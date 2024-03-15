ГКЦ из аварийного здания «Строителя» переезжает в столь же древний бывший «Рубин»

Творческие коллективы и администрация Городского культурного центра переехали из старого здания ДК «Строитель» в еще более старое здание, которое некогда занимал кинотеатр «Рубин» (оно было введено в эксплуатацию в конце 1969 года). Возможно, это неплохая идея для решения проблемы «здесь и сейчас», но она показывает масштабную проблему с размещением культурных объектов в Сургуте. В чем причина и в чем может быть выход – в новом выпуске «О чем говорят» обсудили Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», Тарас Самборский также на связи. В первой половине нашего эпизода на этой неделе мы обсудили ситуацию с тем, почему у нас так стремительно закредитовываются югорчане, хотя вроде как все хорошо, вроде как доходы растут. Конечно, может быть, поэтому и закредитовываются. Вот заодно и посмотрите – это у нас предыдущее видео.

Сейчас поговорим про судьбу ДК «Строитель». Вот у нас есть «Строитель», наш старый дворец культуры, очень всем знакомый. Находится в районе Строителей, что логично. И вот у нас готовится его снос и последующее строительство заново вот этого самого большого здания – уже расширенного, большого, красивого, чтобы всем там было хорошо и удобно. Тут выясняется, внезапно, что здание ДК «Строитель» аварийное, и нужно срочно оттуда всех вывозить. Оттуда всех вывозят и перебрасывают в новое здание. Там выделяются какие-то бюджетные по этому поводу денежки, и туда переезжает ДК «Строитель».

Переезжает благополучно в здание бывшего кинотеатра «Рубин». Это на проспекте Набережном, напротив Парка культуры и отдыха, то есть в районе Нефтяников. Соответственно, там до недавнего времени был магазин мототехники. Сейчас там будут располагаться все коллективы, преподаватели и все мероприятия ДК «Строитель». Вот такая вот необычная преемственность поколений получается. Это же первый, насколько я помню, кинотеатр «Рубин» – это же, кажется, первый кинотеатр в Сургуте.

Тарас Самборский: Да, 1969 год постройки, ему 55 лет уже.

Д.Щ.: Да, конец 1969 года ввод в эксплуатацию. Давай вот обсудим эту историю. У нас не в первый раз, мягко скажем, в Сургуте происходит ситуация, когда городская администрация объявляет какое-то здание, внезапно, аварийным, срочно оттуда кого-то выселяет, срочно переселяет его в какое-то другое здание, и начинаются после этого какие-то процессы. Как ты видишь всю эту обстановку?

Т.С.: Это уже стало техническим приемом, очевидно. Вот это вот объявление того или иного имущества аварийным с тем, чтобы сделать какой-то круговорот другого имущества и как-то позатыкать те или иные дыры. Вообще, история со «Строителем», ну, или с Городским культурным центром, превратилась в такой же анекдот, как история с театром «Петрушка», с Домом пионеров и напоминает ралли на носилках, когда немощных, престарелых пациентов таскают туда-сюда по коридорам от одного сквозняка к другому, от одного дырявого окна к другому, из одной комнаты в другую, вместо того, чтобы как минимум вставить новые окна не продуваемые или вообще, по идее, заменить вот этот вот дом престарелых. Ну вот у нас выбрали такую тактику.

«Рубин», кто не знает, ну, все старые сургутяне прекрасно знают, это еще более трухлявое, сгнившее старье, чем сам ДК «Строитель» бывший. Он действительно построен в 1969 году. Что такое 1969 год? При всем моем определенном почтении к градостроительной политике тех времен, мы об это много говорили, когда коммунисты строили готовые микрорайоны с полностью сформированной инфраструктурой, и тем не менее, это был конец 60-х годов. Только-только застраивается Сургут под прибывающее население, которое вся страна огромная, тогдашняя страна, Советский Союз, направляла в Сургут, на Север, осваивать нефтяные месторождения, строить сургутские электростанции, развивать геологоразведку и так далее и тому подобное.

И вот как строили объекты соцкультбыта тогда? На примере того же ДК «Строитель» мы видим: быстренько, из подручных материалов, по самому дешевому типовому проекту. И вот построили. Все строилось как временное, надо понимать это. Ну простояли, что «Строитель», что «Рубин» несчастный 50-60 лет. Еще раз. В условиях типового, ускоренного, очень оптимизированного строительства, это не те объекты архитектуры, не те объекты гражданского строительства, которые строились на века, мы просто должны понимать. У домов первой массовой серии, у так называемых «хрущевок», пятиэтажек, по СНИПу срок гарантийного обслуживания был 25 лет. Вообще, срок эксплуатации. Предполагалось, что через 25 лет эти дома подлежат сносу, и на их месте бы возводились новые какие-то жилищные комплексы.

Сколько этим домам-«хрущевкам» только в Сургуте лет? Те же 60 лет уже. Это, кстати, говорит об их большом запасе прочности, объективности ради скажем. Но мы же понимаем, что морально это все давно уже устарело, и это просто не должно существовать и не мозолить нам глаза. Так вот, «Рубин» – это абсолютно оптимизированный, очень простой кинотеатр, очень простая архитектура, в очень нехорошем состоянии. На рубеже 80-90-х годов, я точно не помню, но вот это примерно такое было время, «Рубин» как кинотеатр был закрыт по причине, догадайтесь какой? Аварийности здания.

Д.Щ.: Вот это поворот.

Т.С.: То есть это было еще 30 лет назад. Это было еще 30 лет назад. Лет 20 назад предприниматель Анатолий Акульшин, он тогда владел этим помещением, «Рубином», как и соседним бывшим рестораном «Ермак». Легендарный ресторан был, там была такая «малина» в свое время, там они конкурировали… Ой, Господи, наш-то ресторан знаменитый на Энергетиков…

Д.Щ.: «Рябинушка»?

Т.С.: Нет-нет, где «Собеседник» сейчас. Он просто вылетел из головы.

Д.Щ.: А, ну да.

Т.С.: В общем, просто по старости вылетел из головы, извиняюсь. Опять, старые сургутяне помнят. «Витязь», вот. И вот как-то он то ли приватизировал, то ли выкупил, я не знаю этой всей истории, эти два помещения. Помещения надо просто снести. И вот, он мне тогда показывал, он хвастался. А мы тогда строили Атриум-центр на бульваре Писателей. И мне было интересно какие-то новые технологии посмотреть.

Он меня потащил, показал, как он там фасады утепляет, все эти вещи. И я, на самом деле, ужаснулся, потому что, по мне, так это полная рухлядь, о чем я ему и сказал. «Толик, зачем ты это делаешь? Снеси, построй здесь по красивому проекту новое здание, если тебе эта земля принадлежит». Прошло еще, как видим, больше 20 лет. Я уверен, что технически состояние кинотеатра «Рубин» никак не улучшилось. Может быть, его подлатали, естественно, сделали ремонт кровли, каких-то инженерных сетей. Но слушайте, ну это все равно здание, которому 55 лет, почти 60. Я не понимаю, сегодня кто владелец, ну, как-то город оперирует этим имуществом, это и не важно на самом деле.

Важно другое. Слушайте, я уж молчу про кинотеатр «Аврора», про который разбирающаяся в этих вопросах общественность, люди, понимающие толк в стройке, журналисты, наша редакция в том числе, говорили много лет. Ну возьмите вы это здание, сделайте его тем же театром «Петрушка». Теперь смотрите. Здание, которое в десятки раз хуже «Авроры», ну в десятки раз. Вот «Рубин» – он хуже «Авроры» как кинотеатр, так вот скажем. Он оказывается вполне себе пригодным не для театра «Петрушка», то есть такой, локальный творческий проект, а он становится, пусть и на время, но приемлемым помещением для многофункционального культурного центра, в котором несколько театральных студий, музыкальных кружков, разных направлений и так далее и тому подобное. Больше людей там работает. Это правда странная политика.

Я понимаю, что власть исходит из того, что ей надо найти любой приемлемый и подвернувшийся под руку вариант, оперировать этим вариантом и закрыть проблему, чтобы тот же Городской культурный центр не простаивал. Не простаивал в культурном прежде всего плане, потому что город нуждается в его деятельности, и там вообще все прекрасно с точки зрения тех продуктов, которые делает Городской культурный центр.

Но ведь вариант использования умирающего торгового центра «Вершина» лет 10 мы озвучиваем, и не только мы, и ведь можно пойти наконец уже и этим было бы путем. Я считаю, что вариант с «Вершиной», я не знаю, почему так много лет пропагандирую именно это, я не являюсь бенефициаром этого вообще процесса ни в коем образе. Я понятия не имею, кто там владелец. Но просто как нормальный человек с нормальной головой я понимаю: ну стоит красивое здание, выдающееся, ну притащил инвестор много лет назад сюда Эрика ван Эгераата, который входит в топ-10 мировых архитектурных школ.

Ну вот Сургут обладает этим помещением, у которого сегодня, скажем так, не вполне успешный менеджмент, не вполне успешный, видимо, владелец, потому что они не могут вытянуть это здание до уровня современного, красивого, качественного универмага. Ну не получается. Он превратился в просто в безобразную барахолку, и он уже каким-то бельмом на глазу является у горожан. Продается за какие-то копейки, уже там за полмиллиарда рублей, по-моему. За 500 миллионов вы сегодня вообще ничего не построите., ну невозможно построить, ну нельзя.

Господи, проект примитивной стекляшки, какого-нибудь автосалона, уже за 100 выходит. Ну вы поймите, что невозможно построить ничего за эти деньги. Может быть, все-таки вернуться к этой теме? Подумать о том, чтобы из него сделать какой-то многофункциональный культурный центр и этим путем идти. А вот все эти «Рубины», «Ермаки» эти бывшие, вот эти все какие-то перестроенные в многоэтажные хижины не самые выдающиеся советские сооружения, снести, расчистить город от этого хлама и провести работу с владельцами этих земельных участков, если это не сам город, в том направлении, чтобы там появились красивые, выдающиеся в архитектурном плане сооружения, которые бы сделали Сургут привлекательным с точки зрения жизни, с точки зрения туризма. Которые бы развивали эстетику горожан, а не подавляли ее.

А Городской культурный центр, даже временно, в помещении бывшего кинотеатра «Рубин» – это не развитие эстетики. Это черте-что, это какая-то такая каша-малаша, которая сегодня – да – позволила заткнуть эту дыру. И безусловно у, ну, кто этим занимается, Департамент культуры, Департамент имущественных отношений, вероятно, архитектуры, найдутся убедительные аргументы, почему именно такое решение принято. Мы сейчас не обсуждаем эту аргументацию. Мы же не подвергаем сомнению то, что эта аргументация наличествует. Но почему каждый раз в принятии подобных решений используется самый линейный, самый простой, самый на поверхности лежащий вариант. Вместо того, чтобы наконец понять очевидное: у Сургута с культурными объектами очевидный провал. И здесь требуется какая-то дорожная карта, здесь требуется какая-то внятная, разумная, цельная, перспективная программа действий. У Сургута нет театра – как сооружения, как комплекса.

Д.Щ.: Ну, кстати, он тоже сейчас пока временно переехал из своего этого здания, из Магистрали, чтобы ремонтироваться.

Т.С.: Прекрасно. Но мы помним, что театр размещен в помещении Дворца культуры, и это тоже не совсем одно и тоже. У Сургута нет музея, у Сургута нет картинной галереи, второй картинной галереи. У Сургута нет теперь уже Городского культурного центра. У Сургута нет, я не знаю, кинотеатра муниципального. Надо или не надо, я не знаю, нужны эти кинотеатры, с этой функцией сейчас управляются частные операторы, но тем не менее. У Сургута нет выставочных площадей. То есть у Сургута, вот если все это перечислить, нет, ну нет ничего.

И мы решаем проблему опять с помощью очень временной схемы. Вот просто с очень дешевой временной схемой. А город Сургут обязан хотя бы в год 430-летия своего объявить о том, что он наконец-то взялся решить эту проблему комплексно, и в течение такой-то перспективы осязаемой такие-то деньги привлекает он, привлекает регион, привлекает страна, государственный бюджет, федеральный бюджет. И Сургут как крупнейший город, индустриальный город, в Западной Сибири, он будет обладать вот тем-то, тем-то, тем-то и тем-то. От музея до планетария. Вот это просто очень требуется. И сегодняшнее временное квартирование «Строителя», Городского культурного центра, в помещении бывшего кинотеатра «Рубин» должно стать поводом для очень квалифицированного, глубокого разговора и проработки этого вопроса городской властью, культурной общественностью, специалистами с тем, чтобы у Сургута наконец эта проблема была снята с повестки дня.

Д.Щ.: Ну что ж, на этой позитивной ноте мы будем завершать сегодняшний выпуск. Подписывайтесь на наш Youtube-канал, ставьте там лайки и смотрите нас и там, и на siapress.ru. Там мы тоже выкладываем наши видео и расшифровки наших разговоров. И до новой встречи через неделю. Вновь увидимся, поговорим о чем-нибудь интересном, что важно для жизни города и Югры. Спасибо, до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.