Как сургутяне отпраздновали Пасху

В Сургуте две недели подряд праздновали Пасху – сначала торжество коснулось католиков, а уже после православных христиан. Даже апрельская непогода не помешала верующим горожанам прийти на службу. Корреспонденты siapress.ru побывали в церкви Святого Иосифа Труженика и храме в честь великомученика Георгия Победоносца.
Большая часть католиков встретила Пасху ночью, когда шла основная месса. Храм, по традиции, был украшен по сюжетам библейских мотивов: в здании прихожане могли увидеть воскресшего Иисуса рядом с крестом.
«Многие были ночью. Но некоторые пришли и утром, это прямо герои. Это такая ночь, когда спать невозможно. Происходит самое главное событие в истории мира, когда Иисус встал из гроба, воскрес из мертвых. В этот день мы славим Бога, благодарим за дар нашего спасения», – рассказал во время воскресной мессы настоятель католического прихода Марэк Ящковски.
В конце службы прихожане могли освятить пасхальную снедь – яйца, куличи, вино.
Отметим, что на этом торжество не кончается: в конце апреля горожан ждут полюбившиеся многим органные концерты, приуроченные к одному из главных праздников христиан.
В ночь на 16 апреля в православных храмах Сургута также
прошли торжественные богослужения. Сначала горожане массово приходили на ночную
службу, а затем в течение дня освящали снедь.
И их вовсе не волновали мороз и
ветер. Сургутяне дружно встречали Пасху вместе со своими семьями
«Верующие сургутяне встретили
самый главный праздник в году. Этот день является важным для любого христианина.
К удивлению, народа было много, храм был полон людей, несмотря на холодную
погоду. Даже по сравнению с доковидными временами, людей стало больше во время
службы», − отметил настоятель храма Георгия Победоносца Сургута, протоиерей
Антоний Исаков.
«Для многих сургутян
Пасха – это большой семейный праздник. Мы щедро делимся радостью и светлыми
надеждами с близкими и друзьями, независимо от их вероисповедания, праздничным
угощением. И разделяем со всеми особое тепло этого дня», − поздравил
сургутян глава города Андрей Филатов.