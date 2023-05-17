Дебиторская задолженность за землю в Сургуте – почти 450 млн рублей

Бизнес задолжал в бюджет Сургута почти 450 млн рублей в виде арендных платежей (и набежавших пеней) за землю. Причем треть суммы находится в руках компаний, проходящих через банкротство, а 25 млн в принципе нельзя взыскать из-за исчезновения юрлиц-должников. Но конкретно эта ситуация бросает свет на другую, более глубокую проблематику обращения города со своим важнейшим ресурсом – землей. Подробно об этом – в свежем выпуске проекта «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сегодня про интересные вещи, которые были в Сургуте. Начнем с заседания городского штаба по жилью и имуществу. Там был разговор о том, что в Сургуте идет большая работа по взысканию дебиторской задолженности и в настоящее время именно за землю сургутский бизнес должен Сургуту в бюджет города 344 млн рублей. Из них 25 уже вообще не взыскиваемы, потому что этих фирм не существует в природе, то есть арендаторы уже растворились. По трети, примерно, идет разбирательство, то есть там есть где-то судебные решения, где-то взыскание идет уже в течение нескольких лет, где-то взыскание происходит уже в течение десятков лет. То есть там целая история.

Но это деньги исключительно города. То есть Сургут может эти деньги, если их соберет, то он может их потратить на что-нибудь хорошее. 300 млн чего-нибудь хорошего придумать можно. Что делать со всей этой историей? Это не все дебиторщики, которые у нас есть. Вообще в Сургуте есть и по имуществу должники. Но вот по земле 344 млн. Как бы ты на эту историю посмотрел?

Т.С.: Во-первых, город может сделать много хорошего не только на эти гипотетически взысканные 300 млн недоимки за аренду муниципальных земельных участков. Он же может и распорядиться земельными участками собственными муниципальными, подчеркнем, более конструктивно, более разумно и более творчески. Поэтому проблема городского имущества, в данном случае городской земли представляется потенциально более серьезной, нежели кажется на первый взгляд. Там кто-то может сказать, что то там 300 млн на фоне 30-миллиардного городского бюджета…

Д.Щ.: Ну, да. 0,1 процента или, сколько там?

Т.С.: А, тем не менее, нет. Это сбивание, что называется, прицелов. Потому что, напомню, именно земля, муниципальное имущество является последними реальными инструментами, которыми самостоятельно оперирует любой муниципалитет. И от того, как муниципалитет оперирует этими инструментами, насколько эффективно он ими распоряжается, зависит очень много вещей не сиюминутных, например, давайте возьмем и чего-нибудь хорошего сделаем.

А на 300 млн, на самом деле, так-то, по большому счету, ничего хорошо и не сделаешь, это бюджет школы типовой, чего ты там сделаешь. А вот если воспринимать эту сумму недоимки как хвостик большого айсберга, это всего лишь недоимка, и ты говоришь, что некоторые суды длятся годами и десятилетиями… Это говорит о том, что город не очень понимает на протяжении очень длительного времени, какие выстраивать взаимоотношения с частными инвесторами, которым он свою же землю и выделил на тех или иных основаниях. То есть как бы мы выдаем муниципальный ресурс, это же недоимка 300 млн. А сколько в рынке стоит эта земля? Это тоже интересный вопрос. Там мы уже будем говорить о совершенно других порядках.

А что можно на этой земле качественного и необходимого городу с точки зрения развития его архитектурного ландшафта, средовой политики, с точки зрения инвестиций в гуманитарный капитал построить? Это тоже интересный вопрос. О каких миллионах и миллиардах, десятках млрд рублей потенциального гуманитарного богатства города мы бы говорили? И суммы в 300 млн, повторюсь, нас должна не то, чтобы смущать, мы должны понимать, что это сигнал о более глубокой проблематике, нежели просто там как-то эту недоимку собрать.

Напомню, несколько лет назад, когда Сергей Полукеев, бывший заместитель Андрея Филатова именно по имущественному комплексу, пришел еще в администрацию Дмитрия Попова директором департамента имущественных и земельных отношений. Это, значит, 2011 год, он принял это все свое хозяйство с дебиторкой по аренде земельных участков под миллиард, и за каких-то коротких несколько лет, речь идет о 2-3 годах…

Д.Щ.: Да, он же после этого ушел тоже достаточно быстро…

Т.С.: Да, он сократил. Ведомство, которым он руководит, которое он реформировал достаточно радикально. Он сократил эту дебиторку, я сейчас могу соврать, но там кратные порядки были, по-моему, до 100 млн. Если я сейчас совру, то пусть меня поправят. Я это делаю не сознательно. В любом случае там прослеживалась совершенно четкая, внятная политика. Политика звучала следующим образом: те предприниматели, которые тем или иным образом получают в аренду земельные участки (ем или иным образом – это тоже очень важные слова, я их расшифрую чуть позже) должны нести серьезную ответственность за то, что в их руках находится муниципальное имущество, муниципальный ресурс.

И если ты не строишь на своем участке, в течение трех лет там выдается разрешение на строительство, ничего, то этот участок не подлежит автоматическому пролонгированию, как мы наблюдаем по этой практике (что, еще раз говорю, эти вот слова «тем или иным образом» играют определенную роль), этот участок подлежит, видимо, изъятию, переторговыванию и предоставлению более активному игроку. Потому что, в чем заключается функция любой муниципальной власти, в данном случае Сургута вот в этом участке, еще раз говорю, земля, имущество – это те два инструмента, которые обеспечивают муниципалитету собственные деньги в казну, не федеральные, не окружные дотации, субвенции, совместные программы, это чисто тот ресурс, которым на 100% оперирует муниципалитет.

Так в чем тогда заключается задача муниципальной власти? Использовать этот инструментарий для максимально качественного развития своей территории. Земля – это, что такое? Это то, что разрабатывается единожды на несколько десятков лет вперед. Например, строится какое-то здание по СНИПу срок годности общественных зданий у нас от 50 лет, по факту больше. Берется земельный участок, на нем строится какой-то объект, например, жилой дом или бассейн, школа, парк, сквер. У него срок годности уходить далеко в следующее поколение. То есть это еще для наших внуков, правнуков. Соответственно, уровень, степень ответственности муниципалитета при разработке каждого земельного участка очень высокие.

И когда земля десятками гектаров уходит просто, скажем так, тем, кто может безнаказанно держать эту землю у себя под мышкой и ничего с ней не производить, это не правильно, это очень серьезная брешь такая в городских управленческих процессах. То, что город сейчас выбивает долги – это прекрасно. То есть хотя бы там эта дебиторка имеет тенденцию к контролю над ней и к сокращению Замечательно. Но очень важна городская политика в вопросе последующего использования земельных участков.

То есть, если город поймет, что просто так, тем или иным способом не надо выдавать землю тем предпринимателям, которые вхожи во власть, вхожи в кабинеты определенные, которые могут спокойно договориться о выделении большого земельного участка иногда или часто, особенно в прежние годы в обход всех установленных процедур, либо с использованием формальных согласовательных процедур в качестве ширмы, за которой земельный участок потом осваивается вульгарным образом, например, этот трехэтажный гараж со столовой на ул. Рабочая, который, кстати, ровно в одной минуте ходьбы от будущего Городского культурного центра «Строитель».

Вот мы видим, кстати, как используется городской земельный ресурс: где-то одни и те же руки, одни и те же головы создают проект ГКЦ такой себе вполне приличный, сносный, достойный ( мы с тобой обсуждали недавно), и здесь же кто-то, какие-то эти же кабинеты, какие-то тоже люди протащили через те же самые инстанции проект, который просто уничтожает на корню весь смысл ГКЦ, потому что это ублюдство, которое там уже построено, не имеет никакого права не то, что на сосуществование с тем зданием, архитектурным, в общем-то, вызовом, каким, возможно, надеемся, станет «Строитель» будущий, а оно просто не имеет права на существование.

Это я к тому, что город должен осознать одну простую вещь: сегодня ты предоставляешь земельный участок, на котором строится пакость, не нужная никому – ни социуму, ни властям, никому. Оно нужно только нескольким коррупционным звеньям этой цепочки, либо просто предоставляется участок, который кто-то держит «под мышкой» годами в расчете на то, что тем или иным образом он его потом переуступит, перепродаст, приватизирует, превращается в такого латифундера, который держит земельные ресурсы, а город обрастает какими-то пустырями, какими-то обнесенными полустройками.

Как еще земельные участки узаканиваются? Выкопали там экскаватором и у меня уже, пожалуйста, незавершенное строительство, вбили там 2 сваи, еще одной незавершенное строительство. Многие еще умудряются под эти незавершенки в банке кредиты брать, и уже начинает там создаваться какая-то структура финансовая, которая к пользе для города никакого отношения не имеет: какие-то предпринимательские телодвижения. А город на это отвечает, что это же частный бизнес, мол, я тут ничего не могу сделать.

И чтобы этого не происходило, наверное, земельные ресурсы пора как бы предоставлять по-другому, а по-другому – этот тот самый, в том числе, пресловутый принцип комплексного развития территории. Если находится какой-то инвестор, который хочет нечто построить на таком-то, таком-то участке, то никаких кулуарных разговоров, кулуарных сделок, очень открытое обсуждение в контексте всей прилегающей территории. Понятно, что уплотнительная застройка существует во всем мире. К примеру, уплотнительная застройка города Нью-Йорк. Вот этот Манхэттен и вся его деловая часть – это типичная уплотнительная застройка. Тем не менее, это шедевр архитектурный в определенном смысле.

Соответственно, если происходит уплотнительная застройка или появление какого-то нового проекта на том или ином участке, город должен это обсуждать с этим потенциальным инвестором и с заинтересованным сообществом именно в ключе всей территории, которая с этим будущим объектом будет как-то связана. Тогда мы не будем получать уродливые гаражи, не будем получать вот это странное строение, какая-то полушиномонтажка напротив Городской центральной библиотеки на ул. Республики, тогда история с земельными участками, которые могут десятилетиями быть пустырями, она каким-то естественным, логичным, профессиональным образом закроется, и эта ситуация придет в какую-то профессиональную норму.

Здесь еще такой важный момент (это еще две копейки в защиту муниципалитета): не надо думать, что каждый земельный участок, который стал дебиторским для города, что там обязательно факт коррупции. Нет, это действительно есть предприятий несколько, которые просто специализируются на таких вещах, не знаю, я не могу их назвать пройдохами, представить, что слово пройдоха имеет позитивный смысл, человек такой предприимчивый, шустрый, они действительно в состоянии, зная тонкости законодательства, брать земельные участки, оформлять на себя и держать их длительное время, а многие еще умудряются не платить ни копейки за это, прятаться под банкротство, под исчезновение бизнеса, на самом деле очень часто никто там не исчезает с рынка, все живы-здоровы, просто там происходит трансформация юридического лица или бенефициара. Городу действительно с такими вещами трудно бороться.

Так вот, чтобы не тратить свои усилия на борьбу такую, городу было бы здорово больше не допускать в принципе подобной политики предоставления за просто так, под какую-то архитектурную ерунду, под архитектурный мусор городскую землю. Если проанализировать каждый земельный участок из этих дебиторок, то, я думаю, там 90% - это очередные столовые, гаражи, шиномонтажки какие-то, нелепые ТЦ и совершенно 0 инвестиций в городской гуманитарный капитал.

Д.Щ.: Да. А я добавлю еще, что знаменательное событие случилось в апреле, когда дума Сургута внесла в устав Сургута новое полномочие администрации по утверждению некоторых архитектурных особенностей, нюансов новых проектов, которые будут в городе строится, даже если речь идет не о собственных стройках администрации, а вообще о любых. Так что, какое-то движение в этом направлении идет, мы об этом говорили. И если что, у нас есть целый выпуск «О чем говорят», посвященный именно этой истории. Мы будем продолжать. У нас во втором эпизоде на этой неделе будет разговор про «Сандуны», про бани. Так что заходите, бани – это хорошо. Обсудим, что у нас будет с ними происходить. Подписывайтесь на наш Ютуб-канал, на Телеграмм и поехали дальше.