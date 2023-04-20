Как работает Служба переливания крови в Сургуте и Югре

Ежегодно 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Использование крови одного человека для оказания помощи другому продвинуло сферу медицины далеко вперед. Развитие современного здравоохранения немыслимо без службы крови, которая в свою очередь не может существовать без отзывчивых и неравнодушных доноров. О том, как какая кровь самая «ценная» и полезно ли быть донором − рассказали корреспондентам siapress.ruв КУ «Станция переливания крови» в Сургуте.

− Кто больше всего нуждается в донорской крови?

− Некоторым людям препараты крови необходимы пожизненно. В первую очередь, это пациенты с тяжелым заболеванием – гемофилией. В донорских компонентах крови очень нуждаются взрослые и дети с онкологическими заболеваниями. Сложные операции, связанные с травмой сосудов и тканей, не обходятся без поддержки доноров. Нередко переливание крови требуется женщинам во время осложнений в родах. Людям, получившим тяжелые ожоги, тоже не обойтись без переливания донорской плазмы. Для пострадавших в ДТП и чрезвычайных ситуациях врач назначает лечение в зависимости от характера травм. В большинстве случаев пациентам переливают донорские эритроциты.

− Как сегодня организован процесс на станции переливания крови в Югре, в Сургуте? Расскажите подробнее об этапах донорства, начиная от обследования и заканчивая тем, куда кровь попадает после.

− С 2016 года окружная Станция переливания крови работает в федеральной системе, которая в режиме онлайн осуществляет обмен информацией о донорах по всей России. Автоматизация процессов позволяет специалистам отследить информацию о каждом компоненте крови «от вены до вены» – от момента визита донора на станцию переливания крови до ее переливания конкретному реципиенту. Также мы можем посмотреть полную историю хранения каждого заготовленного продукта – его перемещения не только из подразделения в подразделение, из статуса в статус, но даже из холодильника в холодильник, из камеры в камеру, со стеллажа на стеллаж, с полки на полку, из сетки в сетку.

Систематизированная работа в программе дает возможность организации электронной очереди в учреждении и ведение онлайн-журнала по предварительной записи доноров на донацию.

На сегодняшний день Окружная станция переливания крови обеспечивает компонентами и препаратами крови 26 медицинских организаций автономного округа, расположенных в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и их административных районах. Общий коечный фонд составляет 7 634 койки (в том числе 390 реанимационных). Номенклатура продукции нашего учреждения включает в себя 25 наименований, предназначенных для выдачи в лечебную сеть Югры.

Что касается, так называемого, пути донора по станции переливания крови, то он достаточно прост и занимает, в среднем, от 40 минут до двух часов, в зависимости от вида донации.

Донор начинает свой путь с обращения в регистратуру. Там ему необходимо предъявить оригинал паспорта и единоразово СНИЛС. Также каждый раз донор заполняет анкету, в которой указывает сведения о состоянии своего здоровья и образе жизни.

Следующий шаг – медицинское обследование, сдача контрольных анализов крови. Перед каждой донацией донор сдает кровь из пальца для определения основных клинических показателей крови – гемоглобина, количества тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов. От результатов анализа зависит, сможет ли человек в этот день стать донором.

Далее донор отправляется к врачу-трансфузиологу, который осматривает его, измеряет артериальное давление, рост, вес, изучает анкету, задает дополнительные вопросы о здоровье, образе жизни и привычках. Врач принимает решение о допуске к донации и определяет ее вид.

Перед тем, как сдать кровь или ее компоненты, донор отправляется в буфет, где он может подкрепиться перед процедурой сладким чаем и печеньем.

И, наконец, донор попадает в зал забора крови и ее компонентов. Донации осуществляются в максимально комфортных условиях, в специальном донорском кресле. Каждый раз во время процедуры у донора берут несколько пробирок для дальнейшего анализа на инфекции – ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис. После окончания донации на локтевой сгиб накладывается повязка, которую можно будет снять через два-три часа.

Процесс кроводачи составляет (без учета времени, затраченного на ожидание результатов анализа крови и обследования у врача-трансфузиолога) около 10-15 минут. Стандартная доза для кроводачи – 450 мл.

Процедура плазмодачи осуществляется с использованием современных аппаратов. Кровь проходит через одноразовую систему, в которой отфильтровывается плазма, а все клетки крови из этого объема возвращаются донору. Процедура длится около 30-40 минут. Стандартная доза для плазмодачи – 600 мл.

Сдача тромбоцитов похожа на плазмаферез. Отличие в том, что при сдаче из донорской крови выделяются только тромбоциты, остальные компоненты крови также возвращаются донору. Процедура длится около 50-70 минут.

После каждой донации донору выдается справка на два дня отдыха, которая сохраняет в эти дни за работником его средний заработок. Один освобождает от работы в день процедуры, другой – предоставляет дополнительный день отдыха в течение года. Завершается путь донора получением в кассе денежной компенсации на питание.

На этом заканчивается визит донора, а работа медиков Службы крови продолжается. Все компоненты крови, признанные годными после проведения тщательной лабораторной диагностики, передаются в соответствующие подразделения. Эритроциты и тромбоциты направляются в отдел «Экспедиция с центром управления запасами крови» для последующей выдачи в медицинские организации по заявкам. А донорская плазма замораживается и закладывается на карантинное хранение при температуре -35°C на 120 дней. В течение этого времени ее нельзя переливать пациентам. По истечению этого срока донор должен повторно прийти в учреждение Службы крови для совершения очередной донации или сдать анализы на инфекции, чтобы специалисты смогли убедиться в полной безопасности плазмы, заготовленной четыре месяца назад. Только после успешного проведения повторного обследования, плазма может быть выдана в больницы.

− Сложно ли попасть к вам в качестве донора?

− Каждый день мы принимаем порядка 100-150 доноров. Тот, кто хочет попасть в это число, должен записаться на донацию. Заранее запланировать визит в Службу крови надо как регулярным донорам, так и первичным, и тем, кто давно у нас не был. Это можно сделать несколькими способами.

Самый распространенный, конечно, позвонить по телефону. Мы позаботились, чтобы каждый звонок дошел до регистратуры. Для удобства доноров у нас несколько номеров телефонов.

Наши контакты: в Сургуте: 8 (3462) 37-68-09, 94-32-31, 94-31-32; в Нижневартовске: 8 (3466) 45-82-49, 45-99-85; в Нефтеюганске: 8 (3463) 25-66-46.

Также есть способ и для продвинутых доноров – записаться через мобильное приложение «Служба крови». Этот вариант подходит для тех, кто уже взял индивидуальный код донора в регистратуре. С нового года мы практикуем запись на донацию через портал «Госуслуги».

Напоминаем, что перед тем, как запланировать донацию, необходимо посмотреть на «донорский светофор», размещаемый на нашем официальном сайте donor-surgut, в социальных сетях в сообществах «Станция переливания крови ХМАО», на канале «Я донор ХМАО» в Телеграм и на личной странице учреждения федерального портала yadonor.ru. В «светофоре» размещена вся актуальная информация о приеме доноров и возможных ограничениях.

− Какая кровь самая «ценная» на настоящий момент?

− В Службе крови давно нет такого понятия, как «ценная» или невостребованная группа крови. Больше подходят такие определения, как часто или редко встречаемые. Например, в Югре частота встречаемости групп крови доноров распределилась так: II группа – 35%, I группа – 30%, III группа – 23%, оставшиеся 12% за донорами с IV группой крови.

Что касается резус принадлежности – 70% с положительным резус-фактором крови, 30% – с отрицательным. Бывают ситуации, когда одномоментно в больницы поступают несколько пациентов с одинаковой группой крови и резус-фактором, тогда работа сотрудников регистратуры направлена на вызов подходящих доноров. Причем и группа крови может быть распространенной, например, II, и резус-фактор – положительный, но именно она будет нужнее всего на данный момент. Поэтому кровь всех групп – и распространенных, и редких – требуется постоянно.

Также отметим, что современные технологии позволили медикам станции переливания крови замораживать красные кровяные клетки и хранить их при температуре -86°C до 10 лет. В такой криобанк мы помещаем эритроциты редко встречаемых групп крови, а также имеющие редкий фенотип.

− Кто может стать донором? Какие необходимо соблюдать правила для того, чтобы им стать?

Донором может быть совершеннолетний здоровый гражданин РФ (или резидент, проживающий на территории РФ более одного года) весом от 53 кг. Предварительные обследования заранее проходить не нужно. Свою группу крови и резус-фактор знать не обязательно.

При каждом обращении донору необходимо при себе иметь оригинал паспорта, однократно предъявить СНИЛС.

Все постоянные и временные противопоказания от донорства перечислены в приказе Минздрава России от 28.10.2020 N 1166н «Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского обследования и перечня медицинских противопоказаний (временных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, которому подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний, от донорства крови и (или) ее компонентов».

Список болезней, запрещающих быть донором, весьма обширный, он включает более 30 заболеваний:

вирусные инфекции (ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис);

болезни сердца (ишемия, гипертония, пороки, миокардит и иные заболевания данного органа);

отсутствие зрения, речи или слуха;

кожные заболевания;

болезни крови;

злокачественные опухоли;

болезни легких (туберкулез, астма и др.).

Кроме постоянных противопоказаний, существуют и временные (срок отвода зависит от конкретной причины):

беременность/период лактации (один год/90 дней);

любые операции, в том числе аборты (120 дней);

прививки (от 10 до 30 дней, в редких случаях срок может быть больше);

ОРВИ, грипп, ангина (30 дней), лечение антибиотиками (14 дней);

иглоукалывание, нанесение татуировок, пирсинг, прокол ушей (120 дней);

период обострения аллергии (60 дней).

При наличии у донора заболеваний, не вошедших в перечень приказа, вопрос о допуске к донорству решается врачом-трансфузиологом и соответствующими специалистами.

Диета донора: за три дня и в день процедуры донорам необходимо воздержаться от употребления жирной, соленой жареной, острой пищи, копченых и молочных продуктов, колбасы/сосисок, яиц, масла, авокадо, соусов (кетчуп, майонез, сметана), семечек, орехов, халвы, бананов, свеклы, цитрусовых. За 48 часов исключить алкоголь и энергетики. За час до процедуры не курить.

Завтрак донора: быть донором натощак нельзя! Перед донацией донор должен легко позавтракать. Идеальный завтрак – каша на воде, сладкий чай, печенье.

Интервалы между донациями: сдавать кровь можно не чаще одного раза в 60 дней. За 365 дней мужчины могут сдавать кровь не чаще пяти раз, женщины – не чаще четырех раз.

− Полезно ли быть донором?

− Одним из главных преимуществ донорства можно отметить контроль за своим здоровьем. Доноры сдают анализы, после которых можно узнать свою группу крови, резус-фактор, а также проходят регулярные обследования на гепатиты B и C, сифилис и ВИЧ. Также регулярные донации дают множество преимуществ организму, позитивно влияют на здоровье и способствуют улучшению самочувствия. Донорство выступает своеобразной тренировкой организма к непредвиденной потере крови. Регулярный донор имеет больше шансов справиться с существенной кровопотерей, поскольку его организм более приспособлен к реакции на кровопотерю, чем организм человека, который не является донором. Донорство является стимулом для ведения здорового образа жизни, правильного и полноценного питания, занятия спортом и отказа от вредных привычек. За счет этого регулярные доноры реже болеют, у них укрепляется иммунитет, и выглядят они моложе. При донации организм стимулирует деятельность органов кроветворения, тем самым обновляя состав крови, улучшая общее состояние и самочувствие человека, повышая его трудоспособность. Также у регулярных доноров ниже риск инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Немаловажным плюсом является и моральная сторона вопроса – каждому донору приятно чувствовать себя причастным к спасению пациента. И даже не одного! Ведь, как известно, от одной донации крови заготовленные эритроциты и плазму могут перелить двум людям.

− Какова статистика доноров за последний год? Какая наблюдается динамика? Есть ли рекорды?

− По итогам прошлого года доноры станции переливания крови, как и всегда, проявили большую активность. 12 975 человек сдали крови и ее компоненты, из них 2 096 югорчан оказались на донорском кресле впервые. За 2022 год в учреждении было совершено 35 347 донаций, из них более 29 000 кроводач, 2 872 донаций плазмы и свыше 2 500 процедур тромбоцитафереза. Кратность донаций на протяжении вот уже несколько лет достаточно высокая. Каждый донор совершает минимум две-три донации за год.

Из года в год квалифицированные специалисты и отзывчивые доноры показывают сплоченный и организованный тандем. Окружная станция переливания крови ежегодно проводит работу по привлечению первичных и удержанию регулярных доноров.

Ежегодно более 200 человек добиваются высоких результатов в донорстве и награждаются удостоверением и нагрудным знаком «Почетный донор России».

Окружная станция переливания крови регулярно участвует во всероссийских конкурсах, представляя лучших из лучших доноров Югры. К примеру, в национальном конкурсе «Лучший донор России – 2022» сургутяне были удостоены наград. Евгений Минаев занял II место в номинации «Максимальное количество донаций крови», а Парвиз Муминджанов получил диплом III степени в номинации «Максимальное количество донаций тромбоцитов».

А благодаря верности донорскому движению и активному участию в общественной жизни города при совершении 331 донации вартовчанину Сергею Меркульеву вручили муниципальный нагрудный юбилейного знака в честь празднования 50-летнего юбилея города. Также отметим сургутского «гуру донорства» Юрия Иваниско, на счету которого 317 донаций крови, плазмы и тромбоцитов. Эти доноры являются действующими и каждый раз радуют нас своим визитом на станцию переливания крови.

Несколько представителей донорского движения Югры отмечены ведомственным знаком Федерального медико-биологического агентства – медалью «За содействие донорскому движению».

− Часто ли привлекается молодежь? Какая категория граждан чаще всего сдает кровь?

− Проведение традиционных донорских мероприятий, корпоративных и студенческих акций, развитие коммуникационных площадок, реализация проектов всероссийских акций – такой комплексный подход помогает нам добиваться высоких результатов в вопросах пропаганды. У нас налажена работа со многими ведущими учебными заведениями Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Совместная сдача крови, экскурсии в Службу крови, просветительские лекции в культурных учреждениях округа, тематические акции – и это только часть активностей, направленных на привлечение молодежи в донорство. Наша главная задача – сформировать идею ответственного и регулярного донорства у подрастающего поколения. Для Службы крови ценно, что учащиеся неравнодушны к проблемам других, и каждый готов внести посильный вклад.

Если составить, так называемый, социальный портрет регулярного донора, то это будет работающий мужчина, старше 30 лет, имеющий высшее или неполное высшее образование, любящий свободное время проводить за активным досугом – встречаться с друзьями, гулять на природе и заниматься спортом. Отметим, что соотношение доноров-мужчин к донорам-женщинам на нашей станции переливания крови составляет 70% на 30%.

− Какие льготы и поощрения получает донор?

− Если говорить о льготах, предусмотренных всем донорам, то это возможность регулярного отслеживания основных показателей крови и анализ на инфекции – ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис.

Также после каждой донации донору выдается справка на два дня отдыха, которая сохраняет в эти дни за работником его средний заработок. Еще донор получает денежную компенсацию на питание (5% от прожиточного минимума, установленного в регионе), сейчас эта сумма составляет 1071 руб.

Сдав кровь даже один раз, донор ощущает радость от того, что сделал доброе и полезное дело, которое может спасти не одного пациента. И с каждой новой донацией шкала донорского счастья растет в геометрической прогрессии.

Чтобы стать Почетным донором надо безвозмездно сдать:

цельную кровь 40 и более раз;

плазму 60 и более раз;

цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз;

цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60 раз.

Помимо общественного уважения звание «Почетный донор России» дает право на:

1. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для Почетного донора время года в соответствии с трудовым законодательством;

2. Предоставление ежегодной денежной выплаты. Каждый год сумма индексируется. В 2023 году она составляет 16 578 рублей;

3. Внеочередное оказание медицинской помощи в государственных или муниципальных организациях здравоохранения в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи;

4. Первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.