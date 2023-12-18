Запретить розлив пива в жилом секторе – не та мера, которая спасет от алкоголизации россиян

В ближайшем будущем региональные власти в России смогут выселить из жилых домов т.н. «наливайки» – небольшие магазины или магазины / бары, где разливают пиво для употребления на месте или на вынос. Выдать такие полномочия губернаторам планирует Госдума. С одной стороны, это выглядит нормальной мерой для борьбы с алкоголизацией россиян. С другой – эта мера прямолинейна и явно недостаточна. Почему так – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. В первом эпизоде мы обсудили запрет на использование школьниками телефонов в школах. Этот запрет, скорее всего, будет принят, он уже идет через Госдуму, и вот посмотрим, насколько быстро он пройдет, как он будет выглядеть. Обсудили плюсы и минусы.

Сейчас обсудим наливайки. Наши любимые наливайки прекрасные. Сколько раз мы уже про них говорили, про то, что они располагаются в домах. Очень к ним есть постоянные нарекания, есть вопросы. Говорят о том, что там собираются всякие асоциальные личности возле этих самых наливаек, хотя лично я ни разу не встречал, откровенно говоря. Но факт в том, что сейчас, опять же, Госдума принимает закон, по которому отдельные регионы получат полномочия о том, чтобы запрещать, или разрешать, или как-то регулировать расположение этих самых алкогольных магазинов. Или магазинов/баров, они иногда так оформляются в жилых домах.

Давай, мы с тобой уже обсуждали эту тему на примере Югры. В Югре тоже шли какие-то обсуждения о том, что вот там столько-то, если столько-то расстояние до детской площадки, или до детского садика, или до школы, то нельзя располагать магазины и так далее и так далее. Вот были по этому поводу у нас различные дискуссии. Давай обсудим теперь вот эту тему. Насколько она будет приятна, полезна, применима в разнообразных реалиях. На самом деле, Россия очень разнообразная страна, и, возможно, решение отдать на откуп регионам подобные вещи, возможно, имеет некоторый смысл.

Тарас Самборский: Не вижу особого смысла именно решения этой проблемы на региональном уровне. Ну как, я, наоборот, вижу, конечно. Если бы у нас все было бюджетное, и государственное устройство России соответствующим образом организовано, тогда, как и виделось бы в идеале, региональные власти отвечали за фактически всю государственную политику. А у нас они вроде бы отвечают за какие-то решения, которые на них федеральный центр спускает, при этом финансовых ресурсов, да и политических ресурсов, у них нет. Фактически, в общем-то, мы тут наблюдаем просто как спускается на них ответственность за то, что и так федеральный центр принял. Но дело не в этом.

Дело в том, что вот эти вот наливайки и их возможный запрет в жилых домах, я так понимаю, не только речь будет идти о жилых домах, но там по списку опять перечисляться все социальные риски, связанные с близким расположением этих наливаек к тем или иным объектам, в первую очередь, детским и учебным. Так вот, возможный запрет, с одной стороны, выглядит как очевидное, разумное решение. Власти за здоровый образ жизни, власти за здоровую социальную среду обитания своих граждан. Негоже, мол, когда у нас через подъезд то аптека, то алкомаркет, то наливайка. Вот так-то вот едешь по сургутским улицам, не только сургутским, интересно вот наблюдать, кстати вот, где на Мелик-Карамова этот огромный монстр-то построен, я не знаю, как он называется... Сейчас обижу кого-нибудь... «Возрождение» очередное... Ну вот, перед храмом. Я там насчитал семь всяких вот этих вот «Пивко», «Пивасико».

Д.Щ.: Много народу там живет.

Т.С.: Во-во. Ну семь их, может, сейчас меньше, но вот было семь. То есть как бы это все логично, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что кампанейщина по борьбе с наливайками приобретет такой же анекдотический, нелепый характер, как и борьба с пресловутой торговлей алкоголем в радиусе ста метров от детских и учебных заведений. Много раз и мы говорили об этом, и все люди разумные, которые анализируют подобные решения наших властей, о том, что никакого практического толка от данного запрета нет и быть не может.Ну не покупают учителя там, я не знаю, или школьники, или вместе они как-то за компанию бухло вот в этих алкомаркетах и не идут пить под партами в школе. Ну немножко по-другому процесс алкоголизации выглядит. То, что обилие свободной продажи алкоголя в России является проблемой – это очевидно. Но мы видим, как власти, как будто бы внешне понимая и принимая эту проблему, борется с ней такими механизмами, которые эффекта никакого серьезного не дадут. Если вот посмотреть, ну как там, я не знаю, у нас с алкоголизмом конкретно по городу Сургуту: лучше стало, хуже? Или в Югре? Или в России? Давайте в целом, за последние пять лет, что у нас приняты эти законы.

Д.Щ.: Сказать?

Т.С.: Ну, скажи.

Д.Щ.: За последние много лет шло улучшение, лет 15 – точно – шло улучшение. И уменьшалось количество потребления, и, что важно, уменьшалось потребление крепких напитков. Главная беда в крепких напитках. Потому что именно от них происходит вот этот вот концентрированный урон по здоровью, и преждевременные смерти чаще всего связаны именно с ними. То есть больше стали пить легкие напитки, типа пиво-вино, и меньше пить в целом. Но 2022 год, я даже не знаю, по какой причине, может быть кто-нибудь из экспертов подскажет, этот тренд несколько развернул и действительно, 2022-2023 показывают большее потребление алкоголя в целом. И как ни печально, этот вот тренд немножко развернулся в обратную сторону сейчас. По крайней мере, сейчас.

Т.С.: Ну, понятно. Скажем так, если брать более длительные периоды исследования, то мы увидим, что скорее всего вот эта вот... Ну, это не экспонента, она, видимо, постоянно имеет периоды улучшения ситуации с алкоголизацией населения, периоды ухудшения. И видимо, каждый какой-то стрессовый момент жизни страны приводит к повышению алкоголизации. Но вернемся к нашим наливайкам. Собственно, не только к наливайкам, а вот к тому, о чем ты сказал.

О том, что последние годы была положительная тенденция снижения потребления тяжелого алкоголя и перехода населения на алкоголь легкий. То бишь пиво и сухие вина. Что это означает? Это означает, что Россия находилась в периоде вот как раз этих пятнадцати лет, ну может быть чуть больше – двадцати – очень активного развития малого и мелкого бизнеса в сфере общепита. В России стремительно развивались точки общепита и места, где люди проводили свое свободное время. Обедали, перекусывали, ужинали, встречали какие-то праздники, выпивали. Это совершенно нормальная вещь во всем мире. Власти во всем мире общепит видят как один из двигателей местных экономик, и тянущий за собой весь сегмент реального сектора экономики – мелкого предпринимательства. Потому что общепит – это самый доступный вид бизнеса, в него проще всего инвестировать, проще всего делать стартапы в этом бизнесе.

И, самое главное, что общепит очень социализирует общество. Он выполняет важнейшую функцию – он вытаскивает людей из быта, из квартир, где люди, запершись внутри, пьют крепкий алкоголь. Запершись внутри, люди не пьют пиво из наливаек, вот тут надо тоже понять. Как-то так вот алкоголические социологи как-то там градируют эти все процессы. Считается, что пиво более напиток социальный, нежели водка, например. Водка приводит действительно, это тяжелый алкоголь, к маргинализации. Даже те, кто пьют тяжелый алкоголь, но очень дорогой, ошибочно, опять-таки, утверждают социологи, и антропологи, и эти все пищевики, он приводит к маргинализации. Мы знаем массу примеров как спиваются очень достойные, богатые люди, уходят в бытовое пьянство, и у них заканчиваются карьеры, здоровье, да и по мордам лица видно, что, видимо, все там у них не очень хорошо с этим делом.

Поэтому если бы развитие общепита продолжалось таким же образом, а он не развит, особенно в таком регионе как Югра, как Сургут, у нас не развит общепит, у нас мало точек общепита, как это ни кажется странным. Потому что их сейчас гораздо больше, чем во времена, например, администрации Александра Леонидовича Сидорова, которого мы критиковали очень часто именно за то, что никак не развивается в Сургуте общепит. У нас там был момент, когда мы пять ресторанов на весь город с трудом могли насчитать. Но в связи с последними событиями, экономическими санкциями, падает потребительская способность и жизненный уровень горожан. Соответственно, они начинают ходить меньше по точкам общепита.

И здесь мы подходим к очень важному: должна ли власть бороться за здоровье своих граждан не только такими запретительными мерами как закрытие наливаек, ну или какими-то там другими – прекращение продажи в радиусе ста метров алкоголя, но и поддержкой местных товаропроизводителей на рынке алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков. Сразу на ум приходит Сургутский Пивзавод, например, или какие-то мини-пивоварни. И поддержка общепитовского бизнеса, опять-таки, с той целью, чтобы люди все равно вылазили из закрытых квартир и находились в социуме – это большая, серьезная работа.

Одним запретом наливаек Югра не решит проблему алкоголизации и асоциализации людей. Не решит. Ну люди будут покупать в других местах и все равно напиваться внутри своих квартир. Людям надо дать возможность быть в открытом пространстве. В точках общепита люди не напиваются так сильно, как они это делают в быту. Это тоже один из законов вот этой индустрии.

Следующий шаг. Алкоголь должен сегментироваться по ценам. Во всем мире, где с алкоголизацией населения борется, а у нас есть братья по разуму – это северные страны, скандинавские, например, ну и этот опыт перенимают уже многие другие страны европейские, крепкий алкоголь стоит очень дорого. Вот просто он стоит очень дорого. В принципе алкоголь стоит везде дорого, и таким образом правительство стран выдавливают население из одного интереса в другой.

Простой пример: у меня у друзей сын учится в Голландии, он живет там в общежитии, ему дают определенный бюджет на жизнь в месяц. И вот у него выбор – он всегда любил пива выпить, ну, так вот. И кружка пива или бутылка пива стоит восемь евро одна в Амстердаме. А месячный абонемент в фитнес-зал стоит девять евро. Мы же понимаем, что государство создало таким образом всю рыночную концепцию социума, при которой социуму не выгодно за одну кружку пива отдать стоимость целого месячного занятия спортом. Если ты алкаш, ты конечно будешь покупать эту кружку пива, маргинализироваться дальше, беднеть и скатываться на социальное дно. Но большая часть общества делает очевидный выбор в этой ситуации. Оно платит те же деньги, но целый месяц ходит и качает мышцы.

Вот наше правительство российское должно подобные меры изучать, а мы же говорили вот только что, что запрет телефонов в школах, он калькирует французское законодательство, европейское законодательство. Как, кстати, большинство законодательных актов Российской Федерации, они калькируют законы Европейского Союза. У нас там Гражданский кодекс просто зеркально повторяет гражданский кодекс многих стран. Так вот, здесь этот опыт тоже надо калькировать и применять таким образом, чтобы не одними запретами на наливайки, я не знаю, на какие-то алкомаркеты, которых действительно расплодилось страшное количество. Я думаю, что их очень много. Мое мнение – их очень много.

Алкоголь можно покупать в более ограниченном количестве мест. Но лишь бы там еще и государство проводило настолько тщательную политику свою по контролю качества алкоголя, как и всех продуктов питания, чтобы люди не травились. А мы то там то сям получаем новости о том, что люди в очередной раз умирают от такого-то суррогатного алкоголя. Соответственно, вся эта политика в результате могла бы привести к тому, что тенденция пятнадцати лет последних по снижению алкоголизации населения продолжилась бы. По уходу населения от тяжелого алкоголя к легкому алкоголю продолжилась бы. И тогда мы получили бы устойчивый такой тренд на оздоровление российской нации в этом плане. Кстати говоря, Россия давно уже не на первом, не на втором и даже не на пятом месте по потреблению алкоголя.

Д.Щ.: Да-да.

Т.С.: На самом деле, тут надо признать, что в целом, конечно же, российские власти ведут здоровую политику в этом направлении. У нас там поддержка спорта приветствуется, поддержка зверей. У нас президент, такой, непьющий. И поэтому все это, конечно же, влияет на выбор основной массы россиян. Но чтобы политика была до конца внятная, грамотная и имеющая целью не только запрещать, но и думать головой, надо делать вот комплекс всех мероприятий, о которых мы с тобой сейчас говорили. А именно: создавать преференции для бизнеса, который людей кормит и развлекает; создавать преференции для местных товаропроизводителей, которые выпускают не только продукты питания, но и производят то же пиво, ничего в этом страшного нет. Во всем мире частные мелкие пивоварни поддерживаются максимально государством. Ну, они не дотируются впрямую, но инструменты для их вывода на рынок государство активно использует. И это создает рабочие места, это создает определенную культуру, культуру в буквальном смысле, это создает прямо какой-то культурный элемент жизни многих людей. Многие страны на этом строят целые разделы политики своей в социально-культурной сфере. Чехия, Германия, Франция та же.

Д.Щ.: Бельгия.

Т.С.: Бельгия, Англия, Америка. Это очень интересные процессы, которые в итоге снижают потребление алкоголя в своих странах. Выводят людей из тяжелого алкоголя, от их интереса к тяжелому алкоголю, и рассредоточивают свой социум в той сфере, где потребление алкоголя не несет рисков для социальной жизни граждан. Это общепит, это открытая публичная жизнь в каком-то общем культурном пространстве, где есть разумное место легкому алкоголю, а не культивация этого всего дела, и люди себя чувствуют хорошо. Ну вот это выглядит так. А сегодня, к сожалению, тот же Сургут производит впечатление города, в котором к алкоголю очень лояльное отношение. Я имею в виду действительно огромное количество всевозможных алкомаркетов, огромное количество этих же наливаек с подходом государства в лице региональных властей и муниципальных только к запретительным мерам, а не с использованием тех мер дополнительных, очень важных, о которых мы сказали. Вот так.

Д.Щ.: Ну что ж, ладно. Наше время подошло к концу, будем завершать. Смотрите нас на Youtube, читайте нас на siapress.ru, ставьте лайки. И до новых встреч. Через неделю снова увидимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.