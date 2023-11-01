Эксперты рассказали, законно ли изменение стоимости турпутевки

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1698778833"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699988356"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=dkud/UATTwPkJk5FWLomOzRy0vUMKvlbxczn1YcHcgTxAX9uhVczLxBOLdxtB9ApAFp9p+U8+GRgNmmfiS/qXaBmkvBVgJ1gphnUAn+VVs7Lmo1pBamUHkRShhvFvVBZ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=dkud/UATTwPkJk5FWLomOzRy0vUMKvlbxczn1YcHcgTxAX9uhVczLxBOLdxtB9ApAFp9p+U8+GRgNmmfiS/qXaBmkvBVgJ1gphnUAn+VVs7Lmo1pBamUHkRShhvFvVBZ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23aM5V"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-01 00:00:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1698778804"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699988369"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=RV5lXslRDmMB5k7nuWhMNrqKY43uD6ZG/3COoVg6FaMkIqOTVUe5Dg8rsnIHKNrC4om7Z0haN/1USmSxgAIUgfkLm0P2Wu6P/EIh8J8UbXtUdr961zbE4lwpn3+oMSj4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=RV5lXslRDmMB5k7nuWhMNrqKY43uD6ZG/3COoVg6FaMkIqOTVUe5Dg8rsnIHKNrC4om7Z0haN/1USmSxgAIUgfkLm0P2Wu6P/EIh8J8UbXtUdr961zbE4lwpn3+oMSj4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23aM5V"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-01 00:00:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-14 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1698778804"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699988369"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=RV5lXslRDmMB5k7nuWhMNrqKY43uD6ZG/3COoVg6FaMkIqOTVUe5Dg8rsnIHKNrC4om7Z0haN/1USmSxgAIUgfkLm0P2Wu6P/EIh8J8UbXtUdr961zbE4lwpn3+oMSj4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=RV5lXslRDmMB5k7nuWhMNrqKY43uD6ZG/3COoVg6FaMkIqOTVUe5Dg8rsnIHKNrC4om7Z0haN/1USmSxgAIUgfkLm0P2Wu6P/EIh8J8UbXtUdr961zbE4lwpn3+oMSj4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23aM5V"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-01 00:00:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-14 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1698778833"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699988356"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=dkud/UATTwPkJk5FWLomOzRy0vUMKvlbxczn1YcHcgTxAX9uhVczLxBOLdxtB9ApAFp9p+U8+GRgNmmfiS/qXaBmkvBVgJ1gphnUAn+VVs7Lmo1pBamUHkRShhvFvVBZ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=dkud/UATTwPkJk5FWLomOzRy0vUMKvlbxczn1YcHcgTxAX9uhVczLxBOLdxtB9ApAFp9p+U8+GRgNmmfiS/qXaBmkvBVgJ1gphnUAn+VVs7Lmo1pBamUHkRShhvFvVBZ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23aM5V"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-01 00:00:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  92,0226   EUR  97,9345  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Что делать, если изменилась цена на тур? // СИАПРЕСС-ОТВЕЧАЕТ

Эксперты рассказали, законно ли изменение стоимости турпутевки

Что делать, если изменилась цена на тур? // СИАПРЕСС-ОТВЕЧАЕТ
Фото: ru.freepik.com

«Столкнулись с такой проблемой: обратились в туристическое агентство для приобретения тура, согласовали все условия и общую стоимость путешествия, а после заполнения всех необходимых сведений онлайн сайт туроператора пересчитал цену тура. Теперь нам придется заплатить больше? Законно ли это?» − спрашивает Вера Еремина.

Отвечают эксперты Роскачества:

Стоимость как тура, так и билета на рейс зависит от многих факторов. Сюда входят не только фиксированные факторы, но и факторы внешние, будь то сезон, спрос на конкретную дату, время вылета, день недели и так далее. Операторы и авиаперевозчики называют это динамическим ценообразованием. Такие скачки в ценах на туры и билеты нужны, по их словам, чтобы на конкретные даты билеты сразу не заканчивались, а свободные места на рейс были у тех, кто не может ждать следующей даты. Например, авиаперевозчики говорят, что такое ценообразование даже помогает снижать средние цены билетов на самолет в течение года.

Покупка туристических путевок отчасти регулируется Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта. Согласно п. 2 этих Правил, гражданин, обратившийся в турагентство и только еще имеющий намерение заказать тур для личных нужд, признается потребителем. А турагентство как исполнитель должно своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о реализуемом туристском продукте, куда входит и цена тура (об этом говорится в п. 8 Правил).

В то же время продажа туристского продукта осуществляется только на основании заключенного договора, в том числе и в электронном виде. Согласно п. 14 Правил, договор о реализации туристского продукта между исполнителем и потребителем в письменной форме считается заключенным, если между сторонами в письменной форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора о реализации туристского продукта.

Но в данном случае договор еще не был заключен, а только находился в процессе заключения, а стороны – потребитель и исполнитель – не пришли к соглашению касательно цены тура.

Формально в возникшей спорной ситуации можно говорить о предоставлении недостоверной информации об общей цене туристского продукта. Но туроператор может сослаться на технический сбой, динамическое ценообразование, дополнительные сборы, стоимость которых возросла за время оформления.

Поэтому привлечь туроператора или авиаперевозчика (если подобная ситуация будет связана с приобретением билетов) к ответственности проблематично.

Как выйти из ситуации?

Можно потребовать заключения договора по изначально указанной и доведенной до сведения потребителя цене со ссылкой также на ст. 426 и 445 ГК РФ (поскольку его можно отнести к публичному договору, гражданин вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор). Добросовестные туроператоры могут пойти навстречу. Но туроператор или агент могут и просто отказать в продаже тура вообще.

В любом случае начинать отстаивать свои права нужно с предъявления претензии в письменном виде. При этом крайне желательно иметь данные, подтверждающие существование изначально согласованной цены (например, скриншоты, записи экрана, свидетельские показания).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:20, просмотров: 90, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1697434472"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699383582"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=IS3kS2D47oTPUr56pc8IndN91TsZFDqYpbXqU9rqwBVOTJrzKFkOpSqYmThSfHzjsm+8UrjMadtn+AMqCmDEKMXLIOSoDjWj1+uJDp+7QBxJQJJpTszeI2YYxhZIQjbj"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=IS3kS2D47oTPUr56pc8IndN91TsZFDqYpbXqU9rqwBVOTJrzKFkOpSqYmThSfHzjsm+8UrjMadtn+AMqCmDEKMXLIOSoDjWj1+uJDp+7QBxJQJJpTszeI2YYxhZIQjbj"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "127"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "49"
      ["name"]=>
      string(31) "ГАЗПРОМ_факел (С1)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://vk.com/mfk_fakel_gts"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "127582237f0ab8139af217de61923fab.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-16 10:34:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-07 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "127"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1697434472"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699383582"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=IS3kS2D47oTPUr56pc8IndN91TsZFDqYpbXqU9rqwBVOTJrzKFkOpSqYmThSfHzjsm+8UrjMadtn+AMqCmDEKMXLIOSoDjWj1+uJDp+7QBxJQJJpTszeI2YYxhZIQjbj"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=IS3kS2D47oTPUr56pc8IndN91TsZFDqYpbXqU9rqwBVOTJrzKFkOpSqYmThSfHzjsm+8UrjMadtn+AMqCmDEKMXLIOSoDjWj1+uJDp+7QBxJQJJpTszeI2YYxhZIQjbj"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "127"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "49"
      ["name"]=>
      string(31) "ГАЗПРОМ_факел (С1)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://vk.com/mfk_fakel_gts"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "127582237f0ab8139af217de61923fab.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-16 10:34:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-07 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "127"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1697434472"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699383582"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=IS3kS2D47oTPUr56pc8IndN91TsZFDqYpbXqU9rqwBVOTJrzKFkOpSqYmThSfHzjsm+8UrjMadtn+AMqCmDEKMXLIOSoDjWj1+uJDp+7QBxJQJJpTszeI2YYxhZIQjbj"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=IS3kS2D47oTPUr56pc8IndN91TsZFDqYpbXqU9rqwBVOTJrzKFkOpSqYmThSfHzjsm+8UrjMadtn+AMqCmDEKMXLIOSoDjWj1+uJDp+7QBxJQJJpTszeI2YYxhZIQjbj"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "127"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "49"
      ["name"]=>
      string(31) "ГАЗПРОМ_факел (С1)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://vk.com/mfk_fakel_gts"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "127582237f0ab8139af217de61923fab.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-16 10:34:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-07 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "127"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Машину разорвало на части. В страшном ДТП в Югре погибли два человека 853
  2. Новый дом ЖК «Крылов» – и новые рекорды на старте продаж! 767
  3. ​Неосуждаемое зло 759
  4. Брусника за пять лет откроет более двадцати соседских центров 702
  5. Упорная пенсионерка из Нефтеюганска 27 раз перевела деньги мошенникам 690
  6. В Сургуте дольщики проблемного ЖК получают ключи от квартир 632
  7. Настоятель католического храма Сургута ответил, почему людей интересует Хэллоуин 579
  8. Консультации без слов: в 2023 году сотрудники Сбера приняли более 5 тысяч видеозвонков от клиентов с нарушениями слуха и речи 556
  9. В «Доступный формат» для слепых и слабовидящих людей перевели книги тюменских авторов 524
  10. ​350 точек активного долголетия отмечены на карте Тюменской области 517
  1. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 2117
  2. Ключ к прошлому. Кладезь знаний сургутского краеведа. 2048
  3. «…Смелый казацкий острог» 1960
  4. «Мы хотим создать полноценное и большое комьюнити сургутских айтишников» 1954
  5. Умер главный шутник сериала «Друзья» 1883
  6. Как обычный человек в Югре может получить грант губернатора 1471
  7. ​В Сургуте появился новый въезд в город 1452
  8. ​Пенсия — будет! Публикуем график выплат в ноябре 1409
  9. ​Всегда — Новый! 1391
  10. ​Победить вандализм можно. Просто чиновников, которые кошмарят бизнес, нужно отправить заниматься остановками 1384
  1. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 7484
  2. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 7448
  3. «Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля 5374
  4. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 3563
  5. Пропавшего в Сургуте подростка нашли в Екатеринбурге 3257
  6. ​Проспект доктора Иванова 3202
  7. ​Посмотрите на меня 3195
  8. Более 70% югорчан поддержали идею «социальных полок» с товарами с истекающим сроком годности 3091
  9. ​Ветер перемен 2742
  10. ​Кому платят больше всех в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2582

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика