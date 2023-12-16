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​Безумный дом, правильное использование льда и общественное пространство на развалинах

Четвертый выпуск урбанистических фишек, которые бы могли пригодиться Сургуту

​Безумный дом, правильное использование льда и общественное пространство на развалинах
Фото t.me/gre4ark, t.me/urbanishere, 72.ru

Продолжаем публиковать подборки урбанистических фишек, которые придумали в разных частях света, и можно было бы их применить в Сургуте. Предыдущий выпуск можете почитать по ссылке. Поехали.

«Привет!»

Первая фишка связана не столько с городскими пространствами, сколько с людьми – собственно, а для кого еще это все делается? Суть в том, что, несмотря на большие массы народа, обитающие в городах, одной из важных проблем современного социума стало одиночество. Там, где это признается на официальном уровне, местные власти пытаются инициировать проекты по созданию новых социальных связей.

Например, в шведском Лулео проблему констатировали, изучили, и запустили социальную рекламу, призывающую незнакомых людей чаще здороваться друг с другом. Она так и называется: «Säg hej!», или «Поздоровайся!». Вообще установка горизонтальных социальных связей на уровне тех же соседских сообществ – это большое подспорье для того, чтобы решать множество проблем и вопросов.

Любишь кататься? Иди катайся

Как выяснилось, для Амстердама достаточно продолжительные холода, способные хорошенько подморозить местные каналы, бывают не каждый год. Но когда они бывают, и лед оказывается крепким – народ выходит туда кататься на коньках.

Знаком ли вам город, через который протекает река, и даже не одна, и замерзают эти водоемы с завидной регулярностью? Чаще, чем в Амстердаме. Почему это огромное и при этом явно очень надежно замороженное водное пространство не используется городом вообще никак – загадка.

Найти себе место

Следующая фишка – пожалуй, на «вырост», когда в Сургуте уже будет четко и безо всяких сбоев функционировать приложение, отслеживающее путь общественного транспорта. В Дрездене пошли по этому пути несколько дальше – там можно не просто смотреть, когда на твою остановку придет какой-нибудь автобус или трамвай, но и оценить его загрузку. Для этого в каждую единицу общественного транспорта над дверями установили датчики, которые считают входящих и выходящих людей. Эту информацию получают и пользователи приложения.

Но эта опция – далеко не только для удобства пользователей. Еще на основании информации о загрузке общественного транспорта принимаются решения. Например, загруженному трамваю нужно больше времени на посадку-высадку пассажиров, поэтому для него можно дать зеленый цвет светофора чуть позже обычного, и наоборот. Кроме того, если операторы видят, что какой-то маршрут уж очень сильно загружен – туда могут оперативно выпустить дополнительную технику.

Не развалины, а общественное пространство

Очередной пример бережного отношения к историческому наследию показывают наши южные соседи из Тюмени. В там в центре на улице Республики в начале ХХ века была построена самая первая в городе аптека, коей руководил Вильгельм Краузе. К ней примыкал склад, от которого к нынешним временам осталось мало что – стены и подвал. А народ начал расставлять на этой территории машины.

Но городские власти по какой-то загадочной причине не стали ничего сносить, и не отдали территорию под строительство торгово-офисного центра или дома, а создали новое общественное пространство. Получился маленький сквер с амфитеатром, озеленением, историческими стендами, детской зоной и даже лежаками.

А старую чугунную полуколонну, обнаруженную по ходу работ, не спилили и не выбросили, а адаптировали под светильник. Делу активно помогали студенты Тюменского госуниверситета культуры, которых привлекали к обсуждению проекта, и там же они теперь экспонируют свои работы. Вот чему надо поучиться.

Щепотка безумия во благо

Завершим нынешний обзор рассказом о смелом архитектурном эксперименте. В 1995 году власти Магдебурга, в целом похожего на города СССР и ГДР, решили кардинальным образом внести разнообразие в облик одной из центральных улиц. Позвали архитектора Фриденсрайха Хундертвассера, который выдал эксцентричный проект под названием «Целеная цитадель».

Автор всю жизнь придерживался принципа, что нельзя жить в одинаковых домах-коробках. И придумал дом, в котором вообще нет прямых углов (выглянув из любого окна, там невозможно увидеть два других окна такой же формы), плюс еще масса разнообразных башенок и зелени – обилие последней дало название этому, с вашего позволения, ЖК. Внутри дома есть два двора и небольшая гостиница, а первые этажи сразу отдали бизнесу.


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16 декабря в 13:09, просмотров: 722, комментариев: 0
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