для кого-то полезнее всего нарисовать схему, написать опорную шпаргалку.

Но, абсолютно для всех работает правило: любой навык формируется только при многократном повторении.

Частота тут гораздо важнее, чем длительность, поэтому лучше учиться по 15 минут ежедневно, чем три часа время от времени.

Помогите ребенку выбрать те блоки, темы, разделы в каждом предмете, на которых нужно сконцентрироваться. Ставьте реалистичные, конкретные и достижимые цели — те, которые зависят от самого ребенка, от его умений и стараний.

Простые правила

Есть и нехитрые приемы быстрого повышения уровня знаний, которым учат психологи. Они полезны для всех учеников, но в период подготовки к экзаменам —особенно. Первый называется «Три предложения» — выходя с занятия, прочитав какую-то тему в учебнике, прослушав лекцию, мысленно повтори содержание в трех предложениях.

Учеников часто пугает колоссальный объем и огромные тексты, которые им, будто бы, надо выучить. Расскажите им про «метод пяти П»: просмотри, придумай вопросы, подчеркни ключевые слова, перескажи, проверь себя. Для некоторых предметов поможет и еще одно «П»: проиллюстрируй.

Эмоциональный самоконтроль

Самая большая услуга, которую может оказать родитель в деле успешной сдачи ЕГЭ — научить ребенка справляться со стрессом, контролировать свой эмоциональный настрой. Только мамы и папы знают, как их подросток справляется со стрессовыми ситуациями, которые то и дело возникают в его жизни, что ему помогает отвлечься и сконцентрироваться. Это может быть музыка или спорт, общение с друзьями или мороженое — подходит абсолютно все, лишь бы это помогло привести его в «ресурсное состояние». То есть то состояние, в котором он верит в себя, справляется со стрессом и готов действовать.

Накануне важной даты

Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является совершенным измерением его возможностей.

Не повышайте тревожность — это может отрицательно сказаться на результате тестирования.

Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально сорваться. Подбадривайте детей, хвалите за то, что они делают хорошо. Повышайте уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более вероятности допущения ошибок. Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением. Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал. Обратите внимание на питание: во время интенсивного умственного напряжения необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и другие стимулируют работу головного мозга.

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых. Некоторые школьники думают, что для того, чтобы окончательно подготовиться к предстоящему экзамену, нужна лишь еще одна «последняя» ночь. Это ошибочно! Накапливается усталость, и наступает переутомление.