Россияне едут отдыхать в другие страны, потому что дома отдыхать негде

Представители российской власти частенько сетуют на то, что наши соотечественники демонстрируют недостаток патриотизма и отправляют детей или сами ездят отдыхать в какие-то другие государства. А ведь в родной стране столько мест, где можно хорошо провести время, считают разнообразные парламентарии (многие из которых сами начали познавать Россию после попадания в санкционные списки). Почему сложилась подобная «странная» схема – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. В первом эпизоде мы поговорили про платные парковки, обсуждение которых очень предварительное, очень, пока что, такое призрачное в Сургуте все-таки начинается. Это хорошо. В предыдущем видео можете посмотреть, почему.

Сейчас поговорим про немного курьезную вещь. Не так давно в Совете Федерации очередной очень умный человек сказал о том, что пора бы нам прекращать не патриотичную практику вывоза детей на отдых в какие-то там всякие страны: Египты, Турции и так далее. Поводом к тому стало, например, то, что недавно каких-то детей из-за какого-то недоразумения выселили из какого-то турецкого отеля. Это нехорошо и неприятно. Разумеется, никому это не понравится. И говорит, что давайте в России, в России же хорошо, в России дети защищены от всякой гадости. Говорит очень умный человек, представитель верхней палаты парламента.

Очень любопытно, что практически одновременно с этой новостью мы получили новость о том, что дети из Югры, которые в настоящий момент отдыхают в Анапе, пожаловались на то, что у них плесень в еде, тараканы в комнатах, ну и всякие другие прелести, которые подкидывает абсолютно защищенная от всех невзгод российская система детского отдыха. Давай обсудим, как вообще все эти вещи организовывать, нужно ли всех детей обязательно заставлять отдыхать в России или наоборот всех заставлять выезжать из России, чтобы они там новый опыт получали, на чужих тараканов посмотрели, чужую плесень поизучали, например? И так далее. Как бы ты на это посмотрел?

Т.С.: Этот товарищ, который сделал подобное заявление, это, конечно, является не курьезом, а это глупостью является. Вообще, знаешь, есть такой аттракцион, когда из барабанов выскакивают какие-то шары и их надо бить, забивать назад таким мягким молотком. И чем больше шаров ты назад туда забил, тем больше ты очков заработал. Наши депутаты разных уровней очень напоминают эти вот шары, которые выскакивают, что-то там ляпнут, и их назад забили. И потом следующий выскочит, чего-то наговорит, какой-то ерунды. Значит, здесь ведь все очень просто: давайте патриотизм в одну сторону положим, на одну полку, а здравый смысл — на другую. Так как-то проще обсуждать заданные проблемы. Почему российские дети, равно как и многие российские туристы стремятся отдыхать за границей? Не будем называть всякие нехорошие страны, куда люди любят ездить...

Д.Щ.: Есть хорошие страны: есть Турция, Египет, Вьетнам. Последний – социалистический, между прочим.

Т.С.: Хорошо.

Д.Щ.: Хорошие всякие страны, очень даже дружелюбные.

Т.С.: Ну, хорошо. Как так случилось, что отдых в Турции, Таиланде или Вьетнаме, Египте стал для россиянина выгоднее экономически и безопаснее, чем отдых на курортах собственной страны? Вот если бы этот депутат, член Совета Федерации подумал бы. То он бы в течение недолгого времени пришел к очевидному выводу: наверное, все дело в конкурентной среде. То есть, наверное, российский туристический бизнес не в состоянии обеспечить ни конкурентных цен этим странам другим, ни уровнем безопасности, ни уровнем сервиса. Наверное, нашим государственным людям, парламентариям, надо подумать о том, какими способами добиться развития внутреннего российского туризма, например, туризма Югры.

Мы несколько лет показываем, как регион элементарно теряет возможности для увеличения своей доходной базы, для привлечения туристов как с других регионов, так и с других государств. И твоя недавняя статья тоже последняя на эту тему: мы обладаем просто невероятным потенциалом просто небольшой по территории в рамках страны, регион Югра. Сколько можно сделать туристических продуктов и зарабатывать на этом денег? Сколько можно создать рабочих мест на этом? Но со времен начала 90-х годов просто воз, как говорится, с оленями и ныне там, и ничего серьезного в этом направлении не делается.

Сколько любой китайский ресторан в Китае испытывает проверок от контролирующего органа, местного китайского Роспотребнадзора? Вот сколько? Ну, какой регламент? Как часто китайский Роспотребнадзор приходит с проверками в китайский ресторан? Значит, раз, ноль раз. Там чиновники не ходят и не проверяют никого. Там другая есть ответственность: если в каком-то учреждении общепита случается ЧП, там отравили людей, то штрафы и наказания очень серьезные. Там бизнес могут разорить. Но мы понимаем, как построена система отношений государства с бизнесом? Государство верит бизнесу, государство не сваливает на бизнес свои функции, как в России это делается.

Вот государство не хочет заниматься вопросами той же безопасности, если мы про общепит говорим, и оно такое говорит, ну нате вам, частные компании, вы должны рабочие места сертифицировать, платить за это деньги, таких-то, таких систем по безопасности нанять, и у вас на это должны быть выделены штатные деньги. Государство такое говорит, что вот я это делать не буду, я еще буду ходить и контролировать и за каждую бумажку тебе выписывать штрафы, которые просто ломают твой бюджет и бизнес-план.

А в Китае, социалистическая страна, там коммунисты у власти, у нас все эти наши парламентарии очень любят коммунистов у власти, китайских особенно. И они, значит, что сделали? Они делегировали бизнесу не свои полномочия, которые должно выполнять государство, потому что обеспечение безопасности граждан — это главная функция любого государственного института. Они делегировали бизнесу ответственность в виде доверия, они делегировали собственно доверие: мы вам доверяем, работайте, мы вас не кошмарим, зарабатывайте прибыль, но имейте в виду, что если это доверие вы нарушаете, вы будете наказаны.

В России же априори, изначально бизнес государством воспринимается как чуждое явление, как какие-то мошенники, как какое-то сплошное ворье, у которого одна задача: надуть государство, не заплатить ему налогов, придумать так, чтобы государству было плохо. То есть государство как абсолютно больной человек, шизофреник, он же всех подозревает, он же на здорового смотрит и думает, что его сейчас обманывают. А на самом деле не так. Все как раз наоборот. Так вот создайте российскому бизнесу условия для роста и развития, освободите его от сотен каких-то немыслимых и ненужных совершенно, каких-то косвенных налогов, которые взимаются с каждой компании сегодня в виде тех же сертификатов на рабочие места.

Ерунда какая-то: каждый начальник отдела кадров пишет раз в год кучу документов, отправляет их для того, чтобы в бумажках что-то было правильно написано. Освободите их от налогов, создайте преференции для тех компаний, которые могут организовывать туризм, которые умеют делать, раньше же мы делали лагеря детские и взрослые тоже туристические. И тогда мы посмотрим, конкурентна ли Россия по сравнению с Турцией или Египтом.

А сегодня даже говорить об этом бессмысленно, потому что сегодня очевидно, что российский туристический бизнес не конкурентен, не может российская туристическая индустрия предложить ни своим собственным гражданам, ни иностранным такого продукта, который бы сюда привлекал миллионы людей, как с внутреннего рынка, так и с внешнего. Поэтому у нас плесень и тараканы, поэтому у нас новости о том, что в том или том детском лагере произошло очередное ЧП. Это ЧП, мы же еще этот аспект берем, что там санитарные нормы нарушаются еще какие-то, а сколько случаев, когда происходит насилие над детьми, причем, разного уровня, детское насилие...

Д.Щ.: Когда друг с другом, бывает там...

Т.С.: Друг с другом... Да. Детская «дедовщина». Местные общины, местные, когда преподаватели... Сколько этих ЧП? Их очень много. И сложившееся устойчивое мнение родителей российских так и выглядит: мы боимся, там небезопасно. Но если совсем как бы не безвыходная ситуация или родители не безбашенные, то они отправляют, конечно, детей, потому что население беднеет, и какая-то альтернатива российским турбизнесам все-таки предлагается, и она находит определенный спрос у людей.

Но первопричина того, что люди хотят отдыхать не в России, не хотят туда детей своих отправлять, не в отсутствии патриотизма, а в отсутствии необходимых условий для полноценного отдыха внутри своей страны. Это все очень просто. От прилета в какой-нибудь аэропорт, любого города, кроме главных аэропортов страны, до попадания через какой-нибудь автовокзал в автобус, попадания там дорогам там каким-то или по железным дорогам каким-то в пресловутый населенный пункт, в котором тоже должна быть своя инфраструктура, ну я уж молчу о так называемых лагерях, вот этого все просто банально нету.

Д.Щ.: Либо есть какая-то советского, строго такого совкового замеса, что там страшновато становится.

Т.С.: Ну это мы говорим о сервисе. Это же важная составляющая. Это тоже, кстати говоря, очень интересный вопрос, а хотят ли русские совка? Да не хотят они совка. Они хотят точно так же нормального, современного сервиса. Ну, раз мы в данном случае об этом говорим, сервиса индустрии, они хотят чистых туалетов, они хотят не только ходить по каким-то природным паркам и заповедникам, но и иметь возможность отдохнуть нормально, посидеть в каком-то ресторане, попитаться, отдохнуть в качественном отеле с чистыми подушками. Это ж все совершенно нормальные человеческие запросы на нормальную человеческую жизнь. Вот наш совет федерации должен этим обстоятельством озаботиться, а не горлопанить о том, как не патриотично ведут себя российские мамаши, которые отправляют детей в турецкие лагеря.

Д.Щ.: Да, в конце концов, помимо качества, я бы еще, кстати, обратил внимание на то, что можно еще назвать диверсификацией опыта, то есть поехать за любой рубеж, я даже в детстве даже Болгарию когда выезжал, и то это было очень круто, потому что это было что-то новое, неизведанное, необычное. То есть в России тоже бывает новое, неизведанное, необычное, но все-таки в другой стране побывать, сам факт этого дает уже некоторый такой пуск для создания кругозора.

Т.С.: Даже если этот проект не рассматривать, я говорю, Россия такая гигантская страна с такими разными природными зонами. Возьмите Карелию — это одна природа, возьмите тот же Краснодарский край или Кавказ — вторая природная зона, возьмите Дальний Восток, Алтай, Югру, Камчатку, Байкал, Урал, возьмите Оренбург, степи, хотите — пожалуйста, их есть, как у меня, как говорится. Все это можно очень выгодно эксплуатировать для собственных граждан. Когда люди, граждане своей страны видят свою страну во всем ее многообразии, во всех ее природных, социальных проявлениях, им еще больше будет хотеться, во-первых, любить свою страну, а, во-вторых, сравнивать ее с чем-то другим.

И, как это не парадоксально, патриотизм усиливается не от того, что тебя там заперли в тюремной камере, сиди и никуда не высовывайся, никаких тебе не Вьетнамов, ни Турций, не дай бог, Хорватий. А когда ты можешь сравнивать свою родину с зарубежьем, и тогда вот этот сравнительный опыт привносить на свою землю и давить уже там на своих чиновников или на свой местный бизнес, и говорить: «А вот так у нас в Турции было». Это все работает. Это эмпирический опыт, который при грамотном использовании, при грамотном перенесении на собственно землю дает положительный результат.

Поэтому о патриотизме надо говорить нашим депутатам. Они ли патриотичны? Они ли создали такие законы, которые раскрепостят российский бизнес, освободят его от гнета проверок, чиновников и дадут ему те необходимых преференции, которые позволят нашему российскому бизнесу и туристическому, в частности, конкурировать с бизнесом турецким. Вот давайте искать (мы же отложили слово патриотизм в сторонку в начале нашего разговора, вот теперь мы возвращаемся), давайте патриотизм искать там, где он точно затерялся где-то среди этих выскакивающих дурных голов, которые надо назад бить по башке молотком.

Д.Щ.: Что ж, на этой патриотической ноте мы завершаем «О чем говорят» на этой неделе. Смотрите нас на YouTube, ставьте лайки, читайте нас на siapress.ru, и в Telegram нас тоже читайте, у нас там тоже канал есть. Через неделю снова увидимся, поговорим о чем-нибудь интересном. До свидания!

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Всем пока!