Эксперт поделилась мнением о повышении стоимости квадратного метра

Минстрой повысил цену квадратного метра. С января 2024 года средняя стоимость жилья увеличится по всей стране. В Свердловской области она составит 107 612 рублей за м2. Как формируется сумма, и повлияет ли она на ценник уже опубликованных предложений, объясняет доцент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ, кандидат экономических наук Елена Белюсова.

К рынку недвижимости показатель среднерыночной стоимости отношения не имеет. При продаже застройщик и риелторы учитывают другие параметры: год постройки здания, удаленность от центра города, цена строительных материалов, наличие социальной инфраструктуры, уровень развития населенного пункта. Для сравнения, средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в уральской столице - 139,3 тысяч рублей, на вторичном — 118,6 тысяч рублей, в то время как в Верхней Пышме цена «вторички» – 59,1 тысяч рублей, в Нижнем Тагиле - 41,9 тысяч рублей за квадратный метр.

Значение средней рыночной стоимости нужно региональным властям. Минстрой берет в расчет стоимость квадратного метра в новостройке и на вторичном рынке, а их сумма делится на два, итог используют для назначения размера социальных выплат гражданам на приобретение или строительство жилья за счет средств федерального бюджета. Например, для ветеранов Великой Отечественной войны, действующих военнослужащих, бойцов в запасе, людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем, размер помощи в 107 612 рублей будет един, вне зависимости от города проживания. Для тех, кто значится в льготных категориях, повышение стоимости, безусловно, выгодно, потому что они получат больше денег, а, значит, и больше вариантов при покупке жилья.