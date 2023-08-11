Около 40 тысяч рублей уходит у родителей на экипировку первоклассника в школу

В 2023 году ожидается рекордное количество детей, идущих в первый класс. Планируется распределение более семи тысяч первоклассников в учебные заведения, а значит родителям необходимо закупиться всем необходимым для сбора детей в первый класс.

На экипировку первоклассника к учебному году семья тратит примерно 22-27 тысяч рублей — таковы данные Росстата. Однако на деле сумма получается больше, ведь ведомство считает по минимуму: две юбки, две футболки, четыре тетрадки. А еще нужны гаджеты: простенький мобильник, ноутбук, планшет или компьютер, умные часы, чтобы следить за передвижениями ребенка. Одежда, обувь, рюкзак, канцелярия — все это нужно купить с запасом на полгода-год.

Средняя стоимость базового школьного набора в Сургуте составляет 6 420 рублей для девочки и 6 620 рублей для мальчика.

В базовый набор на первое время учебы вошли школьная форма (два варианта верха и низа), форма и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.

По данным Росстата за прошлый год, аналогичный набор (без тетрадей и пенала) обходился в 11 790 для девочек и 11 558 для мальчиков при приобретении в розничных магазинах.

Высоким спросом также пользуются детская мебель для обустройства уголка для занятий и ноутбуки. Базовый набор мебели можно приобрести по цене от 1 250 рублей, а ноутбук – по цене от 5 000 рублей.

В базовый набор вошли школьная форма (два варианта верха и низа), форма для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей. Высоким спросом также пользуются детская мебель для обустройства уголка для занятий и ноутбуки.

«На сборы ребенка к школе родители всегда закладывают значимую часть семейного бюджета. Сегодня мы видим, что россияне выбирают вещи все более осознанно и ищут онлайн лучшие варианты – например, предпочитают купить у других родителей качественный ортопедический рюкзак известного бренда, из которого их ребенок быстро вырос, за ту же цену, за которую обойдется самый базовый новый ранец в магазине. Из набора школьника наибольшую долю по продажам в этом году на Авито занимают детские кроссовки и ранцы. А сильнее всего за год выросли продажи спортивных костюмов для мальчиков (на 90%) и школьных брюк для девочек (на 55%)», – поделился Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Первый пункт в списке важных покупок к сентябрю — школьная форма. Для мальчиков это классические брюки и рубашки. Рубашка для мальчиков обойдется жителям Сургута в 830 рублей. В этом сезоне их покупают в два раза активнее, чем в прошлом. Брюки для мальчиков в Сургуте в среднем стоят 750 рублей, а их продажи за год выросли на 67%.

Девочки же могут выбирать между брюками, юбками и сарафанами. В этом году у российских школьниц наиболее популярен практичный первый вариант. Их средняя стоимость на Авито в Сургуте составила 1 220 рублей. На втором месте юбки: за год жители города стали интересоваться ими в три раза чаще, а покупка в среднем обойдется в 880 рублей. Сарафан в регионе можно приобрести за 1 220 рублей. Рубашка для девочки в Сургуте стоит в среднем 390 рублей. За год их продажи в городе выросли на 50%.

Для занятий физкультурой потребуется спортивная форма. Продажи физкультурной формы для мальчиков в Сургуте за год выросли на 33%. Средняя стоимость в регионе составила 1 040 рублей. Добавить к комплекту кроссовки, продажи которых на Авито в Сургуте увеличились на 5%, можно за 760 рублей.

Спортивная форма для девочки обойдется дешевле: костюм в регионе стоит в среднем 910 рублей, а обувь — 750 рублей (их продажи на платформе в Сургуте выросли на 43% за год).

Предмет первой необходимости для любого школьника — рюкзак или ранец. Качественный, правильно подобранный рюкзак — это залог не только комфорта, но и здоровья ребенка. В этом году средняя цена на Авито в Сургуте составила 1 370 рублей. Также перед началом учебного года стоит запастись тетрадками, набор тетрадей обойдется в Сургуте в среднем в 210 рублей. Простой пенал с наполнением можно найти по цене от 300 рублей.

Итого базовый комплект в Сургуте будет стоить:

Два комплекта школьной формы: для девочки (две рубашки, юбка либо сарафан и брюки) — 2 880 рублей, для мальчика (две рубашки, двое брюк) — 2 940 рублей;

Спортивная форма и кроссовки: для девочки — 1 660 рублей, для мальчика — 1 800 рублей;

Рюкзак — 1 370 рублей. Также: пенал и тетрадки – 510 рублей.

«Базовый «набор первоклассника», в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям первоклашки в 22 тысяч 298 рублей, если в первый класс идет мальчик, и в 26 тысяч 838 рублей, если речь идет о девочке. По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку – на 11,25%. Росстат отмечает, что инфляция за год составила 15,1%. Таким образом, тренд, который статистики фиксируют четвертый год подряд, сохранился – школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом», – поясняет Росстат.