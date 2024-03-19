Рассказываем, как направить маткапитал на товары и услуги для адаптации детей с инвалидностью

«Как направить материнский капитал на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью?» − спрашивает Ольга К.

Материнский капитал — это мера поддержки семей с детьми. Его средства можно направить на обучение детей, улучшение жилищных условий и т.д. Кроме того, с его помощью родители могут получить компенсацию за приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Отделение СФР по ХМАО обращает внимание: для получения компенсации за счет средств материнского капитала товар или услуга должны соответствовать индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) ребенка с инвалидностью, а сама программа — действительна на момент покупки. Направить средства или часть средств материнского капитала можно в любое время после рождения или усыновления ребенка, в том числе второго, третьего или последующих, не дожидаясь, пока ребенок достигнет трехлетнего возраста.

«Чтобы использовать маткапитал на реабилитацию детей, прежде всего, родителям необходимо обратиться в организацию здравоохранения за направлением на медико-социальную экспертизу. Затем они должны представить это направление в учреждение медико-социальной экспертизы с заявлением о внесении изменений в программу реабилитации. В результате, она дополняется соответствующими рекомендациями о нуждаемости ребенка с инвалидностью в тех или иных товарах и услугах», — пояснила заместитель управляющего ОСФР по Югре Ольга Галюк.

Рекомендованные товары или услуги родители приобретают для ребенка самостоятельно. При этом важно сохранять все документы, подтверждающие покупку товаров или оказание услуг. Это — договоры купли-продажи либо оказания услуг, товарные или кассовые чеки и т.д. После приобретения товара семье следует обратиться в управление социальной защиты для того, чтобы оно подтвердило факт его наличия.

Не позднее пяти дней после обращения должностное лицо органа соцзащиты должно будет прийти к семье домой и составить акт проверки наличия товара. Один экземпляр акта останется семье, и она сможет предъявить его в Отделение СФР для компенсации расходов. Сделать это можно лично (в любом территориальном органе Социального фонда независимо от места жительства), в МФЦ, а также не выходя из дома — через личный кабинет на портале «Госуслуг».

Вместе с актом нужно представить паспорт, индивидуальную программу реабилитации или абилитации, документы, подтверждающие расходы, а также реквизиты банковского счета владельца сертификата на материнский капитал.

Решение об отказе или удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала выносится ОСФР по Югре в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты приема заявления. В случае удовлетворения заявления о компенсации расходов перечисление средств материнского капитала осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Перечень товаров и услуг, на которые можно направить материнский капитал, представлен на сайте Социального фонда России: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_adaptation/

Инструкцию по направлению маткапитала на реабилитацию ребенка с инвалидностью через госуслуги можно скачать тут: https://sfr.gov.ru/files/branches/hmao/Instruktsiya_SADI.pdf

О других тонкостях маткапитала − в материале СИА-ПРЕСС.