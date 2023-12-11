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​Первый губернатор Югры Александр Филипенко разместил первый пост ВКонтакте в День образования округа // ФОТОФАКТ

Бывший губернатор Югры опубликовал семейное фото

​Первый губернатор Югры Александр Филипенко разместил первый пост ВКонтакте в День образования округа // ФОТОФАКТ
Фото vk.com/id837663443

Первый губернатор Югры Александр Филипенко разместил в социальной сети ВКонтакте первый пост – в виде фотографии с женой. Дата публикации, по всей видимости, не случайна – это произошло 10 декабря, в 93-й день образования автономного округа. Александр Филипенко – первый губернатор Югры, он возглавлял регион с 1991 по 2010 год, на посту его заменила Наталья Комарова, которая руководит субъектом федерации по сей день. Сам Александр Филипенко с 2010 по 2018 год проработал аудитором Счетной палаты России, после чего вышел на пенсию.


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