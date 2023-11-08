Ученый развеял популярные мифы, которые пугают пассажиров самолетов

Для некоторых людей полет на самолете может превратиться в настоящее испытание еще до посадки. Одних пугает высота, других – плохая погода и состояние воздушного судна. Но ведь по статистике самолет считается самым безопасным видом транспорта. Кандидат технических наук, доцент кафедры Авиационные двигатели ПНИПУ Андрей Плотников развеял главные страхи, связанные с турбулентностью, молниями, попаданием птиц в двигатель и лазерными указками.

Готовим самолет к полету

Если в зимнее время рейс задерживается, то не стоит беспокоиться. Возможно, это связано с необходимостью провести противообледенительную обработку воздушного судна.

Обледенение самолета приводит к серьезным последствиям, включая снижение подъемной силы, ухудшение аэродинамических характеристик и даже к отказу двигателей.

Наледь образуется при попадании лайнера в зону атмосферного фронта с низкой температурой и высокой влажностью, при нахождении в облаках с переохлажденными каплями воды, при полете в условиях снега или дождя. Андрей Плотников дополняет, что при обледенении даже небольшого датчика приборы будут отображать неправильные показания, что может дезориентировать экипаж.

Для борьбы с этим природным явлением на самолеты устанавливают системы обогрева крыла и других элементов, а также используют специальные жидкости, которые препятствуют образованию льда.

Многие пассажиры в зимнее время видели, как самолеты поливают мощными струями жидкости. Для устранения образовавшейся наледи на корпусе судна используют специальные машины – деайсеры. А противообледенительная жидкость – это раствор гликоля, воды и различных добавок, например, загустителя. На самом деле состав зависит от типа и свойств жидкости.

Тип I не обладает защитными свойствами и не содержит в своем составе загустителей. Применятся только в горячем виде для отчистки самолета от снега, наледи и грязи. Цвет – красно-оранжевый.

Тип II содержит загустители и не менее 50% этиленгликоля (двухатомного спирта). Такая жидкость обладает защитными свойствами, но период действия недолгий. Цвет – оттенки желтого.

Тип III применятся в основном для низкоскоростных самолетов и схож по составу с предыдущим видом, однако, содержит чуть меньше загустителя. Бесцветная жидкость.

Тип IV содержит высокую долю загустителя и обеспечивает самую долгую защиту от повторного образования наледи на корпусе самолета. Цвет – изумрудно-зеленый.

Бояться обледенения самолета не стоит. Это явление хорошо изучено, а правила авиационной безопасности четко регламентируют действия сотрудников авиасферы для борьбы с наледью и другими снежными образованиями.

Взлет, пожар и птица в двигателе

Причин возникновения пожара в авиационном двигателе не так много, и они встречаются крайне редко. Наиболее распространенная причина – повреждение трубопроводов и, как следствие, утечка топлива или масла. Также поломка элементов двигателя возникает из-за вибраций или дефектов при производстве.

«Помимо этого, пожар может случиться при локальном повреждении целостности корпуса газогенератора, например, при обрыве лопатки. На двигателях ранних поколений встречались случаи титанового пожара. Несмотря на это, в 1960-е годы титан набирал популярность в авиастроении, поскольку имеет ряд преимуществ перед сталью, например, легкость, прочность и высокую коррозионную стойкость», — рассказывает доцент кафедры Авиационные двигатели ПНИПУ Андрей Плотников.

На современных лайнерах эта проблема устранена. Кроме того, в лайнеры встроены системы пожаротушения. Это либо накопители с огнегасящими составами, либо системы наддува топливных баков инертными газами. В случае пожара в салоне или кабине пилотов, экипаж использует обычные переносные огнетушители.

Двигатели же имеют собственную систему пожаротушения и огнетушители, которые расположены в их задней части. Система сигнализации обнаруживает пожар, предупреждает экипаж и активирует автоматическое пожаротушение.

Отсеки богажно-грузовых отделений (БГО) тоже оснащены такой системой. Как и в случае с двигателями, управление происходит из кабины пилотов с пульта пожарной защиты БГО.

При попадании посторонних предметов возникают забоины, возможны обрывы лопаток вентилятора и помпаж двигателя – это явление, при котором происходит срыв потока воздуха в компрессоре или турбине. Он приводит к снижению мощности, увеличению шума и вибраций, а также к возможному повреждению или остановке двигателя.

Эксперт ПНИПУ отмечает, что именно по этой причине скопление крупных стайных птиц вблизи аэродромов является крайне серьезной проблемой. Наибольшая вероятность попадания птиц в двигатель возникает при взлете и посадке самолета. Территория аэродромов привлекает пернатых по нескольким причинам: открытая местность – это отличное место для гнездования и отдыха местных и мигрирующих особей, где множество полевых насекомых служат кормом. Обычно аэродромы расположены на удалении от города, там же часто локализуются свалки, которые притягивают более крупных птиц.

Для их отпугивания чаще всего используют биоакустические установки, они имитируют звуки сразу нескольких видов пернатых и обеспечивают защиту территории. Активно применяют и различные хлопушки, которые отгоняют, но не наносят вреда. Ещё один метод – лазерные приборы, они создают узкие световые лучи и пятна, которые при движении пугают птиц. Этот способ считается самым эффективным, если, например, нужно срочно освободить взлетно-посадочную полосу.

Уважаемые пассажиры, наш самолет вошел в зону турбулентности

Самый главный страх людей, которые боятся летать на самолетах – турбулентность. При этом явлении наблюдаются хаотичные движения воздуха, из-за которого в салоне воздушного судна ощущается тряска и вибрации. Многие пассажиры начинают волноваться, когда самолет попадет в «неспокойную» зону, но это напрасно.

Андрей Плотников говорит, что современные самолёты оснащены надёжными системами управления и безопасности, которые позволяют экипажу справиться с турбулентностью и продолжить полёт. По статистике она возникает на 80-90% рейсов и, это всего лишь одно из неудобств, которое не представляет угрозы для жизни.

У пассажиров может создаться впечатление, что во время турбулентности пилот не предпринимает никаких мер, чтобы вывести воздушное судно из этой зоны. На самом деле у экипажа есть четко прописанные инструкции. Так, например, пилот снижает скорость самолёта, чтобы уменьшить сопротивление воздушных потоков.

Летим дальше. Впереди грозовой фронт

Еще одно заблуждение – страх полетов в дождь и грозу. Некоторые люди считают, что из-за обилия дождя двигатель самолета может заглохнуть. Тем не менее, любой авиационный двигатель проходит сертификационные испытания с имитацией попадания в ливневый шторм. Турбореактивные двигатели не подвержены влиянию дождя из-за своей конструкции. Они имеют очень высокую температуру внутри, что предотвращает образование конденсата и позволяет им работать даже в условиях высокой влажности.

Что будет, если в самолет попадет молния?

Согласно статистике, это происходит крайне редко, один раз на несколько тысяч часов полета. Перед выполнением рейса проводится проверка метеосводок, маршрут выстраивается так, чтобы обойти грозовую облачность. В самолет и двигатели встроено сразу несколько систем молниезащит. Их основная задача – защита топливных баков, электроники, двигателей и пассажиров от поражения электрическим разрядом и компенсация внутреннего заряда. Если молния попадает в корпус самолета, то электричество проходит через внешнюю оболочку фюзеляжа и не вызывает повреждений. На самом деле, система защиты работает настолько хорошо, что пассажиры даже не понимают, что в лайнер попала молния.

Совершаем посадку. Наземные нарушители на пути

Лазерное хулиганство вызывает кратковременное ослепление пилота. Чаще всего это происходит при посадке, когда самолёт находится вблизи населенных пунктов и следует по глиссаде (траектории полета). Но даже при попадании лазера в глаз, пилоты могут посадить самолет безопасно. Иногда это происходит с помощью команд диспетчера.

Такой вид хулиганства начал развиваться еще в 1990-е годы, а во многих странах изначально просто встречались единичные случаи. При этом лазерные указки бывают разные, их дальность действия составляет от нескольких метров до 50-60 км. При попадании луча в глаз, пилот на некоторое время теряет бдительность и даже временно перестает видеть. Обычно, чтобы прийти в себя требуется от 30 секунд до нескольких минут.

«Вариантов защиты несколько – охрана аэропорта, законодательные меры (суровые штрафы, реальные тюремные сроки, запрет продаж лазеров) и использование специальных защитных очков. Правда невозможно предугадать, лазер какого типа (они варьируются по мощности и длине волны) принесет злоумышленник, чтобы подобрать очки необходимой защиты. На их стекла наносят специальное многослойное покрытие, оно поглощает и задерживает лазерное излучение, ослабляет луч», — рассказывает эксперт ПНИПУ Андрей Плотников.

В среднем одновременно каждый день в небе находятся порядка 11 тысяч самолетов. При этом каждый третий путешественник боится перелетов на воздушных гигантах. Возможно, знание об особенностях устройства «железных птиц» и методах обеспечения безопасности пассажиров станет ключевым в борьбе с этим страхом.