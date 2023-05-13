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Аванс в мае пришел меньше обычного: почему? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Объясняем, как майские праздники могли повлиять на аванс

Аванс в мае пришел меньше обычного: почему? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: pixabay

Вскоре после майских праздников многие россияне могут быть неприятно удивлены, получив аванс в меньшем размере, чем обычно. Чтобы избежать разочарований, читайте разъяснения директора юридической практики SuperJob Александра Южалина.

Сразу успокоим: если вы получаете оклад, то наличие в мае нерабочих праздничных дней не должно повлиять на вашу зарплату. Однако аванс, то есть заработная плата за первую часть отработанного месяца, все же будет меньше, чем обычно. Почему?

Для ответа на вопрос нужно исходить из того, что:

1. Хотя нерабочие праздничные и дополнительные выходные дни не влияют на размер оклада, стоимость одного рабочего дня зависит от количества рабочих дней в месяце. Например, в мае 2023 года 20 рабочих дней. Чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно разделить размер оклада на количество рабочих дней (то есть для расчета за май — на 20).

2. Заработная плата выплачивается пропорционально отработанному времени (т.е. за фактически отработанные дни) в даты, которые установлены правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором.

Приведем пример расчета аванса. Возьмем условные данные:

  • работник получает оклад 50 000 руб. в месяц;
  • даты выплаты заработной платы в компании установлены: 20 число — заработная плата за первую половину месяца (аванс); 5 число следующего месяца — окончательный расчет за прошедший месяц.

    • Рассмотрим ситуацию с маем. Первой половиной месяца считается период с 1 по 15 число включительно. За этот период в мае 2023 года работник, работающий на пятидневной рабочей неделе, отработает 8 дней.

    Теперь для расчета размера аванса нужно узнать стоимость одного рабочего дня. Для этого оклад (50 000 рублей) делим на количество рабочих дней в мае (20) и получаем итог — 2 500 рублей (это и есть стоимость одного рабочего дня в мае).

    Далее количество отработанных дней за первую часть мая умножаем на стоимость одного рабочего дня:

    8 дней 2500 рублей = 20 000 рублей

    Не забываем и про то, что с 1 января 2023 года с аванса также удерживается НДФЛ. То есть в приведенном примере получится:

    20 000 рублей - 13% = 17 400 рублей

    17 400 рублей — это размер аванса, который работник получит 19 мая (потому что 20 мая — суббота, и выплата должна быть проведена накануне).

    Теперь посчитаем остальную часть заработной платы за май.

    За период с 16 мая по 31 мая сотрудник отработает 12 дней. Расчет тот же: количество отработанных дней умножаем на стоимость одного рабочего дня:

    12 дней 2500 рублей = 30 000 рублей

    Вычитаем НДФЛ:

    30 000 рублей - 13% = 26 100 рублей

    26 100 рублей — размер окончательной выплаты за отработанный месяц (май), которую сотрудник должен получить 5 июня.

    Таким образом, общий размер заработной платы за май не изменится, однако за счет того, что в первой половине месяца мало рабочих дней, аванс будет меньше обычного. Но зато заработная плата за вторую часть месяца, наоборот, будет больше привычной.


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    Сегодня в 13:41, просмотров: 139, комментариев: 0
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