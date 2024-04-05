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​А я подделку опознаю по штрихкоду

Эксперт о том, стоит ли ждать повышения цен из-за расширения перечня маркировки товаров

​А я подделку опознаю по штрихкоду
Фото: УрГЭУ

С 1 апреля Центр развития перспективных технологий расширил список одежды, подлежащей обязательной маркировке. В перечне больше 100 видов товаров. Отныне российские производители должны наносить специальный DataMatrix штрихкод почти на все изделия: от галстуков до верхней одежды. Обезопасит ли это покупателей от контрафакта, и стоит ли ждать повышения цен, объясняет старший преподаватель кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ Елена Рагозинникова.

Какие сведения содержит маркировка?

DataMatrix штрихкод, который наносится на текстильные товары содержит информацию о производителе, его товарном знаке и подробно описывает наименование, сырьевой состав изделия цвет, размер – те характеристики, которые влияют на качество. Вся одежда делится на 3 слоя: то, что надеваем на голое тело, следующий - на белье и верхний. К каждому – свои требования, потому что происходит разный процент соприкосновения с кожей. Имея в телефоне приложение «Честный знак», покупатель может отсканировать код и проверить, безопасен ли товар для носки, убедиться в его подлинности, отследить путь от производителя до магазина. Многие мои знакомые уже пользуются этой программой, им интересно, соответствует ли товар ГОСТу или Техническому регламенту. Но штрихкод - не замена этикетки, а дополнительная информация, которая делает рынок прозрачнее, помогает бороться с фальсификатом.

Как недобросовестные продавцы одежды обманывают покупателей?

Чаще всего искажают информацию о составе. Для кого-то не играет роли, из чего сделана одежда – из хлопка, вискозы или других химических волокон. Другие более требовательны. Важно понимать, что это напрямую влияет на стоимость. Изделия из льна или шелка стоят гораздо дороже вещей из полиэстера или капрона. Еще одна распространенная уловка – подделка товарного знака. Если бренд востребован, хорошо продается, то он будет в зоне риска даже при высокой стоимости.

Отразится ли это нововведение на итоговой стоимости вещей?

Маркировка текстильных товаров началась еще в 2021 году, поэтому крупные производители к расширению списка готовы. Небольшим торговым точкам, шоурумам сложнее. Прежде чем поставить маркировку, нужно сначала сертифицировать товар, а это недешево. Думаю, часть производителей может «уйти в тень». Другой вариант – объединиться с конкурентами. Все зависит от того, какая у магазинов цель. Если они хотят развиваться, начнут работать по новым правилам. Проверять их будут Роспотребнадзор и добросовестные покупатели. В случае нарушения предусмотрены штрафы. Но станут ли люди сообщать о находке подделок, вопрос открытый. Все это, на мой взгляд, приведет к колебанию цен, но серьезного повышения не будет.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 133, комментариев: 0
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