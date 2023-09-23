От комфорта внутри личного автомобиля нужно двигаться к комфорту всего города

22 сентября завершилась очередная ежегодная «Европейская неделя мобильности». Ее финалом, как правило, является «День без автомобиля», который проводят многие города по всему миру. Подобные идеи были бы полезны и Сургуту, огромное количество жителей которого считает единственно возможным способом перемещаться в пространстве только внутри личной машины. Почему это в конечном счете вредно для всех, и что с этим делать – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский на связи – издатель газеты «Новый Город». Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Сегодня поговорим про одну интересную вещь, о которой текст у нас уже вышел на сайте – это европейская неделя мобильности. Для наиболее начитанных и прогрессивных читателей и зрителей нашего портала я хочу сразу тоже сказать заранее, что европейская неделя мобильности не имеет отношения, во-первых, ни к запрещенной в России ЛГБТ, ни к запрещенным в России переменам пола или гендера, речь идет абсолютно о банальных вещах – транспорте.

Европейская неделя мобильности – это мероприятие, которое проходит в тысячах городов, в десятках стран, причем, далеко не только в Европе, и посвящено оно тому, чтобы в какую-то определенную неделю, а это всегда с 16 по 22 сентября каждого года, пропагандировать альтернативные автомобилю способы перемещения в пространстве. То есть, это велосипеды, это пеший ход, это всякие различные самокаты, это общественный транспорт и так далее. В рамках этих событий в разных городах делают разные вещи. Например, где-то можно бесплатно починить и обслужить свой велосипед. Именно в определенные дни приехать, и тебе это все сделают бесплатно. Где-то перекрывают какие-то центральные или исторические части улиц в городах и делают там возможность ходить, во-первых, гулять, почувствовать это пространство, когда там нет автомобилей, что вообще в принципе удивительно для многих россиян и сургутян, в частности.

Там проводятся различные фестивали, какие-то интересные вещи, какие-то заезды на велосипедах семейные и так далее. И кульминация всего этого события – 22 сентября – день отказа от автомобиля. То есть, это самые смелые и отчаянные города, которые занимаются этим делом, они призывают всех своих жителей, кто может это сделать, отказаться от автомобиля и перемещаться каким-то другим способом. Естественно, с учетом того что у нас идет транспортная реформа, с учетом того что нам, так или иначе, в Сургуте светят платные парковки, обсудить то, как подобные вещи, как подобные фестивали могут быть имплементированы на сургутскую почву. Вот именно это я хотел сегодня сделать.

Давай вот это, кстати, и обсудим. Кстати говоря, в России десятки городов принимали участие в европейской неделе мобильности, но где-то примерно с 2020 года прекратили. Ну, 2020 год, понятно, это пандемия, там особо никакой мобильности ни у кого не было. Дальше уже все, что называется «европейский», то у нас воспринимается так, что это лучше не трогать. Тем не менее, есть наполнение всех этих вещей, давай про них поговорим. Как ты думаешь, если не называть это европейской неделей мобильности, а называть, например, китайской неделей мобильности или корейской неделей мобильности, это приживется в Сургуте?

Т.С.: Это можно назвать российской неделей мобильности, или угорской неделей мобильности, или сургутской неделей мобильности, пожалуйста. Хоть горшком назови, лишь бы горшочек варил, да, или как там, лишь бы в горшок не лезть, поэтому… На самом деле, мы, если рассуждаем о планомерном развитии городского пространства, как качественного пространства не только для автомобилистов, но и для пешеходов, то нет ничего страшного в том, чтобы поговорить и на эту тему. Тем более что мы этим занимаемся практически еженедельно. И я думаю, что проще всего сегодня как-то так вот просто попробовать перечислить, что можно было бы сделать. Подытожить из того, что мы обсуждали, что предлагают многие наши читатели или лидеры общественного мнения сургутские.

И, собственно, о чем речь. Приучать людей передвигаться по своему городу ногами. в общем-то, если действительно всерьез смотреть на мировые урбанистические тренды, то мы обнаружим, что это одна из главных задач, которая стоит перед современными властями любого муниципалитета, устремленного в будущее. Поскольку город Сургут очевидно устремлен в будущее, и все заявки властей, городских и региональных, на этот счет читаются недвусмысленно, то давайте тогда думать о том, как вот эту функцию, которую власти должны выполнять, реализовывать на практике.

Первое, что приходит в голову – реформа городского общественного транспорта, все это прекрасно, во многих городах идет реформа общественного транспорта, Сургут здесь не исключение. Если результатом этой реформы станет не только улучшение логистики маршрутов, но и каких-то таких опций, может быть не так уж необходимых на первый взгляд, но очень помогающих реализации задачи опешеходить население, то это было бы здорово. Что я имею в виду. Например, почему в Сургуте не создать музей автобусов. Во всех... Не во всех, во многих городах есть музеи автобусов. Они расположены, как правило, при одном из депо, где эти автобусы стоят на стоянке, обслуживаются, и эти музеи очень популярны. Они популярны у школьников, у приезжих.

Вот вам идея: давайте сделаем, не знаю, может быть, на месте бывшего СПОПАТа, бывшей территории СПОПАТа, не знаю, как ее хотят сейчас использовать. Ну, скорее всего мы знаем, как ее хотят использовать, но, может быть, как-то более творчески подойти., и сделать там музей, представляете. Благо что рядом где-то там находится наш музей, городской краеведческий. Музей автобусов очень бы стимулировал людей к каким-то собственным способом туда попадаться, на своих двух ногах, и это интересно. А то обилие единиц и видов техники, которая перевозила людей на протяжение многих-многих лет в Сургуте, создало бы вполне себе приличную экспозицию. От каких-нибудь повозок на гужевых, до современных автобусов, перевозящих, не знаю, вахтовиков, например, нефтяников.

Если о том же общественном транспорте говорить, то наша с тобой идея, озвученная впервые еще при Дмитрии Попове, создать исторический маршрут, который бы на выходных днях, суббота-воскресенье, колесил бы по городу и просто создал бы такую вот фишку, да, сделал бы на городском пространстве. Да, это автобус. Да, на нем надо ездить. Но опять-таки, к автобусу человек доходит своими двумя ногами. То есть, это все равно, это такая уже комбинация активного времяпрепровождения: человек ходит, дошел до автобусной остановки, сел на исторический маршрут, на каком-нибудь ЛиАЗ или, Боже упаси, ЛАЗ... И вот этот красивый такой, со всеми первичными деталями, и проехал бы по городу. В некоторых таких вот штуках я ездил. Там иногда даже чего-то наливают, какая-то там кормежка есть, но это уже тут вопрос фантазии.

И, кстати говоря, на счет кормежки, можно как один из видов исторических маршрутов открыть кафе "Минутка". Сейчас даже где-то тоже такие бывают... Но вот раньше рабочий люд кормился на конечных остановках вот в таких вот мобильных автобусах-кухнях. Очень романтичная вещь, и почему бы не сделать, это все играло бы на руку... Это все играло бы на популяризацию Сургута как города с живым городским пространством.

Значит, перекрытие улиц. Но тут поднимаем все наши разговоры, давайте, наконец, внедрим тему блошиных рынков. Давайте найдем одну-две точки в городе, которые бы могли работать, к примеру, по субботам или по воскресеньям где-то. И люди бы – коробейники или коллекционеры – просто люди, которым интересно чего-то там "толкнуть" на городских пространствах. Давайте, это все здорово можно сделать. И уличные рынки, не путать с тем, что мы себе представляем под муниципальным...

Д.Щ.: Да, те кто из 90-х, те помнят хорошо – картонки, все дела...

Т.С.: Нет, уличные рынки, опять-таки, во всем мире работают успешно. Но нам не уйти, конечно, от аналогии с Европой сегодня. Но вот кто гулял по набережной реки Сена, например, это город Париж, кто не знает, там всегда стоят нумизматы, продавцы книг, антиквары, все что такое вот бумажное в основном там продается. Они, когда сворачивают свою дневную торговлю, прячут все это в такие как бы боксы... Решетки, боксы – как сундуки такие, только вот такие побольше размером, со стол. Все это на замки закрывается, и они уходят. С утра они приходят, возвращаются и продолжают свою торговлю. Я такое частенько встречал – вполне себе нормальная организация и торговли, и порядка вокруг этой торговли. Ну и, самое важное, люди ходят здесь ногами, ходят, что-то рассматривают, что-то там себе покупают. Все это работает прекрасно.

Значит, ярмарки. Торговые ярмарки, всякие там развлекательные ярмарки. На Пасху, на Рождество, на Новый Год, на День Города, может быть на день работников нефтяной и газовой промышленности. То есть, найти там четыре-пять очевидных поводов в течение года, и организовывать на центральных площадях, на главных площадях, опять-таки, на каких-то, может быть, улицах подобные ярмарки. Вот смотрите, сейчас, например, будем входить в зиму, и со второй декады декабря, может быть, раньше, с первой, со второй половины декабря открыть такую ярмарку. На трех-четырех площадях города Сургута – Рождественскую – где стоят вот эти вот домики красивые, пряничные. Где наливают глинтвейн, продают какие-нибудь сувениры, продают свечки, мед, мыло, носки шерстяные с варежками. Вся эта вот такая милая белиберда, которая здорово оживляет город.

Идем дальше. Как народ заставить ходить пешком. Как народ высадить в Сургуте, в северном городе, не очень удобном для пешеходов, конечно, из автомобилей. Ну, город воды, город рек, на самом деле, Сургут, уникальный город. Он уже сейчас при своей современной застройке практически стоит на берегу Оби. Его пересекает, здесь же, недалеко, русло реки Бардыковка, или протоки Бардыковка, и уникальная, состоящая из трех рукавов, река Сайма, которая формирует облик ядра центра города. Эти водоемы, особенно Бардыковку, Сайму, можно использовать для того, чтобы люди в то время, когда вода незамерзшая, активно проводили время на этой самой воде.

Это катамараны, лодочки, какие-то из террасной доски настилы, служащие соляриями, я уж боюсь говорить слово «пляж» в сочетании со словом Сургут, но давайте помечтаем, почему бы не сделать и пляж, и какие-то купальни, как вот прекрасно функционирует этот природный бассейн из карьера. Вот на этой стрелке Югорская, куда там на Энергетиков пошло, справа, напротив Тойота-центра. Тут Мелик-Карамова улица. Все замечательно работает, если бы таких зон в городе было несколько, он бы выглядел очень круто. Зимой... Что такое водоем зимой, замерзший. Это катки, это зимние какие-то активности, я не знаю, лыжи...

У нас много оврагов, кстати говоря, внутри, в черте города Сургута можно делать такие небольшие горнолыжные вещи. Понятно, не для спортсменов, а всяким неучам, типа меня, вполне бы это все сгодилось. Там в Кедровом Логе только у нас какие овраги шикарные. Но это все надо почистить от подлеска, и к этому просто относиться как-то более практично. Все это будет работать великолепно. Кто-то скажет: так народ и так валит в Кедровый Лог, народ и так не вылазит из парка за Саймой. Вы сделайте другой уровень этих двух парков. Сделайте другой уровень Сквера Старожилов, Парка Энергетик. Внедрите туда тот же качественный общепит.

Под общепитом я понимаю, как мне кажется, как здравомыслящий человек, не эти все шашлычные-шаурмичные, нет, не этот формат, конечно. Везде есть во всех парках нормальных какие-то качественные киоски, кофейни, какой-то павильон опрятный, в котором совершенно приличная городская публика травит час, и никому от этого плохо не становится. Наоборот, удивлю, становится от этого всем только хорошо. То есть, развивать дальше парки, в том числе в таком ключе, как я тут маленькую заметочку разместил буквально на днях на примере крохотного города Бор в Нижегородской области. Меня просто поразило очень простое, но красивое, недорогостоящее решение мостиков через дорогу, пилон там такой со смотровой площадкой, как раз над каким-то оврагом.

Д.Щ.: Это как Зарядье в Москве, похоже чем-то.

Т.С.: Да-да. Но только Зарядье – это Зарядье, а это город Бор, надо понимать. А выглядит очень достойно, очень качественно, очень стильно и прекрасно гармонирует с окружающей средой. Причем, как со средой природной, с лесом и водой, так и со средой урбанистической. Причем, чего там, там бетон и дерево. И никаких излишеств, никаких особенных изобретений.

Наконец, а почему... Не «почему» в смысле вопроса, а по, предлог, чему, эти самые пешеходы будут ходить. Проблема тротуаров, проблема бульваров в городе стоит очень остро. Сколько бы мы ни говорили о том, что Сургут благоустроенный город и занимает передовые позиции во всевозможных конкурсах, но все же попробуйте пройтись пешком по сургутским тротуарам в межсезонье. Весной или зимой, когда город засыпают песком. Попробуйте добраться до своего жилища и потом в какое-то общественное учреждение без вот этого трехсантиметрового слоя грязи из песка, соли, вот этих всех химических вещей. Попробуйте на коляске хотя бы два километра преодолеть без вот этих вот препятствий в виде наших бордюров знаменитых. В общем-то, здесь работы непаханое поле для городских чиновников, для работы департамента архитектуры и градостроительства.

Да, это такая как бы техническая работа. Но это знаете, как вот какую-то деталь делаешь из дерева, и на последнем этапе ты берешь сначала наждачку крупной зернистости, подровнял, потом средней, и самой маленькой ты уже доводишь это до конца. Я вчера просто этим занимался, одну работу выполнял хозяйственную. Мне пришлось пошкурить. И пока я не дошлифовал до блеска, чтобы потом покрасить морилочкой одно деревянное изделие, я не остановился. Так вот, это такая же работа. Надо брать прямо участки городские и смотреть, что мы сделать можем здесь вот с безбарьерной средой. С качеством покрытия. Тротуар из плитки тротуарной или он из асфальта. Это, кстати, не очень важная вещь: асфальтная у нас дорожка, бетонная или из тротуарной плитки. А вот важной вещью является безбарьерность, качественные пандусы, а не на «отвяжись» сделанные. Наши учреждения, жилые дома. Кто-нибудь пробовал коляску протащить на любой подъезд вот по этим двум перевернутым швеллерам – это же невозможно сделать. А галочка стоит. люди, которые сталкиваются с подобным неудобством в своей пешеходной практике, естественным образом говорят себе...

Д.Щ.: Оборачиваются в сторону зла, то есть, к автомобилям личным.

Т.С.: Естественно. Он говорит, я сейчас куплю за любые деньги пять кубических метров своей личной свободы, где на меня никто не будет чихать, плевать, где я не буду видеть грязь и так далее. Я буду стоять в пробках, я буду биться за парковочное место в своем дворе, но сколько-то часов в день я проведу в своей личной свободе. И вот эта вот парадигма, она очень опасная, на самом деле, и ее надо как-то вышибать. Но вышибать ее из голов людей можно единственным способом. Тем, который мы с тобой и обсуждаем. Конкретными, повседневными, тщательно продуманными шагами улучшать пешеходной пространство и вовлекать в него хотя бы один раз в году людей, и таким образом презентовать возможность жить не только в своих вот этих вот кубических автомобильных метрах свободы, но и жить полноценной, свободной жизнью, когда ты с удовольствием гуляешь по родному городу.

А чтобы такой день мобильности проводить в Сургуте, ему должна предшествовать вот эта такая тщательная, многоплановая, безостановочная работа. С соблюдением и исполнением множества, множества перечисленных мероприятий. Это не говорит о том, что все, что я перечислил, не говорит о том, что власти городские ничего не делают. Наоборот, мы видим некоторые изменения, они очень настраивают на хороший лад, они дают определенную надежду. То во что превращается так называемая Центральная Площадь. Все-таки наши парки неплохие. Ну и многие пространства облагораживаются – это факт. Дворы облагораживаются, тут вопросов нет. Но работы предстоит в разы больше. И это надо понимать, и мне кажется, на это надо настраиваться.

Д.Щ.: Мысль нетривиальная, которая возникла у меня по ходу твоего повествования., заключается в том, что, в принципе, неделя мобильности, будь она как угодно называться и в каком угодно формате проходить, то есть, это может быть день, это может быть какая-то постоянная работа, вообще неостановимая в течение года. Но суть в том, что она может быть направленна не только на то, чтобы власть транслировала людям: вот, смотрите, надо отказываться от автомобилей. Но и люди транслировали власти: вот, смотрите, а как мы должны пройти по-вашему? Давайте вот разберем этот момент. Давайте посмотрим на ваши бордюры, зачем вы здесь ставите эти заборы, и так далее, и так далее. То есть, чтобы это было такое двустороннее движение. Чтобы люди могли предъявить свои вопросы, претензии, предложения, идеи. А власть, соответственно, то что должна делать в этом смысле власть, мы все прекрасно и так знаем. Так что пожелаем нашим руководителям, администрации, кем бы они ни были, в какой итерации они бы ни находились, но этим нужно будет заниматься совершенно точно. Поэтому пожелаем какие-то мероприятия, которые помогут сургутянам именно разобраться в том, как перемещаться по городу не на автомобиле, и увидеть город таким, и городские пространства такими, какими они были бы без автомобилей. Это очень полезное, интересное и важное знание.

Мы будем заканчивать наш выпуск на этой неделе. Подписывайтесь на нас в Youtube, ставьте лайки. У нас еще Telegram есть. Читайте нас на сайте siapress.ru. И до новых встреч. Через неделю снова поговорим о чем-нибудь интересном.

Т.С.: Да, конечно же, спасибо всем. Всем пока.