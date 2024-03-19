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​«Мир звучит» на фестивале современной музыки в Сургуте

Где можно послушать музыку современных российских композиторов в Сургуте

​«Мир звучит» на фестивале современной музыки в Сургуте
Фото: Галерея современного искусства «Стерх»

В апреле сургутян ждет новый фестиваль «Мир звучит». В Галерее современного искусства «Стерх» можно будет послушать от contemporarymusic до пост-минимализма, от классики ХХ века до авторских творческих проектов. В пространстве живописи северных художников играют музыканты Москвы и Сургута.

«Мир звучит» – выражение «отца» абстракционизма Василия Кандинского. И, кстати, предки его жили в Югре. Написано век назад! «Открытый глаз и открытое ухо превращают ничтожные волнения в огромные события. Со всех сторон несутся голоса, и мир звучит».

Уже 15 лет в выставочных залах Галереи звучит музыка, концертов – далеко за сотню. Началось с приглашений ведущих российских ансамблей новой музыки, затем «современкой» увлеклись местные музыканты − скрипачка Дарья Борисова (руководящая квартетом Perfecto), пианистка Юлия Напольских, баянист Богдан Калужин и другие. Для участия в проектах приглашались десятки музыкантов города.

Первую половину этой истории было больше «импорта»: в «Стерхе» придумывались проекты с приезжающими ансамблями, с премьерами российских композиторов. Некоторые проекты повторялись в других городах. Затем этот драйв уступил интересу к местной тематике, неспешному созданию своей арт-продукции. Были мысли: «Мы должны быть интересными сами себе», «А чем наш город отличается», «Интересно бы это сыграть самим…»

На «Других концертах», встречах Арт-клуба в Галерее сложилась своя атмосфера, появился контакт с аудиторией. Стала понятна ценность такой музыки – дать ей жизнь и ощутить отклик слушателей. Видна и особенность Галереи как площадки − это близкий звук, создающий настрой на слушание необычного.

Новый фестиваль современной музыки, можно сказать, итог пути. Прозвучат удачные компоненты проектов последних лет, будут поддержаны важные инициативы местных музыкантов. Важно, что можно ознакомиться с идеями и трендами нашего времени, с музыкой композиторов разных городов. Будет Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Сургут. Мы стараемся быть в одном российском культурном поле.

Откроет фестиваль 5-6 апреля OpensoundQuartet (Москва), при поддержке Союза композиторов России. Их программы «Путеводитель по квартету» − взгляды 12 разных композиторов на этот «маленький оркестр». Авангард и архаика, духовная и театральная музыка…

9 апреля мы услышим 20-й век. Программы «Три свидетеля» и «Диалоги и элегии» придумали и подготовили для фестиваля сургутские музыканты. Музыка 20-го века важна для понимания современного творчества, которая все еще звучит в нашем городе нечасто.

«Дух, книга и ключи» − название концерта, который пройдет 12 апреля. Мероприятие будет собрано из разных пьес современных российских композиторов. В исполнении постоянных участников проектов в Галерее «Стерх» прозвучат яркие сочинения, премьеры.

Сургутский композитор, а также куратор программ новой музыки и фестиваля Сергей Зятьков обозначил «Завороженность как способ» создания музыки. В авторском концерте 14 апреля прозвучит музыка последнего десятилетия − три премьеры. «Свои темы» композитора – это «прогулка в метафизическом пейзаже», «театр без театра», «неоархаика».

Фестиваль завершат 21 апреля авторские, кросс-жанровые проекты сургутских музыкантов – «Микс. Неформат». Электронная нойз-группа «Очки Здоровья» подготовила аудиовизуальный перформанс «Шепот крыльев» по картинам выставки якутской художницы в «Стерхе». Алена Поль (вокалистка, сонграйтер) представит свое музыкальное оформление − подготовленные импровизации «Живая аудиокнига. Соня Шаталова» по творчеству поэта с аутизмом, «нездешней, космической души».

Фестиваль «Мир звучит» – для города, отмечающему свое 430-летие. Пусть и он как часть мира – звучит.

Материал предоставлен куратором фестиваля Сергеем Зятьковым


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Сегодня в 12:08, просмотров: 82, комментариев: 0
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