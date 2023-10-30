Подводим промежуточные итоги транспортной реформы в Сургуте

В Сургуте подводят первые промежуточные итоги транспортной реформы. В частности, администрация города отчиталась о росте количества поездок на городских автобусах на 1,25 млн (до 15 млн) с января по сентябрь, при условии, что к этому моменту новая маршрутная сеть действовала около трех месяцев летом – она была запущена в середине мая. Тем не менее, свой пост покидает главный куратор реформы – директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев. Как было заявлено официально, он по своей инициативе перешел на должность гендиректора муниципального перевозчика – СПОПАТ. Как это следует понимать – обсудили ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, мы продолжаем. Это «О чем говорят». В первой части, в первом эпизоде мы обсудили вандалов, которые у нас обрушиваются на городские остановки зачастую в последнее время, и от этого очень сильно страдает городская администрация и говорит, что вот, не надо так делать. А мы поговорили о том, что следует сделать, чтобы подобного ничего не происходило.

Сейчас поговорим про вторую тему, она очень важная, она у нас продолжается многие-многие месяцы – это транспортная реформа. Несколько пунктов, которые мы бы хотели обсудить, потому что они стали более актуальны, чем ранее. Пункт первый: когда приезжала Наталья Комарова в Сургут, Андрей Филатов анонсировал покупку сорока новых автобусов в городской парк. Это усилит парк автобусов города Сургут на, примерно, тридцать процентов, что довольно немало, и, плюсом к тому, это выходит десять автобусов будут куплены просто за бюджетные деньги города Сургута, тридцать автобусов – это будет лизинговый контракт со «Сбером». Все хорошо, зафиксировали.

Также администрация города поделилась статистикой, что регулярно автобусами сейчас пользуются тридцать пять тысяч сургутян. Жалоб поступило, именно жалоб, что касается «отмените реформу и верните старую маршрутную сеть обратно» или там «мне как-то нехорошо едет автобус» и так далее – полторы тысячи. Вот из тридцати пяти тысяч тех, кто активно пользуется, полторы тысячи активно жалуются. То есть это тоже стоит зафиксировать.

И в Сургуте стало на миллион двести пятьдесят тысяч поездок больше только за январь-сентябрь этого года. При условии, что транспортная реформа была запущена в мае, когда еще народ более-менее даже еще на автобусах не катается и где-то там занимается своими летними делами. То есть какие-то эффекты есть.

Но при этом автор реформы, точнее, ее инициатор и ее главный куратор – Кирилл Киселев – покинул городскую администрацию, точнее департамент городского хозяйства – он был его директором. Теперь он станет директором СПОПАТа. Это наш городской муниципальный перевозчик, который, собственно, занимается этими самыми автобусами. Давай оценим комплекс этих событий, комплекс всего этого происходящего. Что теперь можно сказать про транспортную реформу, про судьбу, аппаратную и политическую, Кирилла Киселева. И про будущее всего этого процесса.

Тарас Самборский: Проект реформы общественного транспорта Сургута – это необходимая и неизбежная вещь в жизни города. Потому что маршрутная сеть и вообще вся система обеспечения транспортных муниципальных пассажирских перевозок сформировалась в далекие 80-е годы фактически. Ну, может быть, с определенным развитием в середине 90-х годов. Вот, больше тридцати лет Сургут пользуется той системой общественного транспорта, которая... Вот этой системой общественного транспорта.

Ясно, что за эти годы город разросся территориально, разросся количественно по населению и очень изменился в смысловом. Потому что население, во-первых, изменилось по своему составу: трудовому, по благосостоянию, больше людей с личным транспортом стало, чем это было в советские годы и в начале 90-х годов. В общем много очень изменений, которые влияют самым непосредственным образом на транспортную ситуацию, и не учитывать эти изменения дальше уже просто было невозможно.

Поэтому глава города Андрей Филатов, или любой бы другой мэр, это начал делать, потому что это неизбежная вещь. Просто Филатов приступил наконец к этому необходимому процессу. Реформа была бы неизбежна. Реформа важна. Реформа задевает психологические струны израненных сургутских душ. Потому что люди вот недовольны многие. Но опять-таки, что называть многими? Полторы тысячи сургутян, которые обращаются в городскую администрацию с конкретными замечаниями, из тридцати пяти тысяч постоянных пассажиров – это вроде, а тем более от четырехсот тысяч населения, это вроде бы немного. В абсолютном выражении это много. Но обращаются всегда единицы в процентах от общей массы имеющих то или иное мнение. Поэтому можно предположить, что, наверное, многие, а может быть даже большинство сургутян, относятся к транспортной реформе если не негативно, то как минимум с вопросами.

Но это понятная совершенно ситуация при проведении любой реформы. Вот всегда так бывает. Что будет с реформой парковочного пространства, что будет с реформой, я не знаю, организации движения во дворах, внутриквартально – это все будет вызывать безусловное раздражение у людей. А потом, когда восстановится порядок, или установится порядок удобный для граждан, они, может быть, «спасибо» не скажут, так уж устроена человеческая натура, к сожалению, но с удовольствием буду пользоваться благами и результатами вот этой реформы. Итак, реформа очень важная. Реформа, которая при ее успешном завершении, проведении, будет таким очень важным, серьезным местом в портфолио Андрея Филатова. Потому что с такими проектами хорошо делать карьеру – это понятно.

Значит, кто может возглавить эту реформу? Формально – да – ее возглавляет господин Киселев, как куратор городского хозяйства сургутского, но надо понимать, что СПОПАТ... Что такое СПОПАТ? СПОПАТ – это вечный трагический пример воровства и бесхозяйственности муниципального в Сургуте. Вот всю жизнь, сколько существует этот несчастный СПОПАТ, о нем только и разговоров, что там вор на воре сидит, вором погоняет. Что там менеджмент тупой, который не знает элементарных основ предпринимательской деятельности и экономики. Не знают, что такое амортизация средств. Там совершенно чудовищные были мне известные примеры использования ресурсов предприятия, финансовых ресурсов предприятия для обогащения вышки менеджмента. При этом сами рядовые работники: водители, кондуктора, автослесари – они получали какие-то копеечные зарплаты. А генералитет себе начислял тринадцатые зарплаты только в объеме трех месячных зарплат.

В общем вот это вот просто какая-то бездонная бочка с хозяйственным ужасом. Как можно делать такую важную реформу городскую (еще раз, она очень важна) она важна не Филатову, она важна для пассажиров, которые пользуются общественным транспортом. Люди с невысоким достатком, которые не ездят на личных машинах: пенсионеры, большое количество бюджетников, студенты, школьники – ну вот она – категория, которую обслуживает городская сеть транспортная. И поручать это, основывать это на вот таком предприятии, в котором какая-то каша-малаша – это неразумно. Это любой бы толковый руководитель понял бы сразу.

Господин Киселев имеет репутацию, как я понимаю, руководителя толкового, грамотного, сильного специалиста в своей сфере. Я знаю, что у Филатова с ним просто личные отношения очень доверительные, такие, основательные. И для меня кажется более чем логичным перемещение Киселева на позицию руководителя вот этого ключевого звена при проведении реформы транспортной системы. При этом я не вижу в этом никакого понижения статуса. То есть из топ-менеджеров городской администрации он переходит в руководители муниципального предприятия.

Потому что к данному проекту отношение как к проекту. Это вот важный муниципальный проект на сегодняшний день. Это, кстати, очень грамотный подход – решать проблемы путем проектирования. То есть открывается проект, под этот проект идут финансы, кадровые ресурсы выделяются. И проект осуществился, после этого освободившееся все ресурсы направляются на какой-то следующий проект. Это нормально, это такой правильный бизнес-подход, и в вопросах управления городскими процессами он работает ничуть не хуже, чем в управлении процессами какой-нибудь компании. Вот эта проектная вещь, туда переходит Киселев осуществлять непосредственно руководство данным проектом, находясь, скажем так, в гуще событий. И я думаю, что это сулит определенное... Это дает надежду, что будут результаты быстрые, осязаемые, и реформа общественного транспорта придет к тому, что не только на миллион двести поездок будет рост, а еще на большее количество. А недовольных будет меньше. Кстати, вот эта вот циферка – миллион двести поездок – за один месяц, ты говоришь, увеличилась, да?

Д.Щ.: Нет-нет, это не за один месяц, конечно. Это где-то, месяца за три, летних.

Т.С.: Ну хорошо. А от какой цифры пляшет?

Д.Щ.: Стало пятнадцать миллионов. Было, получается, там тринадцать с чем-то, тринадцать с половиной, условно говоря.

Т.С.: Ну вот, рост за какой-то там отрезок десять процентов, да? Я не знаю, я не специалист в транспортной системе, вот абсолютно, но, если так вот навскидку посмотреть, то, наверное, это говорит о том, что новая маршрутная сеть, которую внедрила мэрия, попала в новые районы, и новые пользователи транспортной сети ею воспользовались, собственно, то есть. А расширение транспортной сети, увеличение пассажиропотока, естественным образом улучшает экономику транспортной компании.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Как любая система. Чем больше субъектов задействованы в систему экономически платежеспособных, тем системе лучше становится. То есть чем больше пассажиров, которые платят за поездку, будут попадать в эту систему, тем лучше СПОПАТу и всей транспортной сургутской сети.

Д.Щ.: Вопрос: не стоило ли в таком случае сначала купить дополнительные сорок автобусов, а потом проводить транспортную реформу, в этом смысле. Это вообще автобусов уже было бы больше и так далее.

Т.С.: Я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что, повторюсь, я могу как наблюдатель за общегородскими процессами говорить, но не за такими специализированными как городские пассажирские автоперевозки. Может быть стоило. Но, еще раз, это же проект. В проекте есть стратегическая цель, есть задачи, которые требуют выполнения для достижения этой цели, есть средства, есть финансовое обеспечение, есть кадровое обеспечение, другие ресурсные обеспечения. И это, как карта, я не знаю, боевых действий, над которой стоят генералы и указками передвигают полки, солдат, какие-то вот эти вот все свои ресурсы. То есть сегодня выяснилось, что надо сорок автобусов. Может быть, это было ясно и на старте этой реформы.

Вероятно, но, может быть, выполнение этой задачи стало возможным сегодня благодаря финансовым резервам появившимся. Может быть, предварительный анализ первых итогов реформы показал какие-то ее слабые места, и вот в этом проекте пошли соответствующие решения. Проект – это что такое? Вот как мы обсуждаем вот эту схему. Это же очень мобильная вещь. Мы по ходу действий можем выявлять недостатки и оперативно их решать. То есть это не классическая там тема: я не знаю, городской закон выделил бюджет на строительство школы, определен подрядчик, или какое-нибудь там концессионное соглашение, или частно-государственное партнерство, и там шаг влево, шаг вправо – там все – там расстрел просто начинается. Потому что тебе выделены деньги, обозначены контрактные сроки, пойди попробуй не сделай, не освой, не сдай. Никакой гибкости.

Это, кстати, мое представление о том, как осуществляется вот эта реформа сургутская транспортная. Может быть, оно совсем не так осуществляется. Может быть, гораздо более жестко. Но, по-моему, это похоже все на элементарное проектное решение и проектное финансирование. Потому что в транспортную систему входят же дороги там всякие, я не знаю, еще какие-то логистические вещи. Вот этим щупом надо сначала найти проблему, посмотреть, где там плохо, куда направлять имеющиеся ресурсы, отрабатывать эту больную точку, двигаться к следующей. Таким образом делать любую реформу правильней. Да, людям многие решения могут показаться такими спорадическими, спонтанными, непонятными: «А что это вы сразу так не сделали?» «А что нам сразу не могли сказать, что ли?» Но все нюансы большого, многослойного проекта на старте предусмотреть нельзя. На старте можно только предусмотреть несколько стратегических вещей.

Первое, как я говорю. А цель этой реформы какая? Нормальные проектировщик, он не пишет: цель – улучшить пассажирские перевозки в городе Сургуте. Это очень обще, оно ни о чем. Эту цель выполнить невозможно. Дураку понятно, что они должны быть хорошими. Значит, там в цели должно что-то содержаться, какие-то совершенно четкие, внятные, определенные количественные параметры. Определили. Под эту цель пошли, так: задача один; задача два; задача три; задача, там, сто двадцать три. Расписывают соответственно. И вот, еще раз говорю, и ты начинаешь, как в «пятнашках», двигать каждую имеющуюся у тебя позицию, которые ты располагаешь, ресурсную позицию. Пошли сюда – так, получилось, встала на место, сошелся пазл, закрыли этот файл, пошли к следующему. Вот так вот осуществляется комплексная, большая, долгосрочная реформа. Так я вижу осуществление этой транспортной реформы.

Поэтому, именно только по этой причине, я сегодня не отношусь к стану критиков этой реформы. Вот в моем круге, даже у меня там товарищ есть, который говорит: «А, это все очередная лабуда, освоение денег, сейчас там наворуют, сделают три новых маршрута – на этом все закончится». Я так не воспринимаю этот процесс. Мне кажется, пока еще, и переход господина Киселева на должность директора СПОПАТа подтверждает мои такие догадки, что это действительно реформа, у которой есть целеполагание, у которой есть прописанный план действий. При этом гибкий, допускающий замену одной задачи на другую, или сроков задач, или объемов финансирования. Ну, в общем это, как еще раз говорю, как в любом бизнес-плане.

Ты берешь, делаешь стартап, этот стартап имеет цели и задачи, но по ходу его выполнения ты начинаешь производить необходимые корректировки. То есть ты не можешь быть таким твердолобым каким-то, упертым бюрократом, который вот держится за эту бумажку, и шаг влево, шаг вправо боится осуществить и сделать. Нет, это очень гибкий процесс. И вот единственный недостаток, который я бы, может быть, сейчас недостаток как публичного проекта обозначил – это не очень сильное объяснение того, что происходит. Даже вот эти вот лавирования внутри реформы, они должны носить более такой профессиональный, городской диспут, что ли. То есть это надо выбрасывать в городскую аудиторию, толковать: почему сорок автобусов, почему не тридцать девять, почему сейчас, почему не завтра, не позавчера – все-таки цель этой самой реформы какова. То есть чуть больше надо делать такого правильного, умного, не топорного пиара в этой сфере. Но это другой разговор. А если говорить о сути, то мы видим, что реформа идет, в реформе прощупываются разные возможности. И надеюсь, что все это закончится к всеобщему пассажирскому счастью.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, хорошо. Мы еще посвятим какое-то время этому процессу, я думаю. И не один раз еще поговорим про него. Будем завершать. Подписывайтесь на наш Youtube-канал, ставьте лайки, подписывайтесь на наш Telegram, там тоже много чего происходит., и siapress.ru читайте обязательно. До новых встреч через неделю.