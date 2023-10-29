Что делать с уличным вандализмом в Сургуте

Власти Сургута регулярно рассказывают о том, как некие недобросовестные люди портят или уничтожают общественное имущество, в частности – новые городские остановочные павильоны. Зачастую они выполнены из стеклянных элементов, и вандалы их либо разрисовывают, либо вообще разбивают. Проблема есть, касается она примерно каждого города в мире, и что с этим делать – обсудили ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый Город» – Тарас Самборский – на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима, и привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ну что ж, давайте поговорим про интересные темы, которые были в Сургуте. Вот, например, одна из них. Касается, к сожалению, вандализма. Есть он, наверное, в каждом городе нашей планеты так или иначе. И наши городские власти регулярно рассказывают о том, что нехорошо поступают горожане, когда разрисовывают, например, новые остановки – свеженькие, чистенькие, с красивыми, чистыми стенами. Приходят люди, разрисовывают, буквально там бывает, что через день после установки. Это все приходится отмывать. Отмывать это приходится – от этого там портится покрытие. От этого тратится время, человекочасы, деньги. В конечном счете, все это приводит к тому, что город недополучает того, что он должен был получать. Давайте обсудим, что с этим вот самым вандализмом делать. Как с ним бороться и возможно ли вообще его победить хоть где-нибудь.

Т.С.: С вандализмом нужно бороться, и мир успешно это делает. Процесс вечный, бесконечный, увлекательный. Процесс, в котором муниципальные коммунальные власти не должны опускать руки, потому что, собственно, наведение порядка в городе и есть их функция. Вот они за эту функцию получают деньги, зарплату. Мэр города Нью-Йорка Рудольф Джулиани, бывший мэр, решил проблему вандализма нью-йоркском метро очень нетривиальным образом. Мы об этом как-то несколько лет назад говорили здесь. Теория разбитых окон, по-моему, даже она так и называется.

Д.Щ.: Да, есть такая.

Т.С.: Вот и все. То есть, собственно, из названия следует и ответ. Каждый день в нью-йоркское депо доставлялись искалеченные, искореженные вагоны нью-йоркского метро. Исписанные, с разбитыми окнами, с порванными сиденьями, скамейками. Каждую ночь работники московского метро, извиняюсь, нью-йоркского...

Д.Щ.: А может и московского тоже, мы же не знаем точно.

Т.С.: ...метрополитена приводили это все в порядок. Деньги на это город выделял серьезные. И по существу речь шла о психологическом, а не физическом противостоянии властей с вандалами. Кто кого возьмет измором. За какое-то время победила мэрия Нью-Йорка, и вандалы просто устали этим заниматься. Ну, плюс, кого могли найти, находили, ловили, наказывали, штрафовали, судили. То есть мэрия Нью-Йорка проводила целый комплекс очевидных в этой ситуации мер. Эти меры дали свой результат, и из того страшного, грязного, изрисованного метро, каковым нью-йоркское метро было на протяжении многих десятилетий. Я вот был там двадцать лет назад, я застал – да, так себе были вагоны. Так вот, нью-йоркское метро превратилось вполне себе в, если не импозантное место, то, скажем так, более-менее рабочий, аккуратный вариант, который помогает жителям передвигаться по городу.

Собственно, переходим к городу Сургуту. Проблема, с моей точки зрения, с вандализмом в отношении городских автобусных павильонов не стоит выеденного яйца. Потому что город, как любой территориальный субъект региона, имеющий свой бюджет, тратит серьезные деньги на обеспечение безопасности, на обеспечение порядка. Вот среди прочих трат есть траты на пресловутые видеокамеры, которыми каждый муниципалитет обязан обзавестись с целью соблюдения и обеспечения безопасности на городских улицах. Если эту программу подвергнуть какой-то ревизии, с учетом проблемы вандализма, то, я думаю, было бы не очень затруднительно городу как-то часть городских видеокамер наблюдения направить на те объекты, в отношении которых чаще всего производятся всякие противоправные действия. В частности, против этих несчастных остановок.

Соответственно, это вот, по-моему, первое очевидное решение – заставить городские коммунальные службы, вероятно, в партнерстве с управляющими компаниями, вероятно, в партнерстве с местным отделением Министерства Внутренних Дел, с участковыми всевозможными, провести эту работу, и обозначить как на сегодняшний день имеющие место серьезное значение, серьёзную проблематику, и решить этот вопрос. Примерно вот по такой технологии, как это делал мэр Джулиани, с которого мы сегодня начинаем наш выпуск. У меня вопрос, вот все-таки первый вопрос: где эти камеры? Может быть, да, в Сургуте, в пересчете на душу населения, их меньше, чем в Москве, где там…

Д.Щ.: Скорее всего да.

Т.С.: …где мэрия так уж расстаралась с этим видеонаблюдением., там такие технологии прекрасные. Но есть подозрение, что в Москве система видеонаблюдения фактически преследует несколько иные задачи. Там вандализм политический, видимо, отслеживается с помощью этих технологий. Но какая разница. Объектив у камеры одинаково может поймать вандала политического или вандала, я не знаю, криминального. Ну так давайте вот все-таки разберемся, первое, с камерами, а второе, а где работники коммунальных служб? Их тоже нет, как камер, их не хватает, или они просто не хотят работать? Или перед ними ставится не актуальная дневной повестке задача?

Потому что я понимаю так, что еще раз, для закрепления, если для города вандализм в отношении остановок является на сегодняшний день серьезной проблемой, значит, город должен усиливать свои ресурсы, перенаправлять свои ресурсы в эту больную точку и решать эту точку. А не говорить, что: «Ну, что ж мы будем делать с вандалами. Это же вот мыть эти остановки стоит денег». Ну правда, да, с такой позицией остановки будут оставаться разрушенными, грязными, немытыми, а проблема будет не решена. То есть, наверное, надо как-то чище…

Д.Щ.: Но есть еще один подход. У нас власти еще рассматривают вариант о том, чтобы ходить по школам, например, рассказывать детям, что нехорошо портить социалистическую собственность.

Т.С.: Оставлю без комментариев за отсутствием вообще предметности в данном подходе. Мы все прекрасно понимаем, любой человек, который хотя бы мгновение застал советской школы, насколько ничтожны попытки таким способом добиться какой-то сознательности у граждан. Да нет. Еще раз, пример с Нью-Йорком приведен неспроста. Есть абсолютно внятные, четкие, конкретные, простые технологии, которым учат, учат, это вот должно составлять квалификационные способности любого коммунального работника городского, которым учат, и которые позволяют решать подобные проблемы.

Если нам не хватает управленцев из всевозможных городских структур, там я не знаю, из КРУ, из ДИЗО, департамента архитектуры и градостроительства, вот все эти структуры, они, так или иначе, следят за городским обликом, за городским имуществом. департамент городского хозяйства, опять же. То, наверное, надо как-то настроить этих работников на то, чтоб они свою силушку применяли с пользой для города.

Мы знаем множество примеров, это не единичные примеры, это системообразующие примеры, когда чиновники вышеуказанных городских структур с очень большой заинтересованностью гнобят предпринимателей, у которых в аренде или в собственности остановочные павильоны, и там уж такая энергия прикладывается, уж столько они тратят на это своего времени, рабочего и не только, что можно просто позавидовать вот этой упертости в решении тех задач, которые они перед собой ставят, наезжая на предпринимателей. А как только у остановочного павильона нет никакого арендатора, и никакого там предпринимателя нет, то почему-то вот этой энергии городской, вот такой вот чиновничьей, ее мы не замечаем. Наверное, надо попросить этих прекрасных, уважаемых людей тратить свою энергию, скажем так, хотя бы одинаково что на предпринимателей, что на пустующие павильоны. Может быть, получится у них чего-нибудь сделать с чистыми нашими остановками.

Короче, это все шуточки. Еще раз. Первое, если остановки, или любое другое муниципальное имущество, попадают под воздействие вандалов, пожалуйста: а) попробуйте что-то сделать с камерами видеонаблюдения городскими, а может быть даже и ведомственными, и частными. Я, кстати, напомню пример: остановочный павильон «Техноцентр» на улице Республики, который не принадлежал предпринимателю Виталию Чернакову, ныне покойному, но за который Чернаков сам, по своей инициативе, просто отвечал. Он говорил: «Просто это стоит перед моим зданием, и я хочу, чтоб тут был порядок. Дайте, пожалуйста, я поставлю камеру, я буду тут дворника своего пригонять, он будет все делать». Нет-нет-нет, нет, на все «нет» он получал, мы знаем эту историю. К вопросу о заинтересованности чиновников к выполнению вот таких вот солидарных с бизнесом или с общественностью каких-то проектов маленьких.

Так вот: а) это камеры; б) это активность контролирующих чиновников, их очень много, которые могли бы этим заниматься в соавторстве с участковыми. И в) остановки ведь портят не только вандалы, там еще расклеивают всякую рекламу и объявления несанкционированные. Ну здесь вообще просто, на две секунды работы, с помощью соответствующих программных обеспечений. Ставятся на блокировку все телефоны, указанные в каждой рекламе, и вот этот вот, это даже не малый бизнес, не микробизнес, это черте знает какой бизнес, такой вот, подвальный, он прекращает свое существование. Потому что эти предприниматели каждый день не набегаются открывать новые телефонные линии. Это очень эффективно работает в Краснодарском крае, такой подход, да во многих уже регионах. Но здесь вообще...

Д.Щ.: Да, по-моему, у нас тоже этим занимались. Да, по-моему, было…

Т.С.: Здесь вообще делать нечего. Здесь у вас целый АСУ-город сидит – муниципальное предприятие – поручите, пожалуйста, они вам это все сделают. Сначала вы находите по телефонам, с помощью каких-нибудь там, я не знаю, шпионов, агентов внутреннего влияния, этих вот предпринимателей, вызываете их на административную комиссию, судите, штрафуете. А потом вы увидите, что через пару-тройку месяцев никому в голову не придет вешать на муниципальную собственность незаконную какую-то рекламу. Вот собственно и все. Что тут говорить.

Д.Щ.: Да. Да, я предлагаю посвятить больше времени второй теме. А вторая тема у нас будет про транспортную реформу и ее промежуточные итоги. Поэтому обязательно посмотрите, потому что это очень любопытно. А пока подписывайтесь на наш Youtube-канал, читайте нас в Telegram и на siapress.ru. И поехали дальше.