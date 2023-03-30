В каких случаях могут сделать перерасчет коммунальных платежей за пустующую квартиру

«Летом собираюсь уехать на лечение в санаторий, а потом в отпуск. Нужно ли в это время платить за ЖКХ как прежде? И можно ли сделать перерасчет?» − спрашивает читательница siapress.ru Вера Петухова.

Отвечают специалисты Роскачества:

Если с теми ресурсами, пользование которыми исчисляется индивидуальными приборами учета, все просто (не пользовались водой и электричеством – соответственно, не платите за них, нужно передавать нули в УК, чтобы ничего не начислялось), то оплатить содержание помещения, а также участвовать в расходах на содержание общедомового имущества «соразмерно своей доле» все равно придется.

Если в доме установлены счетчики, то плата начисляется исходя из объема общего потребления ресурсов и делится среди всех собственников с отдельными лицевыми коммунальными счетами.

Если же в доме установка индивидуальных приборов учета технически невозможна, то тогда возможен перерасчет. Начисления по ресурсам будут производиться по региональным нормативам потребления. Перерасчет могут сделать за период не менее пяти календарных дней и не более шести месяцев.

Чтобы получить перерасчет, нужно обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию с заявлением до начала временного отсутствия или не позднее чем через 30 дней после его окончания. К заявлению надо приложить документ, подтверждающий отсутствие, а при пропуске срока – еще и документ, подтверждающий уважительную причину этого.

В качестве документов, которые подтвердят временное отсутствие, подойдут:

Копия командировочного удостоверения или приказа о направлении в служебную командировку. Также надо приложить копии билетов.

Справка о лечении в больнице или санатории.

Билеты на поезд или самолет. Если билеты оформлены в электронном виде, то их надо распечатать. На самолет нужен посадочный талон.

Счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте. Также подойдут заверенные копии.

Временная регистрация.

Справка от вневедомственной охраны, что квартира находилась под непрерывной охраной и ею никто не пользовался. Должен быть указан срок охраны.

Справка из учебного заведения, детского дома, школы-интерната, дома престарелых, то есть из любого специального заведения с круглосуточным пребыванием.

Справка диппредставительства РФ в другой стране, которая подтверждает временное пребывание за рубежом.

Справка от председателя СНТ с указанием дат проживания в садоводческом кооперативе.

Любые другие документы, которые подтверждают временное отсутствие.

Все документы должны иметь подписи и печати, кроме билетов, а также должны быть составлены на русском языке.

Если в квартире нет зарегистрированных жильцов, размер платы за водоснабжение, водоотведение, электроэнергию и отопление по нормативам рассчитывают исходя из количества собственников. Если у УК есть информация о проживающих жильцах, плату начисляют исходя из их количества.

Напоминаем, что с 1 марта 2023 году жильцы многоквартирных домов, которые отсутствовали более пяти календарных дней, могут сделать перерасчет платы за вывоз мусора.