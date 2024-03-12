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​Дачникам могут дать возможность платить за мусор «по факту», но не в Сургуте

Почему сургутские дачники не могут платить за мусор по фактическому объему

​Дачникам могут дать возможность платить за мусор «по факту», но не в Сургуте
Фото: freepik.com

В России готовят поправки в законодательство, благодаря которым дачники смогут выбирать, как платить за мусор. Варианта будет два – по нормативу либо по фактическому объему вывезенных отходов. О готовящихся изменениях сообщили в Союзе садоводов России.

Сейчас тарифы за вывоз мусора варьируются. Они рассчитываются на основе целого ряда факторов – от расположения до числа домов. И тут кому-то – например, тем, кто живет в СНТ круглогодично, – может быть выгоднее платить по нормативу, а вот для сезонных дачников вариант оплаты по фактическому объему выглядит привлекательнее. И в федеральном правительстве им готовы идти навстречу.

Только вот для сургутских дачников эта перспектива, вероятно, очень далекая. По крайней мере, так считают представители регионального оператора «Югра-Экология». Ведь чтобы перейти на оплату «по факту», нужно заключать договор, а в Сургуте с этим есть определенные сложности.

«Договор нужно заключать с юридическим лицом. Большинство дачных корпоративов в Сургуте – банкроты. Нет юрлица, не с кем заключать договор. Поэтому большинство дачных собственников на прямых договорах с регоператором как физлицо. А в таком случае невозможно рассчитать по факту», – заявили в пресс-службе регоператора.

Таким образом, чтобы ситуация изменилась, потребуются более глубинные изменения в законодательстве. В настоящий момент их не анонсировали.

Напоминаем, ранее в материале siapress.ru разобрались, на что будет действовать «дачная амнистия».


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Сегодня в 17:18, просмотров: 122, комментариев: 0
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