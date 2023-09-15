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Может ли мужчина уйти в декрет?

Эксперт ответил, могут ли мужчине отказать в декретном отпуске

Может ли мужчина уйти в декрет?
Фото: ru.freepik.com

По данным опроса SuperJob в России 27% мужчин в случае рождения ребенка однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16% скорее согласились бы на это. Директор юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал, как по закону мужчина может уйти в декрет.

Статья 256 Трудового кодекса РФ предусматривает, что право на отпуск по уходу за ребенком есть не только у матери, но и у любого другого родственника (или опекуна ребенка), если он фактически осуществляет за ним уход. Это значит, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может быть предоставлен и мужчине, например отцу ребенка.

Для получения такого отпуска работнику необходимо обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска с документами, подтверждающими такое право. Например, нужно будет предоставить свидетельство о рождении ребенка (для отца) и справку о том, что мать ребенка не находиться в таком отпуске и не получает пособие по уходу за ребенком (поскольку в отпуске по уходу за ребенком может находиться только один родитель или другой родственник). При предоставлении указанных документов, работодатель не имеет право отказать работнику в таком отпуске.

Сами же условия отпуска (его продолжительность, порядок оплаты, возможность досрочного выхода из отпуска) не будут отличаться в зависимости от того, использует такой отпуск мужчина или женщина.

В период отпуска по уходу за ребенком, до достижения ребенком возраста полутора лет, работник получает пособие по уходу за ребенком. Размер такого пособия составляет 40% от среднего заработка работника, который рассчитывается по правилам, установленным статьей 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ. При этом закон на каждый год устанавливает минимальные и максимальные размеры пособия. Так, в 2023 году минимальный размер пособия (в месяц) - 8 591,47 руб., максимальный размер пособия - 33 281,80 руб. Таким образом, в отпуск по уходу за ребенком может быть не выгодно уходить родителю, кто получает большую заработную плату, поскольку семья может существенно потерять в доходах. В том числе по этой причине отпуск использует тот родитель, у которого заработная плата меньше (чтобы минимизировать потерю доходов семьи).

Также важно отметить, что работник (не важно мужчина или женщина), находясь в отпуске по уходу за ребенком может работать на условиях неполного рабочего времени и вместе с пособием получать часть заработной платы пропорционально отработанному времени. Также, при желании, работник может в любое время прервать отпуск и выйти на работу, предварительно уведомив об этом работодателя.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 109, комментариев: 0
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