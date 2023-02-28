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Должно ли искусство быть понятным?

В Сургуте проходит выставка «неПонятное искусство. На грани»

Должно ли искусство быть понятным?
Фото авторов

В стенах Сургутского художественного музея с 17 февраля начала свою работу выставка под названием «неПонятное искусство. На грани». Она является продолжением раннее представленных работ, премьера которых состоялась в марте 2021 года. Выставка представляет живописные произведения, графику, фотографии, декоративные панно советских и российских художников, созданные в конце ХХ-начале ХХI века – в период «тектонических» сдвигов во всех сферах жизни нашей страны, переосмысления и перестройки ценностных ориентиров и парадигм. Этот период является своеобразной гранью, точкой слома двух эпох, породившей огромный культурный пласт разноплановых произведений искусства, осознать которые нам еще предстоит.

В экспозицию вошли живописные произведения В. Т. Сахатова, Н. Н. Молодцова, Е. И. Горчаковой, 3. М. Пушкиной, Н. И. Рыбакова, графика С. В. Брюхно, Э. М. Хабисова, А. А. Бачурина, фотографии В. Н. Наседкина, декоративные панно М. А. Селищева из собрания Сургутского художественного музея.

Зачастую работы современного искусства порождают множество вопросов, но основным из них, пожалуй, остаётся следующий: «Насколько сложно понять современное искусство?».

Действительно, на наш взгляд работы данного выставочного проекта вызывают смешанные чувства. Выставка начинается с неоднозначных и даже мрачных картин, выполненных в темных тонах. Они вызвали у нас волнение, переживание и даже страх, как бы символизируя некую чёрную полосу в жизни человека. Однако мы все знаем, что после чёрной полосы следует белая, поэтому цвета плавно перетекают из тёмных в светлые и даже яркие. Этот переход из темного в светлое обычно вызывает у зрителя особые эмоции. Некоторые из работ настолько наполнены разнообразием красок, непосредственностью линий и образов, что напомнили нам холст, разукрашенный детьми.

Но особенно впечатляют работы сургутского фотохудожника Алексея Скрипина, который представил персональную выставку «Так она дороже». Алексей Скрипин — член Союза фотохудожников России, председатель регионального отделения Союза фотохудожников России в ХМАО-Югре, председатель сургутского фотоклуба «Отражение». Участник и призер многочисленных выставок, фестивалей, конкурсов разного уровня: от городских до международных. О своем проекте автор говорит: «Этот проект словно пропущен через «сито рефлексии» картин, текстов, музыки, событий, прожитых и грядущих, которые прошли обработку, как бы промытые и выстиранные нефтью». Самое удивительное, что его картины выполнены не обычным для всех материалом, а самой настоящей нефтью! Смотря на данные работы, у нас в голове возникло множество размышлений и мы ещё раз убедились в том, какую важную роль для нашего региона играет нефть, какой тяжелый и трудоёмкий процесс ежедневно проходят работники по её добыче.

И всё же, отвечая на ранее заданный вопрос, обратимся к одному выражению:

«Должно ли искусство быть понятным? Да, но лишь для тех, кому оно адресовано»

Станислав Ежи Лец.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 152, комментариев: 0
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