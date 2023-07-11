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Прощай, трава-мурава!

Для борьбы с гололедицей мы каждую зиму используем песок. А куда же девается вся пыль?

Прощай, трава-мурава!
Фото: siapress.ru

Задачка такая. Если зимой для борьбы с гололедицей в город завести сто тысяч тонн песка, то сколько пыли на выходе получится к лету? И специалисты подсчитали: три тысячи тонн пыли. А чем город промышленнее и автомобильнее, тем ядовитее эта пылюга-бациллоноситель, особенно ее взвесь – диоксид кремния в воздухе, которым дышим. Казалось бы, о чем беспокоиться обывателю? Какое ему дело? Что за капризы? Ведь едва наступает рассвет, целая армия дворников берется за метлу! Вы еще спите, а они подметают усердно! А мастера УК их контролируют. Так? Именно так, но не совсем.

Огромный вопрос ребром, куда же деваются эти три тысячи тонн пыли! В каждой профессии есть свои, неизвестные посторонним, нюансы и секретки. Например, как сэкономить время, силы, тару. И человек с метлой рассыпает сметенную пыль на ближайший газон. Особенно под деревья! То-то, смотрю, вдоль дорог деревья стоят в каких-то как бы коконах. Или вазонах, но раструбами вниз. И подобный пейзаж повсеместно! И эта пылища, пропитанная выхлопными газами, представляет из себя некую липкую субстанцию, образуя на газонах твердую корку, наст. В итоге самой бронебойной траве не пробиться насквозь, наверх, к солнцу. Ей крышка! Во всех смыслах. И в переносном, и в прямом.

А мы проиграем в кислороде. И будем дружно задыхаться: астма, аллергия, прочие напасти – список продолжат педиатры, кардиологи, пульмонологи, онкологи. Я не думаю, что люди умышленно вредят зеленому покрову планеты, отвергая его чудесное, живительное покровительство. Не ведают, что творят. Не слыхали о причинно-следственном механизме. И да, и нет. Просто они устают. Им кажется, что будет незаметно, никто не возразит.

Толпа – амеба, она такая, – без жалости, без совести, без сердца, без рассудка. Ей только бы всюду напакостить. Эх! К тому же, дождичек газоны отольет: к сожалению, и это не так. Выливаю на серый пыльный газон ведерко воды. Она не впитывается, а скользит по поверхности, словно щедро намазанной маслом! Несколько чахлых травинок уныло желтеют там и сям: мечта моя, буйное разнотравье, многоцветная лужайка, прощай!

Конечно же, я обратилась в соответствующие инстанции. Устно – многословно и темпераментно. Письменно – ясно и лаконично. И меня заверили, также устно и письменно, что персонал о проблеме извещен, строго-настрого предупрежден и, случись что, раздастся гром небесный. Да не тут-то было! Очередная рябинка, за которой прислеживаю, пылью засыпана по самое «не могу»! И сегодня я задаю вопрос всему нашему благородному обществу, сообществу инженеров, духовенства, музыкантов, педагогов, медиков и т.д., и т.п. Неужели я одна стою на звоннице?! И бью во все колокола? Вы все о высоком, а я вам в пику, из вредности, надсадно талдычу об убогом и низком? И все мои слова – глас вопиющего в пустыне?

Знаете, а вообще-то пустыня уже началась. Первые шаги давненько сделаны. В головах кое-кого с гербовой печатью в лапах. Эй, люди, сограждане, кто-нибудь! На помощь!


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Сегодня в 14:07, просмотров: 130, комментариев: 0
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