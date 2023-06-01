Как изменится жизнь россиян с 1 июня 2023 года

Как обычно – новый месяц приносит новые изменения в законах и правилах, по которым мы живем. Читайте обзор главных новаций, которые нам принесло 1 июня.

Льготы – пенсионерам

Россияне, которые в мае отпраздновали 80-летие, от государства будет красочный подарок в виде удвоения пенсии по возрасту – прибавка составит порядка 7,5 тысяч рублей. В дальнейшем эта повышенная пенсия будет индексироваться в обычном порядке.

Еще одно необычное дело – власти России решили присвоить ветеранский статус всем, кто в годы Великой Отечественной войны жил в тогда еще Сталинграде, ныне это Волгоград. А это дает право на все льготы и пенсии, которыми пользуются ветераны, их немало.

Пособия – по расписанию

В России унифицируется график выплат различных пособий на детей. Раньше была система «кто во что горазд», а теперь Социальный фонд России будет перечислять деньги в строго определенное время: единое детское пособие – 3 числа каждого месяца, маткапитал – 5 числа каждого месяца, пособие по уходу за ребенком до полутора лет – 8 числа каждого месяца.

Дым в магазине

Кальяны, вейпы и прочие дымящие приспособления теперь нельзя будет купить в интернете, а также на всяких ярмарках, выставках и автоматах. Только специальные магазины и павильоны, где сами устройства для курения должны быть убраны с глаз народа, и демонстрировать их продавец может только после запроса от совершеннолетнего покупателя. Кстати, детям до 18 лет с 1 июня запрещено продавать не только никотиновые, но и безникотиновые вейпы.

Биометрия, сдавайся! (Или нет)

С 1 июня банки, а также обычные компании, ИП, нотариусы и органы власти будут передавать биометрические данные (изображение лица и запись голоса) своих клиентов в Единую биометрическую систему. Правда, они должны вас об этом уведомить за 30 дней. Если вы не желаете, чтобы подобная информация хранилась в закромах у государства (откуда она обязательно утечет рано или поздно) , то можно оформить отказ в письменной форме через МФЦ. Никаких последствий с точки зрения получения услуг, в том числе, государственных это не повлечет. Пока.

Ура, 10 лет!

Хорошая новость для тех, у кого есть возможность выбираться за границу – на Госуслугах вновь принимают заявки на десятилетние биометрические паспорта. Их выдачу прервали в феврале из-за дефицита чипов, но, как шутят в интернете, «их необходимое количество достали из привитых россиян», и теперь можно вновь претендовать на вполне долгосрочный паспорт. Впрочем, пятилетние «красные книжки» при этом никто не отменял.

Прощай, грин-карта

Российские страховые сертификаты для автовладельцев – «зеленые карточки» – прекратят свое действие в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании. Так что, если предполагаете заезжать в эти страны на машине, нужно будет озаботиться покупкой отдельных полисов приграничного страхования. Впрочем, российские «грин-карты» все еще прекрасно действуют в Азербайджане (правда, он до сих пор не открыл сухопутные границы – коронавирус-с), Белоруссии, Молдавии, Турции и Сербии.

Привет, ГЛОНАСС

Новые требования к автомобилям вступили в силу 1 июня. Теперь все выпускаемые в стране немногочисленные машины должны соответствовать эко-стандарту Евро-2, а с 1 ноября в каждом средстве передвижения должна быть антиблокировочная система тормозов.

Но самая «мякотка» в другом – с 1 июня инспекторы смогут проверять легковые авто на наличие устройства вызова экстренных служб «ЭРА ГЛОНАСС». Купить и установить их должны сами владельцы. А за отсутствие можно будет схлопотать штраф вплоть до 50 тысяч рублей.

Дольщикам открыли «Госуслуги»

Для обманутых дольщиков появится новая приятная опция – пожаловаться на происходящее через «Госуслуги». Правда, случится это ближе к концу месяца. Сейчас обманутые дольщики должны идти в Наблюдательный совет Фонда развития территорий, чтобы получить выплату либо жилье вместо «виртуальной» квартиры, которую ему продал недобросовестный застройщик. Теперь схема будет проще, и срок ответа на заявку через «Госуслуги» составит всего 10 дней.