5 урбанистических фишек, способных сделать город удобнее или интереснее

Один из факторов, негативно влияющих на городскую среду в отдельно взятой точке на карте – отсутствие насмотренности что граждан, что бизнеса, что властей. Зачастую мы можем страдать от какой-то проблемы, которую в другом городе благополучно и не очень затратно решили – но рассказать почему-то забыли. Редакция СИА-ПРЕСС будет время от времени публиковать подборки интересных урбанистических практик, которые могли бы пригодиться и Сургуту. Поехали.

Мини-круги на дороге

Многие не в курсе, но вообще-то небольшие перекрестки в мире зачастую делают не обычным пересечением двух дорог со светофором или без, а в виде небольшого кругового движения. Подобное активно используют в Европе, и вот подобная практика находит свое место в таких городах, как Пермь, Южно-Сахалинск, а теперь еще и Москва. В целом мини-круги и дешевле, и безопаснее, и эффективнее привычного перекрестка со светофором, так как водитель неизбежно должен сбросить скорость перед заходом на круг.

Передвижные парклеты

Парклет – это, как правило, временная замена парковочного места каким-нибудь общественным пространством. Наиболее понятный пример – летние веранды возле кафе и ресторанов, которые «забираются» на парковку.

А иногда место машин забивается временным озеленением с установкой скамейки, или же велопарковками. Впрочем, некоторые ставят на таких местах локальный общепит в виде автобуса или прицепа. Все это, разумеется, согласовывают городские власти.

Камера со звуком

Гоняющие по улицам ребята на мотоциклах или машинах без глушителя – один из постоянных раздражителей горожан почти в любом месте на планете. При этом даже при наличии прописанных в законах и правилах звуковых ограничений наказать за такое нарушение довольно сложно, так как его нужно зафиксировать в моменте. Как это сделать – придумали, в частности, в Нидерландах.

Там на дорогах, популярных у любителей шумной езды, вешают камеры со специальным микрофоном. Таким образом фиксируется и видео, и громкость звука. Если последняя превышает установленный предел – нарушителю прилетит «письмо счастья». Хотели бы такую технику на дороге у своего дома?

Собачий писсуар

Тема бродячих и не только собак, а также площадок для их выгула, болезненна для многих городов, включая Сургут. Дело далеко не только в экскрементах – даже собачья моча, попадая на стены домов или различные столбы, разъедает покрытие и может даже приводить к коррозии металла.

В Пльзени (Чехия) придумали такую инновацию по теме: там устанавливают общественные «писсуары» для собак – конусы из пористого материала, который впитывает запахи достаточно, чтобы мы их не чувствовали, а питомцы ощущали – и активно их орошали в ходе прогулок, не нанося ущерба общественному порядку и имуществу.

Незапрещающие знаки

Мелкая, но эмоционально приятная фишка. Мы привыкли, что дорожные знаки это всегда что-то важное и серьезное, тем интереснее увидеть, как их используют в совершенно иных целях. А именно, чтобы сделать город веселее и поднять настроение гуляющим людям.

Такой формат уличного развлечения крайне малозатратен, зато дает хоть небольшой заряд оптимизма, который нынче в дефиците.