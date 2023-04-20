Как купить зарубежную недвижимость за криптовалюту

Примерно год назад Россия переживала довольно сложный период финансовой и банковской паники, что вылилось в плеяду ограничительных мер на вывод денег зарубеж. С учетом частично отключенного SWIFT, невозможности использовать российские карты почти во всех странах мира, а также запрета на вывоз любой наличности, превышающей эквивалент $10 тысяч, жители нашей страны потеряли большое количество опций в финансовой сфере на международном уровне. Тем не менее, лазейки для применения российских денежных запасов остаются. В этом материале поговорим о способах купить недвижимость зарубежом при помощи криптовалют.

Крипта – вне закона?

И да, и нет – в зависимости от страны. Например, в России существует федеральный закон «О цифровых финансах, активах, цифровой валюте» – и он очерчивает общую рамку существования криптовалют, но до полноценного их регулирования еще очень далеко. Поэтому провести легальную сделку с криптой и недвижимостью внутри России вам не удастся. Хорошая новость в том, что отсутствие регулирования (в нашем случае) скорее поможет вам инвестировать имеющиеся деньги через криптовалюты в зарубежную недвижимость, нежели помешает. Как минимум, покупка и продажа различных «коинов» полностью легальна. Незаконны в России только попытки получить крипту в качестве платежного средства за реализуемый товар.

То есть я могу купить на свои деньги криптовалюту и вывести ее зарубеж?

Да, и это полностью легально. При этом на вас не будут распространяться требования валютного контроля, запрета на вывоз более чем $10 тысяч и прочие ограничения. Но нужно знать – если у той биржи, с которой вы будете работать, включен принцип KYC (knowyourcustomer, или «знай своего клиента»), и он имеет лицензию финансового регулятора, то ситуация усложнится. В этом случае ваш криптокошелек будет трактоваться как счет в иностранном банке, и вы получите на свою голову все прелести закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и контроле». Имейте в виду.

Покупка недвижимости за крипту реальна и легальна?

Да, но исключительно там, где либо разрешили подобные сделки, либо не внесли их в список запрещенных. При этом не имеет совершенно никакого значения, входит ли страна в число «недружественных» или «дружественных» стран, реестры которых ведет российское государство. Самое главное – вы имеете возможность купить криптовалюту, а потом расплатиться ею за недвижимость в ряде стран, среди которых на данный момент: Германия, Черногория, Португалия, Грузия, Канада, ОАЭ, Турция, Сингапур и Сальвадор.

Как подобная покупка происходит?

А это уже зависит от страны и ее законов. Например, первая азиатская страна, легализовавшая криптовалюту как платежной средство – Таиланд. Но там нужно обращаться в специальные аккредитованные агентства недвижимости, которые примут вашу крипту, и то в какой-то момент придется перевести имеющиеся у вас цифровые активы в т.н. «фиатные» (то есть обычные) деньги.

А в Португалии этого делать не придется – там биткоины считаются обычным платежным средством, а операции с ним не облагаются НДС. Похожая ситуация в Германии – там вы просто можете перевести должный объем крипты продавцу, это зафиксирует нотариус – и сделка завершена. Точно так же дела обстоят и в Черногории.

В ОАЭ власти делают большую ставку на развитие криптовалют, поэтому покупать там квартиры, дома, виллы и прочие полезные виды недвижимости вполне можно за цифровую валюту, но нужно будет сделать это через уполномоченные агентства. Похожая ситуация – в Канаде.

Первая в мире страна, где крипта разрешена не только при совершении сделок с недвижимостью, но в принципе как одно из легальных и привычных платежных средств – это Сальвадор. Там даже налоги уже можно платить в криптовалюте, а крипто-инвестор, приведший в экономику «всего» 3 BTC (на момент публикации это около $86 тысяч, или 7 млн рублей), сможет претендовать на гражданство.

Итого

В мире еще только формируется устойчивая база по применению криптовалют в качестве платежного средства, и это открывает некоторые возможности, но несет определенные риски. Если вы сэкономите время и силы на проверку надежности вашего контрагента, можно просто потерять существенную сумму денег, вернуть их или оспорить сделку будет, скорее всего, нереально.

Это нужно понимать, осознавать и тщательно просчитывать. Совершать крупные операции с криптовалютами, не погружаясь в эту тему, или не привлекая квалифицированных специалистов, может быть крайне рискованным занятием. Но при правильном подходе вы сможете инвестировать в недвижимость в другой стране в обход всех проблем, ограничений и запретов, установленных разнообразными финансовыми регуляторами и банками.