В Сургуте продолжаются попытки дать девелоперам больше свободы строить многоэтажки

В Сургуте прошли публичные слушания, на которых рассматривалось предложение расширить свободу маневра для девелоперов. В частности, разрешить им застраивать 45 процентов выделенных под высотное жилье участков (сейчас этот показатель равняется 15 процентам). Что стоит за этими попытками улучшить положение строителей и как на это может реагировать неравнодушная к будущему Сургута общественность – обсудили в свежем «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый Город» – Тарас Самборский – на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Поговорим сегодня про свежую тему. У нас прошли публичные слушания, которые касались застройки. И там опять был внесен очень интересный такой момент о том, чтобы позволить строителям увеличивать площадь участков, застраиваемых жилыми домами.

Коротко. Вот сейчас есть для зоны Ж-4, а это самые высотные дома, то есть это там начиная от десяти этажей и выше, можно застраивать пятнадцать процентов участка. В переводе это означает, что вот есть у тебя там участок, ты можешь дом расположить на пятнадцати процентах от него, все остальное должно – всякие там территории, парковки и так далее, и так далее. И было предложение расширить эту территорию до сорока пяти процентов. Формулировалось оно так, чтобы у строителей была возможность распределить немножко этажи. То есть построить не одну свечку в сорок этажей, а раскидать ее немножко по территории, и что бы там были, не знаю, условно говоря, каскад от десяти до пятнадцати этажей, но, чтобы он расположился на большей площади. Там мотивация, по крайней мере, так вот примерно описана была теми, кто представлял этот проект.

По этому поводу высказались депутаты, которые присутствовали на этих слушаниях. Их было трое, все они высказались против по разным причинам, если что, можем их обсудить. Общественность тоже так немножко напряглась и решила, что «ну, типа, ребята, если у вас есть сорок этажей на пятнадцати процентах, что мешает построить еще две такие свечки в сорок этажей строителям, если им разрешить застраивать сорок пять процентов площади». Разумный вопрос, разумная претензия. Давай обсудим, как бы ты прокомментировал эту историю, как тебе видится вообще вот эта вот идея расширения вот этой вот площади застройки.

Т.С.: Во-первых, есть стойкое ощущение, что тема высотного массового строительства в Сургуте завладела большинством, скажем так, большинством активной общественности. Но я не знаю, может быть, активная общественность, не активная, но в общем – да, большинством здравомыслящих сургутян, которые понимают, что подобное архитектурное развитие города заводит его в тупик элементарный. И любой человек, занимающийся архитектурой профессионально или на каких-то там, я не знаю, любительских началах, знает трагическую историю подобных проектов в мире. И конец у этой истории всегда абсолютно один. Вот не бывает хорошего конца у подобной архитектурной политики.

Любые страны, с любыми режимами: с демократическими, с диктаторскими; свободными, несвободными; богатые страны, бедные страны; Америки, половина Азии – все они рано или поздно упираются в один и тот же тупик. Социальное развитие города, застроенного подобным жильем, останавливается, становится дальше невозможным, и муниципалитеты обретают колоссальнейшие проблемы с управлением своими территориями. То есть мы об этом говорили миллиарды раз – это абсолютно очевидная вещь. И тут снова приводить аргументы, почему это плохо, бессмысленно.

Это просто приводит к маргинализации территорий. Соответственно, к умиранию территорий. И все следующие проекты, которые любая власть пытается, ну, которая думает о будущем своего муниципалитета, пытается привести на свою территорию, они разрушаются, разбиваются в дребезги вот об эту непреложную просто, абсолютно научную вещь. Массовое, однотипное, плотное жилье территорию ухудшает. Люди из таких городов уезжают, а приезжают в эти города другие люди, другого качества, других квалификаций, компетенций, с которыми город развивать невозможно. Вот это вот понятная вещь. И я думаю, что просто очень многие люди, включая представителей власти, допускаю это, и даже знаю это, они явно или внутренне этому пытаются противиться.

Что, вероятно, нам продемонстрирует вот этот долгий, длительный процесс вот этих слушаний публичных. То есть это не однократная какая-то акция, это будет растянуто по времени. И мы, я просто уверен, обнаружим, что очень многие представители депутатского корпуса, общественности, я не знаю, какие-то специалисты будут так или иначе выступать против и как-то корректировать представленные вот эти вот наметки на изменения строительных регламентов. Теперь конкретно к этой ситуации. почему происходит активизация по изменению городских строительных регламентов, опять-таки, в пользу застройщика? Потому что в целом и общем мы понимаем, что да – это играет им на руку. Городу здесь профит светит такой, неоднозначный действительно. Как вот эти вот выступавшие депутаты предварительно заявили на этих слушаниях. Грядет освоение последних лакомых, вкусных земельных участков крупных сургутских. Ну то есть это вот пойма, это вот территория вокруг «Возрождения», вот этот вот ареал.

Д.Щ.: Да, это где Югорская, Мелик-Карамова.

Т.С.: Угу. И это ядро центра города. Это разные девелоперы, но задача у них одна, иначе они не были бы девелоперами, из квадратного метра извлечь, выжать максимальную прибыль. Есть вообще подозрение, что мы наблюдаем сейчас лебединую песню наших застройщиков сургутских. Вот они после освоения вот этих проектов, их реализации, будут если не сворачивать свою деятельность, то очень сильно ее видоизменять как раз в сторону уменьшения этажности, уменьшения плотности застройки, ухода от однотипного, массового проектирования и штампования одного и того же проекта на все строительные площадки, а переход на более-менее индивидуальные какие-то проекты или разные проекты.

А застройщики понимают, точно так же как это понимают власти, как это понимают горожане, что путь неизбежный, опять-таки. Он подтверждается уже прожитым подобным опытом цивилизации мировой. То есть вот все страны, которые прошли по этому ошибочному пути, они уже назад возвращаются. Кто-то, как Америка, и часть стран в Европе и в Китае просто сносят теперь эти все массовые микрорайоны, а кто-то как-то пытается их там реномировать. В общем, и застройщики, и власти понимают, что вот сейчас вот это вот надо уже последний раз, последний бой такой решительный осуществить, выжать из земли сургутской максимум, потом уже будем как-то перестраиваться.

Я думаю, что общественность должна на этом этапе не позволить максимизировать, скажем так, вот эти вот количественные поползновения, за которые выступают застройщики. Видимо, мы не сможем как-то радикально изменить архитектурный облик того, что строится. Ну потому что, мы говорили там в прошлые разы, машина настроена на то, что она может двигаться только вперед безостановочно. И любая остановка на перестройку технологического процесса означает просто слом вот этой машины. Ее надо пере набирать заново, и никто на это, разумеется, не пойдет, потому что это потеря колоссальных денег.

Но мы как общественность что можем сделать? Мы можем, если мы не хотим остаться с человейниками навсегда, потому что это даже трудно себе представить: в городе Сургуте за последние тридцать лет, кроме нескольких очень локальных, единичных проектов, как то, что принято называть микрорайоном «Строитель», как то, ну, вот несколько домов там... Не несколько, а ровно два дома на улице Ленина, которые построил трест тогда еще «Сургутгазстрой». Да, собственно, и все. То есть вы понимаете, больше-то вспомнить нечего. Все остальное было застроено только высотными, массовыми проектами. Ну есть, конечно, какие-то точечные проекты. Но это тоже башни, хоть у них и плотность застройки там, как на Крылова, ну вот все, что в сторону железнодорожного вокзала. Там есть некоторые такие проектики. «Четыре Сезона», или как это называется там, в том числе.

Но девяносто процентов, если не больше, построенного в Сургуте, теперь уже и в Сургутском районе – это массовое жилье. Вот это вот массовое, высотное и очень плотное. Если мы не хотим остаться жить с подобным ландшафтом городским, то, конечно же, надо сейчас, пока есть возможность через эти публичные слушания высказывать свою позицию, повлиять на то, чтобы этот процесс приостановить, видоизменить. И добиться того, чтобы последние участки земли сургутской, очень красивые, кстати, участки земли, что ядро центра города, важное со всех точек зрения, что пойма – они были застроены нормально, по нормальному какому-то более-менее принимаемому, эстетическому, что ли, подходу. На основании эстетического подхода.

Мне не нравится очень слово «каскад», которое постоянно вворачивают архитекторы городские в эти все процессы. Это одна из ловушек. Ну давайте мы ради каких-то доминант, каскадов оставим разную высотность. Давайте мы базово определимся, что больше, например, двенадцати этажей в городе Сургуте строить нельзя. И тогда делайте свои доминанты, каскады там. Три этажа, четыре, двенадцать – пожалуйста. А вот эти вот словечки, они, как троянский конь, позволяют потом зайти и построить среди, я не знаю, сформировавшегося какого-нибудь микрорайона из хрущовок, там я не знаю, 8-ой микрорайон, 9-й, 10-й, раз, вот там во дворе воткнуть 40-этажную башню или 20-этажную башню. Ну, как мы едем по Кукуевицкого, от набережной в сторону «Сургутнефтегаза», и тут вот перед этим вот рынком, перед этой базой несколько лет назад была просто воткнута палка какая-то десять на десять метров. То есть в этом нет ни малейшей архитектуры, это просто какое-то архитектурное чудовище. А все сделано по нормам, по регламентам.

И так вот нам предлагают сейчас, в связи с озвученными изменениями, в принципе, действительно застраивать город. И это очень опасная вещь. Итак, что же нам делать? Только КРТ. Только не выхолощенное, как мы сейчас в некоторых примерах наблюдаем. КРТ – комплексное развитие территории – прекрасная вещь, прекрасная тема, но используют вывеску для того, чтобы под нее опять засунуть максимально упрощенные подходы и все те же пресловутые, давай-давай, квадратные метры. Социалка, парки, игровые площадки, парковочные пространства, скверы, лавочки – это все потом. А вот сейчас вот давай квадратные метры. Нет. КРТ должно использоваться в Сургуте не издевательским образом, а по-настоящему. И архитектурные власти городские должны этот инструментарий просто иметь в своих руках, как вот главный инструмент для развития города Сургута. И не позволять застройщикам...

Д.Щ.: Ну, к слову...

Т.С.: Да-да, что?

Д.Щ.: К слову о том, что КРТ можно использовать для того, чтобы в том числе даже социальную инфраструктуру нормально строить и так далее. Мы обсуждали с Алексеем Кучиным в ходе нашего недавнего эфира, так что можете посмотреть. Он как раз рассказывает о том, что можно взять и по соглашению сторон с застройщиком сказать, что там будет, что он построит там и новую школу, и новый детский сад, да хоть новую больницу. То есть это все возможно в том случае, если город на этом настаивает, и стороны приходят именно к этому. И город формулирует свою задачу именно так. Если город не формулирует так задачу, то, соответственно, никакой школы там не появится, и никакого благоустройства там может и не быть.

Т.С.: Да дело в том, что город ее формулирует, эту задачу. Просто я уверен, что, ну, не вызывает же мэр своих подчиненных и говорит: «Так, мужики, давайте тут спектакль проиграем, как будто бы КРТ. Пусть они там строят что хотят, мы не вмешиваемся.» Безусловно, ставится задача: у меня тут будет садик, у меня тут будет это, это, это, покажите мне эскиз. Покажите мне там какой-нибудь фонтанчик, ручеек. Ну это так происходит, потому что любой заказчик, в данном случае в целом и общем заказчиком подобных проектов, конечно же, выступает власть, хотя и строят девелоперы частные, коммерческие проекты. Но, поскольку речь идет о развитии городской земли, то это все на самом деле генерируется властью. Все эти задачи ставятся.

Но что делают те же подчиненные мэра, я не знаю, лоббисты из корпораций строительных, они начинают потом подтаскивать множество аргументов, доказывающих (доказывающих в кавычках) невозможность вот сейчас построить, например, больницу или детский сад, но потом это обязательно сделаем. Да, и начинается, вот когда уже ты вступил в драку, пошла разгонка метров, остановить это нельзя, все находятся в ситуации взявших друг друга в заложники: власти, застройщики – как бы вот все стоят такие, на прицеле друг друга держат. И что делать? А мне надо заканчивать строительство. А вам надо отчитываться по метрам. А Югра вот-вот вырвется в лидеры по сдаче квадратных метров. И начинается вот это вот оптичивание этих вот формуляров, которые нам присылает Москва, и мы должны везде отчитываться красиво, как мы замечательно расселяем ветхое жилье, аварийное жилье. Вот у нас проблема с балками наконец решена. И вот под это все постоянно подводится, подводится и подводится одна и та же аргументация.

В итоге, что мы имеем. Мы имеем квадратные метры, мы не имеем школ, мы не имеем больниц, мы не имеем скверов, парков. Называть сквером, я не знаю, триста квадратных метров сохранившихся от природы каких-то кустиков, в которых проложены дорожки – это не совсем хорошо. Прекрасно, что это делается, но мы же понимаем, делается это для отчетности, а не для сущности. Так вот, если мы настоим на том, что в Сургуте каждый строительный проект реализуется в рамках строгих строительных регламентов: этажность ограничена максимальным количеством этажей таких-то, и конечно, речь идет не о десятках этажей; плотность застройки ограничивается на участок, может быть, не пятнадцать процентов, может быть, двадцать. Но просто надо посмотреть, что должно входить в эти двадцать процентов.

А потом, должны быть применены очень принципиальные такие требования со стороны власти к застройщикам, как строительство либо по индивидуальным проектам, либо по разным проектам на разных участках. То есть город должен выглядеть разнообразно. Он не должен выглядеть, как гетто, действительно, где в каждом районе строятся абсолютно одинаковые дома. Нельзя сказать, что они некрасивые. Нет. Технологически все фасады отработаны очень нормально. Они не выглядят запущено. Да, технология этих фасадов гораздо лучше, чем делались фасады у наших девятиэтажек и пятиэтажек в советские годы, которые облуплялись через два-три сезона, их надо было непрерывно красить. Нет, это нормальные фасады. Но это абсолютно все однообразно. Оно не дает необычного ландшафта городского.

И если речь идет о застройке внутренних городских земельных участков, то тут только могут быть индивидуальные проекты. Никакого однотипного массового жилья. Надо что-то с этим делать, и тогда, вероятно, мы вот эту вот точку невозврата, к которой очень вплотную мы подошли, можем не достичь. И потихонечку можно после этого откатывать назад и уже заниматься развитием городского пейзажа с помощью красивых, уникальных архитектурных проектов по соцкультбыту. Там театры строить какие-то, библиотеки. Школы должны строиться все по разным проектам, не по однотипным, опять-таки. То есть делать так, как это делает Казань, Тюмень, Екатеринбург, Москва, Питер, Краснодар, Белгород, Томск... Очень много городов... Владивосток... Ну, понимаем, да, то есть очень много накопилось уже в Российской Федерации архитектурного, урбанистического опыта, который Сургут при его ресурсах – финансовых, интеллектуальных – вполне мог бы... Не «вполне мог», он просто обязан их использовать и уже делать из просто места обитания конфетку какую-то, в которую стремятся люди. Вот, видимо, так выглядеть мог бы процесс сотрудничества сургутской общественности с архитектурными властями, застройщиками с целью сделать Сургут в перспективе очень красивым и уникальным городом.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, хорошо. Давайте мы, как вы уже понимаете, мы эту тему не оставим. Мы будем за ней следить, следить и дальше следить. Тем более что у нас во втором квартале 2024 года генплан новый, обновленный. Вот там-то будет очень много всего интересного. Вот уж что мы с большим удовольствием обсудим. В следующем эпизоде «О чем говорят» поговорим про аборты. Так что переходите, смотрите, если интересно. Пока подписывайтесь на наш Youtube-канал, ставьте лайки, читайте нас в Telegram и на siapress.ru. И поехали дальше