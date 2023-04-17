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Морозы не помеха: сургутяне массово отправились на пасхальные службы // ФОТОРЕПОРТАЖ

Как сургутяне отпраздновали Пасху

Морозы не помеха: сургутяне массово отправились на пасхальные службы // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: siapress.ru

В Сургуте две недели подряд праздновали Пасху – сначала торжество коснулось католиков, а уже после православных христиан. Даже апрельская непогода не помешала верующим горожанам прийти на службу. Корреспонденты siapress.ru побывали в церкви Святого Иосифа Труженика и храме в честь великомученика Георгия Победоносца.

Большая часть католиков встретила Пасху ночью, когда шла основная месса. Храм, по традиции, был украшен по сюжетам библейских мотивов: в здании прихожане могли увидеть воскресшего Иисуса рядом с крестом.

«Многие были ночью. Но некоторые пришли и утром, это прямо герои. Это такая ночь, когда спать невозможно. Происходит самое главное событие в истории мира, когда Иисус встал из гроба, воскрес из мертвых. В этот день мы славим Бога, благодарим за дар нашего спасения», – рассказал во время воскресной мессы настоятель католического прихода Марэк Ящковски.

В конце службы прихожане могли освятить пасхальную снедь – яйца, куличи, вино.

Отметим, что на этом торжество не кончается: в конце апреля горожан ждут полюбившиеся многим органные концерты, приуроченные к одному из главных праздников христиан.

В ночь на 16 апреля в православных храмах Сургута также прошли торжественные богослужения. Сначала горожане массово приходили на ночную службу, а затем в течение дня освящали снедь.

И их вовсе не волновали мороз и ветер. Сургутяне дружно встречали Пасху вместе со своими семьями

«Верующие сургутяне встретили самый главный праздник в году. Этот день является важным для любого христианина. К удивлению, народа было много, храм был полон людей, несмотря на холодную погоду. Даже по сравнению с доковидными временами, людей стало больше во время службы», − отметил настоятель храма Георгия Победоносца Сургута, протоиерей Антоний Исаков.

«Для многих сургутян Пасха – это большой семейный праздник. Мы щедро делимся радостью и светлыми надеждами с близкими и друзьями, независимо от их вероисповедания, праздничным угощением. И разделяем со всеми особое тепло этого дня», − поздравил сургутян глава города Андрей Филатов.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 116, комментариев: 0
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