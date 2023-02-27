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Можно ли не платить УК, если не доволен качеством обслуживания? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как решить конфликтные ситуации с управляющей компанией

Можно ли не платить УК, если не доволен качеством обслуживания? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Порой жильцы оказываются недовольны качеством обслуживания их дома, чему может быть множество причин. Особенно остро воспринимается ситуация, когда управляющая компания выставляет счета по одним тарифам, а на деле они должны быть другими. Недовольные жильцы бойкотируют УК, отказываясь платить за плохую работу по завышенным тарифам, а все коммунальные услуги согласны платить напрямую поставщикам. Специалисты «Роскачества» рассказали, что делать в этой ситуации.

Что будет, если не платить за коммунальные услуги?

Отказ вносить коммунальные платежи не решит проблему плохого обслуживания дома, а только добавит. Закон не предусматривает безусловную возможность собственника отказаться от обязательства внесения платы на содержание общего имущества в многоквартирном доме, но существует право требовать перерасчета за услугу ненадлежащего качества. Об этом говорит Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №356.

«Если жилец недоволен качеством и объемом услуг, нужно все равно оплачивать коммунальные услуги, а потом уже составлять акты о предоставлении услуг ненадлежащего качества и требовать перерасчета», – сообщает «Роскачество».

Как правильно составить жалобу на управляющую компанию?

В первую очередь нужно обратиться к директору управляющей компании с письменным заявлением, в котором должны быть подробно перечислены все претензии.

При несоблюдении правил технического обслуживания, связанных с некачественной подготовкой домов к отопительному сезону или некачественным содержанием площадок, жалобу подают в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). После обращения происходит проверка на выявление нарушений с последующей их ликвидацией.

Через электронную приемную ГЖИ или через портал Госуслуг проще всего подать жалобу.

Жалобу должны зафиксировать не позже семи дней, ответ должны дать в течение 30 дней после регистрации.

Если по итогам проверок выяснится, что УК плохо выполняет свои обязанности, то на нее накладывается штраф. Помимо этого, УК должна в установленные сроки отвечать жильцам на вопросы по поводу правильности начисления платежей за коммунальные услуги. В противном случае ей также грозит административная ответственность.

Обращаться в районную прокуратуру по месту жительства следует в случае, если проблемы не была решена при помощи ГЖИ.


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Сегодня в 14:07, просмотров: 106, комментариев: 0
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