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Строим будущее вместе

Какие масштабные проекты создают в Югре сегодня

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Фото: администрация Сургута

Масштабные проекты, направленные на развитие бизнеса, новые школы, детские сады создают сегодня по всей территории округа. Все это - работа Команда Югры. В подборке представлены некоторые ее итоги за прошлую неделю.

В Лангепасе появится мобильный «Дом предпринимателей». Проект реализуют в рамках народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры». По итогам народных обсуждений с участием бизнеса и активной общественности было принято решение о запуске мобильного офиса для предпринимателей. Все планируемые мероприятия будут проводить не в одном помещении, а на базе различных городских площадок, таких как многофункциональный центр, центр культуры «Нефтяник», музейно-выставочный центр.

В Когалыме открылась уникальная музыкальная школа имени Александры Пахмутовой. Объект на 400 мест построен в рамках народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры». Общая площадь трехэтажной школы составляет практически пять тысяч квадратных метров. Учреждение оснащено современным музыкальным и сценическим оборудованием. В образовательной организации устроено 33 учебных класса, два зала для коллективных занятий: хоровой и оркестровый, концертный зал на 60 мест, библио- и медиатека, буфет.

В Нефтеюганске может появиться первый лицей предпрофессионального образования. Он заменит среднюю общеобразовательную школу, строительство которой предусмотрено народной программой «Единой России» – «Картой развития Югры». Соответствующее предложение городской администрации находится на рассмотрении в правительстве округа. По планам, лицей будет рассчитан на одну тысячу 100 мест. Спектр рабочих специальностей, которым будут обучать юных нефтеюганцев, определят с учетом потребностей в городе. Предполагается, что дети в лицее будут получать образование, начиная с седьмого класса. На базе учреждения планируется создать ряд мастерских, большой спортивный комплекс, учебный кампус.

В Русскинской Сургутского района изучают современные мультимедийные технологии. Это возможно благодаря молодежному центру, созданному в рамках реализации народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры». Здесь есть все необходимые ресурсы для творческого развития. Так, фотостудия оснащена профессиональным съемочным оборудованием, включая фотооборудование, световые установки, компьютеры с программным обеспечением для обработки материалов. На сегодня учреждение на постоянной основе посещают более 500 детей и молодежи.

В Нижневартовске строят первый в Югре детский сад с применением BIM-технологий. Объект площадью 7,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 320 мест. На сегодня на 95 процентов завершены внутренние отделочные работы на всех трех этажах здания. Идет поставка мебели, оборудования, наладка систем освещения. Подрядчик приступил к монтажу фасада. Планируется, что к 30 апреля все работы будут завершены. Здание построено с применением BIM-технологий, то есть изначально инженеры, архитекторы и строители создали его 3D-модель. Это позволило автоматически устранять недочеты и предлагать варианты оптимального решения.

В Сургуте до конца года завершат работы по строительству сетей водоснабжения на территории научно-технологического центра. Напомним, объект возводится в рамках реализации народной программы партии – «Карты развития Югры». На сегодня методом горизонтально-направленного бурения проложено две тысячи 800 из 3 тысяч 368 метров трубопровода. Сети водоснабжения готовы уже на 55 процентов. Завершить работы планируют до конца года. Напомним, что благодаря реализации проекта планируется создать свыше пяти тысяч рабочих мест.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 65, комментариев: 0
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