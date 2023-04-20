Полная расшифровка большого разговора об изменении маршрутной сети автобусов в Сургуте

13 апреля в СурГУ состоялась большая встреча сургутян, представителей администрации города и ОНФ Югры по поводу изменений маршрутной сети автобусов. Разговор длился почти два часа. Один из организаторов мероприятия Кирилл Акинцев сделал полную расшифровку встречи. Публикуем ее с разрешения автора, дабы наши читатели могли составить впечатление о том, что беспокоит сургутян в разрезе текущей транспортной реформы.

От НАРОДНОГО ФРОНТА

1. Зиновьев Владимир Николаевич – сопредседатель движения «Народный фронт» в Югре, депутат думы ХМАО-Югры – модератор встречи;

– сопредседатель движения «Народный фронт» в Югре, депутат думы ХМАО-Югры – модератор встречи; 2. Снисаренко Виктор Анатольевич – руководитель движения «Народный фронт» в Югре;

– руководитель движения «Народный фронт» в Югре; 3. Эксперты регионального штаба Народного фронта в Югре, 8 человек.

От Администрации города Сургута

1. Киселев Кирилл Сергеевич – директор департамента городского хозяйства;

2. специалисты администрации г.Сургута – не менее 4-х человек.

От Думы города Сургута

1. Слепов Максим Николаевич;

2. Гужва Богдан Николаевич.

От жителей города Сургута

<18 человек согласно первичного списка, дополнительно 20-25 человек – пришли по паспорту без записи >

Стенограмма

Зиновьев В.Н.: <Приветствие, представление, озвучивание присутствующих, озвучивание темы встречи>

Задача органов исполнительной власти отработать запрос населения. Если ситуация выходит в публичную плоскость, когда это запросы не одного человека, а сотен и тысяч жителей – такой вопрос нужно выносить в публичную плоскость. Одно из таких обращений в штаб ОНФ – мамы особенного ребёнка. Она не смогла присутствовать на сегодняшней встрече, потому что находится на лечении в Москве, но записала видеообращение. Предлагаю его посмотреть.

(01) Видеообращение: Добрый вечер, меня зовут Алёна Б. Тема транспортной реформы в Сургуте для меня очень важна. Я эту тему воспринимаю негативно, не вижу от неё пользы для жителей, считаю, что транспортную сеть нужно оставить такой, какая она есть сейчас. Предлагаемая пересадочная система у нас будет осложнена тем, что лето короткое, зима длинная и холодная, поэтому для мамочек с детьми-инвалидами передвигаться с пересадками будет сложно. Для моей семьи критична отмена маршрутов 2,3, 7, 11, 19, 23, 51 , на которых мы регулярно ездим в детский сад, в центры дополнительных занятий, в поликлинику – сейчас нам придётся ездить исключительно на такси, альтернативы нет. Я не готова передвигаться через пересадки, для нас это сложно. Администрация Сургута пишет, что транспортная сеть не менялась более 20 лет, но она исторически сложилась именно так, горожане к ней привыкли.

Я бы хотела, чтобы сохранились дачные маршруты автобусов.

Для новых микрорайонов необходимо _добавление_ новых маршрутов как автобусов, так и маршруток. Зачастую там нет остановок – развивать нужно. Но не нужно убирать из центра, - НГДУ, Ленина, Строитель, - те маршруты, которые были ранее. Надеюсь, администрация нас услышит. Спасибо.

Зиновьев В.Н.: Переходим к повестке. Желающие выступить поднимают руку. Просим представляться, уважаем друг друга. Слово предоставляется слово эксперту ОНФ Кириллу Акинцеву.

Кирилл Алексеевич Акинцев:

1. Согласно официальным данным, в Сургуте осуществляется 74.000 автобусоперевозок в день получается, если человек едет туда и обратно, то каждый день автобусом пользуется 37.000 человек – каждый десятый сургутянин;

2. Много это или мало? судя по тому, что тема «полыхнула» - много! И самое первое впечатление, что люди, которые разрабатывали новую схему, не очень часто ездят на автобусах, поэтому ориентируясь на финансовые показатели оптимизации не учли социальную составляющую ;

; 3. В первую очередь, конечно, возмутились пенсионеры. Их возмутила отмена дачных маршрутов.

a. Дачные маршруты – это это сезонность (с мая по сентябрь) и максимальный охват «старых районов», чтобы довезти рассаду, инструмент – без лишних движений;

b. Но с учетом того, что сейчас время изменилось, на дачах стали прописываться и жить, возникает потребность новых жителей в новых автобусах: регулярных, круглогодичных. для детей, и чтобы ездить на работу.

c. Это разные категории населения! И мониторинг населения, на который ссылается администрация, который проведен в марте-апреле 2022 – он совершенно не учитывает специфику дачных маршрутов!

d. Хорошо, что появилась информация, что временно такие маршруты сохраняются – но что будет дальше?

4. Потом стали возмущаться родители, кто без машин <в некоторых градообразующих предприятиях, напомню, запрещено пользоваться > – как отвезти ребёнка в школы, а потом добираться на работу, если каждая минута опоздания – это штраф, а в автобусах уверенным быть нельзя?

5. Третья волна – забеспокоились те, кто сами автобусами не пользуется: они вспомнили, что их дети после школы едут на секции и кружки в разные концы города. И отработанные маршруты без пересадок вдруг «режут»!

6. Городская администрация была засыпана жалобами от населения; все получили типовую отписку: вы хотите поговорить об этом? Все пожелания учтём, звоните на горящую линию.

7. Проблема, несомненно есть! Проблему нужно решать. И мы рады, что администрация всё-таки наконец согласилась на эту встречу с жителями.

Зиновьев В.Н.: Спасибо за доклад. Кто желает высказаться?

(02) Наталья Леонидовна О.: я проживаю по ул. Трубная, пос. Звёздный. Маршруты №4 и №6 для нас критичны и жизненно необходимы. Мы ездим на работы, в детские сады, посещаем кружки. Лично мой кружок находится на «Авроре». Маршрут №61, который сейчас предлагает администрация, ходит околицей на ЖД и «Вершину». Мне предлагается выйти на ул.Крылова, пройти 4 светофора для пересадки. Если через Аэрофлотскую – то 3 светофора. И не я одна ведь так езжу! Зачем усложнять то, что есть? Для меня изменение схемы неприемлимо.

(03) Наталья Яковлевна А.:

1. я мама пятерых детей. Они достаточно самостоятельны, трое ездят сами в школу и кружки. Те люди, которые разрабатывали маршруты, вообще не в курсе, как ездить с пересадками ребёнку, особенно если в салоне нет кондуктора! Как понять, когда выходить?

я мама пятерых детей. Они достаточно самостоятельны, трое ездят сами в школу и кружки. Те люди, которые разрабатывали маршруты, вообще не в курсе, как ездить с пересадками ребёнку, особенно если в салоне нет кондуктора! Как понять, когда выходить? 2. Я видела отзыв мэра – если вы действительно хотите сделать удобно, комфортно и для людей – вынесите тему на общественные слушания!

Я видела отзыв мэра – если вы действительно хотите сделать удобно, комфортно и для людей – вынесите тему на общественные слушания! 3. Запуск маршрутов планируется на весну-лето, когда априори снижена нагрузка на транспортную сеть; но если вы сможете повторить фокус с пересадками осенью и зимой – я очень удивлюсь! От Звёздного до Авроры без пробок по относительно свободной дороге едем 30 минут. Предлагаемая схема, по моей прикидке, увеличит время нахождения пути школьников на полчаса: им в половину седьмого нужно будет на остановке быть

Запуск маршрутов планируется на весну-лето, когда априори снижена нагрузка на транспортную сеть; но если вы сможете повторить фокус с пересадками осенью и зимой – я очень удивлюсь! От Звёздного до Авроры без пробок по относительно свободной дороге едем 30 минут. Предлагаемая схема, по моей прикидке, увеличит время нахождения пути школьников на полчаса: им в половину седьмого нужно будет на остановке быть 4. Поэтому я предлагаю привлечь к разработке граждан и перенести тест системы на зимнее время, чтобы оценить реальные данные.

Поэтому я предлагаю привлечь к разработке граждан и перенести тест системы на зимнее время, чтобы оценить реальные данные. 5.Ещё меня попросили задать вопрос о пенсионных картах: когда запускали схему в других городах, для пенсионеров карта работала, потом перестала. Как у нас запланировано?

<продолжение следует>

(04) Юлия Васильевна Р.: Я здесь как представитель рабочего коллектива: наше предприятие единственное в округе занимается ремонтом флота, в том числе строительством судов и лодок; мы ремонтировали, например, единственную в ХМАО плавучую поликлинику «Николай Пирогов». Также я здесь, как мама двух детей. Проживая в районе остановки «Горвоенкомат» (район «Энергетиков»), после 1-го мая я не смогу являться на работу к восьми утра: детские сады работают с семи утра, школы – с половины восьмого – у меня физически не остаётся времени на дорогу на свою работу, чтобы на автобусе маршрута №1 приехать из центра города к остановке «СМП» на окраине города, на берегу реки. Сварщики нашего предприятия начинают трудиться ещё раньше: уже с семи утра. Средний возраст сотрудников нашего предприятия – 50 лет. У многих рабочий стаж свыше 40 лет. Таких специалистов в настоящее время не подготавливается.

Я прошу администрацию Сургута оставить без изменений маршрут №1 – один из самых старых маршрутов нашего города, который существует уже 40 лет. Этим маршрутом обеспечивается доставка к месту работы не только наших сотрудников, но и ещё как минимум 14 промышленных организаций.

(05) Ольга Александровна К.: Я представляю мам 25-го микрорайона. Я лично проживаю на Пролетарском, 22. На данный момент наша улица практически изолирована от транспортных путей сообщения: по ней ходит два автобуса, но они направлены в противоположную сторону, расположенные остановки лишены тротуаров – к ним нет возможности подойти с коляской и маленьким ребенком. Со стороны пр. Пролетарский, 35, и пр. Пролетарский, 39, проходят тепловые трубы – то есть с коляской не перейти, приходится делать большой крюк и идти по бездорожью.

Если городская администрация уберёт маршрут №19, у нас пропадёт возможность добираться до ДИ «Нефтяник» и базы «Снежинка», т.к. никакого другого маршрута нет. Как мама троих детей, я уже 5 лет прошу продлить автобусный маршрут №5 до поликлиники, как это было раньше, до улицы проспект Комсомольский, 10. Сейчас там проходит только маршрут №47, а поликлиника востребована всегда и взрослыми, и детьми, и пенсионерами. Жители улиц Ивана Захарова, Иосифа Каролинского, проспекта Пролетарского, Югорской – все относятся к этой поликлинике.

Ещё убирают автобусы №51 и №52 – единственные автобусы, которые ходят по чёткому расписанию на Сити-Молл. Там находится МФЦ – важнейший для горожан социальный объект. Альтернатива – два круговых маршрута, проходящих через проспект Пролетарский, не устраивает.

Громаднейший ЖК «Возрождение» - здесь находятся Кванториум, центр «Моя Югра», детская поликлиника, детские отделения. Туда сейчас холят маршруты №4, №5, №5а – их планируют убрать, останутся только №45, №47 – чего явно недостаточно ни для посетителей, ни для жильцов этого жилищного комплекса! Это будет перегруз автобусов!

Обращаю внимание администрации на необходимость обновления автобусов, многие устарели! На ряде остановок отсутствуют павильоны! У нас зимний город, куда школьникам прятаться в минус 20 с ветром? Ещё и пересаживаться с одного автобуса на другой при такой погоде первоклассникам – ну, извините!

Кстати, если остановки обновлять – можно продумать насчёт, извините, туалетов на остановочных павильонах. Для водителей и вообще для горожан.

Кроме того обращаю внимание, что тестирование летом будет необъективно.

Прошу учесть все эти вопросы.

(06) Юрий Сергеевич И.: Я в Сургуте 48 лет. Согласен со всем, сказанным ранее. Но вот ещё что: любое исследование, на которое ссылаются, оно должно чем-то подтверждаться. Проверка по факту должна быть. Кто проезжал по факту по основным маршрутам Сургута? Чтобы мог отчитаться, сказать, как просчитывал, обосновать свои выводы?

Да, с продлением маршрута №12 я согласен, но с расписанием маршрута беда! До 2000-гогода было расписание у автобуса, а сейчас нет его. Три дня назад мы на автовокзале 38 минут простояли, пока дождались. При температуре -19. Потому что просто не приехал автобус.

У меня пожелание от ТОС-3, который я представляю: в зимнее время обязательно нужно, чтобы автобусы чаще ходили. Не 20-30 минут, как сейчас, а каждые 10-12 минут!

Нужно проработать взаимосвязь ж/д вокзала, автовокзала и речпорта. Такой кольцевой маршрут в каждом городе должен быть. А как сейчас в Сургуте с ж/д вокзала в аэропорт автобусом добраться? Нужен маршрут, пусть даже пересадочный.

И, да, привязка к социальным объектам: больницы, поликлиники, кардиоцентр, социально значимые объекты – все, какие сейчас там ходят маршруты, обязательно быть должны. Не нужно убирать ни один, какие раньше были. Подкорректировать, возможно, но просто взять и убрать – это неправильно. А пересадки, электронные билеты, - ох, боюсь, сложно с этим пенсионерам будет…

(07) Сергей Евгеньевич Глинских, общественный деятель: Я хотел бы посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Прозвучало много замечаний в сторону разработчиков, но у меня складывается ощущение, что виноваты не столько разработчики, сколько то тех.задание, на основе которого они делали свою работу. И когда я читал комментарий главы на критику системы, я обратил внимание, что разработка исходила из тех ресурсов, которые мы имеем в бюджете. И мне хотелось бы задать вопрос представителям администрации: а как, собственно, у нас обстоит дело с обеспечением транспортным? Город растёт, с каждым годом сдаются новые районы (в прошлом году сдали 280.000 м2), соответственно их нужно обеспечить транспортными маршрутами… А что там с закупками автотранспорта, происходят они? Количество автобусов за ростом города поспевает в принципе, нет? Хотелось бы услышать комментарий администрации. Благодарю «Народный фронт», что взяли ситуацию на контроль, хотя, как мне кажется, вообще-то прежде всего именно городская администрация должна реагировать. Поэтому очень прошу высшее руководство нашего города, когда с первого мая начнётся тестирование программы, присоединиться: поездить на работу и с работы вместе со всеми жителями города Сургута.

<Аплодисменты>

(08) Ирина Александровна С., дачные кооперативы р-н «Виктория»: Нас интересует в первую очередь маршрут №113. Мы узнали, что маршрут остаётся без изменений. Сейчас маршрут отправляется от кооператива в 06:55. Дети и взрослые не успевают к 08:00 попадать на УБР, потому что в это время на улице Аэрофлотской скапливается огромная пробка (*люди едут на работу в город – примечание К.А.), из-за которой время в пути автобуса составляет 40-45 минут. Мы просим администрацию, чтобы маршруты не сдвигали на более позднее время, а наоборот, сместили на пораньше.

Администрация предоставила для ознакомления информацию о летних маршрутах автобусов. Но сейчас на дачах живут не только дачники, но и многие обычные горожане, их дети и пожилые родители. Сейчас автобусы от «Виктории» ходят три раза в день. Школьники первой смены утром более-менее успевают уехать, хотя кто-то и опаздывает, в зависимости от школы. А для второй смены вообще подходящего автобуса из кооператива нет! Дети стоят и ловят «попутки» или ходят по дорожному полотну. С 12:00 до 16:00 нет ни единого маршрута между кооперативом «Виктория» и городом. Поэтому нужно не просто «оставлять дачные маршруты без изменений», а дорабатывать схему, дополнять, если требуется! Спасибо за внимание.

(09) Татьяна Евгеньевна: мой отец член президиума городского совета ветеранов. Я уже обращалась к городской думе по поводу остановки на травматологии, горэнерго, Агора и так далее. По улице Профсоюзов по правой стороне нет ни одного павильона, люди стоят и мёрзнут. <далее неразборчиво про автобус №4 и улицу Киртбая>.

(10) Владислав Б.: я долго следил за перепиской в социальных сетях и сегодня основная мысль такова: я хочу из своего подъезда попасть в другой подъезд, желательно без пересадки и за 15 минут. Это не реально. Это утопия. Сегодня много говорят про молодые семьи с детьми. Они покупают квартиры в новых микрорайонах, потому что там дешевле и практичные условия. Так вот, эти микрорайоны – они вообще без прямых рейсов! У них никогда автобусов не было. И изменение маршрутной сети подразумевает в том числе, чтобы у них была такая возможность. Многие мои знакомые, кто взял квартиры в таких районах, до ближайшей остановки идут минут 20 пешком. И вот господин Глинский сказал: давайте расширим маршрутную сеть, давайте закупим новые автобусы… Давайте! А откуда заберём? Из здравоохранения? Из образования?

Я верю, что целый институт, который эту схему разрабатывал, там сидят не глупые люди. И пока мы не попробуем предлагаемую маршрутную сеть, заранее относится к ней с агрессией – не очень правильно.

(11) Михаил Павлович С.: я председатель ассоциации ТОСов Югры. Я слышал, читал – согласен, возможно, есть недоработки относительно сети. Но я столкнулся с другой, очень важной проблемой. Скажите, пожалуйста, кто голосовал на сайте change.org, подписывал петицию? Попрошу ОНФ записать: данный интернет-ресурс принадлежит штату Калифорния, США. Я прошу ОНФ инициировать проверку со стороны Роскомнадзора, что данные, которые собираются на данном сайте, могут использоваться против недружественных действий другими государствами против нашей страны. Также данный сайт может использоваться для сбора денежных средств с граждан РФ. Возможно, это правда, возможно – нет. Прошу ОНФ проверить это и по результатам проверки принять решение: сайт change.org должен быть закрыт, а мы должны использовать наши российские ресурсы! А по поводу маршрутов мы видим, что была недоработка в согласовании. Где-то произошёл сбой во взаимодействии, поэтому мы призываем использовать территориальное общественное самооуправление (ТОСы – примечание К.А.) для взаимодействия с муниципальной властью. Уверен, что мы найдём консенсус и решим наши проблемы!

Зиновьев В.Н. (модератор встречи): Тут необходимо дать комментарий. «Народный фронт» не является структурой, которая осуществляет контроль за теми или иными интернет-ресурсами. Сайт, про который вы говорите, не запрещён для использования на территории Российской федерации. Цели и задачи ОНФ – как раз мониторинг реализации национальных проектов и качества жизни, чем мы сейчас и занимаемся. Сейчас наша цель: обсудить целесообразность проведения реформы и услышать мнение жителей. Затем мы выслушаем представителей администрации Сургута. Пожалуйста, следующий выступающий.

(12) Виктор Алексеевич К., старожил Сургута: Добрый день. Я проживаю в Сургуте около 40 лет. Маршруты, которые разрабатывались ранее, разрабатывались не в период «онлайн-мальчиков». <В то время> Люди продумывали каждый маршрут, знали, куда нужно ехать, зачем и почему. Поэтому я считаю, что ошибка администрации Сургута в том, что она выбрала не эволюционный путь развития транспортной сети, а революционный. То есть всё решила сломать и сделать по-новому. Я считаю, что это ОЧЕНЬ большая ошибка. Нужно идти по пути совершенствования <того, что имеем>. Если маршруты «не дотягиваются» до новых точек – нужно дотянуть.

По поводу дачных маршрутов: я понимаю людей, кто хочет жить на дачах. Там воздух свежее. Но исторически дачные маршруты возникали порайонно, для работников тех организаций, которым распределялись участки. Именно поэтому первыми возмутились дачники, вплоть до обращений в прокуратуру: потому что предлагаемые изменения дачникам не подходят вообще! Более того, необходимо возвратить именно ДАЧНЫЕ <имеется в виду «сезонные» - К.А.> маршруты. Потому что когда два года назад потребовали, чтобы дачные автобусы стали круглогодичными, - это совершенно другая история. Это вовсе не дачные 107, 109, 111, 117… Маршруты для тех, кто живёт постоянно, их детей – это новые другие маршруты! Вы должны требовать, писать, выбивать у городской администрации! А «дачники» хотят ехать, чтобы не попасть в пробку. А вы хотите рано уехать и после работы вернуться. А «дачникам» не нужны автобусы ранней весной и поздней осенью, им нужны автобусы ТОЛЬКО ЛЕТОМ, но чтобы они удобными были. Чтобы можно было ехать с рассадой, с вещами, с овощами. И так было 20 лет. И нас это устраивает. И я прошу и ОНФ, и администрацию: займитесь этим. Мнение живущих <постоянно на дачах> тоже, конечно, нужно учитывать: им нужно ездить, дайте им что-нибудь, пусть крутятся постоянно, возят детей. А дачники в пробках стоять не должны, а сейчас попадаем во все, какие только можно. Спасибо.

<аплодисменты>

(13) Надежда Кирилловна Н.: Добрый день! Я живу в микрорайоне железнодорожников. И мне очень удивительно, чтобы продлить 51-й маршрут до посёлка Юность – его исключили. Мы ездим в поликлинику Юность на единственном 12-м маршруте, 24-й ходит очень редко.

Нам, как пенсионерам, выдали всего 40 поездок. Мы, получается, должные проехать, пересаживаться: шесть пересадок – и поездки закончились. В Тюмени поездки никак не ограничены, а почему у нас так?

(14) Мария П.: Уже очень многое сказали, практически со всем согласна. В том числе о дачных автобусах – во всём с Виктором Алексеевичем согласна. Я в том числе представитель посёлков Лесное, Таёжный и Дорожный. От Дорожного на текущий момент невозможно добраться до травматологии – это большая проблема. И про поводу пересадок: вот говорят, что будет 45 минут на бесплатную пересадку. От поселка Дорожного, как и от кооператива «Виктория», каждый раз пробка на 40 и больше минут. Мы доедем до остановки УБР, а там придётся покупать новый билет! <! – кстати, да! с момента посадки в автобус? Или высадки? Пробивать билет на выход из автобуса? – К.А.>

Если пенсионеры захотят ездить на маршрутках – можно ли сделать, чтобы эта карточка и для автобусов и для маршруток действовала? 40 поездок – мало. Я знаю, что во многих городах попробовали, а потом отказались от такой системы.

(15) Мария Юрьевна Ч.: Большую часть своей жизни я прожила в пос.Звёздный, сейчас там живут мои родители. Мама ездит на УБР на регулярном автобусе. Когда я училась, я ездила до ул.Маяковского в колледж, потом в Университет – там ходили регулярные маршруты. Сейчас нам предлагают маршрут №61 – его не хватит. Маршрут №4, который ходит в Звездный, всегда переполнен вечерами. И вообще – была ли приёмка маршрута? Как оценивались маршруты? Как оценивались пробки? Вечером от Маяковского до шести вечера – полтора часа будешь ехать по пробке. Если задержался до восьми вечера – автобусом уже не уедешь.

(16) Ирина Федоровна Г., ветеран ХМАО: Я долгожитель Сургута, живу здесь уже 56 лет. Я Раньше был всего один автобус, но мы были молодые, ходили пешком. Сейчас уже пешком не походишь, мне почти 70 уже. Как можем ходим, конечно, но по сторонам оглядываемся, где остановка поближе. Нам обещают транспортные карты – не выдавали ничего. У меня подруга, она из репрессированных, - им тоже ничего не выдавали. Получается, не всем выдали? Для меня лично не страшно: я в центре живу, магазины, остановки, поликлиника близко. А другим как?

И дачные автобусы: раньше для пенсионеров они бесплатные были. Верните, пожалуйста!

<Аплодисменты>

И ещё по поводу карт: нужно уточнять, пользуются ими люди или не пользуется. Возможно, кому-то вместо карты лучше денежную компенсацию дать. Забота о ветеранах не должна быть формальной, не нужна человеку в 95 лет поездка в санаторий. А вот на дачу бабушка 92-х лет ездит, с нами на маршруте есть, мы её чуть не на руках заносим в автобус и выносим из автобуса. Утром приедет на дачи, три часа погуляет – и обратно едет. И вы ей предлагаете на Мехколонне пересаживаться? Как? Оставьте в покое дачные автобусы!

<Аплодисменты>

(17) Вячеслав Васильевич Ч., общественный совет при администрации г. Сургута: вопрос очень серьёзный, много эмоций. Но давайте будем без агрессии, потому что иначе мы ничего не достигнем. Мне понравилось выступление Сергея Евгеньевича <Глинских – см.(7)> и хотелось бы обратиться к заместителю главы города, директору ДГХ, Кириллу Сергеевичу <Киселёву>, - всё, что здесь высказано – реализуйте в деньгах, в количествах автобусах, чтобы депутаты <чётко> услышали, что нам надо в финансах, чтобы обеспечить все пожелания жителей города. Я не говорю, что прямо сегодня-завтра, но это тема для разговора с депутатским корпусом, с окружным правительством, - сколько это в финансах, чтобы всё выполнить. Потому что действительно: город растёт, автобусов не хватает. Это не только проблема Сургута.

Насколько я понимаю, дачные маршруты мы оставили? Здесь тревога: «пока… пока…» - мы оставили, успокойтесь. Другое дело, что рассматривать нужно: «Виктория» и прочие дачи – нужно задействовать маршрутки. Огромная масса школьников, действительно, выезжает до «Магнита», сходят, идут до перехода через железную дорогу и дальше на остановки… надо подумать, оценить. Сместить на 5 минут время автобуса – не проблема. Тема хорошая, нужная. Но хочу обратиться к жителям города: друзья! Когда было в соц.сетях обсуждение схемы, почему-то приняли участие, максимум, 5 процентов взрослого населения. А когда подошли к реализации – все стали возмущаться. Но если к каждому городскому проекту относиться серьезно, принимать участие на начальном этапе, то нам не придётся собираться, как сейчас.

(18) Ринат А., депутат: Я проживаю в Сургуте 27 лет, поэтому могу понимать, какая у нас транспортная доступность. Вячеслав Васильевич снял с языка: тема транспортной доступности должна нас не разъединить, а объединить. Сейчас здесь представлены люди, сколько людей, столько мнений. Конечно, каждый заинтересован, чтобы рядом была школа, детский сад, поликлиника. Чтобы были остановки с тротуарами и прочим. Бюджет города Сургута сейчас составляет порядка 40 млрд. рублей, он прирос на 10 млрд. за последние три года. Но тема транспорта – она неприятна для любого руководителя. Я жил при Сидорове, при Попове, при Шувалове – каждый градоначальник, как мне показалось, пытался максимально отдалить от себя это историю. Порядка 700 млн рублей в бюджете 2011-2012 года стоило содержания предприятия «СПОПАТ», сейчас на это порядка 1 млрд уйдёт. А чтобы удовлетворить ВСЕ пожелания – навскидку, миллиардов пять. Проблемой, конечно, нужно заниматься, нужно привлечь людей, кто в этом разбирается. <дежурные благодарности>

Мы уже 15 лет обсуждаем обстановки, проезд для пенсионеров, дачные маршруты, 45 и 47 маршруты, цены за проезд – вопросы всегда решались точечно, а комплексной работы не было. Поэтому я поддерживаю всех, кто хочет подключиться к этому вопросу, прошу администрацию, чтобы она услышала всех. Но нужно расширить работу и на другие города нашего округа, рассмотреть возможность привлечь правительство округа, чтобы помогло.

Из того, что сейчас услышал: жители новых районов покупали квартиры понимая, на что идут: что транспорта там нет. Они шли на это осознанно, поэтому сейчас нигде не заявляют о себе. Те, у кого маршруты забирают – конечно, они не довольны. А те, кто не ездил – они только рады появлению новых маршрутов. Город вырос на 150.000 человек за счет новых микрорайонов. Была проблема с «Голдфиш»: ни дорог, ни подъездов, ни тротуаров, ни автобусов. Дойти туда от улицы Сосновой – через буераки… Много вопросов. Всё нужно собрать, обсчитать, сформировать посыл депутатам городской думы, окружной, правительству. Потому что это проблема больших городов: Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска. Это не только купить автобусы и поставить остановки, но и ежегодное содержание. Просто взять и запустить новый автобус – это не реально, нужно просчитывать. Спасибо, что городская администрация взялась за эту супер проблему.

(19) Богдан Николаевич Г., депутат: Я проживаю в Сургуте с 1986 года, с 1989-го пользовался автобусами: в школу за 6 остановок ездил. Сменил не одно место жительство, постоянно ездил: «единица», «восьмёрка», «двадцать первый», «четвертый», «шестой», «тройка», «двойка» - все эти маршруты знаю с детства, и все старожилы их знают. Два месяца назад вопрос рассматривался на профильном комитете по городскому хозяйству, мы задавали вопросы администрации, они нам предоставляли дорожную карту, как будет вводиться эта программа. Этот вопрос мы держим на контроле. Призываю всех больше работать со своими депутатами, сообщать о проблемах точечно, чтобы они могли через думу Сургута доносить эти вопросы до администрации.

Мы рассматриваем возвращение дачных маршрутов. Я вхожу в комиссию, которая работает по этим маршрутам. Мы встречались с гражданами, аргументы, которые приводятся, знаем. Не зная историзмов легко сломать что-то старое, хорошо работающее. Но здесь администрация, нужно сказать, очень оперативно углубилась в этот вопрос. И мы оставили те маршруты, которые были.

Я сам проезжал по одному из новых маршрутов. В нём есть своя логика, он проходит по новым развивающимся районам города, которые раньше не были охвачены транспортом. Давно назрел вопрос об оптимизации и расширении в лучшую строну. Всегда тяжело что-то менять. Всегда будут те, кто привык, как было раньше. Но новые районы – их тоже нужно поддержать. Мы отталкиваемся от того, что есть. Я поддерживаю старожилов, что схема должна ложиться на существующую отработанную сеть. Многие выбирали для детей школы, секции, спортзалы – они опирались на существующие маршруты, на возможность комфортно добираться. Да, это и Звездного, касается. Администрация слышит, оперативно – мне есть, с чем сравнить, - принимает решения. Лет восемь назад мы разрабатывали стратегию развития Сургута, встречались в этих стенах несколько раз рабочими группами. И логично было бы применить тот опыт и сейчас. Возможно, будем ещё встречаться. Спасибо!

(20) Комментарий из зала: Сказали же уже! Не нужно революций! Вводите дополнительно, постепенно. Мы десятилетиями подстраивались, а сейчас по щелчку должны в момент перестроиться. Оставьте основные маршруты, не так уж много там дублирующих.

(21) Представление неразборчиво: Каждый организм имеет хребет. И исторические маршруты Сургута – это как раз хребет. Всякий организм растёт, и новые микрорайоны – это рост, это НОВЫЕ маршруты. А старые должны остаться. А некоторые, вот, например, маршрут 22, по-моему мертворожденный маршрут.

Зиновьев В.Н. (модератор встречи): Уважаемые участники встречи, давайте выслушаем администрацию города Сургута. Шаров Виталий Николаевич, вам слово.

(22) Кирилл Сергеевич Киселёв, директор департамента городского хозяйства: добрый день. Спасибо всем, кто нашёл время прийти. Первая просьба: все, кто заявлял предложения к маршрутам, не уходите, пожалуйста, пока у вас не возьмут ваши предложения.

Безусловно, перед администрацией стояла и стоит сложная задача об улучшении и развитии транспортной системы города. В прошлом году мы начали эту работу. Пригласили специалистов: транспортных инженеров, которые знают, умеют, разбираются в вопросе. Первое, что они сделали, - оценили текущую систему. Справедливо замечено, что ни в одной системе невозможно доехать от одной точки до другой одним автобусом. Такого нет и сейчас. Затем мы проанализировали жалобы на ту систему, которая действует сейчас. Да, сейчас, сегодня, тоже есть жалобы на текущую транспортную систему. А третье – автоматизированным инструментальным способом подсчитали количество людей, сколько действительно ездит на автобусах и куда. Также через цифровой след – данные с мобильных устройств, - проанализировали, какое количество людей в каких направлениях в какое время суток куда передвигается.

На основании этого была предложена первая модель, которая подверглась корректировке. Были дебаты. На сайте, где были опубликованы результаты, было предложено около 500 уточнений, на основании которых мы скорректировали маршруты в текущий вариант.

Этот вариант был представлен, с первого апреля начал работать колл-центр. Бесплатный номер для уточнений. И вот тут у меня второе пожелание горожанам: при звонке в колл-центр называйте, пожалуйста, крайние точки маршрутов и ваши конструктивные предложения, которые вы хотите видеть.

Из общего числа обращений (868 на текущий момент), 27,6% уже решены <в штуках получается 239,56 – примечание К.А.>, внесены соответствующие изменения. Хочу добавить, что нами предполагается и планируется сделать транспортную сеть «живой». То есть не менять её раз в двадцать лет, она должна постоянно подстраиваться под нужды и вызовы, под те потребности, которые перед ней возникают. Поэтому обсуждение должно быть конструктивным.

Анализ показал, что при планировании дачных маршрутов действительно не учли некоторые моменты. Но в чём была идея первой версии дачных маршрутов: по аналогии, как Москва – транспортный хаб, станция пересадки, или как Сургутнефтегаз привозит всех на автовокзал, а дальше каждый по нужному ему маршруту разъезжается, - это была версия разработчика. Они подсчитали, что таким образом мы перевезём большее количество людей. Не учитывая особенности города, менталитета, исторически сложившихся маршрутов. Поэтому это решение было пересмотрено. Поэтому садоводческие маршруты вернулись. Хочу успокоить относительно слова «пока»: это значит, что будет развиваться. Развиваться – значит, улучшаться.

Мы каждого человека слышим, от каждого берём обратную связь.

До 24 апреля мы принимаем и обрабатываем все обращения, после 24-го планируем представить окончательную версию маршрутов, которые будут действовать с 1-го мая. С первого мая поедем по скорректированным маршрутам, подстроенным под возможности бюджета и пожелания жителей. На этом не останавливаемя: колл-центр продолжает работать. Он будет работать постоянно. Заявки принимаются, маршрутная сеть будет корректироваться исходя из имеющихся ресурсов. Фиксируются абсолютно все звонки, мы перезвонили каждому, чей вопрос уже решился. <вывод: если вам не перезвонили, значит, ваш вопрос НЕ решился – К.А.>

8-800-600-64-31

(23) Вопрос из зала: Нас по вашей горячей линии проконсультировали, что можно пересесть на маршрутку… Это платно или бесплатно? Возможно, маршрутки тоже как-то можно с городской сетью соединить?

(24) Кирилл Сергеевич Киселёв, директор департамента городского хозяйства: <cуть: маршрутные такси – это частные перевозчики, не привлекают бюджет – это будет платно>.

На текущий момент абсолютно из любой точки нашего города доехать без пересадок до абсолютно любой точки города невозможно.

(25) Вопрос из зала: Неразборчиво.

(26) Кирилл Сергеевич Киселёв, директор департамента городского хозяйства: Поэтому сейчас я здесь нахожусь и прошу, чтобы все ваши вопросы вы оставляли <нашим специалистам> для проработки и обратной связи.

(27) Мнение из зала: <О работе электронных табло на остановках>.

(28) Мнение из зала: <О необходимости сохранения маршрутов к социальным объектам и МФЦ без пересадок и обновлении автобусного парка>.

Зиновьев В.Н. (модератор встречи): Уважаемые друзья, кто не успел выступить, предлагаю воспользоваться предложением Кирилла Сергеевича и оставить ваши пожелания и контакты для обратной связи представителям администрации.

Хочу сказать, что я часто бываю в Сургуте, знаю город достаточно хорошо. Кирилл Сергеевич, люди выступают эмоционально, аргументированно. Все надеялись, что реформа будет развивать, улучшать, а не ухудшать ситуацию. Чтобы перед жителями не возникало проблемы, как детям добираться в школу. Не нужно ломать то хорошее, что есть сейчас. Пожалуйста, учтите мнения граждан, чтобы 1-го и 2-го мая не получить точку социальной напряженности. Это очень важно, потому что любая реформа, любые изменения должны действовать на улучшение качества жизни.

Совершенно правильно, чтобы для удалённых участков города развивалась транспортная сеть. Но это не должно быть в ущерб тем районам, которые на сегодня такой сетью обеспечены.

Уважаемые друзья, благодарю всех за участие во встрече!