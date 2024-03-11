На что будет действовать «дачная амнистия» и как это упростит жизнь дачникам

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495015"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=E3oYoCQXm35eurG22IIS6ZTa+X7iATqlKsee26iQVJA/wXUJ1QiU5O7BoT9kh8g0qMw8R+K9Zr7E1K6uorPXcbS1SfF8FExzqDpe1GMawd/W6g8Z9Rg9HAfpItiPlS+d"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=E3oYoCQXm35eurG22IIS6ZTa+X7iATqlKsee26iQVJA/wXUJ1QiU5O7BoT9kh8g0qMw8R+K9Zr7E1K6uorPXcbS1SfF8FExzqDpe1GMawd/W6g8Z9Rg9HAfpItiPlS+d"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "136"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(42) "Достижения ЮГРЫ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "da83ea55747ca812e1e8b95a5510d3b8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 10:56:55"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 19:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "136"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495245"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687612"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=fXKVEpy8FTHqUDjUS0zz6K7D6dVpXHraoDiqcQB8Kf5YfF64MQiigykJ3qiVe9umpOxzyO7yVXkrjttbxOeHOPs3XPGReJDp5Q8txtp3wCqIu7AIox20k4ZYBolVWxX7"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=fXKVEpy8FTHqUDjUS0zz6K7D6dVpXHraoDiqcQB8Kf5YfF64MQiigykJ3qiVe9umpOxzyO7yVXkrjttbxOeHOPs3XPGReJDp5Q8txtp3wCqIu7AIox20k4ZYBolVWxX7"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "137"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(40) "Достижения ЮГРЫ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c4e61a9bc968d77a158656505c822be0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 11:00:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 20:00:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "137"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495015"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=E3oYoCQXm35eurG22IIS6ZTa+X7iATqlKsee26iQVJA/wXUJ1QiU5O7BoT9kh8g0qMw8R+K9Zr7E1K6uorPXcbS1SfF8FExzqDpe1GMawd/W6g8Z9Rg9HAfpItiPlS+d"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=E3oYoCQXm35eurG22IIS6ZTa+X7iATqlKsee26iQVJA/wXUJ1QiU5O7BoT9kh8g0qMw8R+K9Zr7E1K6uorPXcbS1SfF8FExzqDpe1GMawd/W6g8Z9Rg9HAfpItiPlS+d"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "136"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(42) "Достижения ЮГРЫ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "da83ea55747ca812e1e8b95a5510d3b8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 10:56:55"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 19:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "136"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495245"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687612"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=fXKVEpy8FTHqUDjUS0zz6K7D6dVpXHraoDiqcQB8Kf5YfF64MQiigykJ3qiVe9umpOxzyO7yVXkrjttbxOeHOPs3XPGReJDp5Q8txtp3wCqIu7AIox20k4ZYBolVWxX7"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=fXKVEpy8FTHqUDjUS0zz6K7D6dVpXHraoDiqcQB8Kf5YfF64MQiigykJ3qiVe9umpOxzyO7yVXkrjttbxOeHOPs3XPGReJDp5Q8txtp3wCqIu7AIox20k4ZYBolVWxX7"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "137"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(40) "Достижения ЮГРЫ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c4e61a9bc968d77a158656505c822be0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 11:00:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 20:00:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "137"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  90,7493   EUR  98,8767  

Новости

Больше новостей
Как вам ассортимент продуктов в супермаркетах?
Комментировать
0
За последний год вы стали...
Комментировать
0
Достаточно ли в Сургуте отелей и гостиниц?

Их даже слишком много 26.2%

Да 21.4%

Нет 24.3%

Не знаю 28.2%

Всего голосов: 103

Комментировать
0
Донатите ли вы благотворительным фондам?

Да 15.6%

Нет, отправляю деньги точечно нуждающимся 22.2%

Нет 62.2%

Всего голосов: 90

Комментировать
0
Больше опросов

​«Дачную амнистию» распространят на бани, сараи и даже колодцы. Разбираемся в тонкостях

На что будет действовать «дачная амнистия» и как это упростит жизнь дачникам

​«Дачную амнистию» распространят на бани, сараи и даже колодцы. Разбираемся в тонкостях
Фото: ru.freepik.com

В России рассматривают законопроект о расширении дачной амнистии. Предполагается, что теперь в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать различные хозяйственные постройки – от бань до колодцев. Инициативу уже поддержали в Счетной палате РФ. Там рассмотрели проект и заявили, что к нему нет никаких замечаний. Соответствующую выдержку из отзыва контрольного органа опубликовали «Известия».

«Дачная амнистия» − это упрощенный механизм регистрации прав, в рамках осуществления которого от заявителя для регистрации прав не требуется разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

«Дачная амнистия» действует с 2006 года, за это время она претерпела ряд изменений. Например, упрощенный порядок регистрации установили для объектов общего пользования в СОТ. Неоднократно продлевались сроки действия амнистии – в последний раз до 2031 года. Однако по-прежнему остаются вопросы, которые требуют внимания. Постройки на участке – как раз один из таких. Сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы, летние кухни и другие хозяйственные постройки регистрируют неохотно, так как этот процесс сопряжен с временными и финансовыми затратами.

«Регистрации подлежат не все хозяйственные объекты на участке, а только те, которые неразрывно связаны с землей. Предлагается «амнистировать» бани, теплицы, летние кухни, сараи. Это очень важные изменения для садоводов, которые действительно серьезно упростят жизнь наших дачников. Для оформления теперь достаточно будет документа о праве собственности», − отмечал в интервью «Российской газете» депутат Госдумы Никита Чаплин.

Принять поправки в «дачную амнистию» могут уже этой весной. После принятия зарегистрировать ту или иную постройку в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) станет проще. Нужно будет предоставить только техпаспорт либо оценочную документацию. Однако есть ряд условий.

Во-первых, владелец, конечно же, должен располагать право на соответствующий земельный участок.

Во-вторых, нужно, чтобы постройка состояла на техническом или государственном учете в составе домовладения до 1 января 2013 года. Если нет уверенности, стоит ли ваша собственность на учете, можно получить онлайн-выписку из ЕГРН на Госуслугах. А в случае, когда объект принадлежит к категории ранее учтенных, то есть был зарегистрирован до создания так называемого Росреестра, можно обратиться в местную администрацию. Сургутянам в таких вопросах готовы помогать разбираться в департаменте имущественных и земельных отношений.

В общей сложности за время действия «дачной амнистии» ею воспользовались уже больше 15 миллионов раз. Между тем стоит помнить, что от такой процедуры, как получение разрешение на строительство, «амнистия» не освобождает. Перечень органов, где его можно получить, есть на портале администрации Сургута.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:11, просмотров: 119, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#373 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710150817"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710701982"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=psa4YStlIU9RkPNsrpTiC79Tb8VBExk+o0AUi1g4YaQYcSkTlJqdwpSfB7rKJe5/XroBhwc4a9cBFkla5tdcG8dYpMzKB7jkPg0nDfIEajGHSdPsuAevEdQ0B4rlVH06"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=psa4YStlIU9RkPNsrpTiC79Tb8VBExk+o0AUi1g4YaQYcSkTlJqdwpSfB7rKJe5/XroBhwc4a9cBFkla5tdcG8dYpMzKB7jkPg0nDfIEajGHSdPsuAevEdQ0B4rlVH06"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d0d4f9cf8a2a89ca7ed5f7ea25de8283.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjecZyDS"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjecZyDS"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-11 14:53:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#373 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710150817"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710701982"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=psa4YStlIU9RkPNsrpTiC79Tb8VBExk+o0AUi1g4YaQYcSkTlJqdwpSfB7rKJe5/XroBhwc4a9cBFkla5tdcG8dYpMzKB7jkPg0nDfIEajGHSdPsuAevEdQ0B4rlVH06"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=psa4YStlIU9RkPNsrpTiC79Tb8VBExk+o0AUi1g4YaQYcSkTlJqdwpSfB7rKJe5/XroBhwc4a9cBFkla5tdcG8dYpMzKB7jkPg0nDfIEajGHSdPsuAevEdQ0B4rlVH06"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d0d4f9cf8a2a89ca7ed5f7ea25de8283.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjecZyDS"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjecZyDS"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-11 14:53:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#373 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710150817"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710701982"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=psa4YStlIU9RkPNsrpTiC79Tb8VBExk+o0AUi1g4YaQYcSkTlJqdwpSfB7rKJe5/XroBhwc4a9cBFkla5tdcG8dYpMzKB7jkPg0nDfIEajGHSdPsuAevEdQ0B4rlVH06"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=psa4YStlIU9RkPNsrpTiC79Tb8VBExk+o0AUi1g4YaQYcSkTlJqdwpSfB7rKJe5/XroBhwc4a9cBFkla5tdcG8dYpMzKB7jkPg0nDfIEajGHSdPsuAevEdQ0B4rlVH06"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d0d4f9cf8a2a89ca7ed5f7ea25de8283.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjecZyDS"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjecZyDS"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-11 14:53:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjecZyDS реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjecZyDS реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Холода в Сургуте ненадолго 672
  2. ​Ужасный «Винни-Пух» взял «Золотую малину» 613
  3. ​На Луне может появиться сейсмическая сеть 491
  4. ​Популярный ресторан Сургута временно закрыли из-за пожара 358
  5. ​На крупных пересадочных остановках в Сургуте можно строить архитектурно привлекательные павильоны, где расположатся кофейни и небольшие ТЦ 349
  6. Военный борт из Нижневартовска запросил аварийную посадку 292
  7. ​В Сургут едет Донецкий театр 280
  8. Строим будущее вместе 276
  9. ​Некоторые школьники из ХМАО не пошли на занятия из-за холода 253
  10. ​Сургутянка стала участницей проекта «Голос» 246
  1. 180 молодых биатлонистов съедутся в Ханты-Мансийск 9863
  2. В Югре похолодает до -37 градусов 2695
  3. ​На Первом канале рассказали о диагнозе умершей учительницы из Сургута 2361
  4. ​Крупный пожар в центре Сургута: сгорели кофейня и ресторан 1403
  5. ​Полицейские Нижневартовска поймали мужчину, который пытался попасть в Россию под чужим именем 1363
  6. ​Расходы на цели, обозначенные президентом в послании, составят не меньше триллиона рублей в год. Откуда возьмутся деньи 1326
  7. ​Может ли работодатель не отпустить пораньше в предпраздничный день? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1284
  8. ​Мягкая сила 1239
  9. ​Творческие коллективы ДК «Строитель» переедут в бывший кинотеатр «Рубин» 1230
  10. ​«Сейчас главное закрыть вакансии на предприятиях»: эксперт описала ситуацию на рынке труда в России 1220
  1. 180 молодых биатлонистов съедутся в Ханты-Мансийск 9863
  2. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 4628
  3. Сургутскую нефть – в кратчайшие сроки! 4582
  4. Бардак и его княжество 4352
  5. ​Человек как цель 3430
  6. ​В ХМАО накажут хулигана, который прыгнул с пятого этажа 3395
  7. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 3334
  8. Встреча двух цивилизаций 3110
  9. ​Новый фильм «Мастер и Маргарита» определенно стоить смотреть. И даже пересматрировать 3099
  10. ​В ХМАО вслед за «Баку» закрыли «Ташкент» 3047

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика