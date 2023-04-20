В Сургутской филармонии торжественно открылся фестиваль «Зеленый шум»

Накануне в Сургутской филармонии стартовало торжественное открытие XI Молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум». Перед концертом представители администрации и культурной организации дали пресс-конференцию.

«Каждый раз это совершенно заново ощущается и переживается. Это событие музыкальной общественности, которое несет значимость для профессионального сообщества в Сургуте и сургутском округе. А также и воспитательная функцию, потому что именно сургутские маленькие таланты, которые приходят в зал на радость зрителей, а через некоторое время выходят на сцену рано или поздно становятся профессионалами», – поделился директор департамента культуры и молодежной политики администрации Сургута Антон Акулов.

Маленькие таланты занимают не последнее место в сердце Сургутской филармонии. Так, торжественное открытие фестиваля ознаменовало выступление юных виртуозов – лауреатов XXIII Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». С Симфоническим оркестром Сургутской филармонии под управлением главного дирижера оркестра Станислава Дятлова ребята продемонстрировали высочайший уровень исполнительского мастерства.

Еще в программе музыкального форума запланировано выступление Ансамбля современной хоровой музыки «Altro coro» Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкальный спектакль «Путь Олоко». В рамках фестиваля сургутяне услышат и редкое выступление дуэта двух Екатерин – пианистки Екатерины Мечетиной и домристки Екатерины Мочаловой.

Также форум молодых музыкантов проходит в год 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова, поэтому в этом году традиционный сольный концерт одной из основателей «Зеленого шума» Екатерины Мечетиной будет посвящен произведениям великого русского композитора, как и включен почти во все концерты фестивальной программы.

«Переоценить значение этого человека для нашей культуры просто невозможно, много бывает юбилеев, иногда кто-то подходит формально к некоторым датам, просто чтобы отметить, но не в случае с Рахманиновым. Мы в этом году играем, может быть, больше Рахманинова, чем в любые другие годы, но на самом деле никогда он не сходит с наших афиш, не выходит из нашего репертуара», — отметил президент фестиваля «Зеленый шум», заслуженная артистка России Екатерина Мечетина.

Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» создан коллективом сургутской филармонии ещё в 2013 году. Спустя 11 лет, столь похожих на барабанные палочки, сегодня можно назвать творческим брендом Югры. Это площадка для творческих встреч молодых исполнителей друг с другом, публикой мастерами различных жанров и направлений.

«Сергей Васильевич Рахманинов – это гордость, слава, гений и та вершина, которую мы просто обязаны не только в год 150-летия композитора, а постоянно предъявлять миру. Особенно сейчас, когда русское искусство подвергается гонению и отмене, представлять миру русскую музыку! Мощнейшую, великую, мировую – мы просто обязаны!» – подытожил слова президента директор Сургутской филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР Яков Черняк.

Финальным аккордом фестиваля станет большой концерт участников программы «Новые имена Сургута», посвященный 30-летию проекта. В нем примут участие как совсем юные дарования нашего города, так и выпускники программы разных лет, уже ставшие маститыми музыкантами, лауреатами различных конкурсов.

«Мы счастливы тем, что каждый год на сцене Сургутской филармонии проводится концерт, играют юные музыканты в сопровождении симфонического оркестра. Для того, чтобы в каких-то других городах дети попали на сцену филармонии и исполняли отдельный номер с симфоническим оркестром, это надо иметь такую хорошую дорожку, хорошую тропинку в филармонию», — говорит художественный руководитель программы «Новые имена» Ольга Пилецкая.