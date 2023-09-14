Сургутским властям много над чем предстоит поработать в плане развития городской среды

Сургут занял третье место во всероссийском индексе качества городской среды в номинации «Крупные города, находящиеся в неблагоприятном климате». Там он уступил один балл Норильску и существенно отстал от лидера – Ханты-Мансийска. Как следует реально оценивать комфорт городской среды и на чем он должен строиться – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: У нас случилось знаменательное событие. Город Сургут по итогам индекса комфорта городской среды занял третье место в номинации "Крупные города, находящиеся в плохом климате". Первое место занял Ханты-Мансийск: у него хороший отрыв - там что-то двести сорок баллов. На втором месте находится Норильск, внезапно. Он всего на один балл опередил Сургут. И на третьем месте находится Сургут, собственно говоря, двести семнадцать баллов всего набрал.

Немножко объясню контекст, как это вообще происходит. Вот есть этот самый индекс городской среды, качества. Он учитывает тридцать шесть пунктов. То есть там есть шесть пространств, и эти шесть пространств оцениваются по шести критериям. Шесть видов пространств, сейчас вот зачитаю: жилье и прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озеленение, Общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и общегородская территория, общегородское пространство. Все они оцениваются по шести критериям: безопасность, идентичность разнообразия, комфорт, современность и актуальность, эко логичность и здоровье и эффективность управления. Вообще, максимум можно набрать триста шестьдесят баллов. Считается, что в городе в принципе более-менее все нормально, если он набирает больше ста восьмидесяти одного. То есть, чтобы было хотя бы пятьдесят процентов плюс один голос, так сказать. И надо сказать, что Сургут в 2019 году имел всего сто восемьдесят баллов. То есть, четыре года назад Сургут не мог считаться городом с благоприятным пространством согласно этому индексу. Но с тех пор, например, вот в 2020 году он уже получил двести ровно - то есть, плюс двадцать баллов - это еще при предыдущем главе, при Вадиме Шувалове. И с тех пор, вот, нарастился еще на семнадцать баллов, и двести семнадцать баллов имеется у Сургута сейчас. И улучшение городской среды должно быть постоянным, это процесс, так сказать, бесконечный. Не имеющий никакого итога, не имеющий никакого финала.

Давай обсудим этот успех города Сургута. Кстати говоря, у нас все-таки Югра получила первое и третье место среди по городам, где большой город и, так сказать, плохая погода. Почему Ханты-Мансийск мы до сих пор догнать не можем, но здесь вопрос риторический: Ханты-Мансийск поменьше и, может быть, у него денег побольше. Вот давай это и обсудим, как наша городская среда развивается, что ей может быть еще нужно делать, как мы вообще дожили до такого, что мы теперь аж третье место имеем.

Т.С.: Интересно понимать суть этого конкурса. Кто его проводит, какая цель. Ну в общем понятно, что подобные конкурсы...

Д.Щ.: Ну это Министерство Строительства, да, Министерство Строительства, это все от них.

Т.С.: Да, это проходит под эгидой правительства Российской Федерации, и я вспомнил историю почти тридцатилетней давности, может, чуть меньше, когда город Сургут участвовал регулярно, причем, каждый год он подавался на подобные конкурсы, и ему светила победа. И вот Александр Сидоров, тогдашний мэр Сургута, поехал в Москву. Сургут проиграл, страшно сказать, городу Москве. То есть мы понимаем в общем-то амбиции провинциальных городов в таких конкурсах. Ну и вообще, странность критериев. Я думаю, сейчас более отстроено, конечно, по критериям все, но тогда вот каким-то образом Сургут конкурировал с Москвой. Ну, или Москва с Сургутом, кому что приятнее.

И я вот помню, тогда Сидоров, у него интервью брали местные телевизионщики, прямо там, где-то на Красной Площади. Он стоял и чуть просто не плакал от возмущения, не от обиды, обвинял, значит, в подкупе весь этот конкурс. Понятно, что это Москва, что, значит, Москву не пробить. То есть, амбиции у региональных городов, в том числе Сургута, в этом вопросе традиционно наблюдаются. Если послушать речи муниципальных руководителей, разных, не только Сургута, за разные периоды, то везде одна из главных тем - это благоустройство, благоустройство, благоустройство. Создание комфортной среды, и вот на этом все строится. Мы помним, что и Андрей Филатов, выбираясь в городские градоначальники, первым пунктом поставил своей программы, своих обещаний - создание новой, более развитой, более современной, более комфортной городской среды, удобства для горожан. В общем-то тогда эти все обещания выглядели очень симпатично. И вот Сургут между, я так понимаю, Норильском и Ханты-Мансийском, да? Если этот рейтинг смотреть.

Д.Щ.: Ну, не между, но он за ними идет следом прямо

Т.С.: Ну хорошо. Где-то он там в спину дышит Норильску. Значит, первое: вот этот вот критерий" города с плохим климатом" он конечно же добавляет в подобный конкурс известной необъективности. Ну потому что либо ты комфортный город, либо ты некомфортный город. При чем тут, как говорится, климат. Все и так знают, что Сургут - некомфортный город с точки зрения проживания в нем, и именно из-за климата. Многие люди стремятся мигрировать из Сургута в другие, более южные регионы страны. Или вообще в другие регионы - ближнего зарубежья, дальнего зарубежья. Ближайшая точка миграции, самая популярная у сургутян, это Тюмень. И Тюмень вообще сейчас становится такой пенсионной отдушиной для сургутян, которые много лет проработали, прожили в Сургуте.

Д.Щ.: Ну да. Ну то есть климат еще не убивает, но более-менее похожий. Потому что кто уезжает сразу на юга, тот может довольно быстро закончится. Именно из-за перепада резкого климата.

Т.С.: Конечно, конечно. А еще мы знаем, что десятки, или сотни, или тысячи сургутян переместились в такие регионы как Белгородская область, как Ленинградская область, Петербург, как Москва и Подмосковье. То есть, с точки зрения комфортности, да, вот что двигало этими людьми. Рассуждали ли они о комфорте Сургута по тем критериям, которые ты перечислил. Я думаю, что меньше всего они об этом думали. Они думали о других факторах.

На первом месте стоит действительно климат, и соответственно я вот считаю, что подобный конкурс, он как бы немножко сбивает прицел. Ну потому что отталкиваться от климата в обсуждении, например, архитектурной среды - это надо очень профессионально понимать цели и задачи конкурса, и вообще цели и задачи. Мы сейчас поговорим об этом - что такое архитектура в городе с плохим климатом, и как у Сургута с этим дела обстоят.

Но все мигранты из Сургута, покидая город, а мы много раз говорили о том, что преимущественно это очень качественное население. Это либо люди, имевшие качественное образование, хорошую квалификацию, проработавшие в Сургуте, на севере, много лет, и заработавшие там какую-то повышенную пенсию. Имеющие доходы, которые они могли бы тратить продолжать в Сургуте, но по тем или иным причинам они выбирают другое место жительства под свою старость, проектируя свою старость. Либо это люди молодые, экономически самодостаточные, либо экономически очень мотивированные на личностный рост, но которые тоже по тем или иным причинам не выбирают Сургут в качестве базы своей жизни, в качестве центра своих жизненных интересов. И жизненных интересов своих семей. И вот это вот надо разобрать. Я думаю, это более критичный взгляд, нежели, ну, достаточно интересный, полезный, безусловно, но, наверное, все-таки формальный конкурс, о котором вот мы говорим. Но прежде чем подступиться собственно к Сургуту, который нас интересует больше всего, естественно, вот просто два факта, две последние цифры. Первое: Швеция решила радикально изменить свою миграционную политику и превратиться из государства с одной из самых либеральных систем по получению паспорта, по получению гражданства, в государство с самой труднопроходимой системой. Значит, там много мероприятий, там вводится, это странно, конечно, что до сих пор этого не было, там оказывается теперь надо будет сдавать экзамены по истории страны... Ну да, вот есть такие демократии западные, которые раздавали свои паспорта очень многим мигрантам.

В результате, почему они это делают? Потому что, как констатирует исследовательская группа, работавшая по заказу правительства Швеции, социально-культурный ландшафт нации очень сильно изменился, и это теперь уже угрожает основам нации. Вот вторая цифра. Ну это, кстати, тенденция, подобное ужесточение происходит в очень многих государствах, и отправной точкой в принятии подобных решений является именно этот вот момент. Создание благоприятной среды для привлечения нового населения, то бишь для мигрантов, мы сейчас не определяем происхождении этих мигрантов, мы говорим просто о том, что население многих стран, России, кстати, в том числе растет не естественным, а искусственном образом. За счет миграции.

Д.Щ.: Да, около трехсот тысяч в год к нам завозится из ближнего зарубежья.

Т.С.: Да. И по этому пути сейчас вынуждены идти многие страны Европы.

Д.Щ.: Ну, не только. Канада объявила вон там вообще прямо у них, очень большая программа у Канады по привлечению как раз мигрантов, потому что работать некому. Здесь то что ты говоришь про национальную идентичность и работать - это палка о двух разных концах.

Т.С.: А ты меня опередил. Канада как раз идет тем путем, которым уже прошла Европа, и, я думаю, через несколько лет она столкнется с точно такой же необходимостью что-то менять в той самой социокультурной, ландшафтной среде, которая меняется, меняется стремительно. Нет, многие страны ведут качественную политику по привлечению квалифицированных работников: Германия, например, Испания, Франция, Британия, Америка. Они привлекают тех же айтишников, они привлекают врачей, они привлекают ученых из ученых точных наук (математика, физики-ядерщики, биохимия и так далее).

То есть они корректируют свою миграционную политику. Но факт, вот эта история со Швецией, она очень интересная. Самая, одна из самых либеральных стран в этом вопросе, вопросе предоставления гражданства мигрантам, просто разворачивает на сто восемьдесят градусов свою политику. Как это связано с комфортом и с благоустройством мы обсудим безусловно.

И вторая новость, которая тоже меня очень сильно потрясла, я думаю, она вообще потрясет всех, и о ней даже Путин уже, об этой проблеме, заявил. Семьдесят миллионов квадратных метров построенного жилья в Российской Федерации не распроданы вообще. И там целый комплекс проблем. Это нарастающий страшный пузырь на рынке строительства недвижимости жилой, но дело в том, что вот это вот жилье, которое не распродается, если даже принять какие-то радикальные политические и экономические меры, то оно уйдет за два-пять лет. Это очень большой срок, это банкротство строительных компаний, это банкротство банков-кредиторов. В общем там целый узел. И Россия рискует оказаться в точно такой же истории, вот с этим непроданным жильем, как в свое время Япония, тридцать лет назад. Как Америка, сколько уже, четырнадцать лет назад, получается.

И это все напрямую касается города Сургута. Потому что Сургут входит в список проблемных сибирских городов с этим вопросом. У нас останавливаются продажи и пошла затоварка недвижимостью. Значит велик риск того, что, ну, в Китае вообще целые кварталы сносят, там тоже самое - понастроили в свое время, а теперь просто сносят, потому что содержать нельзя нераспроданное жилье. Его просто некому будет содержать. Банки не будут этого делать, застройщики скорее всего испарятся к этому времени. И они начнут заселяться бедным населением. Просто бомжами, в частности, которое превратят подобное нереализованное жилищные проекты (квартиры, подъезды) в свои жилища, то бишь в гетто. Как связаны эти две цифры - одна с другой. Они связаны напрямую с тем что я вижу созданием комфортной среды и благоустройства для жителей своей территории.

Значит, смотрим: Сургут имеет плохой климат, из-за плохого климата якобы люди уезжают в другие регионы. При этом Сургут умудряется побеждать в таких федеральных конкурсах. Вот как будто Сургут не победил. Как будто нет такого конкурса, просто рассмотрим. В таком населенном пункте как Сургут, как Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нефтеюганск, какой должна быть архитектурная, градостроительная, средовая политика, чтобы компенсировать вот этот самый главный фактор - плохой климат.

Такими градостроительными решениями, средовыми решениями, чтобы люди, ну, если не совсем не замечали проблему климата, то как минимум, они бы хотя бы не так остро воспринимали эту проблему и не ставили ее на первое место в своем решении отъезда. И здесь я думаю, что как раз проблема климата, действительно достаточно сложного, в котором живут сургутяне, и проблема неподготовленности города к вот такому климату - они очень взаимосвязаны.

Когда человек достигший минимального пенсионного возраста - пятьдесят пять лет, шестьдесят лет - по современным физиологическим меркам это вполне еще деятельный человек, он еще может и работать, и приносить какую-то пользу обществу. Он может вкладывать свою толику в региональный валовый продукт, но он решает уехать, например, в Тюмень. Как для него климат и благоустройство взаимосвязаны? Я думаю, что напрямую. Потому что те критерии, которые ты перечислил, поправь меня если там, жилье плюс прилегающая территория.

Мы об этом очень много говорим, безусловно, жилье и прилегающая территория в Сургуте и тем более в Ханты-Мансийске качественнее чем, я не знаю, в Нижнем Тагиле, например. Или в городе Алапаевск, Свердловской области. Или в каком-нибудь Урюпинске. Просто потому что доходная база бюджета города Сургута позволяет элементарно обеспечивать нормальное состояние, чисто техническое, и жилищ, у нас все-таки даже старые дома, они выглядят достаточно опрятно и качественно. И управляющее компании у нас много вкладывают в содержание жилфонда и плюс территории.

Потом, уличная дорожная сеть. Ну, она развита, кто будет спорить? Дороги разбитые? В целом, хорошие дороги. Дороги организованные? Знаки есть? Светофоры работают? Работают. Ну, кроме там некоторых участков с плохо организованной регулировкой светофорной. Там Аэрофлотская, например. Ну, грех жаловаться, нормальные дороги. Чистятся зимой дороги? Чистятся зимой дороги. Аварийность на дорогах городских, если мы говорим в зимний период в тот же, она повышается, понижается в сравнении со статистикой? Нормальная статистика.

Потом, что там у тебя было? Социальная инфраструктура. Тут безусловно, опять-таки, по всем формальным критериям Сургут должен первые места забирать. Во всех конкурсах, включая мировые, потому что наличие такой мощной социальной базы, какая создана в Сургуте, видим, объектов здравоохранения - передовых, оснащенных, некоторых учебных заведений. Некоторых, потому что, к сожалению, не всех, и мы тоже об этом поговорим. То есть учебных заведений очень много в Сургуте, и строится школ и детских садов, но по качеству можно поговорить. По всем вот этим галочкам анкетным нормально все в Сургуте? Нормально, безусловно, кто будет спорить.

Но мы с тобой опять-таки много раз говорили, что подобная политика социальная работает, как это не парадоксально, не на удержание существующего качества населения, а на привлечение нового населения. И некачественного. Преимущественно из беднейших регионов России, где людям элементарно трудно выживать, и они приезжают в наш регион за вот этими социальными гарантированными благами. Очень высокого качества по их мнению. Либо из беднейших стран, которые в Содружество входят и граничат с Россией. Ну и так дальше.

Безопасность. Ну, это тоже интересный критерий. По статистической информации Сургут не фигурирует в качестве страшных городов в России, например. Но на эмпирическом опыте каждый из нас знает, что лучше темным вечером где-нибудь в тридцать восьмом микрорайоне не появляться, в Черном Мысу не появляться. Не попадать в какие-нибудь этнические анклавы, в промзоне нашей, ну, и так далее. То есть там есть нюансы, когда, в общем-то, практика жизни несколько опровергает официальную статистику, и здесь надо просто анализировать, насколько все хорошо с этим вопросам, с тем местом в этом рейтинге, которое занимает Сургут.

Соответственно, если говорить не только об удовлетворении элементарных потребностей горожан, как то: тротуары почищенные, озеленение, высаживание цветов, уборка городской территории от мусора, вывоз снега зимой. Девять месяцев, ну восемь месяцев, мы должны скрести снег с дорог, с тротуаров, куда-то его складировать. Кстати, это большая проблема, экологическая. Но, допустим, мы ее сейчас не обсуждаем. Снег почистили, куда-то там в Обь вывезли. Каждый кто едет по 30 Лет Победы и уже упирается в ГРЭСовское Кольцо, вот прямо перед ГРЭСовским Кольцом, справа там какой-то подлесок, такая какая-то зеленая зона природная. И там огромная гора снега, которая, по-моему, еще до сих пор даже не растаяла. Вот это все практически в городской черте уходит в грунт, все это выделяет соответствующие какие-то вредные химические элементы, вот это все происходит в городе Сургуте сейчас на наших глазах.

И безусловно подобные аспекты проходят мимо подобных конкурсов. Это не потому что кто-то там пытается замолчать проблему, я никого ни в чем не обвиняю. А потому что, еще раз, вот эти конкурсы, они достаточно упрощено трактуют, что такое благоустроенный город. Потому что, в целом и общем, дураку понятно, что Сургут очень благоустроенный город. Но мы переезжаем в город Тюмень и начинаем сравнивать. И смотрим динамику за, например, последние тридцать лет. С момента исчезновения Советского Союза, когда уже все-таки Россия стала самостоятельным государством.

Тридцать лет назад Сургут был, он уже тогда был очень комфортабельным, очень удобным таким локальным, небольшим, но приятным городом. А Тюмень, если кто помнит, да, ее называли столицей деревень, и обоснованно называли, потому что кроме улицы Республики, Орджоникидзе и Герцена, все остальное - это были какие-то ужасы совершеннейшие, вот просто это был совершенно запущенный, грязный, пыльный и неблагоустроенный, страшный город. И вот мы смотрим дистанция в тридцать лет. Сургут безусловно в эти тридцать лет развивался и активно развивался. То есть он создал свою, еще раз, социальную инфраструктуру, он создал... Ну просто, наверное, удвоился или утроился в размерах чисто территориально, и в общем-то все достаточно комфортабельно.

Но Тюмень при этом сделала много реформ, которых недостает Сургуту, помимо прямого благоустройства, таких глубинных, она много... Власти Тюмени, власти области уделили внимание именно изменению, глубинному изменению самой среды. Самого понимания, что такое место, где ты живешь. И поэтому многие сургутяне, которые искренне восхищаются городом, Сургутом нашим, приезжая в Тюмень, удивляются, почему в Сургуте многого из тюменского опыта не применяется. И любой житель Сургута, который сейчас безусловно будет рад нашей победе, вот этому месту, ну, не трехсот шестидесятому, но двести... Какому?

Д.Щ.: Двести семнадцать баллов из трехсот шестидесяти возможных. А место третье.

Т.С.: Вот, третьему месту. Нет, это хороший результат. Но давайте вот, если так резюмировать, что мы понимаем под комфортом, что мы понимаем под благоустроенным местом жизни? Возможность качественного обучения детей в школе и в университете. Имеется? Формально да. В статистику попадаем по количеству школ, по оснащенности школ. А по сути мы понимаем, что качество образовательного процесса во многих учебных заведениях падает. Падает в том числе из-за размывания и смешивания населения. И сегодня система образования не готова к этому вызову, она не понимает, как на это реагировать. Поэтому все универсализируется.

Но мы молчим уже о том, что школы переполнены, переполнены в значительной степени за счет миграционных потоков. И все это роняет просто качества образования. Поэтому формально в статистику мы попадаем, потому что школьные места есть, детские места есть, обеспечение техникой и инвентарем, учебными пособиями, педагогами, работниками есть. Но, как я писал, по-моему, уже лет пятнадцать назад, "колобок пошла". И, к сожалению, проблема только усугубляется. Идем дальше. Возможность... Что такое качественная среда, где ты живешь? Возможность качественной, оплачиваемой работы после полученного образования. Она сужается.

В условиях всеобщего кризиса, в условиях кризиса экономического, который в России не прекращается, она все равно сужается именно в городе Сургуте, потому что, сейчас мы очень скоро, мне кажется, увидим, когда "Газпром" начнет оптимизировать свои расходы. Потому что у "Газпрома" ситуация не самая простая экономическая. Скорее всего коснется нефтянки уже наконец что-то. Вот когда пойдут оптимизационные процессы в этих компаниях, в регионообразующих, то все население очень быстро на себе почувствует, что оно действительно по-прежнему живет в моногороде, и никаких иллюзий на этот счет питать не надо. И, соответственно, это вызывает стресс у жителей, и жители начинают задумываться, а может быть, можно найти работу в другом регионе, а может быть в каком-нибудь Белгороде с малым бизнесом все хорошо, а не так тяжело пробиваться с этим малым бизнесом в Сургуте, где "Сургутнефтегаз" сократил премию своим работникам, и вся цепочка малого бизнеса просто встала. Все, у нее нет прибыли. Это вот прямая зависимость. Встал общепит, встали, я не знаю, прачечные, ну и так далее. Ремонты, мелкие стройки, все встало потому что огромная армия людей получили в этом месяце меньше премию, или бонусы, или зарплату.

Идем дальше, критерии. Качественный доступ, что такое качественная среда? Это качественный доступ, качественный досуг и качественный спорт Ну, миллиард раз мы об этом говорили. В городе Сургуте где-то толи четыреста, толи пятьсот тысяч населения - четыре бассейна. Ну все, ну тут просто, это курам на смех. Тут говорить не о чем вообще. Это просто на одном примере. Это при том что все-таки у нас есть какой-то там стадион. Но опять, этих стадионов сколько должно быть? Ну, на каждый микрорайон, на каждую такую крупную часть любого нашего района должно быть по большому, хорошему спортивному, доступному сооружению. Бассейн, какие-то секции, который бы обслуживал жителей вот этого локального района. А в Сургуте с этим гигантский дефицит. И такой же гигантский дефицит с культурными точками. То есть, полтора музея, филармония, театр на задворках, ну и все собственно… Вот так-то вот, что такое культурные, досуговые заведения города Сургута. Большой дефицит с этим.

Идем дальше. Качественная жизнь возможно в Сургуте? Вот ты вышел на улицу и ты проводишь время. Несмотря на то что очень нормально решается эта проблема в последнее время, все-таки Сургут стал живее, и два парка у нас уже как-то так они активировались, и люди там проводят время, и то что на этой центральной площади перед "Газпромом" делается и зимой, и летом уже теперь это все прекрасно. То есть, тенденция хороша, но все равно это все дефицитные вещи. Пока это все дефицитные вещи. Та же, в общем-то любой бизнес, он выживает просто благодаря своей мотивации. Даже вот этот вот прекрасный пляж в протоке между объездной дорогой и Мелик-Карамова - чудеснейший бизнес, но сколько он получает этих проверок, этих предписаний всяких бессмысленных - это ненормальна.

Качество медицины. Все, мы тут рукоплещем, все прекрасно, но опять надо понимать. Это качество медицины обеспечено, скажем так, далеко не всем. И оно все равно будет планомерно ухудшаться. Три-четыре крутых медицинских учреждения - тут без вопросов все, а остальные поликлиники, остальные больницы поменьше, там все как было, так и есть.

Д.Щ.: Ну да, и одна единственная поликлиника на весь двадцать пятый микрорайон, где просто десятки тысяч людей, куда переезжают, покупают новые квартиры, заселяются. А лечиться им негде.

Т.С.: Ну да, а по статистика мы попадаем во все эти галочки-полочки и проходим. А проблема есть и проблема в общем-то, проблема очень тяжелая.

Ну и наконец - мое любимое - качественная архитектура и среда. То есть, я так понимаю, что современный город, который мы, к нашей главной теме подходим, хотя время перебрали, если мы живем в климате плохом, холодном, значит, в Крайнем Севере, то архитектурные сооружения, которые производит власть местная должны это обстоятельство учитывать. То есть, очень много галерей, переходов, первых этажей и вторых этажей, возможно, третьих этажей общественных зданий, отданных под общественные пространства. Так чтобы люди могли там, мы говорим, греться, но мы понимаем, что греться - не просто греться, щеки оттирать от мороза, а какое-то время проводить.

Вот эта вот история, кстати, с павильонами остановочными, она же тоже красноречивая. Были павильоны, где люди грелись, теперь поставили павильоны, где греться нельзя. Павильоны красивые, а люди оказались недовольны. То есть там администрация не учла этого обстоятельства. А архитектурных сооружений, которые делали бы город выдающимся и запоминающимся и брендировали бы его, у нас нет. У нас они не строятся. У нас вся стройка сверхоптимизированная, примитивная. Лишь бы быстрее, лишь бы дешевле и лишь бы, опять-таки, выполнить план, отчитаться куда надо и забыть об этом.

И получается, что много чего строится, от жилья до каких-то там социальных учреждений, а глазу на это лечь невозможно, потому что в архитектурном плане все это технологии пятидесятилетней давности строительные и никакого устремления в будущее - архитектура это будущее, архитектура напишет будущее - нет и не существует. Поэтому, если бы в Сургуте не на сто процентов, но хотя бы на пятьдесят процентов подобный критерии были отработаны, тогда вообще можно было бы не волноваться о уезжающих пенсионерах из города или об уезжающих молодых людях деятельных из города. Тогда бы действительно Сургут был бы таким-то вот оазисом в этом царстве вечной мерзлоты. Ну, а пока, пока мы должны порадоваться нашему успеху. Третье место заслуженное, но, если подойти к анализу объективно, скажем так, эмпирически, то мы обнаружим огромное поле, непаханое поле для деятельности сургутской власти, региональной власти и сургутян всех в целом. Вот так.

Д.Щ.: Ну что ж, будем завершать. Смотрите нас на Youtube, читайте нас в Telegram, читайте нас на siapress.ru, ставьте лайки, не забывайте - это нас продвигает. И до новых встреч, через неделю снова увидимся. До свидания.

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