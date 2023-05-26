Когда мы уйдем от ежегодных отключений горячей воды

В Сургуте началась долгожданная пора отключений горячей воды. Это происходит каждое лето в течение долгих десятилетий и, кажется, нет в городе и даже стране более устойчивого института, чем этот. Или нет? Уйдем ли мы от подобных регулярных отключений? Это зависит от того, будет ли (или как долго будет) Сургут и дальше цепляться за привычную систему централизованного горячего водоснабжения. Подробно об этом – в свежем выпуске проекта «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. В первой части мы обсудили процесс развития агломерации, который у нас вроде как стартовал в Сургуте, и замглавы Сургута Артем Кириленко стал председателем совета этой агломерации на год. Как раз мы рассуждаем о том, что там вообще происходит и что из этого хорошего может получиться.

А сейчас поговорим про горячую воду. В очередной раз, по-моему, 1 июня это у нас случилось: в Сургуте начался этап планомерного, постепенного, поочередного отключения домов и районов от горячей воды. Есть даже всякие мемасики о том, что в будущем, в каком-нибудь 2200-какой-то год, там летают всякие корабли, дроны, роботы ходят по улицам, и точно также отключают воду в России на две недели летом, обязательно нужно ходить к кому из друзей или мыться в тазике. Как ты думаешь, когда-нибудь мы от этого уйдем, от этой традиции отключения горячей воды летом?

Т.С.: Конечно, мы от этого уйдем, и мы от этого уже уходим. Если походить по квартирам в многоквартирных домах, то мы обнаружим, что многие люди ставят электрические бойлеры, и решают эту проблему самостоятельно. На самом деле, это отключение горячей воды для того, чтобы чистить инженерные сети…

Д.Щ.: Ремонтировать, обслуживать и так далее…

Т.С.: Да, да, да. Это красноречивое доказательство расточительности и бессмысленности централизованной системы горячего водоснабжения. Она в свое время, если мы говорим о Сургуте, эта ситуация по всей стране, но в Сургуте есть свои особенности. Давайте потом на примере Сургута обсудим, какими нюансами он отличается от условно пресловутой большой земли.

В свое время, когда город строился в бум нефтяного освоения, в конце 60-х годов, 70-е годы, строительство централизованных котельных было удобно в силу ряда причин. Одна из этих причин – дармовая считалась горячая вода, поступающая в город с Сургутских наших электростанций. У нас есть уникальная возможность получать уже подготовленную горячую воду, которая является избыточной для электростанций. Они бы ее все равно куда-нибудь сливали. Вот город ее забирает, делает определенную техническую подготовку и дальше уже вода поступает в квартиры. Это было тогда, 50, может, больше лет назад таким технологическим ноу-хау. Нормально? Логично. В конце концов, где-нибудь в Исландии тоже жилища обогреваются горячей водой из природных тепловых источников.

Д.Щ.: Да, у них есть.

Т.С.: И если у тебя есть такой природный бесплатный или дешевый ресурс, грех этим не воспользоваться. Но действительно, за эти годы технологии обогрева жилья, технологии создания бытового комфорта ушли далеко вперед. Если у жителей растет запрос на индивидуальное отопление и индивидуальную подготовку горячей воды, то надо было за этим запросом дальше следовать. Понятно, что Сургут, имеющий такого гиганта, причем гиганта-монополиста, как Городские тепловые сети со сложившейся инфраструктурой, которую ты не вырвешь, потому что под сотни тысяч квартир обеспечиваются теплом и горячей водой именно этим предприятием, и никакого другого иного способа в Сургуте просто не присутствует.

В результате этого такой мощный город с таким мощным предприятием с очень надежной системой, это факт и это один из аргументов, который всегда чиновники всех поколений в разные годы применяют в дискуссиях о целесообразности такого предприятия, как ГТС. Зато в условиях Крайнего Севера это надежно, мы обеспечиваем город теплом, все это идет дальше аргументация, которую мы все знаем наизусть. Но что мы видим в итоге? Мы видим, что в итоге люди сами не могут регулировать свои расходы на тепло и на воду, люди зависят от этих технологических отключений.

На самом деле, это совершенно неприятный момент, и он как-то идет вразрез с цивилизацией, когда на лето люди остаются без горячей воды, должны этот вопрос решать как-то дедовскими методами. Почему я говорю, что проблема будет все равно так или иначе решаться в пользу людей? Потому что сами люди будут ее решать. Я говорю еще раз: люди многие уже устанавливают у себя в квартирах бойлеры. Бойлеры решают проблему горячей воды летом, не решают проблему отопления. Хотя летом будто бы отопление не надо, хотя завтра у нас могут ударить заморозки, а уже отопление отключено и людям надо будет как-то обогреваться.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Я думаю, что, наверное, на уровне региональных властей должна приниматься решение, которое потом спускается и реализуется муниципалитетами. Изменение наших строительных принципов, в том числе в этой части, мы тогда много говорили про регламенты строительные и какие-то регламенты типа плотность застройки. А как должно жилище выглядеть внутри с точки зрения типовых базовых требований, которые власти предъявляют застройщикам? Наверное, давно пора обязать любого проектировщика и любого застройщика предусматривать помимо туалета, ванной комнаты, кладовки, еще одно техническое помещение, тоже мокрое, в котором должна находиться собственная индивидуальная котельная.

Если бы Сургут был бы по-настоящему газифицированным городом. Конечно, парадокс: Сургут – одна из баз Газпрома и два крупнейших предприятия в Сургуте базируются газпромовских по транспортировке и по переработке газа, а город не газифицирован. Это к вопросу об инфраструктурной как раз отсталости страны нашей. Вот если бы он был газифицирован, то эта бы проблема решалась бы проще, потому что каждый потребитель газа мог бы сделать собственную индивидуальную котельную, и вообще бы никаких вопросов не было. Тогда бы люди сами занимались бы и платили за установку котлов, установку счетчиков, их сертифицированным обслуживанием через лицензионные фирмы. Это было бы на гражданах, а граждане бы эти все ресурсы экономили.

Так живет весь мир. Централизованных котельных, которые питают целый город или целые микрорайоны становится все меньше и меньше. От них уходят власти, и жители уже предпочитают не покупать жилье в подобных домах, потому что это не экономично, это просто элементарно неудобно. Вот, собственно, и все. Смотри, люди обустраивают свои дачи бойлерами, обустраивают свои дачи скважинами, туалетами, то есть цивилизация приходит. Это массовое явление. Люди не ждут от государства его инфраструктурных проектов, пока куда-то там в дачные поселки пройдут городские канализация, водопровод, они это делают сами. Достаточно этот рынок уже профессионализирован. Уже вызывает больше вопросов отсутствие водопровода на чьем-то дачном участке, нежели его наличие.

То же самое с такими вещами, как водоподготовка. Ок, нет у нас газа в каждом доме, в каждой квартире. Но можно же это сделать через электричество. Современные бойлеры достаточно экономичные, они очень здорово экономят электричество. Кстати, мой дом на электрическом бойлере, я плачу немного, я в перерасчете на квадратный метр вообще плачу в разы меньше, чем жители квартир. Это факт. У меня еще на электричестве бойлер. А те, кто пользуются газом, они платят еще меньше. Соответственно, вот и все, что нужно сделать. Видимо, каким-то образом начинать движение в эту сторону. Тут парадокс: городским властям это не очень выгодно, потому что они – владельцы своего предприятия под названием «ГТС». Да?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Кстати говоря, когда шла эта многолетняя дискуссия о приватизации ГТС, о его передаче в концессионное соглашение, вот эта тема: а зачем нам вообще нужно ГТС, может быть, потихонечку он, наоборот, будет сворачиваться, скукоживаться, превращаться в какую-то локальную компанию, которая останется на рынке, но не с таким огромным охватом домохозяйств? А вот все, что нового строится в городе, будем переводить на индивидуальные котельные, прямо в квартирах.

Для тех, кто не понимает: я говорю про то, что в каждой квартире свой индивидуальный, если хотите, назовите это индивидуальный тепловой пункт (но меня сейчас будут всякие крючкотворы ловить за язык и требовать уточнения), но я еще раз говорю: в 90% домохозяйств Европы в помещении 1 на 1 квадратный метр находятся газовый или электрический котел, которые сами отапливают жилье, и люди сами это контролируют. Это все технологии, которые десятилетиями отработаны на раз-два, там нет никаких ноу-хау, вообще ничего нового там нет.

И если бы город, наши муниципалитеты, наш регион начали осуществлять эту политику: типа давайте мы сегодня все-таки будем при новых строительствах предусматривать то, что это люди будут сами делать. Под это надо, конечно, рассчитывать новую энергетическую нагрузку, там как-то решать задачи, но это бы избавило многих-многих жителей от такого неудобства, как ежегодная промывка системы и оставаться без горячей воды на 2-3 месяца. Это бы дало людям возможность лично контролировать более эффективно собственные расходы, это бы в целом создало более экономичную систему энергопотребления…

Д.Щ.: Да, ты сам себе там сделал: если ты любишь похолоднее, сделал бы похолоднее, любишь потеплее, сделал потеплее.

Т.С.: Конечно.

Д.Щ.: Посмотрел, сколько ты газа сжег, сказал: ага, понятно… Ну или воды, электричества, в зависимости от того, какой ресурс ты используешь.

Т.С.: Разумеется. И я, когда шли эти дискуссии, каждый раз я со многими и чиновниками городской администрации дискутировал, и с компаниями-застройщиками, и с ГТСом, кстати, сталкивался с просто с такой твердой железобетонной стеной непонимания, типа, а зачем вообще по этому пути идти, это не рационально, это не выгодно, выгодно везде тянуть сети на эту огромную территорию городскую от одного единственного предприятия, выгоднее их контролировать, контролировать тариф… Ну и вся такая какая-то аргументация, которую я, как человек, еще раз говорю, видевший воочию, сам пользующийся этой технологией, я говорю, что это какая-то архаика, это из какой-то прошлой жизни.

И те, кто пытается возразить мне в случае: за – не газ, электричество – не электричество, так та же компания «Сибпромстрой» строит дома свои большие, многоквартирные, которые полностью на электрическом отоплении, где вот как раз, кстати говоря, какой-то такой микроскопический шаг в ту сторону сделан, она не строит их массово, но есть у нее такие экспериментальные дома, где и обогрев помещения, и подготовка воды на электрическом источнике. Поэтому, наверное, когда-то мы просто должны прийти к такому пониманию, что каждый ответственный домовладелец, квартиросъемщик должен сам отвечать за свое водо-энергопотребление, сам готовить себе горячую воду, сам обогревать себе жилище, и это будет такое его правильное ведение хозяйственной деятельности собственника. Отсюда…

Д.Щ.: Да, персональная ответственность.

Т.С.: Конечно. Отсюда вытекает много других навыков бытовых, они переходят в экономические. Это совершенно другая поведенческая модель населения, это уже не население, которое там что-то требует от власти, типа дайте мне горячую воду, больше ничего знать не хочу, я вам там налоги плачу. Нет, это население, у которого самостоятельное, разумное, экономически обоснованное поведение, чисто в бытовом плане он уже как хозяин себя ведет. Надо просто ждать этих времен. Цивилизация не стоит на месте, людей заставляет само движение жизни идти по этому пути.

Д.Щ.: Хорошо, посмотрим, будет ли что-то подобное в Сургуте или нет. Обсудим это как-нибудь потом. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш Telegram-канал, читайте нас на siapress.ruи через неделю снова встретимся, обсудим всякие интересные вещи. До новых! До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!