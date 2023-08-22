Как концессии и миграция влияют на строительство школ в Югре

Относительно новый и вроде как перспективный формат строительства школ через концессию в Югре внезапно подвергся сомнению на довольно высоком уровне – эту мысль высказал замгубернатора округа Азат Ислаев. Также на социальную инфраструктуру в регионе давит ощутимый миграционный прирост, из-за которого местные власти зачастую просто не успевают строить детсады и школы – входящий поток семей с детьми оказывается выше возможностей бюджета. Что с этим делать – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сегодня на тему, которую поднял наш коллега Эдуард Иваницкий. Он написал этот текст у себя, и мы разместили его у себя на siapress.ru. Он посвящен конкретно школам в Сургуте. Он, ссылаясь на зам губернатора Югры Азата Ислаева, говорит о том, что на окружном уровне впервые была подвергнута сомнению и критике методика по строительству школ, которая сейчас как бы у нас так набирает обороты. И именно Сургут, между прочим, был не только флагманом в автономном округе, он даже стал чуть ли не первым во всей России городом, который построил школу по концессии. Вроде как, признается, что у этого есть свои минусы и что строители от этого какого-то большого профита не получают, город при этом рискует тем, что может получить какие-то проблемы и школа не будет построена в нужные сроки, а фактически главными бенефициарами всей этой системы являются банки. Это один пункт программы.

Второй пункт, который упомянул Эдуард – это вопрос миграции, то есть то, о чем говорили здесь уже много раз. Это то, что довольно большой миграционный приток в Сургут идет и фактически строить школы в нашем случае — это пытаться вычерпать бездонный колодец, потому что школы строятся, а люди приезжают, люди привозят детей, дети идут в школы, люди приезжают, привозят детей и так далее, так далее. Этот круг разорвать непонятно как. Это еще помимо того, что в Сургуте еще высокая рождаемость, дети подрастают, и дети довольно много идут в школы.

Давай обсудим эти два логических блока внутри нашего видео. Что это? Какие сигналы можно считать с выступления Азата Ислаева, в частности, в стройке по концессии, и что вообще в принципе мы можем сделать с тем, чтобы в школах как-то уравнять и как-то стабилизировать эти проблемы миграции и вопросы строительства социальной инфраструктуры, завязанной на миграцию. Это вещи такие довольно мощные.

Т.С.: К сожалению, мы с тобой можем только обсудить эту проблему, а вот что-то сделать с ней, вероятно, нам не удастся. Но хотя бы постараемся порассуждать в надежде на то, что там высказываемая нами точка зрения, нашими коллегами, тем же Эдуардом Иваницким найдет отклик в соответствующих кабинетах.

Но мы о частно-государственном партнерстве, о концессии говорили на протяжении многих лет много. Сама по себе идея партнерства государства и частного бизнеса в осуществлении нужных социальных проектов, прежде всего, в строительной сфере не плоха, она такая достаточно либеральная, экономически правильная, потому что она как бы в теории перекладывает творческую ответственность, творчество за осуществление проекта больше на частные плечи. Заказчик, то бишь государство, субъект федерации, муниципалитет в данном случае, оставляет за собой только функцию общего контроля и финансирование, контроля за финансовым проектированием. Но, видимо, практика концессии, концессионных соглашений, концессионной политики продемонстрировала, что минусов у этой схемы, как минимум, в том, что касается объектов соцкультбыта: школ, ДДУ, детсадов, больше, ем плюсов.

На самом деле, все вот мои разговоры с застройщиками сургутскими тоже убеждают меня в том, что этот механизм на практике реализовался плохо. Вообще строители считают, что, если жаргонным языком выражаться, это кидалово чистой воды. Государству-то выгодно, потому что оно не несет ни банковских издержек, в общем-то, все его финансовые риски сведены к минимуму. Всю стройку вытягивает на себе застройщик, он тянет на себе банковское и кредитное обременения, а потом еще и несет очень серьезную гарантийную ответственность за построенный объект. Из бизнеса для него участие в концессии превращается в какой-то социальный проект. Можно так построить один объект, два объекта с одним застройщиком или несколькими застройщиками, но рано или поздно интерес одной из сторон, в данном случае строительной, иссякнет к подобному сотрудничеству.

Но надо понимать, что частно-государственное партнерство, что концессия — инструмент рыночного сотрудничества власти с частным бизнесом. Идея, повторюсь, не плохая и заключается в том, чтобы через подобные механизмы удешевить, ускорить возведение нужных обществу объектов. Можно долго разбирать практику каждого концессионного соглашения, почему оно не достигло вот этих задач, но если действительно кратко резюмировать, то минусов выявлено больше, чем плюсов.

Если г-н Ислаев, обозначая эту серьезную проблему, занимается лоббированием интересов строительной отрасли, то в этом есть новая опасность. Потому что строители всегда любой строительный объект стремятся упростить. Каким бы не был выдающимся архитектурный проект, строитель давит на то, чтобы его собственная себестоимость максимально была снижена, соответственно рентабельность выросла. И на примере массового жилищного строительства в Югре, в стране и в Сургуте мы очень наглядно видим этот принцип в действии: максимальное уменьшение себестоимости строительства за счет его массовости, за счет универсальности проектного решения, когда один и тот же проект становится на любой строительной площадке практически без изменений и с повышением маржи для застройщика.

Все это приводит к тому, что стройка теряет свое качество архитектурное, средовое. Мы не говорим о качестве техническом, чтоб было тоже понятно: там построить дешево — это не означает построить не безопасно, плохо. Нет. Просто любой упрощенный проект в итоге очень слабо работает на то, что мы называем развитием человеческого капитала. Прекрасно понимаем, что красивое здание лучше влияет на среду, чем некрасивое здание. Нетиповой проект лучше влияет на архитектурный облик любого населенного пункта, чем типовой какой-то проект, тем более тиражируемый в сотнях копий.

И Эдуард Иваницкий обратил внимание на очень важный момент, на примере лицеев и школ он его нам прописывал: а как строить нам такие объекты социального значения, которые призваны развивать пресловутый гуманитарный, то бишь человеческий капитал. Вот на примере гимназий и лицеев он очень подробно расписал. С точки зрения чисто строительной реализации проекта у нас по-прежнему лицеи, гимназии, все, что выше средней планки, любое заведение — это типовые проекты, это самый дешевый проект, как правило, проект еще из советской эпохи, как-то там адаптированный под современные техусловия, СНИПы, какие-то меняющиеся требования заказчика, но это, в общем-то, проекты придумывали еще в 60-80-х годах, самый такой типовой.

То есть он уже не производит необходимого эффекта для заказчиков, то есть для потребителей, для общества. Там такие же холлы, там такие же классные комнаты, там все такое же. Оно уже не привлекательно, не выделяется как бы. Это чисто архитектурный аспект. А еще ведь действительно и социальная политика такова, что наполнение внутреннее теми самыми потребителями образовательных услуг происходит с искажением первоначального замысла. О чем Эдуард и говорит. Вплоть до того, что ученики и их родители приходят на первый урок с гугл-переводчиками, потому что они не владеют русским языком. Но это другой аспект. Мы к нему сейчас подойдем.

А фактически, как я понимаю, замгубернатора Югры Азат Ислаев предлагает вернуться к такой постсоветской, раннероссийской, ну и советской тоже системе распределения строительных заказов от власти, когда ведомства профильные формировали заказы. Ну, я не знаю, надо построить школу, а строительное ведомство, в данном случае в структуре правительства Югры какой-нибудь муниципальный департамент соответствующий этот заказ выполняет. И никакой концессии. Там все строится в рамках подрядных взаимоотношений. Мне кажется, что да, в условиях определенных прямых подрядных взаимоотношений, когда заказчик выбирает в рамках конкурса, может быть, все это понятно, это необходимая процедура, но без концессии и частно-государственного партнерства часто выбирается подрядчик, заключается с ним соответствующий договор с прописанными условиями оплаты, и он за оговоренные договорные сроки возводит школу. Все, понятная схема. Чиновникам она тоже понятна. Мы много говорили о том, что у чиновников мышление линейное, сложные схемы затруднительно реализовывать, которые дают какой-то положительный эффект, вот они склоняются к тому, чтобы вернуться к этой простой линейной схеме взаимоотношений с подрядной организацией и таким образом быстрее и больше строить школ.

И тут мы подходим к главному. Задача наших региональных властей — строить больше школ. Это такая чисто автоматическая задача, количественная: надо построить на столько-то школ больше в каждом населенном пункте и в целом по Югре. Либо, как тот же Ислаев, тоже там заметочку сделал тоже важную, потому что чиновники, в общем-то, избегают этого аспекта, или нам надо думать об изменении политики, в том числе миграционной, политики по формированию качественного населения, я за него так как бы сформулировал, возьму такую на себя наглость за правительство.

То есть, что мы должны делать для создания в Югре, в каждом городе, в каждом муниципалитете качественно населения? Потому что это вообще главная функция, главная задача любой власти любого уровня, и муниципального самоуправления: формирование безопасной, удобной среды для своих жителей. Ну а что это значит? Если развивать, это формирование, развитие гуманитарного капитала. Делать все для того, чтобы квалифицированные, образованные, работоспособные и умеющие планировать свою жизнь люди сохранялись на территории, а те, кто социально не инициативен, ждет только помощи от государства, не имеет качественного образования, не имеет качественной профессиональной квалификации, по возможности, на территории не появлялись. Тогда мы увидим рост регионального валового продукта через какой-то промежуток времени, ну и все приятные из этого вытекающие.

Вот, кстати, возвращаясь к качеству архитектурного проекта. Вот, если г-г Ислаев бы заявил, что мы вообще должны отказаться от этого обычного, стандартного, линейного подхода к строительству школ, когда одни и те же школы строятся, просто разного цвета сайдинга их облицовывают или какими-то панелями, а за каждую школу должна быть архитектурная борьба, и мы должны перестроить нашу архитектурную строительную политику таким образом, чтобы архитекторы региональные, московские, любые боролись за каждый детский садик, вот это было бы, по мне, законченное, правильное заявление, ответственного за строительную индустрию, за строительную политику в регионе чиновника. Потому что во всем мире именно все так и происходит. Сейчас трудно встретить где-либо строительство любого объекта соцкультбыта, который возводится на средства властей не по индивидуальному проекту.

На самом деле любая школа должна быть в какой-то мере произведением архитектурного искусства. Это не означает, что это там что-то дорогое. Строительные технологии сегодня — это конструктор. Вы работаете с нормальными, качественными фасадами, вы работаете с хорошим планировочным решением. Но это не типовое, это не вот этот вот социалистический ужас, который формировал вот этих стойких оловянных, деревянных солдатиков. Кстати говоря, окружной центр репродукции все никак, к сожалению, не могут закончить.

Д.Щ.: Центр охраны материнства и детства.

Т.С.: Да. Ну то, что мы называем перинатальным центром, то, что мы упрощенно называем роддомом. А ведь он построен по просто великолепному, шикарному проекту. Да? Он выделяется. Он просто вот этот восточный район Сургута преобразил самим фактом своего появления.

Ну так вот, если уйти от нашей темы любимой «архитектуры», к теме «а чем же эту архитектуру наполнять». Здесь, к большому сожалению, история тяжелее. Мы видим, что население Сургута, Югры, скажем так, весьма быстрыми темпами увеличивается. Просто увеличивается количественно. Если мы возьмем там последние 20 лет и посмотрим экспоненту, то после бума освоения нефтяных месторождений, конец 60-х — начало 70-х, когда взрывно выросло население всего тюменского Севера, потом был долгий-долгий такой период относительно плавного роста за счет местного деторождения, рождаемости населения и минимальной миграции из других регионов, и где-то с конца 90-х, даже больше, наверное, с 2005-2006 года, пошел просто резкий-резкий взлет населения вверх.

И при этом мы наблюдаем, о чем пишет почти с болью Эдуард Иваницкий, еще и замещение населения, то, что принято называть коренным населением, вымывается, кто успевает, разъезжается, кто не успевает, стареет и на смену коренному населению, которое является носителем культурных кодов, культурных традиций, просто традиций, создавало и формировало достаточно крепкий и очень качественный социум. Приходит население из, скажем так, гораздо более бедных, кратно более бедных, малообеспеченных регионов нашей страны, либо стран Средней Азии.

Д.Щ.:Ну я вот смотрю, у нас такие рекордные годы, когда в 12-м году население выросло на 9 тысяч за год...

Т.С.:Ты Сургут имеешь в виду?

Д.Щ.:Да, это Сургут. В 16-17-м на 12 тысяч и, конечно, бесподобные данные: с 20-го на 21-ый плюс 16 тысяч человек населения Сургута. Это вот такие были именно большие скачки за последнее десятилетие, примерно.

Т.С.:Потому что к этому 20-му году уже помимо естественной миграции прибавляется и местная рождаемость. Вот и все. Вот эти вот все циклы. Действительно, еще 10 лет, не меньше, уж пару 10-летий точно по национальному составу Сургут, да я думаю, и вся Югра, крупнейшие ее муниципалитеты точно изменятся еще более заметно. И вот это вот проблема. Мы обсуждаем исключительно социальный аспект.

Почему нам не хватает школ? Почему нам не хватает 1-х классов? Кстати, тут тоже очень важный момент я делаю внутри собственной фразы, квадратные скобки, речь идет сегодня о дефиците местных первоклассников, младших классов. Вся эта демографическая динамика очень сложная наука. Любой демограф объяснит на пальцах, что нынешний дефицит школ не означает, что точно такой же дефицит будет для пятиклассников этих же через 5 лет, и потом десятиклассников. Как-то это все сложно считается, но мы имеем один непреложный факт: население Сургута увеличивается, стремительно пребывает, и муниципальные власти едва поспевают, а, может быть, и не поспевают по каким-то вопросам обеспечивать комфортную жизнь и набор элементарных социальных услуг для этого населения. Все. Чего раньше не наблюдалось, кроме, повторюсь, периода стремительного освоения нефтяного Тюменского края. А на самом деле, подобная миграция очень выгодна и региональным властям, и муниципальным чисто финансово, потому что, чем больше население, тем больше у тебя бюджет.

Д.Щ.: Его финансирование.

Т.С.: Конечно.

Д.Щ.: Почему многие эксперты считают на Кавказе население поменьше, чем написано во всяких справочниках, потому что там они там подкручивают себе для того, чтобы получать больше финансирование.

Т.С.: Безусловно. Потому что федеральное устройство РФ устроено таким образом, что любой регион и любой муниципалитет живут не на те деньги, которые зарабатывают на собственной территории, а живут на те деньги, которые они сначала отправляют через цепочку трансферов в федеральный бюджет, а уже оттуда назад они получают какую-то часть денег на финансирование своих региональных и соответственно муниципальных бюджетов. Вот для того, чтобы любой муниципалитет мог защититься перед субъектом федерации, в нашем случае правительством Югры, а правительство Югры могло защититься перед федеральным бюджетом, нужно показывать необходимость расходов на содержание социальной сферы, возведение объектов социальной сферы.

Как этого достигать? Если бы население не росло, то на каком-то этапе местные региональные власти на смогли бы доказывать необходимость давать им столько денег, сколько это действительно требуется для функционирования полноценного субъекта федерации или муниципалитета. Таким образом, чем больше население, в частности, Сургута, тем больше будет бюджет Сургута. А мы видим, что бюджет Сургута тоже растет по очень стремительной экспоненте, вот он превысил уже, по-моему, 35 млрд рублей...

Д.Щ.: Или 40.

Т.С.: Да, приблизился к 40-ка. Это для администрации Александра Сидорова, который был руководителем города 20 лет, это совершенно немыслимые цифры, просто немыслимые. И заметим, что до изменения российского бюджетного законодательства Сургут, года ка раз до 99-го-2000-го, распоряжался своим бюджетом в значительной степени самостоятельно. А бюджет тогда был 10-11 млрд. Такие были цифры, были меньше, были больше. И именно тот период Сургут без всякой серьезной федеральной помощи, окружной, он поменял там коммунальную систему. Много чего построил, знаковые социальные объекты были построены, например, два университета. Ну, там было окружное финансирование, без вопросов. Но для того, чтобы строить школы, детские сады, не нагнеталось таким образом население.

А сегодня увеличение численности населения — это самый простой отработанный механизм увеличения бюджета муниципалитета или субъекта федерации. Возможно ли изменить эту систему? В теории, наверное, да. По факту надо быть реалистами, потому что с точки зрения уж бюджетной точно Россия является унитарным государством, потому что фактически весь бюджет распределяется только министерством финансов и никем больше. А региональные власти в этом процессе играют роль квалифицированных лоббистов. Хорошие региональные власти умеют добывать много денег федерального бюджета. Плюсом к тому, что в обязательном порядке каждый субъект федерации, безусловно, и сам зарабатывает и получает из федерального центра. Менее квалифицированные власти зарабатывают меньше денег федерального бюджета.

Вот в Югре многие годы удается выстраивать свое взаимоотношение с федеральным центром хорошо в этом плане. Спасибо! Честь и хвала! А что было бы, если бы не сумели? Тогда бы мы тех же школ, которых сегодня не хватает, и не видели. Соответственно на региональном уровне мы просто должны понимать: Югра — это индустриальный и постиндустриальный край. Наш губернатор Наталья Комарова заявляла много раз о необходимости цифровизации Югры, превращения Югры в IT-кластер, в том числе. То есть задача переформатировать экономику региона в какие-то новые, современные, перспективные отрасли, которые бы нам обеспечили экономический рост и процветание на следующие 50-100 лет, эти мысли есть, присутствуют и их правительство, вероятно, прорабатывает.

Соответственно, что нам надо предпринять, чтобы действительно в лицеи и гимназии поступали будущие толкатели регионального валового продукта, региональной экономики, а не стяжатели? Это очень важный вопрос. Сегодня мы наполняем все наши 1-ые классы, скажем так, не все, но в очень большом процентном объеме, такой группой населения, которое. Если прямо говорить, в лоб, приехало на социальные дотации. Не все, безусловно, являются не обеспеченными. Я смотрел статистику продаж рынка вторичной недвижимости. Я хочу сказать, что все дома первых массовых серий, хрущевок, все эти 5-этажки, старые микрорайоны, они очень хорошо покупаются представителями, например, Таджикистана просто за наличные деньги, ну кто-то берет ипотеки. Это говорит о том, что экономика в этой среде есть, она присутствует.

Другое дело, видит ли сам регион эту экономику, видит ли город? Не получается ли так, что мы имеем дело уже с двумя параллельными экономиками, когда для создания своих бытовых условий новое население может себе обеспечить, но никак не интегрируется в общее социально-экономическое пространство города и региона? И таким образом, появляясь в нашем городе или в нашем регионе, это население парадоксальным образом на экономику положительно не влияет, но бюджеты должны этому населению по закону обеспечить все необходимые и дарованные Конституцией условия для жизни. Это просто заколдованный круг.

Но такие вещи, как ценз оседлости, ценз квалификации при найме на работу в ключевые социальные отрасли и сферы, например, медицина, здравоохранение, все, что там начинается от медсестры, тем более, врачи, там школы. Наверное, здесь какая-то политика протекционистская по отношению к региону, наверное, должна проводиться. Здесь надо понимать, что мы ни о какой ксенофобии, ни о каком разделении людей по национальному признаку. Мы говорим о том, что любой регион должен всегда сохранять свою идентичность историческую, культурную, социальную.

При этом мы понимаем, что мир — это наша крохотная планета и смешение людей, распространение всех людей. Всех народов по всей планете — это естественный процесс неостановимый, это наш общий дом. И Югра точно такой же дом для жителя Дагестана, Кургана, Челябинска, Кыргызстана, как, наверное, и этот регион для любого из нас. Это понятно. Но то, что касается сохранения идентичности, сохранения того, что, в частности, чем Сургут был, славился, чем он себя мог бы представить в рамках страны, в рамках мира, это очень важная политика такая культурологическая. И здесь она может привести к какому-то эффектному положительному результату в очень тонкой работе строительного ведомства, о болях которого г-н Ислаев заявлял, культурного департамента, департамента образования.

Это вот такая тяжелая комбинированная работа, но она может быть с относительным успехом проведена. И некоторые регионы пытаются такую политику проводить. Что-то у них получается, на чем-то они точно также спотыкаются. Но уж точно мы можем и должны говорить об этой проблеме, иначе нам никогда не будет хватать никаких школ.

Д.Щ.: Да. Что ж, эта тема действительно очень масштабная и очень серьезная. Я думаю, что мы еще к ней будем возвращаться по ходу того, как будет корректироваться и если будет корректироваться политика нашего региона. Пока завершаем. Время наше подошло к концу. Подписывайтесь на нас на YouTube, там ставьте лайки, это полезно. И читайте нас в Telegram, читайте нас на siapress.ru. До новых встреч! Через неделю снова увидимся и поговорим об интересных вещах.

Т.С.: Да, спасибо всем, друзья! Всем пока!