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Как искать работу в интернете без риска нарваться на аферистов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Эксперты рассказали, как не попасться на уловки мошенников при поиске работы

Как искать работу в интернете без риска нарваться на аферистов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: ru.freepik.com

«Сейчас нахожусь в поисках работы. Разместила свое резюме на нескольких сайтах. Как понять, что на мою заявку откликаются настоящие компании, а не мошенники?» – спрашивает сургутянка Мария С.

Отвечает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин:

На крупнейших сайтах по поиску работы риск столкнуться с недобросовестными работодателями практически сведен к нулю – каждая вакансия проверяется; однако в поисках работы соискатели могут задействовать не только профильные порталы, но и другие ресурсы. Чаще всего мошенники используют методы социальной инженерии, среди которых наиболее распространены переход по неким ссылкам в платные каналы/группы (в том числе, в Telegram) или оплата чего-либо в процессе трудоустройства. Это могут быть документы, спецодежда или учебные пособия: получив деньги, как правило, такие компании исчезают.

«Кстати, в соответствии со статьей 22 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, − отмечает Александр Южалин. – Обязывать работников или соискателей покупать что -то самостоятельно для работы работодатель не вправе. Вместе с этим на практике действительно бывает, что работники самостоятельно приобретают одежду, инструменты и прочее для выполнения своей работы с последующем возмещением таких расходов от работодателя. В таком случае порядок возмещения должен быть прописан в трудовом договоре. Обучение, если оно является обязательным для выполнения обязанностей, тоже осуществляется за счет работодателя,» − сказал эксперт по трудовому законодательству».

Если зарплата в вакансии указана серьезная, а функционал не описан или описан размыто (например, «опыт работы не требуется, нужно иметь привлекательную внешность»), это тоже наверняка мошенничество.

Прежде чем отправлять резюме на вакансию, стоит заглянуть на сайт компании. Если там нет раздела «Контакты» (или указан только сомнительный адрес электронной почты на бесплатном сервисе), если предлагается за что-то заплатить, если размещены многочисленные хвалебные отзывы, при этом ссылки на сайте не открываются, не исключено, что это мошенники.

Также стоит оценить помещение, в котором работают сотрудники. Если офис не обустроен и в нем имеются только столы и телефоны – скорее всего это компания-однодневка. Важно, чтобы в помещении была видна рабочая деятельность. Если компания работает в коворкинге, то можно оценить, насколько обжито рабочее пространство: обратите внимание на личные вещи ваших будущих коллег. И внимательно изучить сайт и отзывы о компании, также дополняет пресс-служба онлайн-сервиса.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 70, комментариев: 0
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