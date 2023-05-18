16+
Логотип Сиапресс
USD  79,9093   EUR  86,2770  

Новости

Больше новостей
Какой вариант долгосрочных инвестиций вы считаете лучшим?
Комментировать
0
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?
Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?
Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Красноярске за считанные миллионы рублей провели архитектурный конкурс для местного театра. Вот что получилось

Разбираем опыт Красноярска в проведении архитектурного конкурса

​В Красноярске за считанные миллионы рублей провели архитектурный конкурс для местного театра. Вот что получилось
Фото opera2028.ru

Открытые архитектурные конкурсы – практика, которой пользуются все больше городов России, чтобы вырабатывать наилучшие решения для знаковых зданий. В Сургуте пока подобного нет, но призывы использовать конкурсный инструментарий звучат с каждым годом все чаще. Как в принципе работает эта система – разберем на свежем примере из Красноярска.

Что случилось?

В Красноярске решили реконструировать театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. Здание строилось в 1966-1978 годах. Там 13 тысяч квадратных метров с полным внутренним устройством – сцена, залы, репетиционный комплекс, дубль-сцена и прочие полезные вещи.

Фото newslab.ru

Расположен театр в центральной исторической части города и в некоторой степени он стал визитной карточкой Красноярска. Для создания концепции предстоящего обновления власти и объявили архитектурный конкурс.

Как это происходило?

Заказчиком конкурса стал непосредственно театр оперы и балета имени Хворостовского. Деньги на организационные расходы и призовой фонд (1,5 млн рублей за первое место, 1 млн за второе и 500 тысяч за третье) дал «Норникель». В качестве оператора конкурса определили АНО «Институт города», а партнером – Союз архитекторов России и конкретно его красноярское отделение.

Далее все как на обычном конкурсе – формулировка техзадания, сроки, сбор заявок, оценка лонг-листа проектов и определение сначала финалистов, затем победителей. Всего заявок было 30, в решающий этап вышли восемь проектов, и про победителя – чуть ниже.

А судьи кто?

Вопрос резонный. Если посадить в конкурсную комиссию одних чиновников и близких к ним общественников, как это зачастую делается, то эффекта от такого мероприятия будет немного. В Красноярске к делу подошли с неплохой долей диверсификации.

Конечно, там были чиновники – главный архитектор края (кстати, он возглавляет не департамент архитектуры, а службу контроля над градостроительной деятельностью, почувствуйте разницу), министр культуры, министр строительтсва, директор непосредственно реконструируемого театра, глава Красноярска. Но далее – руководители крупных культурных заведений, причем далеко не местных – «Геликон-оперы», Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, а также несколько представителей профессионального архитектурного сообщества.

То есть участвовали и местные профильные власти, и серьезные архитекторы, и сообщество «эксплуатантов» – руководителей культурных учреждений из Красноярска и Москвы, плюс один представитель компании-спонсора этого конкурса.

Что получилось?

Что получится в итоге – узнаем в 2028 году, когда театр в год своего 50-летия будет открыт после реконструкции. Но пока вы можете сами оценить проект-победитель от компании «Ваухаус» – пробегитесь ради любопытства. Эту концепцию возьмут за основу, и, по всей видимости, она же получит заказ на эскизный проект.

«Победивший вариант самый спокойный из всех и предлагает сохранить основные формы здания, – поделился мнением об этом проекте урбанист Аркадий Гершман. – Расширение на 7 тыс. кв. м. планируется за счет подземного этажа и стеклянных стен, площадь же должна переходить в театр и создавать новые сценарии городской жизни, плюс на крыше хотят обустроить летний кинотеатр. Лично мне понравилось, что архитекторы с уважением отнеслись к привычному виду, ведь эта площадь и театр — открыточные виды, здесь важна преемственность и история жителей. Кроме того, архитекторы прописали сохранение элементов фасада».

Кроме того, по итогам конкурса начнет работу специальная комиссия, которая изучит все предложения от всех участников, чтобы извлечь из них максимальное количество интересных решений для будущего использования в проектировании и строительстве.

В сущности, при помощи конкурса власти Красноярска за считанные миллионы рублей (даже не из бюджета, а от спонсора) открыли для себя мощный поток креатива от профессионалов архитектуры и урбанистики со всей страны. Использовать этот инструментарий несложно, но довольно эффективно. Надеемся, что подобный подход в ближайшие годы найдет свое применение в Сургуте.


нравится (7) не нравится (0)
18 мая в 14:36, просмотров: 895, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:13
Красноярский театр оперы и балета, сгоревшая библиотека ИНИОН, Свердловский академический театр музыкальной комедии- это все здания выполненные в архитектурном стиле модерн. И Сургутский железнодорожный вокзал тоже был выполнен в господствовавшем в советский период стиле. Каждое здание имеет свою историю. Библиотека сгорела. Сургутский вокзал снесли. В Красноярске предстоит реставрация с сохранением внешнего архитектурного вида модерн. Интересна история здания Свердловского театра музыкальной комедии в центре Екатеринбурга. Построенное в 1909 году это здание как Коммерческое собрание или Клуб приказчиков в 1935 году оно было в первый раз отреставрировано под созданный Театр музыкальной комедии. Вторая реконструкция в 1962 году в стиле модерн придало вид зданию, которое оно имеет сегодня. И конечно, главное изменение это огромные витражи фасада, выходящие на ул. Карла Либкнехта. В 2007 году к нему присоединили другое историческое здание кинотеатра «Совкино», построенное ещё в 1907 году для первого в городе кинотеатра «Лоранж», где разместилась сегодня малая сцена театра музыкальной комедии. Помнится мне это старинное здание кинотеатра «Совкино», где весной 1972 года попал на премьеру фильма «Джельтмены удачи».
К чему все это я говорю? Советский стиль модерн это история нашей архитектуры. И есть люди в Красноярске, в Москве, в Екатеринбурге, которые сохраняют, или восстанавливают заново после пожара, или заново реставрируют. Чем не угодил в этом ряду такой стиль в провинциальном Сургуте? Скажите мол там все столицы: то всей нашей страны, то Урала, то Красноярского края.
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:26
Впрочем снос зданий тоже имеет место быть.
На днях в Калиниграде начался снос за 199 млн рублей знаменитого долгостроя города «Дома Советов».
Его строительство было начато в 1970 году по инициативе тогдашнего первого секретаря Калининградского обкома КПСС В.С. Коновалова.
Строить начали на месте снесённого Королевского замка и к 1991 году здание было построено на 95% ( что-то напоминает нам Нижневартовскую горбольницу на 1100 мест, здесь тоже уже 90%). После 1991 года здание было приватизировано, но с нарушениями, по причине заниженной цены.
Приватизацию отменили.
И все эти годы здание стояло без внутренней отделки.
Архитектура здания представляет собой вольную интерпретацию архитектуры здания Национального Конгресса в столице Бразилии. Вначале здание задумывалось, как 28- этажное. Затем из-за слабости грунтов его уменьшили до 21 этажа.
К 750- летию Калининграда в 2005 году его даже покрасили и вставили стёкла в окна.
Но вот финал этого здания с «космической архитектурой»- банален.
Снос.
А что будет месте недостроенного «Дома Советов»?
А парк будет. Что ещё.
А что связывает Калиниград и Сургут, чтобы распинаться здесь о далеком Калиниграде?
Снос зданий «Дома Советов» и снос Сургутского железнодорожного вокзала?
Нет.
Там был полувековой недострой, в Сургуте функционирующий и даже не аварийное здание вокзала.
Связывает Калининград и Сургут - свечка «Газпрома».
Тоже ведь недострой.
Тоже ведь здание построено без внутренней отделки и оборудования. Тоже ведь якобы необходимы то ли 2 млр рублей то ли больше, чтобы его закончить.
А время идёт.
А ГА похоже даже с функционалом здания не определилась.
Вот «Дом Советов» в Калиниграде после приватизации позиционировали, как Деловой центр.
А какая позиция у «отцов города» относительно этого недостроя? . Долгострой в Калиниграде стал со временем символом города. И даже возникла музыкальная группа «Дом Советов».
Может и в Сургуте через десяток лет эта «свечка» станет символом города, отобрав у Евгения Барсова идею создать символ города.
А на музыкальном горизонте возникнет группа «Свечка Газпрома».
Время создаёт исторические артефакты.
И только снос может их уничтожить.
Ибо от времени они только крепчают, как армянский коньяк и становятся даже символами города.
Вот сносят в Калиниграде «Дом Советов» и не будет у них символа.
Снесли у нас сургутский железнодорожный вокзал и исчез символ города, хоть и грязный и неотмытый, но грязь то тоже была историческая.
Похоже, что «свечка Газпрома» тоже должна выдержаться, как недострой, стать символом города, а затем можно и снести.
А что будет на ее месте? Как обычно разобьют очередной парк.
И все.
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:56
Впрочем, «Дом Пионеров» уже созревший вполне символ Сургута.
Остаётся лишь создать музыкальную группу под одноименным названием «Дом Пионеров».
Ведь после сноса жд Вокзала именно «Дом Пионеров» является законным символом города. Почему?
«Дом Пионеров» - это самое старое здание в городе и известный в округе долгострой (здание- долгострой на Мелик-Карамова не конкурент, потому как «новодел»).
«Дом Пионеров» это и по смыслу символ Сургута. Пионер- это человек идущий впереди, первопроходец.
А Дом Пионеров- есть сам город Сургут. Город, в котором живут люди, идущие впереди, люди- первопроходцы.
А музыкальная группа «Дом Пионеров» города Сургута должна затмить славу музыкальной группы Сергея Шнурова «Ленинград». Потому как Сургут старше СПб и памятник основателям города по сути является Памятником Пионерам Сургута.
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Полвека назад в Сургуте… 1001
  2. ​Что происходит на ярком берегу Оби? Сергей и Олеся Медведевы // ONLINE 977
  3. Прошедший лечение в психбольнице югорчанин предстанет перед судом за двойное убийство 951
  4. ​Волонтеры «Киберпатруля Тюменской области» выявляют противоправные интернет-ресурсы 763
  5. ​28 жителей Тюменской области награждены медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» 752
  6. ​Александр Моор поручил помочь многодетной семье с ремонтом дома 730
  7. ​Александр Моор доложил президенту Владимиру Путину о мерах поддержки пострадавших от природных пожаров 719
  8. ​Реестр объектов нематериального достояния Тюменской области пополнится двумя народными промыслами 688
  9. ​В Тюменской области на 96 процентов выполнен план по контрактованию для реализации нацпроектов 681
  10. В Сургуте с 1 июня начнут отключать горячую воду 541
  1. ​Давно пора 2265
  2. В Сургуте с 20 мая стартует новая маршрутная сеть общественного транспорта 2055
  3. В Сургуте назначили нового руководителя транспортной полиции 2019
  4. ​Александр Моор и Наталья Комарова дали старт новому межрегиональному проекту «Культурное сотрудничество» 2014
  5. В Сургуте промоют более 20 км магистральных сетей водоснабжения 1983
  6. ​Система выплат и пособий на детей в России изменилась. Какие из них остались и как их получить 1983
  7. Аванс в мае пришел меньше обычного: почему? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1950
  8. Владимир Путин оценил успехи Александра Моора 1912
  9. Югорчанин потратит четыре миллиона на поиски следов снежного человека 1798
  10. Как и зачем голосовать за благоустройство в Сургуте 1770
  1. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6748
  2. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 6626
  3. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 6386
  4. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 6026
  5. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5450
  6. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 5132
  7. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4788
  8. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4573
  9. ​Председатель 4292
  10. Быстро, просто, кое-как 4163

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика