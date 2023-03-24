В мире наработан опыт по цивилизованному обращению с животными, Югре нужно его адаптировать

С 1 января 2023 года в Югре вступили в силу новые правила обращения с домашними животными. Как декларирует Наталья Комарова, к 2025 году на территории округа не должно быть бесхозных питомцев, у них должен быть владелец либо в лице человека, либо в лице муниципалитета. Соответственно, местные бюджеты будут нести финансовую нагрузку по строительству приютов и содержанию там отловленных на улицах животных. Некоторых жителей округа это возмущает, но таково движение в сторону цивилизованного обращения с теми, кого мы приручаем. Подробно об этом рассуждают ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. В первом эпизоде мы обсуждали генеральную уборку Сургута от снега и в принципе подход сургутской власти к тому, как этот снег нужно убирать, насколько тщательно и насколько это все хорошо получается. Теперь поговорим про наших домашних животных.

Тут история следующая: с 1 января у нас действуют новые правила их содержания. И буквально на минувшей неделе во время эфира еще раз обсуждала Наталья Комарова, она заостряет на этом внимание, это тоже для нее как будто бы важный проект. Может быть, для нее лично, но то, что она достаточно часто об этом говорит и разъясняет свою позицию, это совершенно точно. Позиция следующая: к 2025 году на территории Югры не должно быть ни одного животного, тех, которых мы считаем домашними, ни одного, кто был бы без хозяина. Либо хозяин – это человек, частное лицо, либо хозяин – это муниципалитет, который дает этому животному, соответственно, дом и пропитание до поры до времени, до того времени, пока это животное по естественным причинам не уйдет из жизни либо его не заберет какой-то человек, который захочет его забрать.

Вот смысл такой. Естественно, для муниципалитетов и в принципе для округа – это затраты именно в плане денег. Условно говоря, собачек, которые бегают по улице, надо поймать, с ними нужно провести манипуляции, чипировать, кастрировать и так далее, их нужно содержать на постоянной основе, до тех пор, пока эта собачка не умрет или ее не заберет тот, кто захочет ее забрать. Некоторых людей это возмущает, они говорят, что какого черта мы тратим на собачек столько денег в то время, как у нас люди некормленные зачастую. Давай рассудим, по крайней мере, с нашей точки зрения, кто более прав. Те, кто говорит, что нечего с этими собаками цацкаться, если она бродячая, то ее надо просто устранить, чтобы ее просто не было, или те, кто выстраивает более гуманный подход, но более дорогой при этом подход к обращению с домашними животными.

Т.С.: Утилизация чужих, ненужных, брошенных животных – это, на самом деле, продукция жестокости. Если кому-то не хватает в нашем обществе жестокости, то, пожалуйста, давайте будем продолжать идти этим путем. На самом деле проблема домашних, городских животных, тех, кто обитает на территории муниципалитета, кажется дорогой сегодня лишь потому, что она сильно запущена, этой проблемой никогда, я не знаю, никогда за всю историю страны, не занимались профессионально власти.

Д.Щ.: Там до этого была история, что ловили, стерилизовали, выпускали. Так вот было. Этим они занимались.

Т.С.: Ну такая вот, достаточно в духе как бы советской криминальной психиатрии – «укольчик все решит». Нет. Смотрите, опять-таки, эта технология уже просто на раз-два отработана во всем мире, и она не доставляет государствам, их бюджетам, муниципалитетам таких хлопот, нагрузок, как кто-то представляет себе, что с чем-то подобным столкнемся мы. Главное направление этой политики сформировать конечную ответственность людей за тех животных, которых они по тем или иным причинам приручают.

Вы хотите завести у себя дома питомца: собака, кошка, будем на простых примерах, потому что есть всякие экзотики, даже уже с птицами не все легко, но пока на популярных примерах поработаем, пожалуйста, несколько условий вы обязаны сделать. Во-первых, животное должно быть чипировано, второе – у животного должен быть собственный паспорт, третье – животное должно быть привито и регулярно ходить в свою поликлинику, к своему доктору Айболиту, ставить прививки, проверять на бешенство, того же энцефалита и так далее, там куча заболеваний.

Четвертое, что очень важно, за животного надо платить налог. Во всем мире владельцы домашних животных, за кошек нет, за собак – да, но где-то и за кошек платят налог, он небольшой, символический, совершенно подъемный, но он фиксирует уже более конкретным способом ответственность владельца за своего питомца. Соответственно вся эта политика направлена на то, чтобы заставить людей думать о своей ответственности, о последствиях своего поступка, хорошо взвешивать все за и против, прежде чем завести в доме какое-то животное, а не делать это на эмоциях. На это уйдет какое-то время, на осуществление этой политики, она может быть не популярна. Но, мне кажется, здесь вопрос не в том, что популярна – не популярна. Я не владею статистикой, сколько домохозяйств имеют домашних животных…

Д.Щ.: Не знаю. Не буду врать.

Т.С.: Представим там, что 10-20%, может быть, максимум. И часть этой категории людей пусть проявит недовольство. Но это решение очевидное. Если власти пойдут по этому пути, это будет прекрасно. За несколько лет сформируется просто иная культура содержания домашних животных. Вот и все. Если животное убегает или его выбрасывают на улицу, то здесь уже вступает государство со своими полномочиями, которые делегирует муниципалитетам. Пожалуйста, какие-то приюты, передержки, гостиницы для животных. Частный бизнес, кстати говоря, по содержанию домашних животных очень развит. То есть если государство в лице нашего субъекта Федерации даст какие-то ощутимые льготы для операторов подобного бизнеса, то, ради бога, это неплохо.

Значит, что делать с дикими собаками, которые бегают по улице? Я не знаю, почему те, кто говорит, что лучше людей накормите, чем возиться с этими дикими животными. Ну, давайте разделять: человеку – человеческое, собаке – собачье. Это разные вещи, потому что когда стая диких голодных псов (сейчас, кстати, у них этот период начинается неприятный) начнет набрасываться на кого-то из ваших близких и, не дай бог, его покалечит, то, наверное, вы будете говорить по-другому. То есть, если эта проблема есть, это коммунальная проблема, то бишь проблема, касаемая жителей, и власти обязаны ей заниматься.

Если животное бешеное, его, безусловно, усыпляют. Так во всем мире, так в цирке, в зоопарке, в дикой природе. Если животное можно передержать в каком-то зверинце, привести в порядок, отмыть и передать в какие-то следующие добрые руки, ради бога. Вот как во всем мире эта вся проблема построена. Ничего тут изобретать не нужно. Просто это надо брать на вооружение, последовательно, твердо внедрять все эти принципы: налогообложение домашних животных, оно годовое, это как разовый взнос, чипирование, прививки, паспорта и создание пропаганды этой культуры, что берешь животное, ты за него в ответе, это не игрушка, это не игрушка твоему взбалмошному капризному ребенку, который захотел какого-то плюшевого хомячка, который будет через пару недель выброшен в подъезд.

То есть это формирование ответственности, каждый должен понимать это. Задача власти здесь: значительную нагрузку, которую она сегодня несет в этом вопросе, потому что как-то все считают, что этим власти должны заниматься, приютами – власти, чипированием – власти, отлов – власти. Нет, это не так. Власть должна в этой политике перенести эту ответственность и, в том числе, материальную нагрузку на владельцев. Все. Таким образом, бюджет сокращает какие-то свои расходы, связанные с этими целями, параллельно он создает условия для частного бизнеса, который занимается животными, это ветеринарные больницы, гостиницы для животных, это вся эта инфраструктура.

И третье направление государства – муниципалитет активно проводит разъяснительную политику, которая принуждает людей любить своих домашних питомцев, а не выбрасывать их на улицу. Вот и все. Плюс ставить, какие-то есть зоологи, которые как-то контролируют популяцию, смотрят. То есть, я думаю, мы здесь все, о чем говорим, это очевидно. Большей заботой для городских властей является распространение крыс, ворон, тараканов, всякой гадости.

Д.Щ.: Я пока что не знаю, здесь просто надо будет спросить у ветеринарных служб округа: а что будет, если на улице будет обнаружена чипированная собака, соответственно, выяснят, где она жила, кто ее владелец, ее возьмут, привезут к этому самому владельцу, а выяснится, что это он сам ее выкинул, а не она сама случайно сбежала? Как закон в таком случае будет направлен на человека, что он должен почувствовать? Я, если честно, просто не знаю. А без этого у нас не будет как раз этой самой очень твердой ответственности за животных, потому что если человек может выкинуть животное и ему за это ничего не будет, даже если мы про это узнаем, этого, явно, будет недостаточно. Нужен будет какой-то следующий шаг.

Т.С.: Ключевые слова: «и за это ему ничего не будет». А с какой стати?

Д.Щ.: Я не знаю, может быть, ему что-то есть. Я просто не знаю.

Т.С.: Это все должно быть. Если этого нет, то разработано, принято, утверждено и внедрено в жизнь. Если это есть, значит, это надо развивать и использовать. Человек, так устроена цивилизация, несет ответственность за свое имущество, за своих подопечных, за своих детей, если у него есть дети. В Германии, например, есть закон, который обязывает людей нести ответственность за своих родителей. Это очевидные вещи.

То есть, если ты купил машину, она у тебя сломалась, ты ее разбил в ДТП и бросил, и она у тебя стоит и гниет под окном на муниципальной территории. Какая у тебя ответственность? Теоретически муниципалитет должен тебе начислять какие-то штрафные санкции за пользование земельным участком муниципальным, неосновательное обогащение. Кстати говоря, если бы территория городская вся была распределена на парковочные зоны: платные, для резидентов, не резидентов и пользование городской землей входила в твои такие же обязательства, еще раз, это не обязательно денежные обязательства, это твои гражданские обязательства перед муниципалитетом: ты хочешь припарковать свой автомобиль, плати за это, либо ты за это платишь как квартиросъемщик, где ты живешь, либо ты в другом районе хочешь припарковаться, но ты должен заплатить за какое-то время.

Так то же самое, это нормальное в здоровом смысле, прошу правильно понять, денежное взаимоотношение между гражданами и властью, которую они нанимают. Если граждане хотят, чтобы власть решала их задачи, эти самые граждане должны понимать, что они не образно где-то, куда-то откупились налогами, вот эта фразочка «я вам налоги плачу, а вы там сами уже решайте», так это не работает. Власть должна постоянно напоминать о том, что у граждан есть обязательства. Если гражданин владеет собакой, кошкой, попугаем, пауком, удавом, пожалуйста, вот тебе перечень твоих обязательств, будь добр их соблюдать. Если ты отказываешься от исполнения этих обязательств, в зависимости от последствий ты столкнешься с какими-то санкциями. Но это дисциплина. Тут ничего другого не придумать.

Д.Щ.: Что ж, ладно. Хорошо. Посмотрим, как будет реализовываться эта наша новая форма обращения с домашними животными, посмотрим, как в течение лет удастся с этой проблемой что-то сделать. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, читайте нас в Telegram, читайте нас на siapress.ru и до новых встреч. Через неделю снова поговорим о том, что было интересного. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!