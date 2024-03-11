На что будет действовать «дачная амнистия» и как это упростит жизнь дачникам

В России рассматривают законопроект о расширении дачной амнистии. Предполагается, что теперь в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать различные хозяйственные постройки – от бань до колодцев. Инициативу уже поддержали в Счетной палате РФ. Там рассмотрели проект и заявили, что к нему нет никаких замечаний. Соответствующую выдержку из отзыва контрольного органа опубликовали «Известия».

«Дачная амнистия» − это упрощенный механизм регистрации прав, в рамках осуществления которого от заявителя для регистрации прав не требуется разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

«Дачная амнистия» действует с 2006 года, за это время она претерпела ряд изменений. Например, упрощенный порядок регистрации установили для объектов общего пользования в СОТ. Неоднократно продлевались сроки действия амнистии – в последний раз до 2031 года. Однако по-прежнему остаются вопросы, которые требуют внимания. Постройки на участке – как раз один из таких. Сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы, летние кухни и другие хозяйственные постройки регистрируют неохотно, так как этот процесс сопряжен с временными и финансовыми затратами.

«Регистрации подлежат не все хозяйственные объекты на участке, а только те, которые неразрывно связаны с землей. Предлагается «амнистировать» бани, теплицы, летние кухни, сараи. Это очень важные изменения для садоводов, которые действительно серьезно упростят жизнь наших дачников. Для оформления теперь достаточно будет документа о праве собственности», − отмечал в интервью «Российской газете» депутат Госдумы Никита Чаплин.

Принять поправки в «дачную амнистию» могут уже этой весной. После принятия зарегистрировать ту или иную постройку в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) станет проще. Нужно будет предоставить только техпаспорт либо оценочную документацию. Однако есть ряд условий.

Во-первых, владелец, конечно же, должен располагать право на соответствующий земельный участок.

Во-вторых, нужно, чтобы постройка состояла на техническом или государственном учете в составе домовладения до 1 января 2013 года. Если нет уверенности, стоит ли ваша собственность на учете, можно получить онлайн-выписку из ЕГРН на Госуслугах. А в случае, когда объект принадлежит к категории ранее учтенных, то есть был зарегистрирован до создания так называемого Росреестра, можно обратиться в местную администрацию. Сургутянам в таких вопросах готовы помогать разбираться в департаменте имущественных и земельных отношений.

В общей сложности за время действия «дачной амнистии» ею воспользовались уже больше 15 миллионов раз. Между тем стоит помнить, что от такой процедуры, как получение разрешение на строительство, «амнистия» не освобождает. Перечень органов, где его можно получить, есть на портале администрации Сургута.