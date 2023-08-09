Как в Сургуте правильно организовать уличную торговлю

В Сургуте есть ежегодная забава – люди активно торгуют разной едой и вещами на улицах, а представители власти и силовиков иногда выходят, чтобы этих коробейников гонять и штрафовать. После чего все расходятся, и жизнь продолжается своим чередом. Как разорвать этот порочный круг и сделать уличную торговлю в Сургуте правильно организованной и структурированной – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья, как всегда!

Д.Щ.: Поговорим сегодня про тему, очень летнюю тему, как раз под погоду на улице, которая коснулась Сургут. Мы постоянно об этом говорим так или иначе, но у нас прошел рейд, в котором администрация совместно с представителями правоохранительных органов ходили по улицам, искали уличных торговцев и с ними очень мило беседовали: выясняли, откуда у них там товар, который они продают, какие-то там ягодки, рыба, плоды всякие и так далее...Уточняли, как же они так торгуют незаконно на улицах города, изымали товар, выписывали штрафы. В общем, занимались всеми классическими развлечениями по этому поводу.

При этом сами торговцы, когда им говорят: «Ну, что ж вы, не пойдете и не будете легально торговать на рынке городском, муниципальном, в котором это все типа разрешено и там у вас все будет хорошо», отвечают: «Нет, чего-то не интересно, у нас вот здесь есть место, оно проходное, оно хорошее, мы продаем здесь товар, а документов у нас нет, потому что документы у того, кто нам этот товар продал, а мы как бы делов не знаем, извиняйте». И это продолжается годами, разумеется, как и тема с пляжами и всем остальным, что у нас много чего есть в Сургуте. Давай прикинем, что бы можно было сделать городским властям, может быть, если бы она захотела как-нибудь эту проблему решить, и чтобы мы в следующие годы по этой теме не топтались, как мы это делаем обычно.

Т.С.: Это напоминает очень детскую игрушку с лошадкой, юла такая... У кого была, кто помнит. Раскрутил такую юлу под куполом и там бегает лошадка, потом она останавливается....

Д.Щ.: Как в студии «Что? Где? Когда?». Наш символ.

Т.С.: Ну вот... Только такая детская, уменьшенная копия. И ты наигрался ей, забросил эту игрушку, потом тебе чего-то вспомнилось, нашел ее, раскрутил, опять эта лошадка по одному и тому же кругу побегала, опять чего-то поскакала, опять остановилась.... И так вот эта деятельность чиновников, только я наблюдаю это на протяжении 30-ти лет, она напомнила мне этот последний эпизод, ровно вот эту игрушку. Как заведенная, одним и тем же занимается без очевидного результата. Причем все прекрасно понимают, что никакого результата нет, ни от этого рейда нет, ни от предыдущего, ни от всех последующих.

Это какая-то странная игра. Вот покрутили, раскрутили их, побегали они, успокоились, разошлись по своим кабинетам, а коробейники по своим коробкам с товаром. И можно за таким процессом наблюдать, в общем-то, как за маленьким спектаклем в сумасшедшем доме. Но если попытаться в тысячный раз попытаться обсудить проблему и найти в ней болевую точку и пути ее решения, то мы можем, конечно, сегодняшнее наше утро посвятить этому разговору о том, как же нам обустроить уличную торговлю или вообще, если брать шире, уличное пространство. Сквозь которое пробивается, часто собственническая, инициатива этих вот граждан, не понимающих, что есть какие-то правила, и не только установленные чиновничеством. То есть, что надо понимать, сразу хочу сказать: давайте вопрос о бедности народа мы вычленим и куда-нибудь положим в сторону, потому что есть такой тезис, мы сами об этом говорили...

Д.Щ.: Ну да... просто зафиксируем.

Т.С.: Был бы народ богат, он бы не ходил, не торговал как бы клюквой с носками и все прочее. Тезис, скажем так, очень спорный, многогранный... У него, как есть основание для его принятия, так и он может быть отвергнут. Давайте: мы бедность народную не победим сейчас, точно уж. Поэтому чего об этом говорить. Но вскользь замечу, что во всем мире подобные явления в той или иной форме существуют... И существуют очень и очень успешно.

Вот, по порядку. Почему народ лезет и лезет на улицы со своей торговлей? Почему? Не смотря на то, что есть рынки какие-то муниципальные, городские, прочие? Во-первых, потому что народу очень хочется торговать. Вот это в крови. Торговля в принципе создавала государство, империи, обмен товарами... Это все на генетическом уровне у человека присутствует. Во-вторых, народу очень хочется выползти из своих квартир хоть куда-то. Каждый имеет собственное представление о том, как это надо делать... Но мы сейчас об этой категории граждан говорим. Давайте признаем, что эти люди нашли свою такую форму досуга.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: В-третьих, вытекает из второго: народу очень хочется общения. И тут все понятно, по-моему. Наконец, народу хочется азарта. Ведь понятно, что продавая какие-то ягодки или грибы, никто из этих людей не обогащается, это как символическая прибавка к их, вероятно, небольшим доходам. Но все-таки это не бизнес. И вот эта сумма факторов говорит о том, что на самом деле, что в целом-то мы имеем проблему с социализацией целой группы людей. Не с их незаконной частной предпринимательской деятельностью, как это часто хочет представить администрация или полиция, не с их желанием нарушить правила сургутского общежития с игнорированием муниципального рынка и тому подобное... Нет.

Мы видим, что люди в целом и общем реализуют свой какой-то свой торговый инстинкт общения, потому что они так видят приемлемый для них досуг, времяпрепровождение, социум, который при этом еще дает действительно возможность удовлетворить запрос на деньги, азарт и так далее. Сегодняшняя утренняя полемика у нас была в редакции, если кто из читателей видел, анонс в Telegram-канале о том, что какой-то сургутянин продает за миллион или за тысячу рублей...

Д.Щ.: Да, за миллион рублей.

Т.С.: За миллион рублей пятирублевую купюру образца 1997 года. То есть это деньги, когда, по-моему, у нас тогдаденоминация прошла, были утверждены купюры нового образца. Вот кто-то продает эту пятирублевую купюру за миллион рублей и наш главный редактор поставил рубрику к этому анонсу «Дикости нашего городка». У нас завязалась дискуссия, я пришел в чат, чтоэто, все-таки, не дикость, не расчлененка, не что-то ужасное, кровавое, это странность, может быть... И вот мы там спорили долго, что это может быть: дикость — странность, дикость — странность.

На самом деле мы о чем говорим? Человек продает всего лишь фантик, бумажку за какие-то, действительно, большие, несусветные деньги для большинства из нас. И это что? Это все подряд: это аттракцион, это досуг, это азарт. Правда? И когда граждане реализуют этот свой инстинкт — азарт, инстинкт посоревноваться за что-то, с кем-то, с чем-то. Где-то в интернете, на каких-то онлайн площадках это не вызывает никаких там вопросов. Вы зайдите на Ozon, вы зайдите на Avito. Вы посмотрите, что там люди продают. Там же можно просто писать целые научные исследовательские эссе на тему психических отклонений, если мы говорим про странности или дикости.

А когда люди выходят на улицу и занимается, в общем-то, полезным делом, потому что они же предлагают тот товар, который в результате востребован. Они же удовлетворяют определенный спрос. Спрос определенной публики, спрос определенной категории населения. И, тем не менее, этот спрос находит предложение. Нормально, все по Карлу Марксу. Все: никаких нарушений наших основ бытия. И когда люди оказываются на улице, почему то у наших белых воротничков сразу начинается зуд борьбы с ними: вот, это ужас, происходит ниспровержение основ чего? Чего? Не знаю... Приличной жизни?

Д.Щ.: Тебе скажут что критики этой системы: вот они там продают всякое непонятно что, люди травятся... Я не знаю, кстати, насколько там люди травятся, но продаются никем не сертифицированные ягоды, грибы непонятные,какую-то рыбу, которая не понятно как хранилась и что с ней будет не понятно, вообще, что будет с человеком, который эту рыбу съест... То есть с этой точки зрения, мне кажется, администрация давит на этот фактор, что это не очень безопасно. Для чиновников этот фактор важный, скорее всего.

Т.С.: Да, безусловно, когда проводится кампанейщина очередная, этот фактор важный. Кампания прошла, отчеты составлены, отправлены по всем инстанциям и все, проблема забыта. Грибы, которые растут в лесу, они же никуда не деваются, их же кто-то собирает, ест. Слушайте, давайте в подобных вопросах руководствоваться элементарно здравым смыслом. Я, кстати говоря, не из тех, кто покупает грибы на пересечении оживленных магистралей, я там даже не собираю. Но я покупаю грибы, если я еду точно по достаточно какой-то экологической трассе... Ну, понятно, что я имею в виду. Где-то там вдоль деревней. И, причем, я все же смотрю на облик человека: если там какой-то забулдыга, я уже брезгую, наверное.

Поэтому – элементарный здравый смысл. Вы грибы замороженные,прямо залитые в целлофановых пакетах, в морозилках, в ларьках, в придомовых магазинчиках когда покупаете, вы очень сильно уверены в том, что их происхождение соответствует всем нормам, СНИПам, правилам, за которые так все чиновники наши бьются? Конечно же, нет. Правда же? Я думаю, что у всяких контролирующих инстанций работы, помимо этих грибов и носков, которые на этих коробках вдоль центральных улиц продаются навалом.

Что, кстати говоря, не означает того непреложного факта, что внимание властей к данной проблеме безусловно должно наличествовать. То есть мы же не говорим о том, что чиновники должны забыть об этих коробейниках, никаким образом не соприкасаться с ними и не пытаться никаким образом эту их деятельность организовать.

Здесь мы подходим к главному. Что является предметом заботы наших чиновников? Соблюдение санитарных норм? Это одна большая работа. Забота о жизни, здоровья граждан и так далее и тому подобное. Организация городских пространств таким образом, чтобы они не уродовались такими стихийными рынками — вторая часть работы. Вот я предлагаю обсудить решение этой проблемы комплексно.

Хорошо: продавать грибы на ул. Ленина нельзя возле Агентства воздушных сообщений, а эти же грибы этими же людьми с оформлением всевозможных миллиардов бумажек, на муниципальном рынке можно. Где логика? Логика отсутствует. Логика в том, чтобы подчинить административно неуправляемый процесс себе. Я имею в виду сейчас чиновничество. Вот и вся логика. Поэтому я не очень верю в сказки о том, что здесь мы наблюдаем какую-то заботу о СНИПах, о здоровье... Ну, неправда. Можно пойти по сургутской барьерной среде, споткнуться о бордюр на тротуаре, свернуть себе лодыжку, в лучшем случае, или шейку бедра и умереть через 2 недели от этого.

Поэтому, еще раз, давайте не абсурдизировать понятную совершенно ситуацию и руководствоваться элементарно человеческим, житейским здравым смыслом: те же все мы покупаем грибы, ягоды с рук. Все живы-здоровы. Если, кто там умирает, пожалуйста, идите, ищите цепочку и выясняйте. Во всем мире с такими людьми, которые хотят чем-то торговать в каком-то там публичном пространстве, власти нашли давным-давно несколько форматов успешных. И все довольны. И я думаю, что наша городская администрация, которая старается найти какие-то подходы к управлению городом, к организации городских пространств, рано или поздно придет к этому.

Потому что видно, что она в одном, во втором, в третьем случае пытается принять такие не традиционные местечковые сургутские приемчики, а реализует уже успешные опыты других городов, регионов и даже стран. Вот надеюсь, дойдет до наших чиновников, которые контролируют этот вопрос, простая вещь: запрещать тут вообще ничего не надо. Потому что бессмысленно. Потому что, мы говорим, десятки лет это происходит. Надо, если по известному принципу, не можешь решить проблему, оставь ее, и организуй процесс грамотно.

Глубоко я не буду влезать, потому что я не специалист, но я понимаю, что это такое словосочетание «блошиный рынок», который дико популярен во всем мире, его надо внедрять, как практику нормальную, обыденную в Сургуте и делать из этого один из средовых, что ли, досуговых элементов сургутской жизни. Блошиный рынок — это не страшно. Мы с тобой говорили, по-моему, лет 5 назад на ту же тему, когда очередной какой-то рейд был при администрации Вадима Шувалова, гоняли тоже этих корабейников.

А уже несколько лет администрация Нью-Йорка, кто не знает, такой большой город есть в США, перекрывает, по-моему, то ли по пятницам, то ли по субботам, я могу соврать, но дело не принципиальное, главную артерию транспортную на Манхеттене, 5-я Авеню называется, самая известная улица в Нью-Йорке, и там несколько километров этой улицы превращаются в тот самый пресловутый блошиный рынок. Я лично видел такие блошиные рынки, я ходил в Берлине, я их встречал уже в Москве, не так организовано, это было еще при раннем Собянине, сейчас многие говорят мне, что уже посимпатичнее.

Это нормальная практика: вы берете одну из центральных городских улиц, в данном случае мы говорим об ул. Ленина на том ее отрезке, который начинается возле памятника основателям Сургута и до кинотеатра «Аврора». Давайте возьмем этот кусок, который можно в один из дней перекрывать, например, в субботу, на полдня, когда там самый низкий трафик пешеходов, общественного и личного транспорта, отдавать эти блошиные рынки вот под этих коробейников, под торговлю, чем хотите: хоть 5-рублевые купюры за 1 млн рублей, хоть носками, хоть трусами, хоть значками, где все эти филателисты, нумизматы, ведь раньше, в советской жизни у них было несколько площадок в Сургуте, по выходным дням там, ДК «Нефтяник», ДК «Энергетик» бывший, ныне Филармония, они все работали этими площадками для всех коллекционеров.

Я уже молчу о том, что в Сургуте в советские годы был тот самый блошиный рынок, он назывался вещевой рынок, но только не там, где челноки привозили товар и продавали, а это же время советское, люди продавали ненужные вещи, обменивались и ты мог на этом рынке купить все, что хочешь: от стакана семечек, аквариумных рыбок до тулупа какого-то, картин. Соответственно, давайте подумаем, чтобы в Сургуте на регулярной основе, под эгидой властей, потому что это она должна организовывать, безусловно, делать нечто подобное.

Блошиный рынок — это очень весело. Слушайте, вы себе не представляете, сколько у людей в домах хранится много всякого ненужного барахла. Я сейчас если разверну свой телефон и покажу, сколько у меня в кабинете всяких штук, которые я так вот в жизни понасобирал, долго включать этот телефон, и я не знаю, как их применять. У людей столько барахла. Они не знают, что с этим делать. Я сам несколько раз участвовал в Дне гаража. Это как бы американская традиция. Но, тем не менее, люди вытаскивают из дома все, что не нужно, вплоть до каких-то игрушек, поломанных, подержанных, Лего, какие-то картинки, всякая дребедень.

И они продают это за символические деньги, которые ни коим образом не создадут взрыва в доходной части бюджета, но это азарт, ты просто сидишь, общаешься, угощаешь людей кофе, тебе там какие-то реплики отбрасывают, ты проводишь световой день совершенно в другой ситуации, ты наполняешься вот этим общением, это общение с новыми, разными людьми, и это общение азартно, это весело и просто прекрасно. Когда власть понимает, что это прекрасно, тогда она и будет относиться к людям, которых мы сегодня разгоняем, немножко по-другому.

Все, что касается продажи еды. Опять-таки, ну какая у нас в Сургуте еда продается? Те же ягоды-малины, которые у нас в овощном развале мы можем купить. Ну и в чем разница? Даже если где-то перекупили, продали, я годки посортировали покрупнее, почище. Ну, в чем проблема? Пусть они это продают. Нет проблемы в этом. Они продают грибы, которые сами насобирали в лесу? Ну и пусть продают. Не поганки же продают. Хотя, кто по чему прикалывается. Какие-то свои вязанные изделия, те же носки шерстяные, какие-то рукавички. Пусть это будет. Вы контролируйте, чтобы это не перерастало, действительно, в уже организованный криминалитет, какой-нибудь новый черкизон. Мы понимаем вот эту опасность.

Но видно же, с кем ты имеешь дело, кто перед тобой стоит, какой там он товар продает, насколько этот товар криминализирован? Правда же? Это же не водка, не табак. Это все, что люди своими руками так или иначе создали. Ну, сделай, если речь идет о продуктах питания, в том числе фермерские рынки. Фермерские рынки — тоже классная вещь. Вот сейчас конец дачного сезона, август, сентябрь, начало октября. Это самое косьба сейчас у дачников пошла. И те вот ярмарки, которые, почему-то перестали проводиться в Сургуте в последнее время, раньше они тоже проводились, ярмарки дачников, соревновались, у кого какой кабачок большой. Кстати, я вырастил вот такой кабачок: он реально длиннее полуторалитровой бутылки воды на 15 см, не знаю, что с ним делать. А давайте дачникам тоже дадим возможность участвовать в фермерских рынках.

Вот эта вот позиция нашего муниципалитета о том, что у нас есть муниципальный рынок и пускай туда все идут, это разные вещи. Еще раз: часть граждан не хочет связываться ни с какими бумагами, ни с какой администрацией, ни с каким-нибудь управляющим, который будет им там понукать. Нет, они готовы, за какой-то разовый патент или абонементский патент иметь место во временной палатке и прийти в субботу-воскресенье, продать свой кефир, творог, мед, еще чего они там делают, и разойтись. Пусть наша местная власть продумает такие вот творческие подходы, и тогда вы увидите, что через какое-то время Сургут станет городом более живым, более веселым, люди, простые обыватели сами будут хотеть посещать эти блошиные, фермерские рынки, пусть эти рынки будут, я не знаю, не так часто, может быть, раз в месяц. Но это надо работать с целевой аудиторией. Я не думаю, кто из чиновников, какой отдел, как он называется? КРУ, не знаю, этот вот рейд проводило?

Д.Щ.: Контрольное управление, скорее всего.

Т.С.: Ну, наверное. Я чего-то не думаю, что начальник сургутского Контрольного управления пригласит там к себе в кабинет на чай или в ближайшую кофейню зашел с тремя, четырьмя представителями этой уличной торговли, которую они гоняют, и поговорил по душам. Порасспрашивал, почему они это делают, в чем их интерес, а как бы они хотели, если бы им стали помогать, почему они не хотят идти на муниципальный городской рынок, какой формат им интересней, а что, если власти так сделают. Я думаю, что подобные фокус-группы в администрации не проводил. А вы сделайте, вы поговорите с людьми, вам многое станет понятно.

Ни в коем случае мы не обеляем этих людей, которые без всяких на то оснований, разрешений занимают муниципальную территорию. Наверное, это не правильно. Но факт есть факт, явление есть явление. Сделайте работу творческую, а не вот эту компанейскую, когда вы делаете раз в 3 месяца для какой-то там отчетности. И Сургут может получиться городом более интересным. Вот и все. Вот и вся проблема.

Д.Щ.: Что ж, посмотрим, вдруг в ближайшие годы и это в нашем городе случится. На следующей неделе вновь встретимся, поговорим. Смотрите нас на YouTube, ставьте лайки там, читайте нас в Telegram и на siapress.ru и до свидания, до новых встреч через неделю!

Т.С.: Большое спасибо всем, друзья! Всем пока!