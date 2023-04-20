16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6549   EUR  89,3736  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Деньги россиян уже год как частично заперты внутри страны. Но их все равно можно инвестировать в недвижимость – через крипту

Как купить зарубежную недвижимость за криптовалюту

​Деньги россиян уже год как частично заперты внутри страны. Но их все равно можно инвестировать в недвижимость – через крипту
Фото pixabay.com

Примерно год назад Россия переживала довольно сложный период финансовой и банковской паники, что вылилось в плеяду ограничительных мер на вывод денег зарубеж. С учетом частично отключенного SWIFT, невозможности использовать российские карты почти во всех странах мира, а также запрета на вывоз любой наличности, превышающей эквивалент $10 тысяч, жители нашей страны потеряли большое количество опций в финансовой сфере на международном уровне. Тем не менее, лазейки для применения российских денежных запасов остаются. В этом материале поговорим о способах купить недвижимость зарубежом при помощи криптовалют.

Крипта – вне закона?

И да, и нет – в зависимости от страны. Например, в России существует федеральный закон «О цифровых финансах, активах, цифровой валюте» – и он очерчивает общую рамку существования криптовалют, но до полноценного их регулирования еще очень далеко. Поэтому провести легальную сделку с криптой и недвижимостью внутри России вам не удастся. Хорошая новость в том, что отсутствие регулирования (в нашем случае) скорее поможет вам инвестировать имеющиеся деньги через криптовалюты в зарубежную недвижимость, нежели помешает. Как минимум, покупка и продажа различных «коинов» полностью легальна. Незаконны в России только попытки получить крипту в качестве платежного средства за реализуемый товар.

То есть я могу купить на свои деньги криптовалюту и вывести ее зарубеж?

Да, и это полностью легально. При этом на вас не будут распространяться требования валютного контроля, запрета на вывоз более чем $10 тысяч и прочие ограничения. Но нужно знать – если у той биржи, с которой вы будете работать, включен принцип KYC (knowyourcustomer, или «знай своего клиента»), и он имеет лицензию финансового регулятора, то ситуация усложнится. В этом случае ваш криптокошелек будет трактоваться как счет в иностранном банке, и вы получите на свою голову все прелести закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и контроле». Имейте в виду.

Покупка недвижимости за крипту реальна и легальна?

Да, но исключительно там, где либо разрешили подобные сделки, либо не внесли их в список запрещенных. При этом не имеет совершенно никакого значения, входит ли страна в число «недружественных» или «дружественных» стран, реестры которых ведет российское государство. Самое главное – вы имеете возможность купить криптовалюту, а потом расплатиться ею за недвижимость в ряде стран, среди которых на данный момент: Германия, Черногория, Португалия, Грузия, Канада, ОАЭ, Турция, Сингапур и Сальвадор.

Как подобная покупка происходит?

А это уже зависит от страны и ее законов. Например, первая азиатская страна, легализовавшая криптовалюту как платежной средство – Таиланд. Но там нужно обращаться в специальные аккредитованные агентства недвижимости, которые примут вашу крипту, и то в какой-то момент придется перевести имеющиеся у вас цифровые активы в т.н. «фиатные» (то есть обычные) деньги.

А в Португалии этого делать не придется – там биткоины считаются обычным платежным средством, а операции с ним не облагаются НДС. Похожая ситуация в Германии – там вы просто можете перевести должный объем крипты продавцу, это зафиксирует нотариус – и сделка завершена. Точно так же дела обстоят и в Черногории.

В ОАЭ власти делают большую ставку на развитие криптовалют, поэтому покупать там квартиры, дома, виллы и прочие полезные виды недвижимости вполне можно за цифровую валюту, но нужно будет сделать это через уполномоченные агентства. Похожая ситуация – в Канаде.

Первая в мире страна, где крипта разрешена не только при совершении сделок с недвижимостью, но в принципе как одно из легальных и привычных платежных средств – это Сальвадор. Там даже налоги уже можно платить в криптовалюте, а крипто-инвестор, приведший в экономику «всего» 3 BTC (на момент публикации это около $86 тысяч, или 7 млн рублей), сможет претендовать на гражданство.

Итого

В мире еще только формируется устойчивая база по применению криптовалют в качестве платежного средства, и это открывает некоторые возможности, но несет определенные риски. Если вы сэкономите время и силы на проверку надежности вашего контрагента, можно просто потерять существенную сумму денег, вернуть их или оспорить сделку будет, скорее всего, нереально.

Это нужно понимать, осознавать и тщательно просчитывать. Совершать крупные операции с криптовалютами, не погружаясь в эту тему, или не привлекая квалифицированных специалистов, может быть крайне рискованным занятием. Но при правильном подходе вы сможете инвестировать в недвижимость в другой стране в обход всех проблем, ограничений и запретов, установленных разнообразными финансовыми регуляторами и банками.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:07, просмотров: 131, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Доктор, у меня это. Ожирение // ONLINE 907
  2. ​Через Гарантийный фонд в экономику Тюменской области привлечено 473 млн рублей за квартал 638
  3. ​Более 50 предприятий представили вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области 636
  4. ​АПК включили в состав ключевых направлений Стратегии цифровой трансформации Тюменской области 609
  5. ​В Тюменской области заключено контрактов на 11,4 млрд рублей для выполнения нацпроектов 602
  6. ​Жители Тюмени, Тобольска и Ишима могут проголосовать за благоустройство семи городских территорий 601
  7. ​На майские праздники в Тюменской области примут дополнительные меры безопасности 593
  8. ​«Пирамида» Барсова как повод начать городскую дискуссию – какие знаковые объекты нужны Сургуту? 507
  9. ​Сплочение Шредингера 415
  10. ​О чем сургутяне говорили с представителями ОНФ и администрации города на встрече по маршрутной сети автобусов // СТЕНОГРАММА 379
  1. В финальном доме квартала «Булгаков» осталось 10 квартир 2465
  2. В Сургуте прогнозируют резкий спрос на аренду жилья. Цены могут подняться на 10% 2212
  3. ​Бюджет Югры снова вырос – и по доходам, и по расходам 1921
  4. Меняют привычки: все больше уральских пенсионеров предпочитают карту Сбера для зачисления пенсии 1897
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 апреля // АФИША 1892
  6. В Тюмени могут назвать улицу в честь почетного гражданина ХМАО 1861
  7. Пасхальный рацион: как отпраздновать без вреда для фигуры и здоровья? 1783
  8. ​В Тюменской области состоялся форум, посвященный активному долголетию 1766
  9. В Сургуте ищут мужчину, который перестал выходить на связь с семьей в 2007 году // ОРИЕНТИРОВКА 1723
  10. ​Премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил перспективы тюменской ФМШ 1681
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 4463
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 4439
  3. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4397
  4. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 4196
  5. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 4168
  6. Полёты во сне… и наяву 4085
  7. ​Галаховы 3786
  8. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3296
  9. ​Будет трудно 3221
  10. ​Приглашение к разговору 3165

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика