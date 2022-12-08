Финансист рассказал, на что следует потратить деньги до Нового года

Если в вашем распоряжении некая сумма денег или вы ожидаете поступления до Нового года, то самое время решить, как их правильно потратить. О том, на что лучше потратить деньги, рассказал агентству «Прайм» доцент департамента мировых финансов финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

«В конце года важно правильно распорядиться деньгами! И это не только рассчитать предпразничные траты, чтобы хватило до следующей зарплаты, но и подумать, как сохранить имеющиеся средства», — сказал финансист.

Лазарь Бадалов отметил, что львиная доля рассуждений о финансах относятся к условиям стабильности. Однако как принять правильное решение во время финансового шторма?

В таком случае необходимо научиться распоряжаться деньгами максимально аккуратно. Прежде всего, нужно понять свои планы на следующий год и по возможности совершать траты, связанные с этими планами. Подобное решение позволит сэкономить на будущем росте цен. «Но эти планы должны быть реалистичными, иначе деньги улетят впустую. Например, в начале года из-за паники многие скупали абсолютно ненужные товары, а обещанный дефицит так и не наступил», — напомнил доцент департамента мировых финансов финансового университета при правительстве РФ.

Если же планы на будущий год отсутствуют, вы можете полностью или частично погасить долги. Такое решение поможет снизить размер ежемесячного платежа по кредиту и со временем довести уровень расходов до комфортного.

Если вы пользуетесь кредитной картой, то отличным вариантом станет погашение задолженности. Как правило, это небольшие долги, и многие предпочитают погашать их из текущих доходов, но такое поведение является логичным в условиях низкой инфляции, когда личные накопления лучше сохранить, а потратить заемные.

Стоит понимать, что в условиях кризиса будет правильным подумать об управлении своими расходами и долгами, все-таки доходы от нас сейчас зависят в меньшей степени, а сбережения становятся большой редкостью. Но полностью отказываться от попытки сформировать сбережения тоже неправильно, подушка безопасности должна быть всегда. Поэтому, если ни планов, ни долгов у вас нет, лучше положить деньги на обычный депозит в банки. Инвестиции в условиях нынешней непредсказуемости на рынках лучше оставить специалистам, поделился Лазарь Бадалов.