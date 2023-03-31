Расскажем и покажем, как театральные художники создают калейдоскоп образов за кулисами театра

Сургутский музыкально-драматический театр не перестает приятно удивлять своих зрителей многогранными спектаклями. В «храме искусства» все должно быть идеальным – от вешалки до представления, включая образы актеров.

Костюмы – неотъемлемая часть творческого процесса. Конечный этап их создания -работа пошивочного цеха. Но этому предшествует труд художника по костюмам, художника-модельера, конструктора, закройщика, портного.

Художник видит костюм в соответствии с режиссерским решением спектакля. С режиссером важно обговорить образы персонажей. Именно на этом этапе выясняется, должны ли в визуальном решении превалировать, например, яркие, сочные испанские мотивы или, скажем, более спокойные, пастельные тона.

Создание костюма – это не только творчество, но и во многом процесс рационального порядка. Если в спектакле значима хореографическая составляющая, то костюм нельзя создать без консультации балетмейстера. Он же присутствует и на репетициях в костюмах.

Работа над костюмом, можно сказать, продолжается и на сцене – уже художником по свету. Он играет немаловажную роль в создании целостного образа актера, магией света стремясь придать костюму нужную яркость, отблики и т.д.

«В нашем театре с художником по костюмам, который прорабатывает образ изделия, всегда находится заведующий пошивочным цехом, который отвечает за итоговое производство, и художник-конструктор, отвечающая за то, чтобы фасон «сидел». Они всегда помогают с выбором тканей, потому что важно, чтобы материал держал форму, и во время выступления не сковывал движения актера», – рассказала главный художник СМДТ Кристина Данилина.

Времени на производство изделия, кажется, всегда не хватает, но все всегда делается в срок. Так, для спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» было придумано и сшито более 35 костюмов.

Конструкция костюма продумывается досконально, подчеркивая характер и особенности персонажа, эпохи, в которой он проживает. Не стоит забывать и о деталях, которые подчеркивают самобытность героя. Это могут быть элементы традиционного костюма, конструктивные особенности кроя, цветовое решение.

«Взять, например, спектакль «Женитьба». Мужские роли в нем исполняют актрисы, соответственно, мы должны девушек «превратить» в средних лет помещиков. Мы дополнительно отшивали «толщинки», искусственные животы, бедра и т.п. И уже на получившуюся фигуру персонажа шили костюм», – рассказала заведующая пошивочным цехом Елена Клечкина.





Стоит вспомнить также костюм персонажа Чудовище из сказки «Аленький цветочек», образ которого во многом создавался художниками-бутафорами. Светящиеся глаза, подвижные щупальца, перчатки и другие сложные элементы костюма изготавливаются не швеями, а в коллаборации с бутафорами.

Шикарные дамы в кринолинах грандиозных размеров, выплывающие на сцену в спектакле «Женитьба Фигаро», до сих пор вспоминаются зрителям. Огромная функциональная юбка изобретена именно для этого костюма. Художники старались при этом, чтобы актрисы чувствовали себя максимально комфортно. Высота такой юбки равняется двум с половиной метрам. Чтобы закрыть всю конструкцию, ушло немалое количество ткани.

…Особенные перчатки с когтями, чудесные головные уборы для Снежной Королевы с маленькими блестящими льдинками – далеко не все удивительные костюмы театра.

Конечно, для идеального изделия необходимы качественные материалы. В обычных городских магазинах «театральные» ткани найти не всегда удается, тогда их приходится заказывать из разных российских городов. Образцы ткани для спектакля «Со вкусом карри и любви» заказывали из Индии, это помогло найти аналоги в российских магазинах и доработать имеющиеся ткани под индийский «визуал». Совсем же редко ткань создается рукотворно.

Для поддержания целостности образа требуется правильный уход за изделием. Все костюмы хранятся в специальных чехлах, при необходимости их отправляют в химчистку. Во время гастрольных туров они упаковывается в надежный кофр для удобной транспортировки.

«В нашем театре есть костюмерный цех, который обслуживает готовые изделия. Костюмеры решают вопросы с мелким ремонтом, помогают актеру правильно надеть костюм, а также занимаются уходом за ним. Не каждое изделие можно просто постирать, иногда требуется особое отношение к некоторым тканям», – пояснила Кристина Данилина.