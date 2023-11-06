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​Россия – это и есть один сплошной Хэллоуин с ее языческими традициями и верой во всякую магию

Почему именно Хэллоуин становится предметом нападок со стороны власти в России

​Россия – это и есть один сплошной Хэллоуин с ее языческими традициями и верой во всякую магию
Фото siapress.ru

Каждую осень в России начинается традиционная массовая забава – представители власти, церкви и разнообразных приближенным к оным активистов начинают говорить плохое про Хэллоуин. Дело дошло до того, что в «Сургут Сити Молле» на подростков-косплееров напали именно из-за того, что они ходили в хэллоуиновском облачении.

И это при условии, что в нашей же стране есть собственные откровенно языческие праздники, а также мрачные традиции (чего стоит употребление еды и алкоголя на кладбищах каждую весну) и вообще в народе процветает вера в разнообразную магию. Это странное сочетание обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый Город» – Тарас Самборский – на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Тема у нас, как сказать, одновременно праздничная и не праздничная. Праздничная она в том смысле, что существует такой праздник в некоторых странах, называется он Хэллоуин. Кто-то его празднует, кто-то его празднует довольно широко и весело, как например, в западных странах. В России его тоже некоторые люди пытаются праздновать, но некоторых людей это не устраивает. В частности, это не устраивает наши власти, в том числе и церковные власти, и они рассказывают о том, что делать этого, то есть праздновать Хэллоуин, ни в коем случае нельзя – это вообще бесовщина и разрушение скреп и традиционных ценностей русской культуры.

Тем не менее, какая-то молодежь у нас решается попраздновать это все дело, и вот в сургутском торговом центре, который называется «Сургут Сити Молл» произошел инцидент. Там молодые, ну, фактически это дети, подростки, участвовали в празднике под названием «Хэллоуин на Руси», как бы вполне себе почти православный. И там некоторые косплееры участвовали, и вот они, переодевшись, в своих образах, разошлись по торговому центру. И у них случился конфликт с некими другими подростками, которые им, как говорили в моем детстве, «предъявили за шмот». То есть они обвинили их в том, что они одеты как-то неправильно, утверждали жертвы этого всего инцидента. То есть мирные косплееры утверждали, что имели место и угрозы убийством, и доставание ножа, и доставание электрошокера.

Но власти утверждают, которые провели там какую-то проверку, власти утверждают, что никакого ножа и электрошокера не было. Был антисептик, который один из нападавших брызнул в сторону одной из девочек. У девочки был какой-то химический ожог глаза – он не опасный, все в порядке – и в итоге никто ни на кого заявления в полицию не написал, все вроде как разошлись мирно. Тем не менее, инцидент имеется. Давай обсудим, будет ли он иметь какое-то продолжение концептуальное. Или же это был, может быть, какой-то случайный всплеск, и волноваться по этому поводу не о чем.

Т.С.: Ну, скрепы крепнут, и скрепы крепнут. И будут продолжаться. Вот то, чего ты говоришь, я даже не знаю, как это назвать, будут продолжаться что? Будет продолжаться шабаш скрепоносных в отношении всяких вот этих вот отступников от правильной линии веры и поведения. Вообще, Хэллоуин – это вечер святых душ. Вот есть такой действительно праздник – день поминовения умерших. Вспоминают родственников, близких и всяких святых люди в мире западной христианской культуры. Россия относится, видимо, к христианской, но не западной культуре, поэтому тут происходит какое-то размежевание понятийных вещей. Но благодаря Голливуду, Хэллоуин приобрел свой такой карнавальный современный формат. И, собственно, а чего волноваться? Ну, ходят веселые, добродушные, не агрессивные, не пьяные, не под наркотой люди, дети. Произносят какие-то слова, демонстрируют какие-то действия, такие вот, театрализованные. Россия, кстати говоря, как губка же, впитывает все западное с огромным удовольствием. Заметим, что ничего восточного или азиатского Россия не впитывает. Вот кроме...

Д.Щ.: Ну да, кстати, мы не празднуем китайский Новый год пока. Пока, я подчеркиваю, но мне кажется, скоро начнем.

Т.С.: Ну, пока – да. Но сейчас придет директива, будем праздновать. Но здесь как раз мы наблюдаем то, что называется народным волеизъявлением. Нет, если копнуть шире, то одежду мы носим европейскую, вилкой, ложкой пользуемся все-таки, опять-таки, не палочками, хотя суши весьма популярны. Но я хочу сказать, что девяносто процентов моего круга те же суши и роллы потребляют вилкой, как пельмень просто. Палочки, видимо, значит, эргономика руки, моторика руки не приспособлена у скрепного русского человека пользоваться палочками. У меня, кстати, очень хорошо это получается, мастерски.

Д.Щ.: У меня тоже.

Т.С.: И все, что приходит к нам с Запада, очень быстро приобретает масштабы ну просто какого-то национального, даже не праздника, а единения. Возьмем то же католическое Рождество, которое пол-России с огромным воодушевлением отмечает, продлевая себе вот это вот новогоднее празднество с декабря уже до середины января. И, кажется, это всех устраивает, кроме, опять-таки, Православной Церкви, которая так периодически грозит пальцем и говорит, что нехорошо себя ведете, все-таки вот наш Христос, он возродился на две недели позже. Но россияне на какое-то мгновение опускают куда-то вниз глаза, видимо, на богатый стол, уставленный едой, и продолжают свое грешное дело. И вообще, чего возмущаться...

Д.Щ.: День Святого Валентина.

Т.С.: О, ну это просто, это самый любимый праздник страны, по-моему, стал. То есть он давно уже перебил 23 Февраля, 8 Марта, и мы можем так, конечно, поскакать по календарю, посмотреть. И вот, к сожалению большому для скрепоносных, обнаружим, для блюстителей скреп, скажем так... Ведь мы же с тобой тоже можем быть скрепоносными, да, но мы не совсем блюдем это дело. Мы обнаружим, что подобные, пришедшие с гнилого Запада, праздники народом-то любимы более, чем официозные праздники. Здесь есть над чем задуматься. Может быть, что-то привлекательного действительно есть в праздниках типа Хэллоуина того же. На самом деле...

Д.Щ.: Ну, слушай, если провести опрос даже не среди молодежи, среди молодежи-то все понятно и очевидно, среди тех, кто даже постарше. Чисто с точки зрения эстетики и оформления, и веселия, и вообще радости, что больше подойдет россиянам, что больше симпатично: Хэллоуин, то есть этот День Всех Святых, или День народного единства, который через несколько дней после Хэллоуина.

Т.С.: Боюсь, что ты соскальзываешь на очень опасную стезю, и мы сегодня, ну, я во всяком случае, не собирался подвергать наш проект политическим разговорам, как бы уводить в это все дело. И обязательно кто-нибудь найдется, кто скажет «как вы смеете?» Хотя я думаю, что девяносто девять и девять процентов из тех, кто говорит «как вы смете», понятия не имеют, что это за такой праздник – День народного единства – откуда он взялся, какова его история. И даже если из одного процента найдется человек, слышавший фамилии Минин и Пожарский, я даже думаю, что большинство из этих слышавших не знают, чем отличается Минин от Пожарского, составляют ли они единое целое...

Д.Щ.: И почему они построили Храм Василия Блаженного.

Т.С.: Да. Ну в общем, да, тут все будет забавно. Слушайте, ну о каком Хэллоуине, как вредоносном празднике с западными ценностями мы говорим, который против традиционного российского православного уклада культурного, если россияне просто массово, миллионами беснуются на могилах, жрут недоеденные куличи с Пасхи с яйцами крашенными, устраивают просто какие-то увеселительные шабаши, распивают там алкоголь. Да, конечно, та же Церковь это все осуждает и говорит, что это тоже неправильно. Но, я хочу обратить внимание на акцентировку в подобных осуждениях. Ну как-то так вот, что касается очевидных прозападных, так называемых, вот этих всяких действ, тут с большим воодушевлением происходит вот это все осуждение.

А на самом деле, Россия вполне себе страна до сих пор языческая. Я бы вообще сказал, что наша Русь – это сплошной Хэллоуин какой-то. Потому что, куда ни глянь, везде мы видим проявления чего-то потустороннего, из какого-то вообще другого, чуждого мира. Оно, так по разумению нормальных людей, вроде бы не должно существовать, а оно существует. Ну то есть про пиршества на могилах мы поговорили, да. Про вот этот вот тоже странный обычай, который я никогда не понимал, на поминках ставить рюмку водки, ее накрывать куском хлеба – что это такое? От чего? Ну понятно, что апологеты этих колдовских церемоний найдут и этому объяснение, но с точки зрения, если уж мы говорим о какой-то культуре, с точки зрения поведения разумного, современного человека, ну да – это немножко странно. Точно также там какую-то сигаретку на могиле оставлять. Ну, если от могил куда-нибудь подальше, правда, мы же говорим о Хэллоуине, поэтому мы без могил не обойдемся.

Д.Щ.: Ну да, далеко не уйдешь.

Т.С.: Возьмем там Масленица, например. Кстати говоря, языческий праздник, который перекочевал совершенно благополучно в православную Россию. И, кстати, точно так же россияне веками истово празднуют эту Масленицу сжиганием чучел. Сжиганием чучел всяких страшных каких-то существ. Ну они назвали это существо Зимою, но это чучело, такое, колдовское и малосимпатичное. И делают они это в таком же веселом экстазе, как весь остальной христианский мир, у них тоже аналогичный праздник есть. В советские годы он назывался Проводы русской зимы. Правда он на территории всего Советского Союза назывался Проводы русской зимы. Видимо, и в Узбекистане провожали русскую зиму с радостью, и в других остальных республиках. Но вот сегодня он называется Масленица.

А потом, давайте, если мы к православию поближе подберемся, а во что превратилась современная Крещение в России? Это же такой бикини-дефиле. То есть там вот просто кто круче наденет свой купальник, у кого он дороже, у кого бедра поуже да поменьше на них целлюлита. То есть это все превращается в какой-то очередной шабаш, который не имеет ничего общего ни к празднику, Святому празднику Крещения, ни к какой-то элементарной культуре поведения. И ничего – все нормально. Значит, наше традиционное общество: истеблишмент – церковный, политический – все это воспринимает, так, вяло критикуя, но не скатываясь на какие-то совсем уж анафемы. Ну я уж молчу про гадалок, экстрасенсов, магистров таро́ или та́ро, я не знаю, как правильно это слово произносится, оно меня не очень увлекает. В общем-то, российское общество вполне себе любит всевозможные развлекухи, которые могут характеризовать его как общество, очень такое сумбурное, общество, подвинутое...

Д.Щ.: Ну это магия, это все магия. Это все магическое мышление.

Т.С.: Да-да. Общество, которое обожает магию, и оно живет, и оно умудряется демонстрировать приверженность тому же православию. Оно обожает вот эту всю магию. Оно весело гуляет чуть ли не с гармонями на могилах, на поминках людей. Все у него хорошо ровно со всем тем, что западная культура проявляет только один раз в году – во время Хэллоуина. И вот как раз вот всю эту бурлескность, все это желание людей выплеснуть какие-то сдерживаемые внутри, в силу там культурных кодов, каких-то цензов общественных, эмоции, вот оно вот позволяет это сделать во время Хэллоуина. Пожалуйста, наряжайтесь в покойников, в монстров, надевайте себе на голову тыквы, и делайте чего хотите – вот этот вот нормально и это понятно.

А когда посреди обычного, текущего течения, извиняюсь за тавтологию, течения жизни люди после рабочей смены успевают забежать в храм помолиться, потом к какой-нибудь гадалке – снять приворот или, наоборот, дать приворот на изменяющего мужа – вот это вот как раз и странно. Я не говорю, что там, в этом пресловутом западном обществе, нет шизиков и нет подобного же сумасшествия – это все имеет место, это все занимает какие-то ниши, и общество является, любое общество, потребителем всяких услуг: религиозных, культурных, я не знаю, каких-то шоу-услуг. И к этому надо относиться совершенно спокойно, как к проявлению жизненных эмоций людей и не более того. И не усложнять жизнь ни тем, кто любит праздновать Хэллоуин, кто не любит праздновать Хэллоуин. А просто проявлять ту самую пресловутую толерантность, которая любое общество делает гармоничным, разноплановым, таким, живым, что ли, эмоциональным. Прошу понять меня правильно, когда я говорю слово «толерантность», я не хочу вспугнуть возбужденный чувства наших скрепоносцев, нет. Я про нормальную толерантность, которая элементарно обеспечивает людям возможность проявлять здоровые эмоции. И в том числе шутить над собой. Чем, собственно, и является пресловутый праздник Хэллоуин.

Д.Щ.: Да. Я бы еще тут добавил, что возникает ощущение, что сознание игры с нулевой суммой, в котором пребывает российский политический класс, о том, что если кто-то там, Запад, выигрывает, то обязательно Россия проиграет, или наоборот, если Россия что-то выигрывает, то Запад должен что-то проиграть и так далее. То есть в этом общем его понимании. У меня такое ощущение, что это как-то трансформировалось и на праздники.

Может быть, они думают, что если кто-то празднует Хэллоуин, то у него не останется душевных сил и желания праздновать, например, Рождество православное, или праздник Ивана Купала, или еще что-нибудь. Это не так. Просто разные люди празднуют разные праздники. Молодежи нравится поугарать на Хэллоуине. Тем, кто постарше нравится поугарать там, не знаю, День Святого Патрика – пойти в ирландский паб и там одеться в зеленое и веселиться. Кому-то еще что-то другое понравится. Кому-то понравится китайский Новый год. Кстати говоря, рекомендую присмотреться, потому что это чрезвычайно красивое мероприятие, и в Сургуте бы подобное провести – это было бы прямо очень круто. Вообще без всяких проблем, без всякого низкопоклонничества там, не знаю, перед Китаем и так далее. Это просто реально красиво, круто и интересно. Почему бы этого не было у нас. Не вижу причин.

Т.С.: Да. И при чем здесь идолопоклонничество. Мы же говорим о разумном поведении разумных людей. Любое красивое, любое интересное надо принимать. И если это тебе нравится, ты это можешь как-то дальше распространять. Распространяйте, ради Бога. Пожалуйста, нравится вам Рождество католическое – празднуем, нравится вам православное Рождество – празднуем, Хэллоуин празднуем, Святого Валентина празднуем, День этого нашего единства единого празднуем, китайский Новый год празднуем. Пожалуйста. Так это же и создает гармонию между народами, между их культурами. Это перемешивает культуры и приближает народы друг к другу, а не разделяет их и не уводит их в состояние войны. И не озверяет народы, то, что мы, например, в Дагестане наблюдаем. Это все прекрасно. Сколько мы говорили о том, что Югра и Сургут, в частности, как анклав национального меньшинства, то есть здесь сосредоточены уникальные северные народы: Ханты, Манси, Ненцы. Почему бы в Сургуте не создать и в дальнейшем не культивировать всевозможные фестивали, основанные на местных традициях местных народов. Это же очень интересно...

Д.Щ.: Ну они есть.

Т.С.: Но это очень локально. И вот это очень, опять-таки, через чиновничьи решения, это очень... Ну вот к вопросу о том, что там, где чиновник прикладывает свою руку, все скучно, неинтересно и не жизненно. А ведь можно это создать: фестиваль клюквы, я не знаю, праздник черной лисы еще чего-то. Но для этого надо верить в то, что люди, празднующие какие-то, как кажется каким-то скрепоносным, шаманские обряды свои, они это делают искренне. Вы просто это позволяйте, развивайте, не блокируйте, не цикайте вы на них, как с этим несчастным Хэллоуином, который совершенно безвреден, а для психики, кстати говоря, он очень полезен. Утверждают, правда, ученые, что такие праздники, они полезны для психики людей и общества. Вот и все, и тогда будет вообще мир и гармония. И все будет очень хорошо.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Давайте будем завершать на этой неделе наш разговор. Подписывайтесь на нас на Youtube и в Telegram, ставьте лайки. И читайте на siapress.ru. Через неделю вновь увидимся. До свидания, до новых встреч.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 144, комментариев: 0
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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