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«Нюрнберг»: судебная драма или человеческая история? // Впервые вижу

Отразил ли новый фильм «Нюрнберг» объективную историю

«Нюрнберг»: судебная драма или человеческая история? // Впервые вижу
Кадры фильма «Нюрнберг»

2 марта 2023 года состоялась премьера кинокартины о самом громком военном трибунале не только XX века, но и всей мировой истории. Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс над рядом военных преступников нацисткой Германии после окончания Второй мировой войны. В основу сюжета фильма легла книга Александра Звягинцева «На веки вечные». Известно, что в картине задействованы профессионалы из России, Австрии, Германии, Великобритании и Франции. Продюсером картины стала Эльмира Айнулова. По ее словам, «фильм будет базироваться на неизвестных до недавнего времени исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами непосредственно от участников и свидетелей Нюрнбергского процесса», и главная задача — «популяризация объективного исторического знания».

Николай Лебедев, режиссер-постановщик фильма «Нюрнберг», считает, что «это совсем не судебная драма, как можно было бы подумать, а это человеческая история, которая происходит на фоне больших исторических событий». Действительно, сюжет разворачивается вокруг вымышленного фронтовика-разведчика Игоря Волгина, который прекрасно владеет немецким и английским, имеет награды и дошёл до Берлина. Его главной целью становится поиск родного брата, которому он с таким трепетом пишет письма. Ради этого он отпрашивается в Нюрнберг, чтобы быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева, именно там по некоторым данным может быть его брат.

Обстановка в Нюрнберге оказывается, мягко говоря, напряженной. Ведь там развивается некая группировка «гитлеровцев», которые всеми способами стараются сорвать судебный процесс для того, чтобы добиться освобождения всех подсудимых. В этом объединении находится Елена, меланхоличная русская девушка, которая была угнана в Германию на работы. При первом знакомстве главный герой Игорь с презрением относится к Елене, по его мнению, кто хотел сражаться, тот сражался, а остальные – предатели. Но всё же в последующем у них закручивается любовный роман, а поводом становится то, что Елена старается помочь Волгину в поисках брата.

Тем временем, представители стран-союзников антигитлеровской коалиции не могут договориться о процессе работы над судебным делом, а преступники неожиданно начинают во всем обвинять Советский Союз, заявляя, что угроза исходила именно от СССР, а они лишь «упреждали удар». В этой ситуации нужно немедленно найти доказательства немецких издевательств. За этим отправляют нашего героя Игоря Волгина. В момент, когда начальник приходит к нему, чтобы рассказать об этом задании, о котором, конечно же, никто не должен знать, разведчик находится с Еленой, которая в момент разговора прячется за дверью. Волгин пытается предупредить об этом полковника, но тот игнорирует его и рассказывает весь план в деталях. Действие вызывает множество вопросов, почему Игорь всё-таки не остановил Мигачева, ведь это дело невероятной важности, а Елена для него ещё мало знакомая девушка. Неужели Волгин, который является уже профессиональным разведчиком, не подумал об этом?

Конечно же, операция срывается, Волгина с командой встречает та самая группировка «гитлеровцев» и устраивает перестрелку со взрывами. Лишь чудом плёнку со страшным видеорядом удаётся забрать и доставить в суд. Кадры, показанные в суде, заставили моё сердце буквально замереть на пару секунд, осознание, что эти вещи происходили в реальности, никак не укладывалось в голове.

Действие некоторых сцен развивается довольно банально, и возникает вопрос «Как Волгин может быть настолько наивен?». Так, в конце фильма мы видим, что Игорь приезжает к месту обитания того самого сопротивления для того, чтобы спасти свою возлюбленную Елену. После схватки с главарём группировки, он всё же пытается узнать местонахождение своего брата, ведь все его поиски вели его именно к этому человеку. Тогда, разведчик ведётся на уловки главаря и подходит к нему ближе. Конечно же, на Игоря Волгина направляется пистолет. Неужели он думал, что человек, преследующий цель навредить тем, кто смеет в чем-то обвинять «славных сынов рейха», действительно поможет ему в поисках брата? Но, естественно, наш герой не может умереть такой смертью и ему помогают его попутчики, которые всё это время не появлялись.

Ситуация с братом остается как будто бы недосказанной. Весь сюжет, по сути, закручен вокруг того, что Волгин пытается найти его, напомню, что именно по этой причине Игорь вообще оказывается в Нюрнберге. Однако в последней сцене нам лишь рассказывается о том, что его брата так и не удалось найти, а скончался он через несколько лет после окончания войны. По этой причине у меня сложилось чувство некой неудовлетворённости, как будто бы тема осталась открытой и цель не была достигнута, хоть именно этой развязки я так ждала весь фильм. На мой взгляд, необходимо было подробнее обыграть данный момент.

В целом, фильм действительно может послужить инструментом для популяризации интереса к историческим событиям. Авторам, на мой взгляд, очень хорошо удалось воссоздать обстановку Германии того времени, панорамы разрушенных улиц, рынки, зал суда – все это помогает погрузиться в атмосферу и привлечь внимание зрителя. Однако не стоит воспринимать его как исторический, необходимо копать намного глубже и узнавать информацию из действительно проверенных источников.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 128, комментариев: 0
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